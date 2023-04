Scoreboard – April 26, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

Today

BASEBALL

OIA Division I: Tournament, Fifth-place semifinals, Pearl City at Kaiser; Aiea at Moanalua. Games start 3 p.m.

OIA Division II: Tournament, first round, Kalaheo at Radford; Waialua vs. Kahuku at Kahuku District Park. Games start at 3 p.m.

TRACK AND FIELD

ILH: Championship, Trials, field events, 3:15 p.m.; track events, 4 p.m. at

Kamehameha.

VOLLEYBALL

OIA boys: Tournament Finals. Division II: Aiea vs. Radford, 5:30 p.m. Division I: Moanalua vs. Mililani, to follow. Matches at Radford.

THURSDAY

BASEBALL

OIA Division I: Tournament. Semifinals

at Les Murakami Stadium: Mililani vs. Campbell, 4 p.m.; Leilehua vs. Kailua,

7 p.m. Fifth place, Pearl City/Kaiser winner vs. Aiea/Moanalua winner, 3 p.m. at higher seed.

OIA Division II: Tournament, semifinals, Kalaheo/Radford winner at Waipahu; Waialua/Kahuku winner at Waianae. Games start at 3 p.m.

SOFTBALL

DataHouse/HHSAA Division II

Championships: Play-in Game: Damien. vs. Waipahu, 6 p.m. at McKinley.

VOLLEYBALL

ILH Varsity I boys: Tournament, Round 5, ’Iolani vs. Punahou, 6 p.m. at TBD.

ILH Varsity II/III boys: Tournament, Round 2, Assets/Hawaiian Mission winner vs. No. 1 seed at TBD; Damien at Maryknoll; Island Pacific at Hanalani; Christian Academy at Le Jardin. Matches start at 6 p.m.

BASEBALL

ILH

Championship Playoff

At Central Oahu Regional Park

Tuesday

Kamehameha 7, Saint Louis 2

W—Greyson Osbun. L—Jacob Villacorte.

Leading hitters—KS: Elijah Ickes 2 runs; Jace Souza 2-4; Aukai Kea HR, 2 RBIs; Dane Palimo’o 2 RBIs. StL: Sean

Yamaguchi 2b.

OIA

Division I Tournament

Quarterfinals

Tuesday

At Campbell

Campbell 6, Pearl City 5

W—Hunter Lindsey. L—Devin Won.

Leading hitters—Camp: Shaven Sarono 2 RBIs; Shaun-Lee Saito 3-4, 2b; Lanzon Nagum 2-2, 2b, 2 RBIs. PC: Kenta

Kawasaki 2-4, 2b, 2 RBIs; Zechariah

Takahashi HR, 3 RBIs.

Note: Shaun-Lee Saito doubled in Ismael Diaz with the winning run in the bottom of the seventh inning.

At Kaiser

Mililani 3, Kaiser 0

W—K. Hirayama (one-hitter, no walks, four stirkeouts). L—K. Morisaki.

Leading hitters—Mil: Malosi Mata‘afa-

Alferos 3-4, 2 runs; Calvin Hawes 2-3.

At Leilehua

Leilehua 6, Moanalua 2

W—Koen Barton. L—Koen Smith.

Leading hitters—Lei: Loren Owan 2-3,

3 runs; Zane Winter 3 RBIs; Keola Hanoa 2-2, 2 runs. Moan: Dawson Sugawa 2-3, 2b; Jake Ferreira 2-2.

At Kailua

Kailua 1, Aiea 0, 10 inn.

W—Rayven Pagan. L—Caden Schaefer.

Leading hitter—Kail: Kalama Carreira 2-4.

Note: Na‘i Iwaki singled in Makaio Roman with the winning run in the 10th inning.

WRESTLING

ILH All-Stars

BOYS

Wrestler of the Year: Kealiikupono

Dikilato (Kamehameha, Sr.)

Coach of the Year: Dave Chew

(Kamehameha)

First Team

106: Hunter Berger (Saint Louis, Fr.)

113: Evan Kusumoto (Kamehameha, Jr.)

120: Logan Lau (Mid-Pacific, Jr.)

126: Brendan Sekulich (Punahou, Sr.)

132: David Salter (Kamehameha, Jr.)

