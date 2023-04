Scoreboard – April 9, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

TODAY

GOLF

LPGA: Lotte Championship, local qualifier, 8 a.m.; Sunday pro-am, 1 p.m. at Hoakalei Country Club.

MONDAY

BASEBALL

ILH: ‘Iolani vs. Maryknoll, 6:30 p.m. at Central Oahu Regional Park Field No. 4.

SOFTBALL

ILH Varsity I: Double-Elimination Tournament, Mid-Pacific vs. Maryknoll, 4 p.m. at Sand Island field.

ILH Varsity II: Pac-Five at Punahou, 4 p.m.

VOLLEYBALL

OIA East boys: McKinley at Roosevelt; Anuenue at Kahuku; Kalaheo at Moanalua; Farrington at Kailua; Kaimuki at Kaiser; Castle at Kalani. First matches start at 5 p.m.

WATER POLO

OIA

Mililani 9, Waipahu 6

Goal-Scorers—Waipahu: Breeane Cabigas 2, Hans Samonte 2, Flora Thompson, Kanoe Miyashiro. Mililani: Leila Maynard 4, Sara Delos Santos 2, Keilana Tanigawa, Sydnee Nakamura, Kiley Kawai.

Kahuku 11, Kaiser 10

Goal-Scorers—Kaiser: Jaime Farah 4, Emi Chrash 4, Kimie Ginoza 2. Kahuku: Wells Anderson 6, Tuua Cravens 2, Maya Maki 2, Velzy Moffat.

Kalaheo 12, Moanalua 11

Goal-Scorers—Kalaheo: Paige Heiken 6, Lillia Miller, Chloe Heidsieck, Molly Joca, Sailor Groom, Sam Carmack, Ella Chapman. Moanalua: Elie Dallas 6, Jezreel Mangrobang 2, Sofiya Buryak 2, Jordana Jeremiah.

Roosevelt 11, Kailua 0

Goal-Scorers—Roosevelt: Jochel Oba, Faith Keola, Alisa Lee, Jonna Keo, Jessica Lau, Kimberly Cassens, Carly Jimenez, Jayzlyn Tomisa, Jaeci Oba, Ava Asari, Malia Lauret.

Also:

Waipahu 10, Pearl City 2

Leilehua 5, Campbell 0 (forfeit)

Mililani 5, Campbell 0 (forfeit)

SOFTBALL

OIA

Waianae 11, Pearl City 0, 5 inn.

W—Jerzie Liana. L—Ava Puaatuua.

Leading Hitters—Wain: Alize Tangaro-Smith 2-3, 3 runs; Moani Ioane 2-2, 2 runs, 2 RBI; Braiesey Rosa 2 runs, 3 RBI.

Leilehua 9, Mililani 8

W—Breeann Leong. L—Makayla Pagampao.

Leading Hitters—Leil: Breeann Leong 3-4, 2 runs, RBI; Shazzlynn Ancheta2-4, 2 runs, 2 RBI; Merelynn Ursua 2-3. Mil: Kaui Garcia 2-4, 2 runs, 2 RBI; Neliya Omalza 2-2, run.

Kailua 10, Roosevelt 5

W—Eden Shimaoka. L—Kara Kahahawai.

Leading Hitters—Roos: Kara Kahahawai 2 runs; Cynthia Ancheta 2 runs; Kelsey Kawamura 2-4, 4 RBI. Kail: Journey Sumida 2 runs, RBI; Eden Shimaoka 2-4, 2 RBI; Mahealani Alayon 2 runs; Maliatoa Taualii 2-2, RBI; Keahi Kamakea 2 runs.

Nanakuli 17, McKinley 2, 4 inn.

W—Jenna Ku. L—Brandie Pahia-Obra.

Leading Hitters—Mck: Natalia Nieves 2 RBI. Nan: Hailey Flint 3-4, 2 runs, 4 RBI; Sydney Kalawa 2 runs; Melody Baligad 3 runs; Kalia Cordiero 2-3, 2 runs, 4 RBI; Eliyah Wong 2 runs, RBI; Nadie SchmidtSakaba 2-3, run. 3 RBI; Lori Ferreira 2 RBI.

Radford 18, Kalaheo 3, 4 inn.

W—Kyralee-Marie Cordeiro. L—T. Ukauka.

Leading Hitters—Rad: Emily Anderson 2-2, 2 runs, 2 RBI; Kyralee-Marie Cordeiro 2-3, 2 runs, 2 RBI; Reese Young 2-4, 2 runs, 2 RBI; Niueni Elisara 2 runs, RBI; Sophia Abin 3-3, 2 runs, 3 RBI; OlenaUmetsu 2 runs; Kaya Kaiwi 2 runs; Mailana Mattos 3-3, 2 runs, 5 RBI.

Castle 11, Kaimuki 3

W—Kailene Berinobis-Tanele. L—Kira Rose Moananu.

Leading Hitters—Cast: Alena Frost 2 RBI; Kailene Berinobis-Tanele 2-4, 3 runs; Juju Berinobis 3-5, 2 runs, 4 RBI; Aiko Yoshizumi 2 RBI; Kylie Paris 2-2, 2 runs. Kaim: Kailee Nera 2-4, run; Kehai Noda 2-3.