Scoreboard – March 28, 2023

Calendar

Today

BASEBALL

ILH: Damien vs. Kamehameha, 3 p.m. at Ala Wai Field; Mid-Pacific vs. Punahou, 3:30 p.m. at Goeas Field; Saint Louis vs. Maryknoll, 3:30 p.m. at Central Oahu Regional Park field No. 1; Pac-Five at ‘Iolani, 3:30 p.m.

SOFTBALL

ILH Varsity II: Kamehameha at Punahou, 4 p.m.; Damien vs. Pac-Five, 6 p.m. at McKinley.

VOLLEYBALL

ILH Varsity I boys: Punahou at Hawaii Baptist; Mid-Pacific at Kamehameha. Matches start at 6 p.m.

ILH Varsity II boys: Hanalani at Saint Louis; Hawaii Baptist II at Maryknoll; Damien at Le Jardin; University vs. Punahou II at Sacred Hearts. Matches start at 6 p.m.

OIA West boys: Nanakuli at Pearl City; Kapolei at Waianae; Campbell at Aiea; Mililani at Leilehua; Waialua at Waipahu. First matches start at 5 p.m.

WATER POLO

ILH girls: Varsity I, Mid-Pacific at Punahou, 6:15 p.m. Varsity II, Le Jardin vs. Mid-Pacific, 6 p.m. at ‘Iolani.

WEDNESDAY

BASEBALL

OIA East: Roosevelt at Moanalua; Kaiser at Kailua; Kalani at Castle. Games start at 3 p.m.

OIA West: Kapolei at Mililani; Leilehua at Campbell; Nanakuli at Pearl City. Games start at 3 p.m.

SOFTBALL

ILH Varsity I: ‘Iolani at Punahou, 4 p.m.; Kamehameha vs. Maryknoll at Sand Island Field. Games start at 4 p.m.

ILH Varsity II: Pac-Five at Kamehameha, 4 p.m.

TENNIS

College women: Portland State vs. Hawaii, 2:30 p.m. at UH Tennis Complex.

VOLLEYBALL

ILH Varsity III boys: Assets vs. Island Pacific, 6:15 p.m. at Hanalani.

OIA East boys: Anuenue at Roosevelt; Kaimuki at McKinley; Castle at Kahuku; Kailua at Moanalua; Farrington at Kalani; Kalaheo at Kaiser. First matches start at 5 p.m.

WATER POLO

ILH girls: Varsity I, Punahou at Kamehameha, 6:15 p.m. Varsity II, ‘Iolani vs. Le Jardin, 5 p.m. at Kamehameha.

OIA girls: Kaiser vs. Waipahu, 5 p.m.; Kailua vs. Kapolei, 6:10 p.m.; Pearl City vs. Moanalua, 7:20 p.m. Matches at Kaimuki.

VOLLEYBALL

ILH

Boys Junior Varsity

Damien def. Mid-Pacific 26-24, 14-25,

25-20

Kamehameha (W) def. Hawaii Baptist

25-20, 27-25

Kamehameha def. `Iolani (R) 25-16, 25-11

`Iolani (B) def. St. Louis 25-19, 20-25,

25-20

Punahou (B) def. Maryknoll 25-13, 25-13

SOFTBALL

ILH

Varsity

At Punahou

Maryknoll 8, Punahou 0

W—Jenna Sniffen. L—Justice Tiberi.

Leading hitters— MS: Briana-Lynn Sarae 3-4, 2 runs, 1 RBI, Amber Rayray 3-4, 1 run.

At Mid-Pacific

Kamehameha 9, Mid-Pacific 2

W—Kiani-Taylor Soller. L—Alexa Siu.

Leading hitters— KSK: Daylee Williams 2-3, 3 runs, 4 RBIs, 2 HRs; Kezia Lucas 2-3, 2 runs, 4 RBIs, 2 HRs; Jewels Hanawahine 1-2, 1 run, 1 RBI, 1 HR; Mariah Antoque 2-2, 2 runs. MPI: Rylee Unebasami 2-3, 1 run, 1 RBI; Chloe Tepraseuth 2-2, 1 RBI.