138: Kai Sekigawa (‘Iolani, Jr.)

145: Kaihikapukalaimoku Cobb-Adams (Saint Louis, Jr.)

152: Xander Erolin (Pac-Five, Jr.)

160: Traven Wailehua (Kamehameha, Sr.)

170: Johann Machida (‘Iolani, Fr.)

182: Hiipoikaiponomalie Rees

(Kamehameha, Sr.)

195: Malakai Holland (Saint Louis, Sr.)

220: Kainoa Gonzales (Kamehameha, Sr.)

285: Kealiikupono Dikilato (Kamehameha, Sr.)

Second Team

106: Kaulana Esmena-Faria-Kapoi-

Halemano (Kamehameha, So.)

113: Eli Suan (Saint Louis, Fr.)

120: Joshua Frias (‘Iolani, Sr.)

126: Noah McKenzie (Kamehameha, So.)

132: Gavin Buelow (Punahou, Fr.)

138: Zion Amerson (Saint Louis, Sr.)

145: Akoni Kaaialii (Kamehameha, Sr.)

152: Justyce Dale Mercado (Punahou, Jr.)

160: Casey Honbo (‘Iolani, Sr.)

170: Tauataina Tuikolongahau

(Kamehameha, Jr.)

182: Ethan Ito (Punahou, So.)

195: Kainalu Seales (Kamehameha, So.)

220: Jordan FuiFui (Saint Louis, So.)

285: Houston Ka‘aha‘aina-Torres (Saint Louis, So.)

Girls

Wrestler of the Year: Jax Realin

(Kamehameha, So.)

Coach of the Year: Dave Chew

(Kamehameha)

First Team

97: Aliya Quilopo (Pac-Five, Jr.)

102: Tehya Romero (‘Iolani, Jr.)

107: Tatiana Paragas (Punahou, So.)

112: Joy Jeremiah (Kamehameha, Jr.)

117: Elle Mizue (‘Iolani, Jr.)

122: Maya Deangelo (‘Iolani, So.)

127: Jax Realin (Kamehameha, So.)

132: McKensen-Leigh Fuata (Kamehameha, Sr.)

138: Valynn Kwan (Mid-Pacific, Sr.)

145: Huali Hudgens (Kamehameha, So.)

155: Kahiau Kaahaaina (Kamehameha, Jr.)

168: Caelan Sunshine West (‘Iolani, Jr.)

184: Naleah Meyers (Kamehameha, So.)

225: Alena Bartley (Kamehameha, So.)

Second Team

97: Sydney Lau (Pac-Five, Fr.)

102: Kawailani Molina (Kamehameha, So.)

107: Anela Hokoana (Kamehameha, Fr.)

112: Blu Wong-Ogata (Pac-Five, Sr.)

117: Erika Olkowski (Punahou, So.)

122: Rylie Nishida (Kamehameha, So.)

127: Jada Love Jose-Santiago

(Kamehameha, So.)

132: Emma Ito (Punahou, Sr.)

138: Breylin Dano (Kamehameha, Sr.)

145: Maple Yamada (‘Iolani, Jr.)

155: Vanessa Welch (Pac-Five, Sr.)

225: Kaia Marcellino-See (Damien, Jr.)

PIGEON RACING

Hawaii Flyers

From Cape Kumukahi, Hawaii Island to Oahu

1. Sidney Lum 232.084 miles/56.33 mph. 2. Dennis Tavares 232.660/56.28.

3. George Contento 228.960/55.86.

4. Bert Toyooka 234.948/52.48.

5. Jay Alameida 231.49/52.37.

VOLLEYBALL

ILH

Boys Varsity II Tournament

Final

Tuesday

University def. Saint Louis 25-18, 25-19,

22-25, 22-25, 15-12

BIIF

Monday

Division I Single-Elimination

Tournament

Kamehameha-Hawaii def. Kealakehe 25-8,

25-22, 25-13

Konawaena def. Hawaii Prep 25-21, 25-19,

25-15

WATER POLO

ILH

Girls Division I Championship

Kamehameha 7, Punahou 4. Goal scorers—KS: Leinaala Wong 3, Kohia Rego 2, Ava Gurney, Jordyn Nishimura. Pun: Synnove Robinson 2, Hudson Geier, Ava Aguilera.