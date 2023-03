Scoreboard – March 31, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

TODAY

SOFTBALL

Big West: UC San Diego vs. Hawaii, 6 p.m. at Rainbow Wahine Softball Stadium.

ILH Varsity I: Mid-Pacific vs. ‘Iolani at Ala Wai Field No. 2; Kamehameha at Punahou. Games start at 4 p.m. OIA Division II: Waialua at Waipahu, 3 p.m.

TENNIS

College men: UC San Diego vs. Hawaii, 1 p.m. at UH Tennis Complex.

VOLLEYBALL

ILH Varsity I boys: Kamehameha at Hawaii Baptist; Punahou at ‘Iolani. Matches start at 6 p.m.

ILH Varsity II boys: Hawaii Baptist II at Damien; Le Jardin at Saint Louis; Maryknoll at Punahou II. Matches start at 6 p.m.

OIA East boys: Kailua at McKinley; Roosevelt at Castle; Kalaheo at Kaimuki; Farrington vs. Anuenue at Kaimuki; Kalani at Kaiser; Moanalua at Kahuku. First matches start at 5 p.m.

WATER POLO

ILH girls:

Varsity I, Mid-Pacific vs. Kamehameha, 6 p.m. at UH’s Duke Kahanamoku Aquatic Complex; Punahou at ‘Iolani, 6:15 p.m.

Varsity II, Punahou at ‘Iolani, 5 p.m.

SATURDAY

BASEBALL

ILH: Saint Louis vs. Pac-Five at Ala Wai Field; ‘Iolani at Mid-Pacific; Maryknoll vs. Kamehameha at Central Oahu Regional Park field No. 1; Punahou vs. Damien at Central Oahu Regional Park field No. 2. Games start at 9 a.m.

OIA East: Roosevelt vs. Kalani, 11 a.m. at Kahala Field; Farrington at Kaiser, 11 a.m.; Moanalua vs. Kailua, 4 p.m. at Central Oahu Regional Park field No. 4.

OIA West: Aiea at Kapolei, 11 a.m.; Campbell at Nanakuli, 11 a.m.; Mililani vs. Pearl City, 6 p.m. at Central Oahu Regional Park field No. 4.

OIA Division II: Radford at Waianae; Kahuku at Kaimuki; Kalaheo at McKinley. Games start at 11 a.m.

SOFTBALL

Big West: doubleheader, UC San Diego vs. Hawaii, noon and 2 p.m. at Rainbow Wahine Softball Stadium.

ILH Varsity II: Sacred Hearts at Punahou, noon; Kamehameha vs. Damien, 2 p.m. at Sand Island Field No. 4.

OIA East: Kalani at Kaimuki; Moanalua at Kailua; Castle vs. Roosevelt at Stevenson Intermediate field. Games start at 10 a.m.

OIA Division II: Nanakuli vs. Farrington at Lanakila District Park; Aiea vs. Kalaheo at Aikahi District Park field; Waialua at McKinley; Kahuku at Radford. Games start at 10 a.m.

TENNIS

Big West men: UC Irvine vs. Hawaii, 1 p.m. at UH Tennis Complex. Big West women: UC San Diego vs. Hawaii, 11 a.m. at UH Tennis Complex.

WATER POLO

ILH girls: Varsity II, Mid-Pacific vs. Le Jardin, 5 p.m. at Kamehameha.

OIA girls: Kailua vs. Kalaheo, 10 a.m.; Roosevelt vs. Mililani, 11:10 a.m.; Kapolei vs. Kalaheo, 12:20 p.m.; Pearl City vs. Roosevelt, 1:30 p.m.; Leilehua vs. Kahuku, 2:40 p.m. Matches at K. Mark Takai Veterans Memorial Aquatic Center.

SOFTBALL

ILH

Thursday

Varsity II

At Sand Island Field

Punahou 15, Pac-Five 1, 6 inn.

W—Chaz Mokiau. L—Elyse Yoshioka.

Leading hitters—Pun: Kamalani Brash-Kaneshiro 2 runs; Ella Bosworth 2 runs; Tiffanie Chang 3-4, 2 2bs, HR, 2 runs, 5 RBIs; Li‘i Brown HR, 3 runs, 2 RBIs; Chaz Mokiao 2-4; Keira Muraoka HR, 2 runs, 3 RBIs; Chase Mokiao 2-4. P5: Kaiya Oshita 2-3, 2b.

At Sand Island Field

Kamehameha 13, Sacred Hearts 11.

W—Anaya Alameida. L—Destiny Tautofi.

Leading hitters—KS: L. Nakano 2-5, HR, 2 runs, 3 RBIs; Isis Pili 2-4, 2 runs; Naleonahenahemaikalani Kelley 2-4, 2 RBIs; Kekuaokalani Resurrection 2b; Logan OdaBunga 3b; Alameida 3b. SHA: Jolie Heresa 3 runs; Melina Cudiamat 2 runs; Tautofi 3-4, 2b, 2 runs, 2 RBIs; Pua Beebe 3 runs; Vanessa Welch 2 RBIs; Jaime Tumbaga 2-4.

OIA EAST

Thursday

At Kaiser

Kaiser 12, Roosevelt 2, 6 inn.

W—Keira Uegawachi. L—Kara Kahahawai.

Leading hitters—Kais: Trendee Kahunahana 2 runs; Amai Hanta 2-3, 2b, 2 runs; Rylee Yamasaki 2b, 2 runs, 3 RBIs; Kylie Ifuku 2-3, 3b, HR, 3 runs, 3 RBIs; Uegawachi 2-3, 2 RBIs; Rylan Nakamura 2-2.

At Kaimuki

Kailua 20, Kaimuki 6, 6 inn.

