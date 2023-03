Scoreboard – March 29, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

Today

BASEBALL

OIA East: Roosevelt at Moanalua; Kaiser at Kailua; Kalani at Castle. Games start at 3 p.m.

OIA West: Kapolei at Mililani; Leilehua at Campbell; Nanakuli at Pearl City. Games start at 3 p.m.

SOFTBALL

ILH Varsity I: ‘Iolani at Punahou, 4 p.m.; Kamehameha vs. Maryknoll at Sand Island Field. Games start at 4 p.m.

ILH Varsity II: Pac-Five at Kamehameha, 4 p.m.

TENNIS

College women: Portland State vs.

Hawaii, 2:30 p.m. at UH Tennis Complex.

VOLLEYBALL

ILH Varsity III boys: Assets vs. Island

Pacific, 6:15 p.m. at Hanalani.

OIA East boys: Anuenue at Roosevelt; Kaimuki at McKinley; Castle at Kahuku; Kailua at Moanalua; Farrington at Kalani; Kalaheo at Kaiser. First matches start at

5 p.m.

WATER POLO

ILH girls: Varsity I, Punahou at

Kamehameha, 6:15 p.m. Varsity II, ‘Iolani vs. Le Jardin, 5 p.m. at Kamehameha.

OIA girls: Kaiser vs. Waipahu, 5 p.m.;

Kailua vs. Kapolei, 6:10 p.m.; Pearl City vs. Moanalua, 7:20 p.m. Matches at Kaimuki.

THURSDAY

BASEBALL

ILH: Punahou vs. Saint Louis, 3 p.m. at Ala Wai Field; ‘Iolani vs. Damien, 3:30 p.m. at Goeas Field; Maryknoll vs. Pac-Five, 3:30 p.m. at Central Oahu Regional Park field No. 2; Mid-Pacific vs. Kamehameha, 6 p.m. at Central Oahu Regional Park field No. 4.

SOFTBALL

ILH Varsity II: Punahou vs. Pac-Five at Sand Island Field No. 5; Kamehameha vs. Sacred Hearts at Ala Wai Field CP. Games start at 4 p.m.

OIA East: Castle vs. Kalani at Kilauea

District Park field; Roosevelt at Kaiser;

Kailua at Kaimuki. Games start at 3 p.m.

OIA West: Campbell at Kapolei; Pearl City at Mililani; Leilehua at Waianae. Games start at 3 p.m.

OIA Division II: Kahuku at Aiea; McKinley at Waipahu; Waialua vs. Farrington at

Lanakila District Park. Games start at 3 p.m.

TENNIS

College women: Portland State vs.

Hawaii, 2:30 p.m. at UH Tennis Complex.

VOLLEYBALL

ILH Varsity II boys: Hanalani vs. University, 6 p.m. at Sacred Hearts.

ILH Varsity III boys: Christian Academy at Hawaiian Mission, 6 p.m.

OIA West boys: Leilehua at Waialua; Aiea at Mililani; Waianae at Campbell; Pearl City at Kapolei; Radford at Nanakuli. First matches start at 5 p.m.

WATER POLO

ILH girls: Varsity I, ‘Iolani at Kamehameha, 6 p.m. Varsity II, ‘Iolani at Kamehameha,

5 p.m.

BASEBALL

ILH

Tuesday

At Ala Wai Field

Kamehameha 3, Damien 2. W—Ethan Waikiki. L—Francis O’Connor.

Leading hitters—DMS: Jameison Pabalan 2-3; Chayden Yoshida 2-3.

At Goeas Field

Mid-Pacific 3, Punahou 1. W—Reyn Kapua. L—Braden Blackwell. S—Kai

Tokumaru.

Leading hitters—none.

At Central Oahu Regional Park

Saint Louis 7, Maryknoll 1. W—La‘akea Correa. L—Kory Chu.

