Scoreboard – April 12, 2023

CALENDAR

Today

BASEBALL

OIA East: Kalani vs. Farrington at Joey DeSa Field; Castle at Kailua; Kaiser at Moanalua. Games start at 3 p.m.

OIA West: Kapolei at Pearl City, 3 p.m.; Aiea at Campbell, 3 p.m.; Leilehua vs.

Mililani, 6:30 p.m. at Central Oahu

Regional Park field No. 4.

OIA Division II: Radford at Kaimuki; Waialua vs. Kahuku at Kahuku District Park; Waianae vs. Kalaheo at Kailua

District Park; McKinley at Waipahu. Games start at 3 p.m.

GOLF

LPGA: Lotte Championship, first round,

7 a.m. at Hoakalei Country Club.

SOFTBALL

ILH Varsity I: Double-Elimination

Tournament, Punahou at Kamehameha,

4 p.m.; Maryknoll vs. ‘Iolani at Ala Wai Field No. 2. Games start at 4 p.m.

WATER POLO

OIA girls: Waipahu vs. Leilehua, 5 p.m.; Mililani vs. Kalaheo, 6:10 p.m.; Leilehua vs. Kailua, 7:20 p.m. Matches at K. Mark Takai Veterans Memorial Aquatic Center.

THURSDAY

GOLF

LPGA: Lotte Championship, second round, 7 a.m. at Hoakalei Country Club.

SOFTBALL

ILH Varsity I: Double-Elimination

Tournament, Mid-Pacific vs. Punahou/Kamehameha loser, 4 p.m. at TBD.

ILH Varsity II: Double-Elimination

Tournament, No. 3 seed vs. No. 2 seed,

4 p.m. at Sand Island Park No. 5.

OIA East: Kaimuki vs. Roosevelt at

Stevenson Intermediate field; Kaiser at

Castle; Moanalua vs. Kalani at Kilauea

District Park field. Games start at 3 p.m.

OIA West: Kapolei vs. Leilehua, 3 p.m. at Kaala Elementary field; Mililani vs. Campbell, 6 p.m. at McKinley.

OIA Division II: Kahuku at Waipahu;

Radford vs. Farrington at Lanakila District Park. Games start at 3 p.m.

VOLLEYBALL

ILH Varsity I boys: Tournament, Round 1, Mid-Pacific at Hawaii Baptist, 6 p.m.

OIA boys: Tournament, schedule TBD.

SOFTBALL

ILH

Tuesday

Varsity II

At Kamehameha

Sacred Hearts 11, Kamehameha 9

W—Destiny Tautofi. L—Naleo Kelley.

Leading hitters—SHA: Jolie Heresa 2-3, 2 runs, 2 RBIs; Tautofi 2-5; Weslyn

Fujiyama 2b, 2 RBIs; Kylee Maene-Kido 2-5; Rayanna Baniaga 2-3, 2b, 3 runs,

2 RBIs; Brazhelya Tadaki 2 runs. KS:

Anaya Alameida 2-2; Kiana Aga 2 runs; Kelley 2 runs; Logan Oda-Bunag 2b,

2 RBIs; Jade Kiyan 2 RBIs.

At Sand Island Field

Pac-Five 17, Damien 7, 5 inn.

W—Elyse Yoshioka. L—Shelby Baquio.

Leading hitters—P5: Kaiya Tom 2-4,

3 RBIs; Milan Ah Yat 3-4, 2b, 2 3bs,

4 runs; Chloe Horikawa 2-2, 3b, 3 runs,

2 RBIs; Yoshioka 3-4, 2b, 4 runs, 3 RBIs; Kate Iida 2-3, HR, 2 runs, 4 RBIs; Rylee Abeshima 2b, 2 RBIs; Emily Aikau 2 runs. DMS: Kylie Garcia 2 runs; Jaelyn Natividad 2-3, 2b, 2 RBIs; Kaiya Miller 2-3, 2 RBIs; Baquio 2-3, 2b.

OIA East

Tuesday

At Moanalua

Moanalua 13, Kaimuki 1, 5 inn.

W—Kayla Mashino. L—Kira Rose Moananu.

Leading hitters—Moan: Emily Tome HR, 2 RBIs; Kamryn Miyatake 2 runs; Taryn Kimura 2-2, HR, 2 runs, 2 RBIs; Malia Taga 2b. Kaim: Moananu 2b.

At Kaiser

Kaiser 12, Kalani 2, 6 inn.

