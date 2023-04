Column: He kipa i ka hale pa‘i ma Lahaina

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Synopsis: Recently, my wife and I had the opportunity to visit the old print house on the grounds of Lahainaluna High School. Read more

Synopsis: Recently, my wife and I had the opportunity to visit the old print house on the grounds of Lahainaluna High School. Lahainaluna was established in 1831 and the print house was first built in 1834. The first Hawaiian language newspaper was printed there as well as the first Hawaiian history book written by Hawaiians. The print house is a very interesting place to visit.

He mau mahina aku nei, ua kipa mäua æo kuæu wahine i ka hale paæi kahiko ma Lahaina. Hoihoi a leæaleæa nö ia wahi ma nä æäina kula o Lahainaluna. Ua hoæokumu æia ke kula Kalikiano æo Lahainaluna i ka makahiki 1831. Aia ke kü maila ia kula ma kahi o æelua mile ma uka aku o ke külanakauhale æo Lahaina ma ka puæu æo Puæu Paæupaæu. Na nä mikionele (e laæa æo William Richards) ua kula nei i hoæokumu, a æo Lorrin Andrews kona kahu mua loa. æO ke aæo æana aku i ka heluhelu a me ke käkau, æo ia nä pahuhopu nui o ke kula. Ua kükulu æia aæela ka hale paæi mua i ka MH 1834, he hale mauæu nö hoæi. Eia naæe, i ka MH 1837, ua kükulu æia aæela ka hale pöhaku e kü nei i këia manawa.

I ka MH 1834, ua hoæouna æia kahi mïkini paæi palapala mai Honolulu, a kau æia ma loko o ia hale mauæu, a lilo ua hale mauæu nei æo ia ka hale paæi. Ua aæo æia mai nä haumäna i ka hoæonoho hua æana, ka hana æana i ka paæi palapala, ke kaha keleawe æana, a me ka humuhumu puke æana. Ua paæi æia kekahi puke aæo a paæi pü æia me kauwahi mea æë aæe e kökua ai i ke aæo pono æana i nä haumäna. Ma ka lä 14 o Pepeluali o ia MH, ua paæi æia ka nüpepa æölelo Hawaiæi mua i kapa æia æo Ka Lama Hawaiæi. æO ia paæi æia nö o Ka Lama Hawaiæi a hiki i Këkëmapa o këlä MH, a paæi æia nö hoæi æelua pukana i ka MH 1841.

Ua komo kekahi poæe Hawaiæi kaulana i ke kula æo Lahainaluna, e laæa æo David Malo läua æo Samuel Manaiakalani Kamakau. æO Malo kekahi o nä haumäna ma loko o ka papa mua o ke kula, a æo ia nö hoæi kekahi mea käkau haumäna o ka puke mua i paæi æia ma laila a i kapa æia æo Ka Moolelo Hawaii i ka MH 1838. æO ia nö ka puke mua i käkau a paæi æia ma loko o ka æölelo Hawaiæi e nä Hawaiæi maoli. Ua kökua æo Kamakau iä Sheldon Dibble ma ke æano he luna hoæoponopono ma mua o ka paæi æia æana aku o ua puke nei.

Hoihoi nö nä mea like æole e æike æia ai ma ka hale paæi. Aia kahi mïkini paæi palapala e like me ka mea mua i lawe æia mai i ka MH 1834. Hiki ke hoæopä æia ia mïkini paæi palapala e nä mea mäkaæikaæi. Aia kekahi mau höæikeæike he nui e pili ana i ka moæolelo o ke kula a me ka hale paæi. æOiai, æaæohe kälä o ke aupuni Hawaiæi i ia manawa, ua paæi æia nä kälä aupuni Hawaiæi mua i ka MH 1843 ma ka hale paæi. Hiki ke æike æia kauwahi laæana o ia kälä Hawaiæi ma loko o kekahi o nä höæike ma laila. I ka MH 1844, ua kipaku æia kahi haumäna mai ke kula aku no ka paæi æana i ke kälä hoʻopunipuni. No ia mea, ua paæi hou æia nä kälä Hawaiæi maoli a pau me kekahi kaha huna.

Ua pani æia ka hale paæi i ka MH 1846. No ka poæe näna i hoæokumu i ua hale paæi ala, i ka MH 1865, ua paæi æia ka puke wehewehe æölelo Hawaiæi/haole mua loa e Lorrin Andrews ma Honolulu, a ua lilo æo William Richards i maka hanohano no ke aupuni Hawaiæi. E kala kahiko nä lä a ke kani æana o ka mïkini paæi palapala ma Lahainaluna, eia naæe, he wahi hoihoi nö ia i këia manawa, a he wahi maikaæi loa e aæo ai no ka moæolelo kamahoi o Hawaiæi nei.

E ho‘ouna ‘ia mai na ä leka iä mäua, ‘o ia ho‘i ‘o Laiana Wong a me Kekeha Solis ma ka pahu leka uila ma lalo nei:

>> kwong@hawaii.edu

>> rsolis@hawaii.edu

a i ‘ole ia, ma ke kelepona:

>> 808-956-2627 (Laiana)

>> 808-956-2627 (Kekeha)

This column is coordinated by Kawaihuelani Center for Hawaiian Language at the University of Hawai‘i at Mänoa.