Leading hitters—StL: Kolby Gushiken

3 runs; Tanner Chun 2-4, 3 runs; Sean

Yamaguchi 2-4, 3b; Jacob Villacorte 3 RBIs.

At ‘Iolani

‘Iolani 12, Pac-Five 2, 6 inn. W—Trent Ihle. W—DJ Kauahi II.

Leading hitters—Iol: Travis Ujimori 2 runs; Matthew Kaneshiro 2-2; Bruin Agbayani

2 runs, 2 RBIs; Mana Lau Kong 3 RBIs; Cole Yonamine 2 RBIs; Isaac Ahokovi 2-3, 2 RBIs; Rylen Miyasaki 2 runs; Makana Oniate 3 runs; Brandon Wada 3b. P5: Ace Perry 2-3.

VOLLEYBALL

ILH

Tuesday

Boys Division I

Kamehameha def. Mid-Pacific 25-19, 28-26, 25-17

Punahou def. Hawaii Baptist 25-15, 23-25,

25-27, 25-22, 15-8

Boys Division II

Hawaii Baptist def. Maryknoll 23-25, 25-21,

18-25, 25-23, 15-9

Le Jardin def. Damien 25-13, 25-22,

24-26, 25-15

Saint Louis def. Hanalani 25-15, 25-19,

25-23

OIA West

Tuesday

Boys Varsity

Mililani def. Leilehua 25-23, 25-18, 25-16

Kapolei def. Waianae 21-25, 27-26, 25-20,

25-23

Nanakuli def. Pearl City 25-15, 13-25,

25-23, 21-25, 15-3

Boys JV

Mililani def. Leilehua 16-21, 21-16, 15-8

Waianae def. Kapolei 21-15, 21-13

Nanakuli def. Pearl City 21-10, 21-17

BIIF

Tuesday

Boys Varsity

Konawaena def. Kau 25-21, 25-20, 25-18

Hawaii Prep def. Honokaa 21-25, 25-15,

25-22, 25-16

Boys JV

Honokaa def. Hawaii Prep 21-25, 25-23,

15-10

WATER POLO

ILH

Tuesday

Girls Varsity I

Punahou 12, Mid-Pacific 6. Goal

scorers—Pun: Allison Kauahi 5, Ava

Aguilera 3, Synnove Robinson 3, Kailoa Kerber. MPI: Hoapili Kukea-Shultz 4, Elilai Petko 2.

Girls Varsity II

Le Jardin 15, Mid-Pacific 5. Goal

scorers—LeJ: Ha`aipo Kanoa-Wong 5, Emma Strawser 2, Zoe Wiechmann 2, Gwen Melish, Hayden Nottage, Norah Dodson, Eden Waqainabete, Siena Settle, Abby Ward. MPI: Tiffany Wong 2, Chanel Awai, Lily Wood, Leina Sunada.

TENNIS

COLLEGE MEN

At UH Tennis Complex

Tuesday

Hawaii 4, UC Riverside 0

Singles

Andre Ilagan (UH) def. Daniel Velek (UCR) 6-3, 6-2.

Axel Labrunie (UH) def. Antreas Djakouris (UCR) 6-4, 6-2.

Vojta Vlkovsky (UH) vs. Joshua Roth (UCR) 7-6 (7-3), 0-6, 3-1, unfinished

Guillaume Tattevin (UH) vs. Justin Lamy (UCR) 6-1, 6-7 (5-7), 3-0, unfinished.

Lucas Labrunie (UH) def. Aarav Sane (UCR) 6-2, 3-6, 6-2.

Kilian Maitre (UH) def. Ryan Huynh (UCR) 7-5, 6-1.

Notes: Hawaii is 7-5 overall, 1-0 Big West; UC Riverside is 5-11, 0-1.

ILH

Tuesday

Girls Varsity

Punahou 3, ‘Iolani 2

BASKETBALL

ILH ALL-STARS

BOYS DIVISION I

Player of the Year: Pupuali’i Sepulona (Saint Louis, So.)

