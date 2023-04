Scoreboard – April 7, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

Today

BASEBALL

Big West: CSU Bakersfield vs. Hawaii, 6:35 p.m. at Les Murakami Stadium.

OIA West: Kapolei at Leilehua, 3 p.m.

VOLLEYBALL

Big West men: UC Irvine vs. Hawaii,

7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

SATURDAY

BASEBALL

Big West: CSU Bakersfield vs. Hawaii, 1:05 p.m. at Les Murakami Stadium.

ILH: Pac-Five at Mid-Pacific, 9 a.m.; Damien vs. Saint Louis, 10 a.m. at Central Oahu Regional Park field No. 2;

Kamehameha vs. Punahou, 11 a.m. at

Central Oahu Regional Park field No. 1.

OIA East: Kaiser at Castle, 11 a.m.;

Roosevelt vs. Farrington, 11 a.m. at Joey DeSa Field; Moanalua vs. Kalani, 4 p.m. at

Central Oahu Regional Park field No. 4.

OIA West: Nanakuli vs. Aiea at Aiea Rec. field, 11 a.m.; Pearl City vs. Campbell,

6 p.m. at Central Oahu Regional Park field No. 4.

SOFTBALL

PacWest: doubleheader, Chaminade vs. Hawaii Pacific, noon and 2:30 p.m. at Howard A. Okita Field.

ILH Varsity II: Punahou at Kamehameha, noon.

OIA East: Moanalua at Kaiser; Castle at Kaimuki; Roosevelt at Kailua. Games start at 10 a.m.

OIA West: Leilehua at Mililani; Pearl City at Waianae. Games start at 10 a.m.

OIA Division II: Kalaheo at Radford; Nanakuli at McKinley; Waialua vs. Kahuku at Hauula Playground field. Games start at 11 a.m.

TENNIS

OIA: Team Championships, finals. Girls: Kaiser vs. Mililani, 2 p.m. Boys: Moanalua vs. Kaiser, to follow. Matches at Central Oahu Regional Park.

VOLLEYBALL

Big West men: UC Irvine vs. Hawaii, 7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

WATER POLO

OIA girls: At K. Mark Takai Veterans

Memorial Aquatic Center: Mililani vs. Waipahu, 10 a.m.; Leilehua vs. Campbell, 11:10 a.m.; Pearl City vs. Waipahu, 12:20 p.m.; Campbell vs. Mililani, 1:30 p.m.

At Kaimuki: Kahuku vs. Kaiser, 10 a.m.; Moanalua vs. Kalaheo, 11:10 a.m.;

Roosevelt vs. Kailua, 12:20 p.m.; Kahuku vs. Kalaheo, 1:30 p.m.

BASEBALL

ILH

Thursday

At Ala Wai Field

Maryknoll 6, Mid-Pacific 2

W—Allin Yap. L—Payton Dixon.

Leading hitters—Mary: JJ Noda 3b,

2 RBIs; Keegan Kahalehoe 2-3, 2 RBIs.

At ‘Iolani

Punahou 4, ‘Iolani 2

W—Trent Nagamine. L—Tyler Young.

S—Aaron Taka.

Leading hitters—Pun: Nolan Souza 2-2, HR; Taka 2-4, 2b; Javin Hamura 3b. Iol: Bruin Agbayani 2-4, 2b; Brock Makishima 2-3.

At Central Oahu Regional Park

Damien 8, Pac-Five 7

W—Rydge Kohagura. L—Colten Amai-

Nakagawa. S—Aaron Rapoza.

Leading hitters—DMS: Jameison Pabalan 2 runs; Francis O’Connor 2-4, 2b, 2 RBIs; OJ Yoshida 3-4, 2 runs; Makana Freitas 2-4; Tryten Vicari 2-4; Carl Julian 2-3; Dyson Yasuda 2b. P5: Ace Perry 2 runs; Caleb Kim 3b, 2 RBIs; Alika Ahu 3-4, 2b.

At Central Oahu Regional Park

Saint Louis 7, Kamehameha 2

W—Jacob Villacorte. L—Blade Paragas.

