Kamehameha senior Tatum Moku successfully defended her titles in the long jump, pole vault and 100-meter hurdles to add three more golds to her collection at the Island Movers/HHSAA State Track and Field Championships, which wrapped up Saturday at War Memorial Stadium.

Moku, who won the triple jump and pole vault by comfortable margins on Friday, set a personal-best time of 14.39 seconds to beat Punahou’s Nala Stojadinovic by .34 seconds in the 100-meter hurdles on Saturday.

They were the only two athletes to finish the event in less than 15 seconds.

One record fell at the meet, as Le Jardin sophomore Charli Kennedy won the girls high jump with a mark of 5 feet, 6 inches, breaking the mark set by Kahuku’s Natasha Kai 24 years ago of 5 feet, 5.5 inches.

Kennedy was one of four high jumpers tied for the best mark of the season at 5 feet, 4 inches. Nobody else in the field on Saturday cleared anything higher than 5 feet, 2 inches.

The Saint Louis boys team ended Punahou’s run of four straight state titles by edging the Buffanblu by two points, 64-62.

Junior Michael Joshua Price was the Crusaders’ lone individual winner, as he took the 800-meter run with a time of 2:02.04, edging Moanalua sophomore Rahieum Lee.

Saint Louis also won the 4×100-meter relay.

Punahou’s girls team won the team title for the fourth consecutive meet, holding off Mililani by a final tally of 67-60.

Stojadinovic, a junior, won the 300-meter hurdles for Punahou’s only individual event win.

Punahou swept the boys and girls 4×400-meter relays.

Island Movers/HHSAA Championships

Saturday

At War Memorial Stadium

Boys Team Standings

1. Saint Louis 64

2. Punahou 62

3. Mililani 57

4. Moanalua 46

5. Kalani 28

6. Kamehameha 27

7. ‘Iolani 26

8. Baldwin 20

8. Maui 20

8. Hawaii Baptist 20

11. Kalaheo 15

12. Konawaena 14

13. Damien 9

14. Kamehameha-Hawaii 8

14. Kamehameha-Maui 8

14. Kapaa 8

14. Kealakehe 8

18. Kapolei 6

18. Mid-Pacific 6

18. Campbell 6

18. Roosevelt 6

22. Waiakea 5

22. Kaiser 5

24. Waimea 4

24. King Kekaulike 4

24. Seabury Hall 4

24. Pearl City 4

24. Kahuku 4

29. Pahoa 2

Girls Team Standings

1. Punahou 67

2. Mililani 60

3. Kamehameha 55

4. ‘Iolani 46

5. Roosevelt 25

6. Le Jardin 24.5

7. King Kekaulike 24

8. Hilo 22

9. Hawaii Baptist 20

10. Kalaheo 19

11. Radford 17

12. Kaiser 14

13. Kahuku 12

14. Maui 10

15. Hawaii Prep 9

16. Mid-Pacific 8

16. Waiakea 8

18. Moanalua 6.5

19. Seabury Hall 6

19. Konawaena 6

19. Maryknoll 6

19. Castle 6

23. Kauai 5

24. Kealakehe 4

24. Kapolei 4

24. Campbell 4

27. Leilehua 3

27. Island School 3

29. Farrington 1

29. Baldwin 1

FINALS

Girls Discus Throw

1. Brooke Naniseni, ‘Iolani 120-04; 2. Kiera Sam Fong, Maui 113-05; 3. Trinity Talaipa, Kamehameha 111-04; 4. Bethani Kaleleiki, Kamehameha 107-10; 5. Atina Eleila Fonoti, Mililani 107-08; 6. Nanea Cobb-Adams, ‘Iolani 105-06; 7. Serenity Lepaga-Telona, Campbell 99-07; 8. Callie Katsura, Punahou 99-03; 9. Tehani Samuelu-Tuatagaloa, Mililani 99-01; 10. Ashley Wahinepio, Farrington 97-03

Boys Shot Put

1. Kealiikupono Dikilato, Kamehameha 52-10.75; 2. Aizek Lakalaka, Maui 50-05.00; 3. Josh Sagapolutele, Saint Louis 48-02.50; 4. Aizley Lakalaka, Maui 46-06.00; 5. Shyson Cachuela, Kapolei 46-02.00; 6. Shauntae Taifmai, Waiakea 46-00.00; 7. John-Keawe Sagapolutele, Punahou 45-05.50; 8. Donovan Magbual, Maui 45-05.00; 9. GianCarlo Rufo, Punahou 45-03.50; 10. Rustin Young, Saint Louis 44-11.00.

