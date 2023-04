Scoreboard – April 6, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

Today

BASEBALL

Big West: CSU Bakersfield vs. Hawaii, 6:35 p.m. at Les Murakami Stadium.

ILH: Mid-Pacific vs. Maryknoll, 3 p.m. at

Ala Wai Field; Punahou at ‘Iolani, 3:30 p.m.; Pac-Five vs. Damien, 3:30 p.m. at Central Oahu Regional Park field No. 4; Saint Louis vs. Kamehameha, 6:30 p.m. at Central Oahu Regional Park field No. 4.

SOFTBALL

ILH Varsity I: Punahou vs. Maryknoll,

3:30 p.m. at Sand Island Field; Mid-Pacific at Kamehameha, 4 p.m.

ILH Varsity II: Sacred Hearts vs. Damien, 3:30 p.m. at Sand Island Field No. 4.

OIA East: Roosevelt at Moanalua; Kailua vs. Kalani at Kilauea District Park field. Games start at 3 p.m.

OIA West: Pearl City vs. Leilehua at Kaala Elementary field; Waianae at Kapolei. Games start at 3 p.m.

OIA Division II: Kalaheo at Waialua;

Farrington at Aiea; Kahuku at Nanakuli. Games start at 3 p.m.

VOLLEYBALL

ILH Varsity III boys: Tournament, Round 1, Assets vs. Island Pacific, 5 p.m.;

Christian Academy vs. Hawaiian Mission, 6:15 p.m. Matches at Hawaiian Mission.

OIA West boys: Waipahu at Mililani;

Leilehua at Campbell; Aiea at Kapolei; Waianae at Nanakuli; Pearl City at Radford. First matches start at 5 p.m.

WATER POLO

ILH girls: Varsity II, Single-Elimination Tournament. Third place: ‘Iolani vs.

Kamehameha, 5 p.m. Final: Punahou vs. Le Jardin, 6 p.m. Matches at Punahou.

FRIDAY

BASEBALL

Big West: CSU Bakersfield vs. Hawaii, 6:35 p.m. at Les Murakami Stadium.

OIA West: Kapolei at Leilehua, 3 p.m.

VOLLEYBALL

Big West men: UC Irvine vs. Hawaii,

7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

TENNIS

ILH

Wednesday

Girls Varsity

‘Iolani 5, Mid-Pacific 0

OIA

Semifinals

Wednesday

Boys

Kaiser 3, Mililani 2

Girls

Kaiser 3, Waipahu 1

WATER POLO

ILH

Wednesday

Girls Varsity I

Punahou 7, Kamehameha 6. Goal scorers—Pun: Allison Kauahi 2, Hudson Geier 2, Ava Aguilera, Synnove Robinson, Reese Stallsmith. KS: Jordyn Nishimura 2, Tea Brandon, Ava Gurney, Kaimi Terada, Leinaala Wong.

BASEBALL

BIG WEST STANDINGS

Conference Overall

W L Pct. GB W L

UCSB 5 1 .833 — 18 7

UC San Diego 7 2 .778 — 17 9

CS Fullerton 7 2 .778 — 14 9

CS Northridge 6 3 .667 ½ 18 6

Long Beach St. 6 3 .667 ½ 18 9

Hawaii 3 3 .500 2 13 10

UC Irvine 4 5 .444 2½ 17 8

UC Davis 3 6 .333 3½ 10 14

Cal Poly 3 6 .333 3½ 7 18

CSU Bakersfield 1 8 .111 5½ 10 15

UC Riverside 0 6 .000 5 6 18

*—non-conference

PACWEST STANDINGS

Conf. GB Overall

Azusa Pacific 13-7 .650 — 20-14 Holy Names 11-7 .611 1 21-12 Fresno Pacific 9-6 .600 1½ 15-15 Point Loma 7-5 .583 2 19-9 Hawaii Hilo 11-9 .550 2 20-11 Concordia 8-7 .533 2½ 13-13 Biola 6-6 .500 3 12-18 Hawaii Pacific 6-15 .286 7½ 10-22 Academy of Art 5-14 .263 7½ 12-21

Wednesday

Holy Names 7, Hawaii Pacific 5

Holy Names 11, Hawaii Pacific 5

Hawaii Hilo 7, Academy of Art 4

Today

Hawaii Pacific at Holy Names (2)

Hawaii Hilo at Academy of Art (2)

PACWEST RESULTS

At Alameda, Calif.