Leading hitters—StL: Kolby Gushiken

2 runs, 2 RBIs; Villacorte 2 RBIs; Chyler DeSilva 2 RBIs; Matthew Pavao 2b. KS: Elijah Ickes 2-4; Aydan Lobetos 2b; Nainoa de la Cruz 3b

MIL

Thursday

Baldwin 2, King Kekaulike 1

W—Kade Fujioka. L—Jaxon Wong.

Maui High 7, Lahainaluna 1

W—Jonah Richardson. L—Lyrik Kahula.

Leading hitters—Maui: Haiden Sanchez 3-4, 2 2bs, 2 runs; Richardson 2-4, 2b. Lah: Aiden Arnise 2b.

BIIF

Thursday

Hilo 2, Kamehameha-Hawaii 1

W—Legend Lancaster. L—Noah Palea.

Leading hitters—KS: Dylan Hanson 2-4; Palea 2b; Liwai Correa 2b.

MLB CALENDAR

July TBA — Amateur draft.

July 11 — All-Star Game, Seattle.

July 23 — Hall of Fame induction

ceremonies, Cooperstown, N.Y.

July 31 — Last day during the season to trade a player.

Oct. 1 — Regular season ends.

VOLLEYBALL

ILH

Wednesday

Boys Varsity I

‘Iolani def. Mid-Pacific 25-18, 25-18, 19-25,

25-22

OIA East

Wednesday

Boys Varsity

Kalani def. Kaimuki 26-24, 25-27, 25-14,

25-19

Kahuku def. McKinley 25-13, 25-14, 25-23

Boys JV

Kahuku def. McKinley 21-16, 21-17

OIA West

Thursday

Boys Varsity

Leilehua def. Campbell 25-11, 25-23,

25-19

Aiea def. Kapolei 25-23, 26-27, 25-23,

25-20

Nanakuli beat Waianae 25-19, 25-18,

25-20

Boys JV

Leilehua def. Campbell 21-9, 21-18

Kapolei def. Aiea 17-21, 21-18, 15-6

Nanakuli beat Waianae 21-11, 21-19

BIIF

Wednesday

Boys Varsity

Kamehameha-Hawaii def. Kealakehe 25-16,

25-23, 26-24

Boys JV

Kamehameha-Hawaii def. Kealakehe 25-16,

27-25

WATER POLO

ILH

Girls Varsity II Tournament

Thursday

Final

Le Jardin 8, Punahou 7, 2 OT. Goal scorers—LeJ: Siena Settle 3, Norah

Dodson 2, Ha’aipo Kanoa-Wong 2, Hayden Nottage. Pun: Emma Simmons 4, Pua Saole 2, Dominique Garcia.

Third Place

Kamehameha 5, ‘Iolani 3, 2 OT. Goal scorers—KS: Ava Carlson 2, Tatum

Kahahawai 2, Cydnie Duquette. Iol: Kaya Pestana 2, Lainey Hicks.

OIA

Wednesday

Girls Varsity

Kapolei 10, Mililani 8. Goal scorers—Kap: Kaya Gabriel-Medeiros 6, Venezuela Lino 3, Juliana Fliss. Mil: Kiley Kawai 3, Leila Maynard 3, Sara Delos Santos 2.

Kalaheo 16, Pearl City 4. Goal scorers—

Kalh: Ella Chapman 6, Sailor Groom 4, Paige Heiken 2, Molly Joca, Sam Carmack, Meleana McDonald, Harmony Lewis. PC: Alexys Saena 3, Alana Ho.

Kapolei 8, Moanalua 4. Goal scorers—Kap: Kaya Gabriel-Medeiros 4, Keeley

Nadig, Venezuela Lino, Holly LeDoux, Kayla Nadig. Moan: Jezreel Mangrobang 2, Ellie Dallas, Sofiya Buryak.

Roosevelt 5, Campbell 0 (forfeit)

Kahuku 17, Waipahu 2. Goal scorers—Kah: Eva Naihe 4, Lillyana Newton 4,

Chalei Reid 4, Tacoma Campbell 2, Rachel Smith, Savannah Porter, Velzy Moffat. Waip: Kanoe Miyashiro, Hans Samonte.

SOFTBALL

ILH

Thursday

Varsity I

At Sand Island Field

Punahou 12, Maryknoll 4

W—Justice Tiberi. L—Karlie Espinoza.

