Scoreboard – April 14, 2023

Calendar

Today

BASEBALL

Big West: UC San Diego vs. Hawaii,

6:35 p.m. at Les Murakami Stadium.

OIA West: Pearl City at Leilehua, 3 p.m.

GOLF

LPGA: Lotte Championship, third round, all day at Hoakalei Country Club.

SOFTBALL

Big West: UC Riverside vs. Hawaii, 6 p.m. at Rainbow Wahine Softball Stadium.

VOLLEYBALL

Big West men: UC San Diego vs. Hawaii, 7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff

Center.

SATURDAY

BASEBALL

Big West: UC San Diego vs. Hawaii, 6:35 p.m. at Les Murakami Stadium.

ILH: Double-Elimination Tournament, No. 5 seed vs. No. 4 seed; No. 6 seed vs. No. 3 seed; No. 7 seed vs. No. 2 seed. Games start at 2 p.m.

OIA East: Roosevelt at Kaiser; Castle at Moanalua; Kailua vs. Farrington at Joey DeSa Field. Games start at 3 p.m.

OIA West: Mililani vs. Aiea at Aiea Rec. field; Kapolei at Nanakuli. Games start at 3 p.m.

OIA Division II: Radford at McKinley; Kaimuki at Waialua; Kahuku at Waianae; Waipahu vs. Kalaheo at Kailua District Park. Games start at 3 p.m.

BEACH VOLLEYBALL

College: Arizona vs. Georgia State, 8 a.m.; Arizona vs. Hawaii, 10:15 a.m.; Georgia State vs. Hawaii, 12:30 p.m. Matches at UH’s Clarence T.C. Ching Complex.

GOLF

LPGA: Lotte Championship, final round, all day at Hoakalei Country Club.

SOFTBALL

Big West: doubleheader, UC Riverside vs. Hawaii, 4 p.m. and 6 p.m. at Rainbow Wahine Softball Stadium.

PacWest: doubleheader, Hawaii Hilo vs. Chaminade, noon and 2 p.m. at Silversword Field at Sand Island Park.

ILH Varsity I: Double-Elimination Tournament, TBD vs. TBD, time/site TBD; TBD vs. TBD, time/site TBD.

ILH Varsity II: Double-Elimination Tournament, TBD vs. No. 1 seed, 2 p.m. at Sand Island Park No. 5.

VOLLEYBALL

Big West men: UC San Diego vs. Hawaii, 7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

WATER POLO

Big West women: UC Irvine vs. Hawaii, 6 p.m. at Duke Kahanamoku Aquatic Complex.

OIA girls: At K. Mark Takai Veterans Memorial Aquatic Center: Pearl City vs. Kailua, 2 p.m.; Kahuku vs. Kapolei, 3:10 p.m.; Campbell vs. Pearl City, 4:20 p.m.; Kailua vs. Kahuku, 5:30 p.m. At Kaimuki: Roosevelt vs. Waipahu, 2 p.m.; Mililani vs. Kaiser, 3:10 p.m.; Roosevelt vs. Kalaheo, 4:20 p.m.; Kaiser vs. Moanalua, 5:30 p.m.

Sunday

BASEBALL

Big West: UC San Diego vs. Hawaii, 1:05 p.m. at Les Murakami Stadium.

BEACH VOLLEYBALL

College: Georgia State vs. Hawaii, noon; Georgia State vs. Arizona, 2:30 p.m.; Arizona vs. Hawaii, 6:30 p.m. Matches at UH’s Clarence T.C. Ching Complex.

SOFTBALL

PacWest: doubleheader, Hawaii Hilo vs. Hawaii Pacific, noon and 2:30 p.m. at Howard A. Okita Field.

Baseball

MIL

Thursday

Varsity

At Iron Maehara

KS-Maui 11, King Kekaulike 6

W—Raige Velez. L—Austyn Pico.

Leading hitters—KSM: Bransyn Hong 2-4, 1 run, 3 RBIs; Shiloh Gililand 3-4, 1 run, 1 RBI; Duke Aloy 2-4, 1 run; Ziah Chang 1-5, 1 run, 2 RBIs; Halii Dudoit 1-3, 2 runs, 1 RBI. KKE: Ezekiel macanas 1-1, 1 run, 1 RBI; Jaxon Wong 1-3, 1 run, 1 RBI.

At Iron Maehara

Baldwin 11, Maui 1, 6 inn.

W—Cade Fujioka. L—Jonah Richardson.

Leading hitters—MAUI: Cody Gima 1-1, 1 RBI. BAL: Laakea Alo 2-2, 1 run, 3 RBIs; K Aloy 1-2, 1 run, 2 RBIs; Isaac Imamura 2-2, 1 run, 1 RBI; Douglas Mortensen 1-1, 1 run, 1 RBI.

KIF

Thursday

Varsity

At Kapaa

Kapaa 8, Island School 0

W—Bob Manintin. L—Aiden Alvarez.

Leading hitters—KAPA: Makoa Chong 4-4, 1 run, 3 RBIs; Bob Manintin 2-2, 1 RBI; Apo Kahaulua 1-4, 1 run, 1 RBI.

Volleyball

ILH

Varsity II

Hawaii Baptist def. Mid-Pacific 25-17,

28-26, 21-25, 25-17

MIL

Varsity

KS-Maui def. Maui 25-15, 21-25, 25-9,

25-17

Softball

ILH

Thursday

Varsity I

At Punahou

Punahou 10, Mid-Pacific 3

W—Paige Brunn. L—Daynna Mekaru.