Wednesday

Holy Names 11, Hawaii Pacific 5

W—Nicholas Martinez. L—Andrew Hauck.

Leading hitters—NH: Jesus Hernandez 2-4, 2b, 3 runs; Jaime Garcia 2-3, 2 runs; Neko Capsaliaris 2-4, 2 runs; Domenik Cervantes 2-3, 2b, 3 RBIs; Lorenzo

Mariani 2-4, 2b, 4 RBIs. HPU: Kota Suzuki 3-5, 2 RBIs; Nicholas Jio 2-5; D.J. Stephens 2-5; Chase Taylor 2-3, 2 runs; Ian Wolski 2b; Travis Johnson 3b.

Holy Names 7, Hawaii Pacific 5

W—Eddie Curley. L—Koa Dabuet. S—Casey Candiotti.

Leading hitters—NH: Andrew Evans 2b, 2 RBIs; Neko Capsaliaris 2-2; Domenik Cervantes 2b, 2 RBIs; Esai Santos 2b;

Jesus Hernandez 2b; Lorenzo Mariani 2b. HPU: D.J. Stephens 2-3; Ian Wolski 2-3; Noah Hata 2-3, 2b, 2 runs; Kota Suzuki 2b.

At Oakland, Calif.

Wednesday

Hawaii Hilo 7, Academy of Art 4

W—Ty Honda. L—Fernando Duenas. S—Christian Wood.

Leading hitters—Hilo: Casey Yamauchi 2-4, 2b, 2 runs; Ryan Cho 2-4; Vance Oshiro 2-4; Kein Iwata 2-4, HR, 2 RBIs; Bradyn Yoshida 2-4. AA: Hayato Niki 2-4; Landon Levine 2-3, HR; Travis Turney 2b; Liam Rizzo 2b.

Tuesday

Hawaii Hilo 17, Academy of Art 7

W—James Yamasaki. L—Andrew McAlpin.

Leading hitters—Hilo: Casey Yamauchi 2-4, 3 runs; Mason Cook 2 runs; Ryan Cho 2-5, 3 RBIs; Alec Yamauchi 2-5, HR, 2 runs, 4 RBIs; Blake Tweedt 2 runs; Trent Jackson 4-6, 2b, 2 runs, 3 RBIs; Vance Oshiro 2 runs; Bradyn Yoshida 2 runs. AA: Gabe Henderson 2-4; Liam Rizzo 2-3, 2b; Tony Diaz 2 RBIs; Chris Fung 2b.

OIA East

Wednesday

At Kahala Field

Kalani 2, Kailua 1

W—Cameron Kobayashi. L—Corbin Dennis.

Leading hitters—Kaln: Jase Fujikawa 2-3; Logan Ouchi 2b. Kail: Na‘i Iwaki 2-4, 2b; Rayven Pagan 2-3.

At Moanalua

Moanalua 11, Farrington 1, 5 inn.

W—Koen Smith. L—Jayden Andrade.

Leading hitters—Moan: Rayden Miguel

2 runs; Shayde Koga 2-4, 3b, 2 runs,

4 RBIs; Kaiden Sonoda-Fukumoto 3-4, 2b, 3 RBIs; Nate Alvaro 2b, 2 runs; Jake

Ferreira 2-3, 2 runs; Tayden Kaawa 2b. Farr: O-Shen Nakamura 2b; Jalen Lani 2b.

At Stevenson Intermediate field

Roosevelt 2, Castle 1

W—Nathaniel Kurano. L—Jesse Reppuhn. S—Luke Tuasivi.

Leading hitters—Roos: Tokujiro Wada-

Goode 2-3, 2b; Kyle Mena 2b; Kila Texeira 2b.

OIA West

Wednesday

At Nanakuli

Leilehua 5, Nanakuli 3

W—Bryden Takayama. L—Donald Kapaku Jr. S—Koen Barton

Leading hitters—Lei: Takayama 4-4;

Barton 3-4; Pono Arindain 3b, 2 RBIs;

Loren Owan 3b. Nan: Dallas Alapai 2-3.

