Scoreboard – April 13, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

The Star-Advertiser welcomes results of most events. Contact us promptly after games to ensure coverage. >> Call: 529-4321 / 529-4322. Read more

CALENDAR

Today

GOLF

LPGA: Lotte Championship, second round, 7 a.m. at Hoakalei Country Club.

SOFTBALL

ILH Varsity I: Double-Elimination

Tournament, Mid-Pacific vs. Punahou/Kamehameha loser, 4 p.m. at TBD.

ILH Varsity II: Double-Elimination

Tournament, No. 3 seed vs. No. 2 seed,

4 p.m. at Sand Island Park No. 5.

OIA East: Kaimuki vs. Roosevelt at

Stevenson Intermediate field; Kaiser at

Castle; Moanalua vs. Kalani at Kilauea

District Park field. Games start at 3 p.m.

OIA West: Kapolei vs. Leilehua, 3 p.m. at Kaala Elementary field; Mililani vs. Campbell, 6 p.m. at McKinley.

OIA Division II: Kahuku at Waipahu;

Radford vs. Farrington at Lanakila District Park. Games start at 3 p.m.

VOLLEYBALL

ILH Varsity I boys: Tournament, Round 1, Mid-Pacific at Hawaii Baptist, 6 p.m.

OIA boys: Tournament, schedule TBD.

FRIDAY

BASEBALL

Big West: UC San Diego vs. Hawaii, 6:35 p.m. at Les Murakami Stadium.

OIA West: Pearl City at Leilehua, 3 p.m.

GOLF

LPGA: Lotte Championship, third round, all day at Hoakalei Country Club.

SOFTBALL

Big West: UC Riverside vs. Hawaii, 6 p.m. at Rainbow Wahine Softball Stadium.

VOLLEYBALL

Big West men: UC San Diego vs. Hawaii, 7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

GOLF

Hawaii golfers

T31 Blaze Akana 71-67-78–216

T42 Remington Hirano 76-67-75–218

T58 Atsuya Oishi 72-75-74–221

T62 Tyler Ogawa 79-68-75–222

T62 Josh Hayashida 71-74-77–222

T88 Zachary Sagayaga 76-79-80–235

Baseball

OIA East

Wednesday

At Lanakila Park

Farrington 9, Kalani 4

W—Alex Shiroma. L—Logan Ouchi.

Leading hitters—KALN: Kalehua Akaka 2-4, 2 runs, 2 RBIs; Jase Fujikawa 2-4, 2 RBIs. FARR: Keanu Aga 1-2, 2 runs, 2 RBIs, 1 HR; Alex Shiroma 2-4, 2 RBIs; Cade Nagamine 2-4, 2 runs.

At Moanalua

Moanalua 5, Kaiser 1

W—Koen Smith. L—Bryson Toner.

Leading hitters—KAIS: Nick Sakatani 2-3, 1 run. MOA: Tyler Tonokawa 1-2, 2 runs, 1 RBI; Connor Dempsey 1-4, 1 RBI.

At Kailua

Kailua 1, Castle 0, 9 inn.

W—Rayvin Pagan. L—Jesse Reppuhn.

Leading hitters—KLUA: Zayne Hookala 1-4, 1 RBI; Nai Iwaki 1-4, 1 run..

OIA West

Wednesday

At Campbell

Campbell 6, Aiea 4

W—Kayne Carlos. L—Aidan Yoshida.

Leading hitters—AIE: Isaac Rodrigues 1-4, 1 run, 1 RBI; Bishop Foumai 2-4, 1 run. CAMP: Ridge Choy 1-2, 1 run, 2 RBIs; Shaun-Lee Saito 2-3, 1 RBI; Dayton Lorenzo 3-4, 1 run, 1 RBI; Hunter Lindsey 1-1, 1 RBI.

At Pearl City

Pearl City 9, Kapolei 3

W—Drew Boyles. L—Halona Felix.

Leading hitters—KAP: Ezra Kanakaole 2-3, 1 run; Kai Fujimoto 2-3. PC: Eddie Ogasawara 3-4, 2 runs, 2 RBIs; Drew Boyles 2-3, 3 RBIs; Kenta Kawasaki 1-3, 1 RBI; Devin Fujino 1-3, 1 RBI.

At Central Oahu Regional Park

Leilehua 7, Mililani 1

W—Koen Barten. L—Kai Hirayama.