Coach of the Year: Dan Hale (Saint Louis).

First Team

Akila Indalecio (‘Iolani, Sr.); Casey Lyons (‘Iolani, Sr.); Justin Yap (Maryknoll, Sr.); Hunter Marumoto (Maryknoll Jr.); Shancin Revuelto (Saint Louis, So.).

Second Team

Kaina Watson (Kamehameha, Fr.); Zion

Milare (Maryknoll, Jr.); Dillon Kellner

(Punahou, Jr.); Ayndra Uperesa-Thomas (Punahou, Jr.); Jordan Posiulai (Saint Louis, Jr.).

Honorable Mention

‘Iolani: Kaimana Lau Kong (So.); Aidan Wong (So.). Kamehameha: Christian

Togiai (Jr.); Kyler Wade (So.). Maryknoll: Fabian Camacho (Sr.); Jerome Lilio (So.). Punahou: Noah Macapulay (Jr.). Saint Louis: Keanu Meacham (Fr.)

GIRLS DIVISION I

Player of the Year: Laynee Torres

Kahapea (Punahou, Sr.)

Coach of the Year: Dean Young (‘Iolani)

First Team

Theresa Anakalea (Damien, Sr.); Haylie-Anne Ohta (‘Iolani, Sr.); Malenaite Sake (‘Iolani, Jr.); Nihoaokealii Dunn (Kamehameha; Fr.);

Taimane Faleafine-Auwae (Maryknoll, Sr.); Ciera Tugade-Agasiva (Maryknoll, Sr.).

Second Team

Paige Oh (‘Iolani, Sr.); Callie Pieper (‘Iolani, So.); Kya Kanoho (Kamehameha; Sr.);

Makenzie Alapai (Kamehameha; So.);

Shania Moananu (Punahou, Sr.).

Honorable Mention

Damien: Kenna Wengler (Jr.); Makana

Kamake’eaina (Fr.). ‘Iolani: Mia Frye (So.). Kamehameha: Mikylah Labanon (So.); Rylee Paranada (Fr.). Maryknoll: Isabella Arrisgado (Jr.); Hailey Perez (So.); Dylan Neves (Fr.). Punahou: Tanea Loa (Sr.); Keilani Stewart (Jr.).

BOYS DIVISION II

Co-Players of the Year: Jackson Swirsky (Le Jardin, Jr.); Eli Shibuya (Hawaii Baptist, Jr.)

Coach of the Year: Kellen Kaneshiro

(Hawaii Baptist)

First Team

Noah Takahata (Hanalani, Jr.); Jordon Qin (Hawaii Baptist, Sr.); Duke Mobley

(University, Sr.); Koa Laboy (University, So.); Trey Ambrozich (University, Fr.).

Second Team

Levi Damo-Agcaoili (Damien, Fr.); Alani

Tuifua (Damien, Fr.); Christian Yagin

(Hanalani, Sr.); Kai Kim Han (Le Jardin, Jr.); Todd McKinney (University, Fr.).

Honorable Mention

Damien: Raiden Silva (Jr.). Hawaii

Baptist: Elijah Wong (Sr.). Le Jardin: Espn Bennett (Fr.). University: Alika Ahu (Fr.).

GIRLS DIVISION II

Player of the Year: Joey Lin (Hawaii

Baptist, Sr.)

Coach of the Year: Robin Yamaguchi (Hawaii Baptist)

First Team

Ellana Klemp (Hanalani, So.); Trislyn Maeda (Hawaii Baptist, Sr.); Dorthea Yoakum (Mid-Pacific, Sr.); Nahenahe Alo (Sacred Hearts, Sr.); KalysaMarie Ng (Sacred Hearts, Jr.); Alana Nagata (University, Sr.).