W—Keira Uegawachi. L—Kadie Carpio.

Leading hitters—Kais: Trendee

Kahunahana 2-3, HR, 3 runs, 2 RBIs; Amai Hanta 2-4, 3b, 2 RBIs; Rylee Yamasaki 2-3, 2 RBIs; Kalie Otani 2-2, 3b, 2 runs; Rylan Nakamura 2-3; Paisley Kuba 2b; Uegawachi 2b. Kaln: Ashlyn Sera 2 runs; Naomi Stremick 2b.

OIA West

Tuesday

At Kapolei

Mililani 6, Kapolei 1

W—Makayla Pagampao. L—Kandi Malama-

Ahlo.

Leading hitters—Mil: Taryn Hirano 3-4,

2 3bs, 2 runs; Kamryn Aoki 2-4, 3 RBIs; Sunni Kahanu 2-4; Ciana Cubi 2 RBIs. Kap: Keani Kalaola 2-3.

At McKinley

Campbell 4, Waianae 2

W—Taryn Irimata. L—Jerzie Liana.

Leading hitters—Camp: Quinn Waiki HR, 2 runs; Cairah Curran 2-3. Wain: Teizsha Kaopuiki 2-3; Liana 2-3; Braiesey Rosa HR, 2 RBIs.

OIA Division II

Tuesday

At McKinley

Radford 19, McKinley 1, 4 inn.

W—Kyralee Cordeiro. L—Brandie Pahia-

Obra.

Leading hitters—Rad: Audrey Hoffman 2-3, 2 2bs, 4 runs; Cordeiro 3-4, 2b, 2 runs, 2 RBIs; Emily Anderson 3-4, 3 runs, 3 RBIs; Niueni Elisara 4-4, 2b, 3b, 3 runs, 5 RBIs; Sophia Avin 3-4, HR, 2 runs, 3 RBIs; Reese Young 2 RBIs. McK: Pahia-Obra 2b.

WATER POLO

ILH

Girls Varsity II

Playoff for Overall Championship Tuesday

Le Jardin 7, Punahou 6. Goal scorers—LeJ: Siena Settle 2, Ha‘aipo Kanoa-Wong 2, Hayden Nottage, Norah Dodson, Zoe Wiechmann. Pun: Emma Simmons 4, Bella Nicolai, Lily Truong.

JUDO

BIIF

At Hilo High

Saturday

Team Championships

Boys

1. Hilo. 2. Waiakea. 3. Konawaena. 4, Kamehameha-Hawaii. Consolation: Keaau.

Girls

1. Waiakea. 2. Hilo. 3. Konawaena.

4. Kamehameha-Hawaii.

CANOE PADDLING

ILH All-Stars

VARSITY I

Boys

Castle Foti (‘Iolani, Jr.); Micah Kekaula (Kamehameha, Sr.); Carter Tsue (Le Jardin, Jr.); Dylan Hamaoka (Maryknoll Sr.); Kadin Cariaga-Sayegusa (Mid-Pacific, So.);

Quincee Natividad (Pac-Five, Sr.); Merrick Hemmings (Punahou, Sr.); Vance Akau (Saint Louis, Sr.)

Coach of the Year: Roland Higgins (Punahou)

Girls

Mohailani Peloso (‘Iolani, Jr.); Tessia Mauai (Kamehameha, Sr.); Jenna Jaffe (Le Jardin, Sr.); Knytly Sybounmy (Mid-Pacific, Jr.);

Noelle Nagaishi (Pac-Five, Sr.); Lola ten Berge (Punahou, Sr.)

Coach of the Year: Michael Lum

(Kamehameha)

VARSITY II

Boys

Jordan Reiny (Damien, Sr.); Brandon

Christian Nicolas (‘Iolani, Jr.); Tate Hirayama

(Kamehameha, Sr.); Joshua Anderson (Maryknoll, Sr.); Troy Brandt (Punahou, Sr.); Jayden Adams (Saint Louis, Sr.)

Coach of the Year: Michael Lum

(Kamehameha)

Girls

Thandie Lyu-Napolean (Damien, So.); Tamzen Lim (‘Iolani, Sr.); Kapua Rudolph

(Kamehameha, Jr.); Riko Santos

(Mid-Pacific, Sr.); Grace Fitzgerald

(Punahou, Sr.); Charli Omura (Sacred Hearts, Jr.); Anna Gregorio (St. Andrew’s Fr.)