W—Eden Shimaoka. L—Kira Rose Moananu.

Leading hitters—Kail: Journey Sumida 3 RBIs; Caydence Kauhi 3-4, 2b, 2 runs, 2 RBIs; Amara Lewis 3-5, 2b, 2 runs, 2 RBIs; Manuia Tufi 2 runs; Kalia Kato 2 runs; Maliatoa Taualii 3-5, 2b, 4 runs. Kaim: Kailee Nera 2-3, 2b, 2 runs, 2 RBIs; Moananu 2-4; Maeha Kinere 2 RBIs.

At Kilauea District Park

Kalani 14, Castle 4, 6 inn.

W—Kadie Carpio. L—Adonai Aukai.

Leading hitters—Kaln: Kylie Tanimura 2b, 3 runs; Madixx Muramoto 3 runs; Naomi Stremick 4-5, 2b, 5 RBIs; Ashlyn Sera 2b, 2 RBIs; Ki-ani Hashiba 2b, 2 RBIs; Rylie Kodama 2 runs. Cast: Alena Frost 2 runs; Juju Berinobis HR.

OIA WEST

Thursday

At Kapolei

Campbell 10, Kapolei 0, 6 inn.

W—Taryn Irimata. L—K. Malama-Ahio.

Leading hitters—Camp: Quinn Waiki 2-4, 2b, 2 RBIs; CairahCurran 4-4, 2b, 4 runs; Nanea Pantastico 2-4; Lorraine Alo 3-4, 2b, HR, 2 runs, 5 RBIs; Kaiana Kong 2-3, 2b, 2 runs.

At Mililani

Mililani 16, Pearl City 6, 6 inn.

W—Makayla Pagampao. W—Ava Puaatua.

Leading hitter—Mil: Taryn Hirano 2-3, 2b; Kolbi Kochi HR, 3 runs, 2 RBIs; Kau‘i Garcia 2 runs; Pagampao 2-4, HR, 5 RBIs; Sunni Kahanu 2 RBIs; Maddie Armenti 2 runs; Taneia Simanu 2-2, 2 runs; Kodie Ancheta 2-2, 2b, 3 RBIs; Amber Aniya 2b. PC: Haydyn Yamaguchi 2-4, 2b, 2 runs; Shazarei Hinds 2 runs.

At Waianae

Waianae 15, Leilehua 0, 4 inn.

W—Jerzie Liana. L—Breeann Leong.

Leading hitters: Wain: Buggy Kaopuiki 2-2, 3 RBIs; Lis Nakoa 2b, 2 RBIs; Moani Ioane 4-4, 2 HRs, 7 RBIs; Braiesey Rosa double.

OIA DIVISION II

At Aiea

Aiea 14, Kahuku 0, 5 inn.

W—Taja Souza. L—Mayette Pahulu.

Leading hitters—Aiea: Cayleigh Naito 2 runs; Kizia Mahuka 3 runs; Montana Cababag 2-2, 2 RBIs; Sophia Kaneshiro 2 runs; Nylove Peneueta 2b. Kah: Lakea Tangaro 2b.

VOLLEYBALL

ILH

Thursday

Boys JV

Kamehameha-Blue def Kamehameha-White 25-14, 26-24

Saint Louis def. Maryknoll 19-25, 25-15, 25-15

Punahou-Blue def. Punahou-Gold 25-15, 25-21

University def. Hanalani 25-15, 25-17, 25-21

OIA WEST

Thursday

Boys Varsity

Mililani def. Aiea 25-18, 25-9, 25-13

Radford def. Nanakuli 20-25, 25-18, 25-21, 23-25, 15-9

Kapolei def. Pearl City 25-27, 25-21, 25-21, 25-21

Boys JV

Mililani def. Aiea 21-13, 20-21, 15-5

Nanakuli def. Radford 21-19, 21-14

Kapolei def. Pearl City 14-21, 21-16, 15-5

WATER POLO

ILH

Thursday

Girls Varsity I

Kamehameha 9, ‘Iolani 4.

Goal scorers—KS: Ava Gurney 4, Jordyn Nishimura 3, Leinaala Wong 2. Iol: Luoise Kamaka, Maya Camp,Hannah Fasi, Kyra Lurito.

Girls Varsity II

Kamehameha 9, ‘Iolani 7.

Goal scorers—KS: Ava Carlson 2, Cydnie Duquette 2, Tatum Kahahawai 2, Moanihiwalani Walker, Taimane Matua, Kalea Pascua. Iol: Lainey Hicks 3, Kaya Pestana 2, Anais Ortega, Aeryn Imai.

TENNIS

COLLEGE WOMEN

At UH Tennis Complex

Thursday

Hawaii 5, Cal Poly 2

Singles

Kim Bhunu (CP) def. Ana Vilcek (UH) 6-4, 0-6, 7-6 (7-4).

Nikola Homolkova (UH) def. Melissa LaMette (CP) 6-4, 6-1.

Satsuki Takamura (UH) def. Delanie Dunkle (CP) 6-0, 6-3.

Klara Novakova (UH) def. Peyton Dunkle (CP) 6-2, 4-6, 1-0 (10-7).

Alexandra Ozerets (CP) def. Rita Pinto (UH) 3-6, 6-3, 1-0 (10-8).

Madison Kim (UH) def. Kennedy Buntrock (CP) 6-4, 6-1

Doubles

Novakova/Pinto (UH) def. D. Dunkle/ P. Dunkle (CP) 6-2.

Homolkova/Vilcek (UH) def. Bhunu/ Buntrock (CP) 6-2.

Takamura/Kim (UH) vs. LaMette/Ozerets (CP) 4-5, unfinished.