Second Team

Piha`eu Akiona (Hanalani, So.); Chera-Lei Hiers (Hanalani, Sr.); Careah Baitlon

(Hawaii Baptist, Sr.); Maile Bellevou (Mid-Pacific, Jr.); Katelynn Soriano

(University, Sr.).

Honorable Mention

Hanalani: Rylee Matsuda (Sr.); Skylar Yagin (Sr.). Mid-Pacific: Ava Antonio (Sr.); Kayla Tom (Sr.). Sacred Hearts: Rory Ann Redila (Sr.); Rayanna Baniaga (Sr.).

BOYS DIVISION I-AA

Player of the Year: Blaize Arakawa (Saint Louis, Jr.)

Coach of the Year: David O’Connor (Saint Louis)

First Team

Jordan Reynon (‘Iolani, Jr.); Landon Kinilau (Kamehameha, Sr.); Jayden Asato

(Maryknoll, Sr.); Skyler Yamada (Punahou, Jr.); Hayden Hannemann (Saint Louis, Jr.).

Second Team

Kai Konishi (‘Iolani, Sr.); Brayden Keopuhiwa (Kamehameha, Sr.); Nestor Toviel Herana III (Punahou, Jr.); Conner McIntosh (Saint Louis, Sr.); Michael Johsua Price (Saint Louis, Jr.).

Honorable Mention

‘Iolani: Reef Hangai (Jr.). Kamehameha: Drew Kanoa (Sr.); Keanu Ventura (Sr.); Zane Yogi (Sr.). Maryknoll: Shaun Anderson (Sr.). Punahou: Colson Falk (Sr.). Saint Louis: Mattison Shea-Park (Jr.).

GIRLS DIVISION I-AA

Player of the Year: Kiryn Shaye Morita

(‘Iolani, Sr.)

Coach of the Year: Jadine Urasaki

(Kamehameha)

First Team

Angelia Calucag (‘Iolani, Sr.); Harlee

Hulihee (Kamehameha, Sr.); Taliga Hunt

(Kamehameha, Sr.); Darcie-Marie Gonzalez (Kamehameha, Jr.); Sierra Nakata (Punahou, Sr.).

Honorable Mention

‘Iolani: Maya Buchanan (Sr.); Kaylee

Noguchi (Sr.); Skye Higashihara (Jr.).

Kamehameha: Trinity Talaipa (Sr.); Ceanne Baliaris (Jr.). Punahou: Maya Barnabas (Sr.); Tiffannie Chang (Sr.);

Justice Tiberi (Sr.); Dream Takemoto (Jr.).

BOYS DIVISION III

Co-Players of the Year: Jordan McKenzie (Assets, Jr.); Manny Garcia (Hawaii Mission, Jr.)

Coach of the Year: Kyle Bullington (Hawaii Mission)

First Team

Keaka Farias (Assets, So.); Ryen Cacal (Hawaii Mission, Sr.); TJ Emelio (Hawaii Mission, Jr.); Anthony Ahu-Fisher (Island Pacific, Sr.); Theo Morella (Lanakila Baptist, Sr.).

Second Team

Zion Slade (Hawaii Mission, So.); Madden Kamahele (Island Pacific, Sr.); Carlos

Munevar (Island Pacific, Sr.); Taiga

Sugitaya (Island Pacific, Jr.); Diego

Hernandez (Island Pacific, So.).

Honorable Mention

Hawaii Mission: Marcellus McCullah (Sr.). Lanakila Baptist: Jaedon Membrere (So.); Samuel Rush (So.); Elliot Suaava (So.); Koa Kometani (Fr.).

GIRLS DIVISION III

Player of the Year: Shynastee Ahina

(Hawaii Mission, Jr.)

Coach of the Year: Caroline Kim (Hawaii Mission)

First Team

Schylan Safotu (Hawaii Mission, Jr.); Jayda Fullum (Island Pacific, Sr.); Daija Mitchell (Island Pacific, Sr.); Nina Batacan (La

Pietra, Sr.); Gabrielle Bowles (St. Andrew’s, Jr.).