Boys Long Jump

1. Joshua Sanders, Moanalua 21-09.00; 2. Tayten (Nalu) Chinen-Zablan, Damien 21-01.00; 3. Nash Burkhart, Kapaa 21-00.00; 4. Torrance Satta-Ellis, Konawaena 20-06.50; 5. Anakalea Monteilh, Saint Louis 20-06.25; 6. Aiden Hardie, Kamehameha 20-02.75; 7. Timothy Arnold, Leilehua 20-01.25; 8. Josiah Fetui, Saint Louis 20-00.25; 9. Bryson Pataray, Saint Louis 19-11.25; 10. Kahiau Poe, Kamehameha-Hawaii 19-09.00.

Girls Triple Jump

1. Tiana Burgess, Roosevelt 38-06.00; 2. Julia Carmona, Mililani 36-06.25; 3. Laule’a Ah Mook Sang, Punahou 35-05.50; 4. Xevani Salanoa, Punahou 35-04.50; 5. Apetahi Anderson, Kahuku 34-10.50; 6. Kiani Panoke, Maryknoll 34-07.00; 7. Tamilyn Ebisu, Baldwin 33-08.25; 8. Kanoe Haneberg, Kapaa 33-07.50; 9. Haylee Jarvis, Mililani 33-02.50; 10. Madelyn Wong, Iolani 33-01.25

Girls High Jump

1. Charli Kennedy, Le Jardin 5-06.00 (meet record); 2. Alexis King, Iolani 5-02.00; 2. Olivia Holmquist, Kalaheo 5-02.00; 4. Talia Threlkeld, Hawaii Prep 5-02.00; 5. Elaina Head, Hawaii Prep 5-00.00; 6. Jah-Naya Reyes-Duffey, Roosevelt 5-00.00; 7. Lexi Fujita, ‘Iolani 5-00.00; 8. Vanessa Steenhuis, Kaiser 4-10.00; 9. Kilinoelehua Helm, Kamehameha-Hawaii 4-10.00; 9. Nayomi Toilolo, Kahuku 4-10.00; 9. Anika Wida, Punahou 4-10.00

Boys Pole Vault

1. Zane Thomason, Mililani 13-08.00; 2. Nohi Casco, Kamehameha-Maui 13-08.00; 3. Alexander Yuen, Punahou 13-08.00; 4. Kana’i Gibson, Kamehameha 13-08.00; 5. Shelbey Cabais-Fernandez, Waiakea 13-02.00; 6. Zack Takeshita, ‘Iolani 13-02.00; 7. Luke Kaneshiro, Castle 13-02.00; 8. Brock Toma, Baldwin 12-08.00; 8. Keegan Gantala, Kamehameha-Maui 12-08.00; 10. Jonathan Benchoff, Radford 12-08.00

Girls 100m Hurdles

1. Tatum Moku, Kamehameha 14.39; 2. Nala Stojadinovic, Punahou 14.73; 3. Tiana Burgess, Roosevelt 15.02; 4. Jazmin Smith, Moanalua 15.64; 5. Maya Yoshimura, Punahou 15.72; 6. Saraya Burghardt, Kamehameha 15.78; 7. Tessa Onaga, ‘Iolani 16.13; 8. Maya Pacarro, Kamehameha 16.43

Boys 110m Hurdles

1. Timothy Wallace, Mililani 14.56; 2. Joshua Sanders, Moanalua 14.94; 3. Tai Demura-Devore, Punahou 15.27; 4. Diamond Hanohano-Pastushin, Campbell 15.37; 5. Isaac Kaalakea, Baldwin 15.37; 6. Kameron Kaanapu, Damien 15.85; 7. Antone Sanches, Baldwin 15.96; Kala Velasco, Kapaa DQ