Leading hitters—MPI: Chloe Tepraseuth 2-3, 2 runs, 2 RBIs, 2 HR; Emi Kano 2-4, 1 run; Alyssa Fujishima 2-2. PUN: Shonty Passi 2-2, 2 runs, 2 RBIs, 2 HR; Faatamalii Brown 1-3, 1 run, 3 RBIs, 1 HR; Taryn Ho 1-3, 3 runs, 2 RBIs, 1 HR; Tasiana Taufahema 1-2, 1 run, 2 RBIs.

Varsity II

At Sand Island

Sacred Hearts 8, Damien 7, 8 inn.

W—W. Fujiyama. L—Shelby Baquio.

Leading hitters—SHA: W. Fujiyama 2-4, 2 runs, 2 RBIs; J. Heresa 1-1, 3 runs; T. Lum 1-3, 1 RBI; D. Tautofi 1-5, 1 run. DMS: Kailen Tolentino 3-4, 1 run; Ry Townsend 2-4, 1 run, 1 RBI; Kylie Garcia 2-4, 1 run, 1 RBI.

OIA East

Thursday

Varsity

At Castle

Kaiser 13, Castle 1, 5 inn.

W—Keira Uegawachi. L—Juju Berinobis.

Leading hitters—KAIS: Rylee Yamasaki 3-3, 3 runs, 1 RBI; Paisley Kuba 2-3, 3 RBIs; Keira Uegawachi 1-3, 3 RBIs; Amai Hanta 1-2, 4 runs, 1 RBI; Shayna Omura 1-1, 1 run, 1 RBI; Trendee Kahunakana 1-4, 1 run, 1 RBI. CAS: Kailene Berinobis- Tanele 1-3, 1 RBI; Alena Frost 1-3, 1 run, 1 RBI.

At Kilauea District

Kalani 17, Moanalua 6, 6 inn.

W—Naomi Stremick. L—Kara Miyoshi.

Leading hitters—MOA: Malia Taga 3-4, 1 run; Emily Tome 2-3, 1 run, 2 RBI, HR; Hunter Jackson 2-4, 1 RBI; Raean Bumagat 1-1, 2 runs. KALN: Haley Ching 2-3, 3 runs, 5 RBIs, 2 HR; Layna Faria 1-3, 2 runs, 4 RBIs; Naomi Stremick 3-5, 2 runs, 2 RBIs; Kylie Tanimura 2-3, 3 runs, 1 RBI, HR; Madixx Muramoto 2-2, 2 runs; Leona Stremick 2-4, 1 runs, 1 RBI; Ashlyn Sera 1-3, 2 RBI.

At Stevenson Middle

Roosevelt 10, Kaimuki 0, 6 inn.

W—Kara Kahahawai. L—Kira Rose Moananu.

Leading hitters—ROO: Cynthia Ancheta 3-4, 1 run, 1 RBI; Kaydence Lester-Lima 1-3, 1 run, 2 RBIs; Amber Romero 1-2, 2 runs; Kelsey Lawamura 2 runs, 1 RBI; Zion Sumida 1-2, 1 run, 1 RBI; Kara Kahahawai 1-4, 2 runs.

OIA west

Thursday

Varsity

At Kaala Park

Kapolei 11, Leilehua 7

W—Kandi malama-Ahlo. L—n/a.

Leading hitters—KAP: Brianna Flores 3-4, 2 runs, 3 RBIs; Jashia-Lee Hernando 3-5, 3 RBIs; Logan Sanford 2-4, 2 runs, 3 RBIs; Chenoa Cainglit 3-3, 2 runs, 2 RBIs; Kayara Tuiloma 2-3, 2 runs. LEI: Dynestee-Marie Kanae-Huihui 2-3, 1 run, 1 RBI; Ciara Fortuno 1-3, 1 run, 2 RBIs; Jessica Liu 1-4, 1 run, 1 RBI; Trinity Cabana-Rodrigues 1-3, 1 run, 1 RBI; Kanani Kakahuna-Fernandez 2-3, 1 run; Breeann Long 2-4, 1 RBI.

At McKinley

Campbell 5, Mililani 2

W—Taryn Irimata. L—Makayla Pagampao.

Leading hitters—MIL: Makayla Pagampao 1-3, 1 run, 1 RBI; Sunni Kahanu 1-3, 1 RBI; Kaui Garcia 1-3, 1 run. CAM: Quinn Waiki 4-4, 3 runs, 2 RBIs; Lorraine Alo 1-2, 2 RBIs; Sophia Alo 1 RBI.

OIA Division II

Thursday

Varsity

At Lanakila Park

Radford 20, Farrington 6, 5 inn.

W—Niueni Elisara. L—Manaea Emelio.

Leading hitters—RAD: Aubryanna Benjamin 2-2, 2 runs, 3 RBIs, 3b; Niueni Elisara 2-2, 4 runs, 2 RBIs, 2 2b; Emily Anderson 3-3, 3 runs 1 RBI; Mailana Mattos 2-3, 1 run 2 RBIs; Sophia Avin 1-3, 2 runs, 3 RBIs, HR; Audrey Hoffman 2-4, 1 run, 1 RBI, 2 2b; Reese Young 2-4, 2 runs. FARR: Avah Tuupoina 1-2, 1 run, 1 RBI.

MIL

Thursday

Varsity

At Lahainaluna

Lahainaluna 16, KS-Maui 1

W—Liahona Kaniho. L—Mika Bechert.

Leading hitters—LAH: LIahona Kaniho 2-3, 3 runs, 3 RBIs; Kauikeolani Alo-Kaonohi Ah Loo 2-3, 2 runs, 3 RBIs; Casey Ann Ross 3-4, 2 runs, 2 RBIs; Kaohe Sombelon-McEwen 3-4, 2 runs, 1 RBI; Makenzie Alexander 3-3, 1 run; Belle Dagupion 1-3, 1 run, 2 RBIs.