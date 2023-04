Scoreboard – April 23, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

TODAY

BASEBALL

Big West: Long Beach State vs. Hawaii, 1:05 p.m. at Les Murakami Stadium.

PacWest: Hawaii Pacific vs. Hawaii Hilo, 2 p.m. at Francis Wong Stadium.

SAILING

College coed: PCCSC Fleet Race Championships, 10 a.m. at Keehi Lagoon.

SOFTBALL

PacWest: doubleheader, Hawaii Pacific vs. Hawaii Hilo, noon and 2 p.m. at Vulcan Softball Field.

MONDAY

SOFTBALL

ILH Varsity I, Championship: Kamehameha vs. ‘Iolani, 4 p.m. at Ala Wai Field 2.

ILH Varsity II: Playoff, Damien vs. Sacred Hearts, 4 p.m. at Sand Island Field No. 5.

VOLLEYBALL

ILH Division I boys: Tournament, Round 4, Punahou at Kamehameha; Hawaii Baptist at ‘Iolani. Matches start at 6 p.m.

OIA Division I boys: Tournament. Semifinals at Radford: Moanalua vs. Leilehua, 5:30 p.m.; Mililani vs. Roosevelt, to follow. Fifth-place semifinals at Aiea: Nanakuli vs. Kahuku, 5:30 p.m.; Kaiser vs. Waipahu, to follow.

JUDO

ILH championships

Team Scores

Boys

1. Pac Five 76

2. Saint Louis 73

3. Punahou 48

4. Mid Pacific 44

5. ‘Iolani 32

6. Kamehameha 33

7. Damien 10

8. Maryknoll 6

Girls

1. Pac Five 80

2. ‘Iolani 79

3. Punahou 51

4. Mid Pacific 34

5. Kamehameha 29

6. Damien 26

7. Maryknoll 0Individual Results

Boys

108

1. Eli Suan, Saint Louis

2. Rylan Wong, Saint Louis

3. Brennan Lau, Pac Five

4. Jake Tamaribuchi, ‘Iolani

5. Alexander Woo, Punahou

6. Toma Kaai, Pac Five

114

1. Elisha Lum, Pac Five

2. Jake Hamadon, Mid Pacific

3. Cole Tamashiro, Punahou

4. Ethan Goo, ‘Iolani

5. Daniel Park, ‘Iolani

6. Cameron Ramos, Kamehameha

121

1. Logan Lau, Mid Pacific

2. Keaka Solomon, Kamehameha

3. Braeden Fukuda, Pac Five

4. Aiden Kim, ‘Iolani

5. Gabriel Tyau, Pac Five

6. Wynn Iong, Punahou

132

1. Noa Frasco, Pac Five

2. Brendan Sekulich, Punahou

3. Thor Guerrero, Kamehameha

4. James Ng, Punahou

5. Aidan Lee, Mid Pacific

6. Matthew Parsons, Maryknoll

145

1. Darieus Pavao, Kamehameha

2. Cohl Otsuka-Bence, Punahou

3. Carson Suzuki, Pac Five

4. Zion Amerson, Saint Louis

5. Max Maehara, Punahou

6. Jon Kim, Punahou

161

1. Pono Narciso, Saint Louis

2. Justyce Mercado, Punahou

3. Brayden Morioka, ‘Iolani

4. Connor Furuta, Punahou

5. Ezekiel Lum, Pac Five

6. Jeran Hirohata, Punahou

178

1. Bronson Morioka, ‘Iolani

2. Kai Juliano, Damien

3. Elliot Suaava, Pac Five

4. Jason Matsuo, ‘Iolani

5. Jonah Stokes, Kamehameha

6. Landon Parker, Saint Louis

198

1. Sean Fitch, Pac Five

2. Sebastian Kiyabu, Mid Pacific

3. James Lau, Maryknoll

4. Xander Chen, ‘Iolani

5. Steadman Chang, Kamehameha

6. Aka Malina, Damien

220

1. Matty Malepeai, Saint Louis

2. Jacob Marzullo, Mid Pacific

3. Yuma Saita, Punahou

285

1. Brian Chouinard, Saint Louis

2. Chris Espiritu, Saint Louis

3. Ryoma Saita, PunahouGirls

98

1. Emi Matsumoto, Mid Pacific

2. Sydney Lau, Pac Five

3. Zoey Matsukawa, Pac Five

4. Taryn Koza, Mid Pacific

5. Jasmine Akau, Damien

6. Miya Kamahele, Damien

103

1. Joelle Lum, Pac Five

2. Tehya Romero, ‘Iolani

3. Leina Lee, Kamehameha

4. E.D. Murakami, Pac Five

109

1. Charlotte Campbell, Punahou

2. Haley Lau, Pac Five

3. Seren Nite, Kamehameha

4. Emily Wong, ‘Iolani

5. Mari Muramoto, Mid Pacific

6. Amanda Kanthack, Damien

115

1. Kelly Ann Ichimura, Punahou

2. Elle Mizue, ‘Iolani

3. Eighla Fujitani, Punahou

4. Marlie Oshiro, Kamehameha

5. Kimi Nelson, Mid Pacific

6. Blu Wong-Ogata, Pac Five

122

1. Maya Rose Deangelo, ‘Iolani

2. Tatiana Paragas, Punahou

3. Zen Wong-Ogata, Pac Five

4. Katelyn Nishita, ‘Iolani

5. Misha Watanabe, Pac Five

6. Jerzee Chu, Punahou

129

1. Olivia Kim, ‘Iolani

2. Ada Kisselgoff, Punahou

3. Taylor Gibson, Damien

139

1. Emma Wharton-Hsieh, ‘Iolani

2. Keila Tomomitsu, Damien

3. Ellen Ha, Pac Five

4. Maya Copeland, Mid Pacific

154

1. Helena Winchester, Mid Pacific

2. Marina Koida, Pac Five

3. Lola Gates, Pac Five

4. Mia Ngo, ‘Iolani

172

1. Kirra Turqueza, Kamehameha

220

1. Kailene Tanji-Seki, Pac Five

2. Harmony Alverio, Damien

3. Sophiastar Turla, Damien

BASEBALL

OIA Division II

Waipahu 11, Kaimuki 0, 5 inn.

W—Iokua Kahaleua. L—Blaze Carlson.

Leading Hitters—Waip: Kade Maeda 3 runs; Kadence Barcenilla 2-2, 3 runs, RBI; Dillon Shim run, 2 RBI; Danen Nishimura 2 runs, 2 RBI; Kamden Takanobu 2 RBI.

Kahuku 5, Radford 3

W—Davon Aea-Kubota. L—Xavier De Alba.

Leading Hitters—Kah: Malakai Vendiola 2-4, 2 runs.

Castle 2, Kalani 1

W—Jesse Reppuhn. L—Jase Fujikawa.

Leading Hitters—Kaln: Kalehua Akaka 2-4, run; Koy Yamaguchi 2-3. Cast: Ryden Yoshikawa 2-3.

Kalaheo 8, Waialua 5

W—Wyatt Garvey. L—Ian Dobecki. Sv—Noah Toy.

Leading Hitters—Kalh: Noah Toy 2-3, run, RBI; Abram Toy 2 RBI; Eric Hufstetler 2-2, 2 runs, RBI. Wail: Nate Delamarter 4-4, 2 runs.