Girls 100m

1. Ja’lyn Deichert, King Kekaulike 12.13; 2. Deiona Carter, Mililani 12.29; 3. Apetahi Anderson, Kahuku 12.32; 4. Tatum Moku, Kamehameha 12.39; 5. Ruby Kessler, King Kekaulike 12.60; 6. Malia Rose Harvey, Maryknoll 12.61; 7. Katie Marquardsen, Kahuku 12.63; 8. Violet Schaut, Konawaena 12.72

Boys 100m

1. Shane Kawakami-Williams, Hawaii Baptist 10.63; 2. Joseph Randolph, Baldwin 10.72; 3. Trech Kekahuna, Saint Louis 10.82; 4. Jaylan Johnson, Mililani 10.90; 5. Jalen Keller, Kalaheo 11.00; 6. Sean Connell, Kaiser 11.00; 7. Jake Yoro, King Kekaulike 11.16; 8. Davidson Kathman, Kalaheo 11.18

Girls 1500m

1. Zola O’Donnell, Mililani 4:50.09; 2. Kekaihulali Halpern, Hilo 4:51.21; 3. Ashley Kodama, Hawaii Baptist 4:54.59; 4. Isabella Ford, Punahou 4:57.72; 5. Amelie Loomis, Kalaheo 4:58.96; 6. Emma Burgess, Kaua’i 5:00.94; 7. Eve Cody, Kalaheo 5:04.54; 8. Cozette Wood, Kealakehe 5:04.87

Boys 1500m

1. Yuta Cole, Kalani 4:04.27; 2. Benjamin Brown, Punahou 4:09.20; 3. Thomas Rosenbalm, Mililani 4:11.95; 4. Ethan Chock, ‘Iolani 4:13.42; 5. James Jarman, King Kekaulike 4:15.44; 6. Gray Brady, Kalaheo 4:19.56; 7. Michael Abunimeh, Radford 4:19.71; 8. Nicholas Pugliese, Punahou 4:20.27

Girls 4x100m Relay

1. Mililani (H. Jarvis, C. Conley, A. Rivera-Gaines, D. Carter) 49.58; 2. Punahou 49.72; 3. King Kekaulike 50.18; 4. Kapolei 50.95; 5. Leilehua 51.66; 6. Baldwin 51.73; 7. Maryknoll 52.41; 8. Waiakea 52.61

Boys 4x100m Relay

1. Saint Louis (S. Lasconia, W. Reed, K. Monteilh, T. Kekahuna) 42.79; 2. Mililani 43.19; 3. Moanalua 43.45; 4. Kahuku 43.48; 5. Maui 44.05; 6. Campbell 44.11; 7. Konawaena 44.24; 8. Iolani 51.35

Girls 400m

1. Mia Shepard, ‘Iolani 57.13; 2. Jordan Davenport, Hawaii Baptist 58.84; 3. Amelia Stebe, Radford 59.07; 4. Aileah Villatora, Kauai 59.66; 5. Liliana DeSouza, Island School 59.84; 6. Caroline Betlach, Hawaii Prep 59.91; 7. Sierra Long, Pearl City 1:00.45; 8. Freya Carlsen, Seabury Hall 1:02.20

Boys 400m

1. Shane Kawakami-Williams, Hawaii Baptist 48.87; 2. Kainoa Ronquilio, Punahou 49.28; 3. Maximilian Even, Punahou 50.01; 4. Marcus Rodriguez, Pearl City 50.57; 5. Casey Connell, Saint Louis 50.66; 6. Alexander Tuson, Waiakea 51.00; 7. Malik Coleman, Moanalua 51.90; 8. Mark Spencer, Hanalani 51.97

Girls 300m Hurdles

1. Nala Stojadinovic, Punahou 45.15; 2. Destiny Look, Mid-Pacific 45.71; 3. Tatum Moku, Kamehameha 46.40; 4. Saraya Burghardt, Kamehameha 46.85; 5. Camryn Smith, Radford 47.01; 6. Laule’a Ah Mook Sang, Punahou 47.30; 7. Devon Hall, Roosevelt 47.94; 8. Tiana Burgess, Roosevelt 49.11

