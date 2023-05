Column: ‘O ka GPT-4 na OpenAI

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Synopsis: GPT-4 by OpenAI could be a step toward “technological singularity,” a state in which technology grows out of control, and ultimately takes over control of the relationship between humans and machines. Read more

Synopsis: GPT-4 by OpenAI could be a step toward “technological singularity,” a state in which technology grows out of control, and ultimately takes over control of the relationship between humans and machines.

Aloha mai nö käkou e nä hoa heluhelu. Eia nö au ke hoæopuka hou nei i koæu manaæo no ia æenehana hou i kapa æia æo ka ChatGPT, he æano lopako käkau i hana æia e ka hui æo OpenAI. æO këia mea hou, ua kapa æia æo ka GPT-4 a he nui hou aku käna mau mea e hana ai ma mua o kona æano mua. æO kekahi, æo ia ke käkau pepa no nä papa kulanui, a æo ka maikaæi loa o ia mau pepa, ua æoi aku ma mua o kä ka haumäna maoli. A no ia mea, æaæole nö paha e nele ka hoæäæo æäpiki æana a kauwahi poæe haumäna e kaomi wale aku i ke pihi a waiho i ia kuleana na ka mïkini e hoæokö, e like hoæi me kaæu i wänana ai i loko o kaæu kolamu mua no këia mea hou o ka æäina (1/14/2023). I këlä me këia kau kula, aia nö kekahi mau haumäna näna e hoæopaneæe i kä läkou hana a hiki i ka minuke hope loa. æO ke kaomi pihi ko läkou mea e pakele ai i ka “F”. A pehea ana lä e æike æia ai ka æäpiki o ia hana? Pehea lä hoæi e æike æia ai æo au ka mea näna e käkau nei i këia moæolelo? Na ka GPT-4 paha ia! Kuailo? æAæohe kiko hewa a ka mïkini!

Pëlä ana nö paha koæu hoæomaopopo æana i ka hana kikiti a nä haumäna. I këia mau lä a nä haumäna e waiho nei i kä läkou mau pepa, æaæole nö e hemolele! Eia aku nö a eia mai, he wahi pela hewa ke æöæili mai, a i æole ia, e lolelua ka pela æana i ka hua hoæokahi. I kekahi manawa, e poina paha ke kahakö a i æole ka æokina. I kekahi manawa hoæi, e koho æia kahi hua æölelo küpono æole a i æole ia, e kükulu æia paha kekahi manaæo haole ma o nä hua æölelo Hawaiæi. Inä naæe e hoæohana æia ka GPT-4, æaæole paha e lolelua ke æano o ka pela æana, eia naæe, no ka nui o nä manaæo o këlä me këia hua, he mau manaæo paha ko ka mämalaæölelo hoæokahi. Eia hou, he nui nä kaona e lolelua ai nä manaæo, a no laila, æaæole paha e “pololei” loa ka GPT-4 i nä manawa a pau. Maliæa, he mea æole ia mea he “pololei” no ka æölelo.

æAæole paha e hihi. Ma ka noiæi æana i ke æano o këia mea hou, æo ka GPT-4 hoæi, ua æike au i kekahi mämalaæölelo hoæoweliweli, æo ia hoæi æo “technological singularity”. æO ka manaæo nui o këia æölelo, ua pili nö i ka wä e ulu nui ai ke külana hihiu o këia mau æenehana hou a hiki æole ai iä käkou känaka ke hoæolaka, a hiki æole hoæi ke hoæi aku i ia külana ma mua. E paæa ana naæe ke külana, æo ka mïkini ke aliæi a æo käkou känaka ke kauä. No ka manawa, he külana kuhi wale æia nö këia, akä, ua hiki ke æike æia ka holomua o ke ao æenehana i loko o nä makahiki. Ua höæike au no ka ChatGPT ma Ianuali o këia makahiki, a eia nö këia mea hou ua kupu mai i loko o æelima wale nö mahina. æAæole nö a he wä, e hiki mai ana ka wä o ka “technological singularity”, a e lilo ana käkou i kauä na ka mïkini.

Noæu iho, aia ka æike æia o ia hopena a moloä käkou. Inä e æimi æia ke ala e hiki koke aku ai i ka pahuhopu, e lilo nö ia ala i aliæi no käkou. Inä naæe e hoæomaopopo käkou i ke æano o ia æenehana hou, he mea kökua wale nö ia iä käkou, na käkou nö ia e hoæohana a æaæole näna e hoæohana iä käkou. E like nö me kaæu i æölelo mua ai ma Ianuali no ke aæo æana i ka æölelo Hawaiæi, he nui nä kumu e hiki æole ai i nä mïkini ke haku i nä moæolelo Hawaiæi. æO ka æikepili a ka mïkini e æohi ai, æaæole paha e lawa no ke kükulu æana i moæolelo hou no këia wä, me ka pela pololei æana (ma ke æano kümau) i nä hua, no ka mea, nui nä æano like æole o ka pela æana o këia wä. A he pömaikaæi nö paha ia.

E ho‘ouna ‘ia mai na ä leka iä mäua, ‘o ia ho‘i ‘o Laiana Wong a me Kekeha Solis ma ka pahu leka uila ma lalo nei:

>> kwong@hawaii.edu

>> rsolis@hawaii.edu

a i ‘ole ia, ma ke kelepona:

>> 808-956-2627 (Laiana)

>> 808-956-2627 (Kekeha)

This column is coordinated by Kawaihuelani Center for Hawaiian Language at the University of Hawai‘i at Mänoa.