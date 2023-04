Scoreboard – April 16, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

TODAY

BASEBALL

Big West: UC San Diego vs. Hawaii, 1:05 p.m. at Les Murakami Stadium.

BEACH VOLLEYBALL

College: Georgia State vs. Hawaii, noon; Georgia State vs. Arizona, 2:30 p.m.; Arizona vs. Hawaii, 6:30 p.m. Matches at UH’s Clarence T.C. Ching Complex.

SOFTBALL

PacWest: doubleheader, Hawaii Hilo vs. Hawaii Pacific, noon and 2:30 p.m. at Howard A. Okita Field.

MONDAY

BASEBALL

ILH: Double-Elimination Tournament, ‘Iolani vs. Kamehameha, 3 p.m. at Ala Wai Field; Saint Louis vs. Mid-Pacific, 3:30 p.m. at CORP field 1. Maryknoll vs. Pac-Five, 3:30 p.m. at CORP at field 2.

SOFTBALL

ILH Varsity II: Double-Elimination Tournament, Damien vs. Pac-Five, 4 p.m. at Sand Island Field No. 5.

VOLLEYBALL

ILH boys Division I: Tournament, Round 2, Hawaii Baptist at Kamehameha; ‘Iolani at Punahou. Matches start at 6 p.m.

WATER POLO

ILH girls: Varsity I, Single-Elimination Tournament, Le Jardin at ‘Iolani, 6 p.m.

OIA girls: Play-in game, TBD vs. TBD, time TBD at Kaimuki.

BASEBALL

ILH

Saint Louis 12, Pac-Five 1, 5 inn.

W—Tanner Chun. L—Colten Amai-Nakagawa.

Leading Hitters—StL: Ryder Okimoto run, 2 RBI; Jacob Villacorte 3 runs; Chyler De Silva 2-3, 2 runs; Kahanu Martinez 2-2, 2 runs; Mana Heffernan 2-2, 2 runs, RBI; Ezekiel Ribuca 2 RBI.

Mid-Pacific 6, Maryknoll 3

W—Payton Dixon. L—Allin Yap.

Leading Hitters—MS: Jake Remily 2 RBI. MPI: Chandler Murray 2 runs, 2 RBI; Brayson Sarae 3 RBI; Coehn Nakasone 2-2, run.

‘Iolani 7, Punahou 6

W—Rylen Miyasaki. L—Stryker Scales.

Leading Hitters—Pun: Nolan Souza 2 runs; Jake Hiramoto 3-3, 2 runs, 3 RBI; Hunter Nishina 3-4, run, RBI; Raiden Shibayama 2-4, RBI. Iol: Bruin Agbayani 2-4, 2 runs, 2 RBI; Kaimana Lau Kong run, 2 RBI; Brandon Wada 2-3, run; Cole Yonamine 2-3, 2 RBI.

OIA

Radford 13, McKinley 0, 5 inn.

W—Caden Noble. L—Mathias Mafi.

Leading Hitters—Rad: Caden Noble 2-3, run, RBI; Taylon Erikson 2-4, 2 runs, 3 RBI; Angel Garcia 2 runs, RBI.

Aiea 4, Mililani 0

W—Brennen Panis. L—Skye Hyun.

Leading Hitters—Aiea: Dylan Dumas run, 3 RBI.

Waipahu 2, Kalaheo 0

W—Phoenix Torres. L—Wyatt Garvey.

Leading Hitters—Waip: Danen Nishimura 2-4, RBI.

Waialua 11, Kaimuki 1, 5 inn.

W—Ian Dobecki. L—Jomar Peter.

Leading Hitters—Wail: Ian Dobecki 3-3, 3 runs; Davin Alameida 2 RBI; Nate Delamarter 4-4, 3 runs; John Keao 3-3, 2 runs, 2 RBI; Brennan Eason 3-3, run, 5 RBI.

Kaiser 4, Roosevelt 1

W—Kanoa Morisaki. L—Nathaniel Kurano.

Leading Hitters—Roos: Dominic Teixeira 2-4. Kais: Taylin Oana 3 RBI.

Waianae 8, Kahuku 6

W—Chaesten Rice. L—Faa Elkington. Sv—Shysten Nagasako.

Leading Hitters—Kah: Gemini Vendiola 2-3, run, 2 RBI; Malakai Vendiola 2-3, run, RBI; Hezekiah Colburn 2 RBI. Wain: Shysten Nagasako 3-4, 2 runs, RBI; Rico Gazelle 2-3, 2 runs; Joeziah Clifton 3-3, 2 runs, 2 RBI; Kyson Rosa 2-3, run, 2 RBI; Chaesten Rice 2-4, run, 2 RBI.

Kailua 4, Farrington 2

W—Jayden Hunt. L—O-Shen Nakamura.

Leading Hitters—Kail: Zayne Hookala 2-3, 2 runs, RBI; Rayvin Pagan 3-4, 2 RBI. Farr: Cade Nagamine 2-4, run, RBI; Keanu Aga 2-3, RBI.

Nanakuli 3, Kapolei 1

W—Donald Kapaku. L—Matthew Puahi-Kapololu.

Leading Hitters—Kapo: Colt Fujii 2-3; Keanu Laforteza 2-3, RBI. Nan: Isaiah Enriquez 2-3; Micah Nihoa 2-3, run; Ronald Vea III 2-2.

Moanalua 5, Castle 4

W—Brandon Deth. L—Kekai Adams.

Leading Hitters—Cast: Ryden Yoshikawa 2-4, run; Jesse Reppuhn 2-4, run, 2 RBI; Kaikala Emanuello 2-3, RBI. Moa: Tayden Kaawa 2-3, run, RBI; Dawson Sugawa 2-2, RBI.

SOFTBALL