Second Team

Ariyana Simeona (Hawaii Mission, Jr.); Kassi Kaneshiro (Hawaii Mission, So.);

Sadie Jones Island Pacific, Jr.); Saniya Ulukita (St. Andrew’s, Jr.); Kaya Blum

(St. Andrew’s, So.).

Honorable Mention

Hawaii Mission: Kayla Decina (So.).

Island Pacific: Ashley Arakawa (Jr.); Zavry Nelson (Jr.). La Pietra: Grace Kane (Sr.); Remy Kobatake (Jr.). St. Andrew’s: Emali Malohi (Sr.); Hannah Moses (Jr.).

NBA CALENDAR

April 9: NBA regular season ends

April 10: Rosters set for NBA Playoffs

April 11-14: NBA Play-In Tournament

April 15: NBA Playoffs

May 1-2: NBA Conference Semifinals

begin (possible move-up to April 29-30)

May 16-17: NBA Conference Finals begin (possible move-up to May 14-15)

SOFTBALL

UH Schedule/Results

(20-12 overall, 3-3 Big West)

Feb. 10 vs. Utah Tech W, 2-1

Feb. 10 vs. Saint Mary’s W, 5-3

Feb. 11 vs. Saint Mary’s W, 16-2 (5 inn.)

Feb. 11 vs. Utah Tech L, 12-3 (5 inn.)

Feb. 12 vs. Utah Tech L, 2-1

Feb. 12 vs. Saint Mary’s L, 5-1

Feb. 17 vs. Montana# W, 10-1 (5 inn)

Feb. 17 at UNLV W, 12-2 (5 inn.)

Feb. 18 vs. CSU Baker.# W, 14-6 (6 inn)

Feb. 18 at UNLV L, 5-4

Feb. 19 vs. Montana# W, 7-0

Feb. 24 vs. Marist L, 3-2

Feb. 25 vs. Seattle L, 8-0 (6 inn.)

Feb. 25 vs. Marist W, 8-2

Feb. 26 vs. St. Bonaventure W, 2-0

March 2 vs. St. Bonaventure W, 3-0

March 3 vs. Santa Clara W, 6-3

March 4 vs. Pacific W, 7-0

March 5 vs. Niagara W, 8-0 (5 inn.)

March 6 vs. Utah L, 6-2

March 9 vs. Niagara W, 9-0

March 10 vs. Fordham W, 4-2

March 11 vs. Iowa State W, 5-2

March 11 vs. Fordham L, 8-0

March 12 vs. Iowa State L, 5-4

March 14 vs. Niagara W, 2-1

March 17 vs. UC Santa Barbara! L, 5-2

March 18 vs. UC Santa Barbara! W, 9-5

March 18 vs. UC Santa Barbara! W, 5-0

March 24 vs. CSUN! W, 12-3 (5 inn.)

March 25 vs. CSUN! L, 8-5

March 25 vs. CSUN! L, 11-1 (5 inn.)

Friday vs. UC San Diego! 6 p.m.

Saturday vs. UC San Diego! noon

Saturday vs. UC San Diego! 2 p.m.

April 7 at Cal Poly! 2 p.m.

April 8 at Cal Poly! 11 a.m.

April 8 at Cal Poly! 1:30 p.m.

April 14 vs. UC Riverside! 6 p.m.

April 15 vs. UC Riverside! 4 p.m.

April 15 vs. UC Riverside! 6 p.m.

April 21 at CSU Bakersfield! 11 a.m.

April 22 at CSU Bakersfield! 9 a.m.

April 22 at CSU Bakersfield! 11 a.m.

April 28 vs. Long Beach St.! 6 p.m.

April 29 vs. Long Beach St.! 2 p.m.