Boys 300m Hurdles

1. Joshua Sanders, Moanalua 39.99; 2. Tyler Grune, Kalani 40.92; 3. Theolease Priester; ‘Iolani 40.98; 4. Jaiden Sams, Waimea 41.02; 5. Malachi Wilson, Pahoa 41.03; 6. Diamond Hanohano-Pastushin, Campbell 41.40; 7. Wylder Peterson, Kamehameha 41.48; 8. Tai Demura-Devore, Punahou 41.94

Girls 800m

1. Kekaihulali Halpern, Hilo 2:19.33; 2. Kelsey Carvill, Le Jardin 2:20.50; 3. Ashley Kodama, Hawaii Baptist 2:21.59; 4. Kimberly McCoy, Kaiser 2:22.18; 5. Maila Healing, ‘Iolani 2:24.27; 6. Amelie Loomis, Kalaheo 2:27.95; 7. Noelle Lezy, Punahou 2:30.20; 8. Renn Tanitomi, ‘Iolani 2:31.48

Boys 800m

1. Michael Joshua Price, Saint Louis 2:02.04; 2. Rahieum Lee, Moanalua 2:02.31; 3. Devin Pang, ‘Iolani 2:02.96; 4. Robbey Navarro, Mililani 2:04.21; 5. Nathan Ewing, Punahou 2:04.35; 6. Andrew Lovell, Punahou 2:05.55; 7. Ethan Phan, Roosevelt 2:06.02; 8. Aidan Javier, Kihei Charter 2:10.09

Girls 200m

1. Ja’lyn Deichert, King Kekaulike 25.24; 2. Deiona Carter, Mililani 25.25; 3. Mia Shepard, ‘Iolani 25.26; 4. Malia Rose Harvey, Maryknoll 25.53; 5. Katie Marquardsen, Kahuku 25.64; 6. Amelia Stebe, Radford 25.95; 7. Kelsey Ann Sato, Punahou 26.18; 8. Violet Schaut, Konawaena 26.19

Boys 200m

1. Joseph Randolph, Baldwin 21.35; 2. Kainoa Ronquilio, Punahou 21.82; 3. Jalen Keller, Kalaheo 21.85; 4. Sean Connell, Kaiser 22.26; 5. Trech Kekahuna, Saint Louis 22.43; 6. Jaylan Johnson, Mililani 22.64; 7. Luke Kaneshiro, Castle 22.75; 8. Carmine Taetuna-Fautanu, Konawaena 22.80

Girls 3000m

1. Zola O’Donnell, Mililani 10:29.79; 2. Eve Cody, Kalaheo 11:04.25; 3. Priana Dugied, Seabury Hall 11:05.25; 4. Kekaihulali Halpern, Hilo 11:05.48; 5. Ashley Tarasenko, Maui 11:06.69; 6. Amelie Loomis, Kalaheo 11:08.79; 7. Emma Burgess, Kauai 11:10.46; 8. Ellie Ikemura, Mililani 11:12.83

Boys 3000m

1. Yuta Cole, Kalani 9:15.72; 2. Levi Childers, Kealakehe 9:17.09; 3. Gray Brady, Kalaheo 9:17.30; 4. Micah Brighton, Seabury Hall 9:18.87; 5. James Jarman, King Kekaulike 9:19.44; 6. Keane Palmer, ‘Iolani 9:20.77; 7. Shane Tominaga, Waiakea 9:21.39; 8. Austin Mohica, Waiakea 9:23.02

Girls 4x400m Relay

1. Punahou (D. Lau, K. Moniz, N. Stojadinovic, X. Salanoa) 4:06.77; 2. Radford 4:08.72; 3. Konawaena 4:12.36; 4. ‘Iolani 4:14.33; 5. Hawaii Prep 4:15.69; 6. Island School 4:16.79; 7. Kalaheo 4:23.03; 8. Kau’i 4:24.13

Boys 4x400m Relay