Leading hitters—Pun: Taryn Ho 4-5, 2 2bs, HR, 2 runs, 4 RBIs; Shonty Passi 2-3, 2b,

2 runs; Sydney Capello 2 runs; Aliya Hashimoto 3-5, 2 2bs; Austen Kinney 2-4, 2b, 2 runs. Mary: Nellian McEnroe-Marinas 3-4; Espinoza 2-4; Jaycie Simpliciano 2-3, 2b, 2 runs; Dylan Neves 2b, 2 RBIs.

At Kamehameha

Kamehameha 15, Mid-Pacific 0, 5 inn.

W—Kyary Cummings. L—Daynna Mekaru.

Leading hitters—KS: Mariah Antoque 2-3, 2 HRs, 2 runs, 6 RBIs; Nevaeh Telles 2-3, 2b, 2 runs; Marley Espiau 3-3, 2b, HR, 2 runs, 3 RBIs; Miquela Leopoldo 2 runs; Kamalani Doctor 2-3, 3 runs; Kainani Jacang 2 runs. MPI: Ally Uemoto 2b.

Varsity II

At Sand Island Field

Damien 11, Sacred Hearts 1, 6 inn.

W—Shelby Baquio. L—Destiny Tautofi.

Leading hitters—DMS: Kylie Garcia 2b,

2 runs; Kalia Kalama-Bajet 2b, 2 runs; Baquio 2-4, 2 runs, 2 RBIs; Kaiya Miller 4-4, 2b, 2 runs, 2 RBIs; Jaelyn Natividad 2-3,

2 runs; Kailen Tolentino 2-3, 2b, 3 RBIs. SHA: Kylee Maene-Kido 2-3, 2b.

OIA East

Thursday

At Moanalua

Moanalua 8, Roosevelt 0

W—Kayla Mashino. L—Kara Kahahawai.

Leading hitters—Moan: Meghan Castro 2-2, HR, 3 runs, 3 RBIs; Mashino 2b.

At Kilauea District Park

Kalani 15, Kailua 0, 4 inn.

W—Naomi Stremick. L—Mahealani Alayon.

Leading hitters—Kaln: Kelsie Taketa

2 runs; Madixx Muraoka 2-3, 2b, 2 runs; Stremick 2-3; Ashlyn Sera 2-2, 3 runs,

2 RBIs; Jayslin Simpliciano 2 RBIs.

OIA West

Thursday

At Kaala Elementary field

Leilehua 7, Pearl City 4

W—Trinity Cabana-Rodrigues. L—Ava Puaatuua. S—BB Leong.

Leading hitters—Lei: Cabana-Rodrigues

2 runs; Leong 2-3, 2b, 2 runs; Nanz

Kekahuna-Fernandez 2-4; #23 2-4; CC

Fortuna 2-3, 2b, 2 RBIs. PC: Abigail Aribal 2 runs; Puaatuua 4-4; Shazarei Hinds 2 RBIs.

OIA Division II

Thursday

At Waialuia

Waialua 17, Kalaheo 5, 5 inn.

W—Alika Guzman. L—Kennedy Cothran.

Leading hitters—Wail: Guzman 3-3, 2b, 2 RBIs; Jadyn Miller 2 runs; Ravyn Pactol

2 runs; Alexis Quick 2 runs; Kaia Trask

2 runs; Chaeli Wong 3-3, 2 2bs, 3 runs,

4 RBIs. Kalh: Madison Uehara 2-3;

Genevieve Immoos 2b; Cothran 2b; Haylee Manoa 2b.

At Aiea

Aiea 14, Farrington 0, 5 inn.

W—Taja Souza. L—Rosearie Misioka.

Leading hitters—Aiea: Kiersten Chong 2 runs; Ava Lawhorn 2b, 3 RBIs; Cayleigh Naito 2 runs; Trinity Caporus-Santos HR, 3 RBIs; Alina Faufata 2-2; Montana Cababag 2 runs; Chrijon Peneueta 2b; Souza 2b. Farr: Chavelle Perez 2b.

TENNIS

ILH

Thursday

Boys Varsity

Punahou II 4, Hawaii Baptist 1

Girls Varsity

Hawaii Baptist 3, Kamehameha 2

OIA

Team Semifinals

Wednesday

Boys

Moanalua 3, Aiea 0

Girls

Mililani 3, McKinley 0