April 29 vs. Long Beach St.! 4 p.m.

May 5 at CS Fullerton! 3 p.m.

May 6 at CS Fullerton! 11 a.m.

May 6 at CS Fullerton! 1:30 p.m.

May 11 vs. UC Davis! 6 p.m.

May 12 vs. UC Davis! 4 p.m.

May 12 vs. UC Davis! 6 p.m.

#—neutral site

!—Big West game

PacWest

Monday

At Hayward, Calif.

Hawaii Pacific 7, Holy Names 1.

W—Taylor Thompson. L—Giana Quintanar.

Leading hitters—HPU: Tita Saunders 2-3; Hailey Yoshida 2-4; Jewel Larson 2-3; Savanna Salyer-Kovacs 2 RBIs; Neva Poulin 2 RBIs; Tiari Hernandez HR. HN: Taylor Eby 2-3; Ana Buitron 2-2, HR.

Holy Names 8, Hawaii Pacific 3.

W—Carly Hillenbrand. L—Gianna

Kerschbaum.

Leading hitters—HN: Olivia Lee 2 runs; Isabella Scozzola 2b, 2 RBIs; Iris Bejarno HR, 3 RBIs; Celeste Pacheco 2-3, 2b; Kimberlee Walston 2-3, 2b. HPU: Brandi Leong 3-4, 2 RBIs.

At San Rafael, Calif,

Chaminade 3, Dominican 0. W—Taylor Genera. L—Taylor Rodriguez.

Leading hitters—CU: Larchelle Tuifao 2-3, HR, 2 runs, 3 RBIs; Kailah Gates-Coyaso 2-3; Genera 2-3; Kobe Brown 2b. Dom: Kama Kaleikini 2b.

Dominican 7, Chaminade 3. W—Jayla Cadena. L—Bailey Benson.

Leading hitters—Dom: Alicia Garcia 2-2, 2b, 3b; Marina Medina 3-3, 2b; Cadena 2b, 2 runs; Lauren Lapinid 2-3; Anabelle Burke 2-3, 2 RBIs. CU: Taryn Fujioka 2-4, HR; Keaolani Takemura 2-2, 3b; Chasity McKean 2-3, 2b.

At Brisbane, Calif.

Academy of Art 5, Hawaii Hilo 1.

W—Haley Arnold-Jolley. L—Malia Risdall.

Leading hitters—AA: Bethany Mitchell 2b; Haley Randall 3b.

Hawaii Hilo 5, Academy of Art 3.

W—Alexis Lacy. L—Kamielle Powell.

Leading hitters—Hilo: Lexie Tilton 3-4, 2b, 2 RBIs. AA: Haley Randall 2-3; Katie Humphreys 2-2.

ILH

Tuesday

Varsity II

At Punahou

Punahou 16, Kamehameha 6, 6 inn. W—C. Mokiao. L—Naleonahenahemaikalani Kelley.

Leading hitters—Pun: Kamalani Brash-Kaneshiro 2 runs; Lelei Kimsel 2 runs; Tiffanie Chang 4-5, 2 2bs, 4 runs;

Li‘i Brown 4-5, 2 HRs, 3 runs, 6 RBIs; Keira Muraoka 3-4, 2b; Ava Butay 4-4, 2 RBIs; C. Mokiao 3-4. KS: Anaya Alameida HR, 2 RBIs; Logan Oda-Bunga HR, 2 RBIs; Kelley HR.

At McKinley

Pac-Five 6, Damien 0. W—Elyse Yoshioka. L—Shelby Baquio.

Leading hitters—P5: Kylie Oshita 2-3,

2 runs; Milan Ah Yat 2-2, 2 runs; Chloe Horikawa 2-3, 2 runs, 3 RBIs; Yoshioka

2 RBIs. DMS: Baquio 2b.

BIIF

Tuesday

Girls Varsity

Kamehameha-Hawaii 19, Konawaena 2