At Pearl City

Aiea 3, Pearl City 2

W—Aidan Yoshioka. L—Drew Boyles.

Leading hitters—Aiea: Brennen Panis 2-4; Cody Kamihara 2b. PC: Eddie

Ogasawara 3b; Logan Honma 3b.

At Mililani

Campbell 5, Mililani 2

W—Hunter Lindsey. L—Evan Komatsu.

S—Ismael Diaz.

At Mililani

Leading hitters—Camp: Ridge Choy HR, 2 RBIs. Mil: Ethan Murakoshi 2-4; Calvin Hawes 2-3; Brayden Suehisa 2b.

OIA DIVISION II

Wednesday

At Aikahi District Park

Radford 7, Kalaheo 4

W—Caden Noble. L—Noah Toy. S—Xavier De Alba.

Leading hitters—Rad: Zyon Telles-

Kuwahara 2-3, 2b; Landon Henningsen 3b, 2 RBIs; James Robert Stevens Jr. 2b,

2 runs, 2 RBIs. Kalh: Alika Amasiu 3-4, 2b, 3b, 2 runs.

SOFTBALL

ILH

Girls Varsity I

Wednesday

At McKinley

Maryknoll 9, ‘Iolani 6

W—Jenna Sniffen. L—Molly Dyer.

Leading hitters—Mary: Sniffen 2-4, 2b,

2 RBIs; Nellian McEnroe-Marinas 2-4; Palehua Silva 2-4, 2 HRs; 2 runs, 5 RBIs; Karlie Espinoza 2-3; Kasi Cruz 2-5. Iol: Milla Fukuda 2 RBIs; Mia Carbonell HR,

3 RBIs; Hunter Salausa-Galletes 2-4, 2b; Kennadie Tsue 2b; Harley Acosta 2b.

At Punahou

Punahou 17, Mid-Pacific 2, 5 inn.

W—Justice Tiberi. L—Kenzie Nakamura.

Leading hitters—Pun: Taryn Ho 2b, 2 runs, 2 RBIs; Aliya Hashimoto 2 runs; Shonty Passi 4-4, 2b, 2 HRs, 4 runs, 6 RBIs; Abrye Kapana 2-2, 2b, 2 runs, 2 RBIs; Austen

Kinney 2 runs; Lexi Hinahara 2-3, 2 RBIs.

OIA East

Wednesday

At Kaimuki

Kaiser 12, Kaimuki 2, 5 inn.

W—Keira Uegawachi. L—Kira Rose Moananu.

Leading hitters—Kais: Trendee

Kahunahana 2-4, 2 runs; Kylie Ifuku 2-2, 2b, 3b, 3 runs; Tania Luhia 2-3; Kalie Otani 2 runs; Ho‘o Kapule 3 RBIs. Kaim: Maeha Kinere 2 RBIs.

VOLLEYBALL

ILH

Wednesday

Boys Varsity I

Kamehameha def. Punahou 25-20, 25-19,

25-27, 29-31, 15-9

Boys Varsity II

University def. Hawaii Baptist 25-18,

25-16, 25-18

Le Jardin def. Maryknoll 25-18, 26-24,

22-25, 25-20

OIA east

Wednesday

Boys Varsity

Kaiser def. Anuenue 25-7, 25-9, 25-14

Moanalua def. Castle 25-10, 25-13, 25-17

Roosevelt def. Farrington 25-18, 25-18,

25-20

Boys JV

Moanalua def. Castle 21-12, 21-19

Roosevelt def. Farrington 21-17, 21-16

OIA West

Tuesday

Boys Varsity

Radford def. Waianae 25-20, 25-17 25-18

Aiea def. Nanakuli 25-19, 18-25, 25-23,

25-18

Boys JV

Waianae def. Radford 21-17, 10-21, 15-9

Nanakuli def. Aiea 21-18, 21-11

BIIF

Wednesday

Boys Varsity

Konawaena def. Hawaii Prep 20-25,

25-23, 25-20, 28-26

Boys JV

Konawaena def. Hawaii Prep 25-15, 25-11