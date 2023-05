Scoreboard – May 23, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Sailing

2022-23 ILH Sailing ALL-STARS

Division 1

First Team

Skipper: Michael Hochart (Le Jardin, Fr.)

Skipper: Spencer Fleming (Mid-Pacific, Sr.)

Crew: Shafer Kam (Mid-Pacific, Sr.)

Crew: Kaile Olson, (Punahou Sr.)

Second Team

Skipper: Joshua Sadler (‘Iolani, Jr.)

Skipper: William Bagley (Punahou, So.)

Crew: Oliver Miller (Le Jardin, Fr.)

Crew: Kyoko Tonkin (Punahou, So.)

Division 2

First Team

Skipper Stephanie Seto (‘Iolani, Sr.)

Skipper Charles Parsons (Punahou, Fr.)

Skipper Alisa Senaga (St. Andrews, So.)

Crew Parisa Dong (‘Iolani, So.)

Crew Hunter Bosserman (Punahou, So.)

Crew Anna Gregorio (St. Andrews, Fr.)

Division 3

First Team

Skipper: Vince Ching (‘Iolani, So.)

Skipper: Owen Akiyama (Kamehameha, Sr.)

Skipper: Carlota Gutierrez (La Pietra, Fr.)

Skipper: Noe Gomez (Mid-Pacific, Jr.)

Skipper: Lily Trevisani (Punahou, So.)

Skipper: Janice Cheng (St. Andrews, Sr.)

Crew: Shannon Kanemaru (‘Iolani, Fr.)

Crew: Sadie Kishida (Kamehameha, Fr.)

Crew: Natalie Wennick (La Pietra, Jr.)

Crew: Chaz Wada (Mid-Pacific, So.)

Crew: Corey Farah (Punahou, Fr.)

Crew: Marwa Kriraa (St. Andrews, Jr.)

Softball

2022-23 ILH GIRLS DIVISION I SOFTBALL ALL-STARS

Most Valuable Player: Daylee Williams, Kamehameha

Coach of the Year: Chad Cordero, ‘Iolani

First Team

C: Mia Carbonell (‘Iolani, Jr.)

1B: Hunter Salausa-Galletes (‘Iolani, So.)

2B: Taryn Ho (Punahou, So.)

SS: Shonty Passi (Punahou, Sr.)

3B: Harley Acosta (‘Iolani, Sr.)

OF: Milla Fukuda (‘Iolani, Sr.)

OF: Marley Espiau (Kamehameha, Jr.)

OF: Karlie Espinoza (Maryknoll, Sr.)

UT: Jennalyn Sniffen (Maryknoll, Jr.)

DH: Kezia Lucas (Kamehameha, So.)

P: Kiara Baba (‘Iolani, Sr.)

P: Kiani-Taylor Soller (Kamehameha , Jr.)

Second Team

C: Palehua Silva (Maryknoll, Fr.)

1B: Miquela Leopoldo (Kamehameha, Sr.)

2B: Nevaeh Telles (Kamehameha, Sr.)

SS: Mariah Antoque (Kamehameha, Jr.)

3B: Jewels Hanawahine (Kamehameha, Sr.)

OF: Mikaela Scarborough (Kamehameha, Jr.)

OF: Mia Hashimoto (Punahou, Sr.)

OF: Sydney Capello (Punahou, So.)

UT: Daynna Mekaru (Mid-Pacific, Sr.)

DH: Alyssa Umemoto (Mid-Pacific, So.)

P: Molly Dyer (‘Iolani, Jr.)

P: Paige Brunn (Punahou, So.)

Honorable Mentions:

‘Iolani: Kennadie Tsue (Sr.); Natalie Ching (So.), Lexi Muramoto (Fr.)

Kamehameha: Nikki Chong (Jr.); Jordyn Blackstad (So.); Loganne Cambra (Fr.).

Mid-Pacific: Kailey Furuta (Jr.); Alexa Siu (Jr.); Alyssa Mae Fujishima (So.); Kristie Kagawa (So.); Chloe Tepraseuth (So.); Emi Kano (Fr.)

Maryknoll: Donnybrook Pantistico (Sr.); Briana Lynn Sarae (Jr.); Marley Spencer (Jr.).

Punahou: Aliya Hashimoto (Sr.); Abrye Kapana (Sr.); Justice Tiberi (Sr.); Lexi Hinahara (So.); Austen Kinney (So.); Kealohalani Cox (Fr.)