Leading hitters—LEI: Ryden Sasaki 2-4, 1 run, 2 RBIs; Pono Arindain 1-3, 1 run, 2 RBIs; Titan Pasco 1-4, 1 run, 1 RBI.

MIL: Malosi Mataala-Alferos 2-4, 1 RBI; Logan Faildo 1-2, 1 run.

OIA Division II

Wednesday

At Waipahu

Waipahu 11, McKinley 1, 6 inn.

W—Chase Maruyama. L—Michael Murata.

Leading hitters—MCK: Mathias Mafi 2-3, 1 run. WAIP: Dillon Shim 2-3, 2 runs, 3 RBIs; Danen Nishimura 2-2, 2 RBIs; Ethan Nishimoto 2-2, 2 RBIs; Kadence Barcenilla 1-1, 2 runs, 1 RBI; Kade Maeda 1-1, 2 runs.

At Kaimuki

Radford 9, Kaimuki 2

W—Xavier de Alba. L—Blaze Carlson.

Leading hitters—RAD: Caden Noble 2-4, 2 runs, 1 RBI, 1 HR; Nryson Ecker 1-1, 2 runs, 1 RBI, 1 HR; Mataio 1-4, 1 run, 2 RBIs. KAIM: Jomar Peter 2-3, 1 RBI.

At Kailua

Waianae 14, Kalaheo 0, 5 inn.

W—Shysten Nagasako. L—Alika Amasiu.

Leading hitters—WNAE: Joeziah Clifton 2-3, 1 runs, 4 RBIs; Nainoa Nagum 3-4, 3 runs, 2 RBIs; Chaseten Rice 2-3, 3 runs, 2 RBIs; Shysten Nagasako 3-5, 1 runs, 1 RBI.

At Kahuku

Kahuku 11, Waialua 0, 5 inn.

W—Faa Elkington. L—Davin Alameida.

Leading hitters—KAH: Malakai Vendiola 2-2, 1 run, 3 RBIs; Faa Elkington 3-3, 2 RBIs; Gemini Vendiola 2-2, 3 runs; Davon Aea-Kubota 2-3, 1 RBI; Mason Vargas 2-2, 1 run, 1 RBI.

Water Polo

OIA

Wednesday

Leilehua 11, Waipahu 1

Goal Scorers—WAIP: Hans Somante. LEI: Ava Thompson, Takupahina Aliilua 2

Grace Merrill, Jada Loder, Taylor Smith 2, Rozlynn Sanchez 3, Brooke Tabigne.

Mililani 12, Kaleheo 5

Goal Scorers—MIL: Sara Delos Santos 3, Morgan Russell 3, Leila Maynard 6.

KHEO: Paige Heiken 5.

Leilehua 5, Kailua 0

Kailua forfeit

Softball

ILH

Wednesday

Varsity

At Kamehameha

Kamehameha 12, Punahou 10

W—Kiani-Taylor Soller. L—Justice Tiberi.

Leading hitters—PUN: Lexi Hinahara 2-3, 1 run, 1 RBI, 1 HR; Mia Hashimoto 1-5, 2 RBIs; Aliya Hashimoto 3-5, 3 runs, 1 RBI; Taryn Ho 3-4, 2 runs, 1 RBI; Shonty Passi 2-5, 2 runs. KSK: Kezia Lucas 4-4, 3 runs, 5 RBIs, 2 HR; Mariah Antoque 1-4, 1 run, 2 RBIs, 1 HR; Navaeh Telles 1-3, 2 runs, 1 RBI, 1 HR; Daylee Williams 1-4, 1 run, 1 RBI, 1 HR.

At Ala Wai NP

Maryknoll 9, ‘Iolani 5

W—Jenna Sniffen. L—C. Hedani

Leading hitters—MS: Karlie Espinoza 3-4, 4 RBIs; Jaycie Simpiciano 1-3, 1 run, 1 RBI; Marley Spencer 1-4, 1 run, 1 RBI; Jenna SNiffen 3-3, 4 runs. IOL: Mia Carbonell 2-4, 1 run, 2 RBIs, 1 HR; Lexi Muramoto 1-3, 1 run, 2 RBIs, 1 HR.

Makua Ali’i

Wednesday

Hawaiians 16, Islanders 12

Zen 27, Golden Eagles 12

Go Deep 7, Na Pueo 0

Aikane 17, Action 15

Sportsmen 16, Yankees 4

Lokahi 21, Kool Katz 9

Waipio 17, Makules 8

Kaujpuan Kane 17, Na Kahuna 16

Hui Ohana 24, P.H. Shipyard 4