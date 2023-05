Scoreboard – May 19, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

The Star-Advertiser welcomes results of most events. Contact us promptly after games to ensure coverage. >> Call: 529-4321 / 529-4322. Read more

CALENDAR

Today

No local sporting events scheduled.

SATURDAY

No local sporting events scheduled.

BASEBALL

ILH All-Stars

Player of the Year: Elijah Ickes

(Kamehameha, Sr.)

Pitcher of the Year: Jacob Villacorte

(Saint Louis, Sr.)

Coach of the Year: Daryl Kitagawa

(Kamehameha)

First Team

Catcher: Brock Makishima (‘Iolani, Sr.)

First base: Chandler Murray (Mid-Pacific, Jr.)

Second base: Cadence Ueyama (‘Iolani, Sr.)

Shortstop: Sean Yamaguchi (Saint Louis, Jr.)

Third base: Bruin Agbayani (‘Iolani, So.)

Outfield: Kaimana Lau Kong (‘Iolani, So.); Aydan Lobetos (Kamehameha, Sr.); Jace Souza (Kamehameha, Jr.)

Designated hitter: Jaydon Kea

(Kamehameha, Jr.)

Utility: Kory Chu (Maryknoll, Jr.)

Pitcher: Trent Ihle (‘Iolani, Sr.); Greyson Osbun (Kamehameha, So.)

Second Team

Catcher: Noah Kubo (Mid-Pacific, Jr.)

First base: Brandon Wada (‘Iolani, Sr.)

Second base: Chyler DeSilva (Saint Louis, Sr.)

Shortstop: Rylen Miyasaki (‘Iolani, Sr.); Nolan Souza (Punahou, Sr.)

Third base: Jake Comeaux (Mid-Pacific, Sr.)

Outfield: Ace Perry (Pac-Five, Sr.); Ryder Okimoto (Saint Louis, Sr.); Tanner Chun (Saint Louis, Jr.)

Designated hitter: Cole Yonamine (‘Iolani, Jr.)

Utility: Jamieson Pabalan (Damien, Sr.)

Pitcher: Kai Tokumaru (Mid-Pacific, Sr.); Payton Dixon (Mid-Pacific, Jr.)

Honorable Mention

‘Iolani: Ethan Nakamura (Sr.); Izack

Takazawa (Sr.); Travis Ujimori (Sr.); Tyler Young (Sr.); Cole Ide (Jr.).

Kamehameha: Bylan Nakano (Sr.); Dane Palimo’o (Sr.); Blade Paragas (Jr.).

Mid-Pacific: Coehn Nakasone (Sr.);

Nathaniel Wagner (Sr.); Coen Goeas (Jr.); Brayson Sarae (Jr.).

Maryknoll: Noah Nakaoka (Sr.); Luke Swartman (So.).

Pac-Five: Caleb Kim (Sr.); Ezra Lee (Jr.); Brayden Kaya (So.); Alika Ahu (Fr.).

Punahou: Trent Nagamine (Sr.); Jasen Yuen (Sr.); Hunter Nishina (Jr.); Aaron Taka (Jr.); Jake Hiromoto (So.).

Saint Louis: Ezekiel Ribuca (Sr.); Kolby Gushiken (Jr.).

SOFTBALL

NCAA Division I Regionals

(Double elimination)

Note: All regionals also will have three games Saturday and at least one game Sunday, possibly two.

Norman (Okla.) Regional

Today

G1: Oklahoma (51-1) vs. Hofstra (29-25),

11 a.m.

G2: Missouri (34-24) vs. California

(33-19-1), 1:30 p.m.

Clemson (S.C.) Regional

Today

G1: Clemson (46-9) vs. UNC-Greensboro

(37-20), 9 a.m.

G2: Auburn (40-17) vs. Cal St.-Fullerton

(33-19), 11:30 a.m.

Stanford (Calif.) Regional

Today

G1: Florida (36-20) vs. Loyola Marymount

(27-20), noon

G2: Stanford (40-13) vs. Long Beach St.

(31-21), 3 p.m.

Durham (N.C.) Regional

Today

G1: Duke (45-10) vs. George Mason

(35-22), 6 a.m.

G2: Charlotte (33-21) vs. Campbell

(41-16), 8:30 a.m.

Tuscaloosa (Ala.) Regional

Today

G1: Middle Tennessee (39-18) vs.

Cent. Arkansas (44-10), 10:30 a.m.

G2: Alabama (40-18) vs. LIU (32-24),

1 p.m.

Evanston (Ill.) Regional

Today

G1: Kentucky (30-20-1) vs. Miami (Ohio)

(37-18), 7 a.m.

G2: Northwestern (38-11) vs. E. Illinois

(34-19), 10:30 p.m.

Austin (Texas) Regional

Today

G1: Texas (42-13-1) vs. Seton Hall

(42-16), 11 a.m.

G2: Texas A&M (33-19) vs. Texas St.

(34-23-1), 1:30 p.m.

Knoxville (Tenn.) Regional

Today

G1: Indiana (41-16) vs. Louisville (35-18),

9 a.m.

G2: Tennessee (44-8) vs. N. Kentucky

(23-30), 11:30 a.m.

Tallahassee (Fla.) Regional

Today

G1: Florida St. (50-8) vs. Marist (29-28),

10 a.m.

G2: South Carolina (37-20) vs. UCF

(39-19), 1 p.m.

Athens (Ga.) Regional

Today

G1: Virginia Tech (37-18) vs. Boston U.

(51-8), 8 a.m.

G2: Georgia (39-13) vs. N.C. Central

(19-33), 10:30 a.m.

Fayetteville (Ark.) Regional

Today

G1: Oregon (35-15) vs. Notre Dame

(29-17-1), 11 a.m.

G2: Arkansas (38-17) vs. Harvard

(29-15-1), 1:30 p.m.

Stillwater (Okla.) Regional

Today

G1: Oklahoma St. (41-14) vs. UMBC

(26-15), 10 a.m.

G2: Wichita St. (43-10) vs. Nebraska

(34-20), 1 p.m.

Seattle Regional

Today

G1: Minnesota (36-17) vs. McNeese St.

(44-14), 12:30 p.m.

G2: Washington (38-12) vs. N. Colorado

(26-21), 3 p.m.

Baton Rouge (La.) Regional

Today

G1: Louisiana-Lafayette (46-13) vs.

Omaha (32-15), 9 a.m.

G2: LSU (40-15) vs. Prairie View (20-30),

noon

Salt Lake City Regional

Today

G1: Baylor (39-16) vs. Mississippi (30-26),

7 a.m.

G2: Utah (37-13) vs. S. Illinois (36-18),

10:30 a.m.

Los Angeles Regional

Today

G1: UCLA (52-5) vs. Grand Canyon

(46-11), 2 p.m.

G2: Liberty (38-20) vs. San Diego St.

(35-15), 5 p.m.

Makua Alii

Wednesday

Action 16, Hui Ohana 11

Ho’o Ikaika 10, Zen 6

Lokahi 10, Go Deep 6

Golden Eagles 15, Sportsmen 6

Aikane 18, Firehouse 4

Makules 14, Sons Of Hawaii 13

Kook Katz 14, P.H. Shipyard 13

Bad Company 17, Hawaiians 5

Fat Katz 18, Islanders 17

Yankees 10, Waipio 6

Na Kahuna 11, Na Pueo 10