Coach of the Year: Michael Lum

(Kamehameha)

MIXED

Boys: Alika Namoca (Damien, Sr.); Tuloa Smith (‘Iolani, So.); Jonah Stokes

(Kamehameha, Sr.); Rease Chong

(Mid-Pacific, Sr.); Ezra Lee (Pac-Five, Jr.); Stryker Scales (Punahou, Sr.)

Girls: Sabriena Akima (Damien, Sr.);

Kamryn Kondo (‘Iolani, Sr.); Mailelauliiolaka Brown (Kamehameha, Sr.); Mehana

Watanabe (Mid-Pacific, Sr.); Taylor

Gonsalves (Pac-Five, Jr.); Kanoelani Sills (Punahou, Sr.)

Co-Coaches of the Year: Rebecaa

Fardal (Punahou) and Roland Higgins (Punahou)

TENNIS

ILH

Monday

Girls Varsity

‘Iolani 3, Punahou 2

VOLLEYBALL

ILH

Tuesday

Boys Varsity I

Punahou def ‘Iolani 21-25, 25-21, 25-21,

28-26

Boys Varsity I-AA

Punahou II def. Hawaii Baptist II 25-16,

25-23, 25-17).

Boys JV

Punahou-Gold def. Hanalani 18-25, 25-7,

25-21

Monday

Boys JV

‘Iolani-Black def. Punahou-Gold 25-23,

15-25, 25-21

Punahou-Blue def. Kamehameha-Blue

25-19, 25-16

‘Iolani-Red def. Mid-Pacific 25-21, 25-23

Saint Louis def Kamehameha-White 25-21,

14-25, 25-20

OIA West

Tuesday

Boys Varsity

Campbell def. Waialua 16-25, 25-20,

19-25, 25-18, 15-13

Waianae def. Pearl City 25-23, 25-21,

25-18

Waipahu def. Kapolei 25-23, 19-25, 25-18,

25-23

Boys JV

Campbell def. Waialua 21-9, 21-16

Waianae def. Pearl City 21-13, 21-9

Waipahu def. Kapolei 8-21, 21-20, 15-14

OIA East

Monday

Boys Varsity

Roosevelt def. McKinley 25-20, 21-25,

25-11, 25-20

Boys JV

McKinley def. Roosevelt 17-21, 21-18,

15-14

BIIF

Monday

Boys Varsity

Kamehameha-Hawaii def. Keeau 25-17,

25-15, 25-23

Boys JV

Kamehameha-Hawaii def. Keeau 25-18,

25-20

GOLF

OIA

Divisional Championships

At Kapolei Golf Club

Monday

Par 72

Boys

72—Dylan Sakasegawa (Moan). 75—James Fujita (Moan). 76—Julian Samia (Waip), Magnus Corpuz (Rad). 77—Oshen Kahawai (Kah). 78—Reynn Yokoi (Kalh). 79—Zaedis Yoshizawa (Kaln), Keano-Zayden Carreira (Moan). 80—Casey Johansen (Moan), Kevin Na (Aiea), Linh Ngyuen Tran (Kais), Leland Uyeda (Camp).

Girls

71—Kate Nakaoka (Mil), Teal Matsueda (Kaln). 72—Ava Cepeda (Kah), Kailee McKee (Mil). 73—Chloe Jang (Roos). 74—Kara Kaneshiro (Kaln), Mariko Yonemura (Mil). 75—Ashley Koga (Moan), Kady

Matsumoto (Mil). 76—Mia Cepeda (Kah).

SWIMMING

ILH All-Stars

BOYS

Swimmer of the Year: Evan Wong

(‘Iolani, Jr.)

Co-Divers of the Year: Michael Hicks (‘Iolani, Sr.); Logan Mansfield (Punahou, Jr.)

Coach of the Year: Ivan Batsanov (‘Iolani)

First Team

One-meter diving: Logan Mansfield (Punahou, Jr.)

50 freestyle: Stone Miller (‘Iolani, Sr.)

100 freestyle: Stone Miller (‘Iolani, Sr.)

200 freestyle: Connor Seminavage (Kamehameha, Jr.)

500 freestyle: Evan Wong (‘Iolani, Jr.)

100 backstroke: Dustin Kealoha

(Kamehameha, Sr.)

100 breaststroke: Leland Stancil (‘Iolani, Jr.)

100 butterfly: Connor Seminavage (Kamehameha, Jr.)