JUDO

BIIF

Saturday

At Kamehameha Hawaii

Boys Results

108

1. Kyler Aguiar, Waiakea; 2. Tyhler Iida, Waiakea

114

1. Matthew Ohara, Waiakea; 2. Jaden Clark Rigius, Konawaena; 3. Graycen Pajimola, Hilo; 4. Shayne Muragin-Flores, Waiakea

121

1. Nicholar Johnston, Kealakehe

132

1. Dayson Castillo, Hilo; 2. Kapono Aina, Waiakea; 3. James Sina, Konawaena; 4. Demitri Lester, Waiakea; 5. Chayce-Lee Nakila-Victorino, Keaau

145

1. Jet Miyahara, Hilo; 2. Jensen Sugiura, Waiakea; 3. Randal Miguel, Konawaena; 4. Spencer Vanderpool, Kealakehe; 5. Jermiah Judd, Kamehameha-Hawaii

161

1. Kamaha’o Halemanu, Kamehameha-Hawaii; 2. Kahalia Masaoka, Hilo; 3. David Ortiz-Straussm Konawaena; 4. Jaeden Arellano, Keu; 5. Franze Gapusan, Hilo

178

Kainalu Aurello, Hilo; 2. Keenan Coupens, Konawaena; 3. Reno Domingo, Konawaena; 4. Caysen Guillermo, Kamehameha-Hawaii; 5. Enhao Zheng, Konawaena

198

1. Caden Pasa, Kamehameha-Hawaii; 2. Alek Caban-Trinidad, Hilo; 3. Kanu Tolentino, Waiakea; 4. Jayden Tanaka, Jayden Waiakea; 5. Jha Pearson, Kealakehe

220

1. Kuhao Regidor, Kamehameha-Hawaii; 2. Kukane Wong, Keaau; 3. Sunita Sipinga, Hilo; 4. Kekoa Stone, Keaau

285

1. Noah Rivera, Keaau; 2. Kainalu Keopuhiwa, Hilo; 3. Kaimi Kolii-Lagasca, Konawaena; 4. Nathan Saladino, Keaau

5. Riley Silva, Keaau

Girls Results

98

1. Maila Daniel, Konawaena; 2. Shallaine Ramos, Konawaena; 3. Ericka Vento, Waiakea; 4. Charles Spain, Waiakea; 5. Thalia Viernes, Hilo

103

1. Shaniah Lee, Ferreira, Waiakea; 2. Jeahni Mercado-Silva, Keaau; 3. Cynammon Bautista, Konawaena; 4. Destiny Soares, Kamehameha-Hawaii

109

1. Elena Shibuya, Waiakea; 2. Lili Huihui, Konawaena; 3. Rainn Miyao, Waiakea; 4. Aleana Segovia, Waiakea; 5. Anika Santo, Konawaena

115

1. Emily Lavaris, Hilo; 2. Amy Gushiken, Kamehameha-Hawaii; 3. Moani Yamanoha, Hilo; 4. Halia Fung-Caseres, Keaau

122

1. Lily See, Waiakea; 2. Lia Ballo, Waaiakea; 3. Rayne Domingo, Konawaena; 4. Kamalei Sakai, Hilo; 5. Jazmine Adolfo, Keaau

129

1. Ihiilani Sakai, Hilo; 2. Theo Villaverde, Konawaena; 3. Tori-Lynn Goansalves-Tipp, Keaau; 4. Zoie Masami-Saili, Waiakea

139

1 Irie Sakai, Hilo; 2 Alyssa Umemoto, Waiakea; 3 Alex Aquino, Keaau; 4 Kaiale’a Manzo, Konawaena; 5 Arionna Beatty, Keaau

154

1 Mela Tokumura-Hanato-Well, Konawaena; 2 Trinity Kim, Kamehameha- Hawaii; 3 Anuhea Ferreira, Hilo; 4 Rhonalynne Domingo, Konawaena; 5 Laisha Jardin, Keaau

172

1. Kaimana Lavea-Malloe, Kamehameha-

Hawaii

220

1. Tiana Freeman, Hilo; 2. Shayden Navor, Keaau