200 individual medley: Leland Stancil (‘Iolani, Jr.)

200 freestyle relay: ‘Iolani (Finn Arrillaga, So.; Stone Miller, Sr.; Jihoon Sung, Fr.; Evan Wong, Jr.)

400 freestyle relay: ‘Iolani (Finn Arrillaga, So.; Jihoon Sung, Fr.; Evan Wong, Jr.;

Tobey Yuen, Jr.)

200 medley relay: ‘Iolani (Finn Arrillaga, So.; Stone Miller, Sr.; Leland Stancil, Jr.;

Tobey Yuen, Jr.)

Second Team

One-meter diving: Emile Labrador

(Punahou, Sr.)

50 freestyle: Jaime Bhattacharyya (Mid-Pacific, Sr.)

100 freestyle: Jaime Bhattacharyya (Mid-Pacific, Sr.)

200 freestyle: Evan Wong (‘Iolani, Jr.)

500 freestyle: Knut Robinson (Mid-Pacific, Sr.)

100 backstroke: Colin Aus (Pac-Five, Jr.)

100 breaststroke: Jeffrey Ferrer (Punahou, Jr.)

100 butterfly: Gabriel Canevari (Punahou, Jr.)

200 individual medley: Parker Muench (Punahou, So.)

200 freestyle relay: Kamehameha (Dustin Kealoha, Sr.; Jake Lee, Sr.; Daniel Ontai, Sr.; Connor Seminavage, Jr.)

400 freestyle relay: Punahou (Gabriel Canevari, Jr.; Kaito James, Fr.; Ethan Kim, Fr.; Parker Muench, So.)

200 medley relay: Kamehameha (Dustin Kealoha, Sr.; Travis Kuo, Jr.; Daniel Ontai, Sr.; Connor Seminavage, Jr.)

GIRLS

Swimmer of the Year: Kaimakana

Flanagan (Punahou, Sr.)

Co-Divers of the Year: Sofia Brege

(‘Iolani, Sr.); Katherine Taylor (Punahou, Jr.)

Coach of the Year: Jeff Meister (Punahou)

First Team

One-meter diving: Katherine Taylor (Punahou, Jr.)

50 freestyle: Journei Webster (Punahou, Fr.)

100 freestyle: Gigi Hioki (Sacred Hearts, Sr.)

200 freestyle: Kaimakana Flanagan (Punahou, Sr.)

500 freestyle: Kaimakana Flanagan (Punahou, Sr.)

100 backstroke: Emma Lee (Kamehameha, Fr.)

100 breaststroke: Aily Miyake (‘Iolani Fr.)

100 butterfly: Journei Webster (Punahou, Fr.)

200 individual medley: Emma Lee (Kamehameha, Fr.)

200 freestyle relay: Kamehameha (Melia Lee, Jr.; Jordyn Nishimura, Sr.; Kohia Rego, Sr.; Leinaala Wong, Jr.)

400 freestyle relay: Punahou (Kaimakana Flanagan, Sr.; Sophia Hurd, Jr.; Kiani

Morikami, Fr.; Journei Webster, Fr.)

200 medley relay: Kaimakana Flanagan, Sr.; Ciera Fujiwara, Jr.; Elisabeth Misailidis, Fr.; Journei Webster, Fr.)

Second Team

One-meter diving: Sybella Chaine

(Punahou, Sr.)

50 freestyle: Sage Miller (‘Iolani, So.)

100 freestyle: Sophia Hurd (Punahou, Jr.)

200 freestyle: Gigi Hioki (Sacred Hearts, Sr.)

500 freestyle: Jordon Nishimura

(Kamehameha, Sr.)

100 backstroke: Avalyne Andaya (‘Iolani, Jr.)

100 breaststroke: Ciera Fujiwara

(Punahou, Jr.)

100 butterfly: Sage Miller (‘Iolani, So.)

200 individual medley: Tea Brandon (Kamehameha, Jr.)

200 freestyle relay: Punahou (Alyssa Clark, So.; Sophia Hurd, Jr.; Kiani Morikami, Fr.; Johanna Zeebe, So.)

400 freestyle relay: Kamehameha (Tea Brandon, Jr.; Emma Lee, Fr.; Melia Lee, Jr.; Jordyn Nishimura, Sr.)

200 medley relay: Kamehameha (Tea Brandon, Jr.; Emma Lee, Fr.; Maile Nee, Sr.; Leinaala Wong, Jr.)