Scoreboard – May 30, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

The Star-Advertiser welcomes results of most events. Contact us promptly after games to ensure coverage. >> Call: 529-4321 / 529-4322. Read more

Calendar

Today

No local sporting events scheduled

Wednesday

No local sporting events scheduled

TENNIS

HOLUA RACQUET & PADDLE

MEMORIAL DAY L6 JUNIOR

TENNIS TOURNAMENT

Monday

At Kailua-Kona

Boy’s Singles

12 & Under: Jackson Chi defeated Reece Cobangbnag: 6-4, 4-6, 1-0

14 & Under: Tyler Thomas defeated Peter Lopez: 6-1, 6-2

16 & Under: Stefan Brajovic defeated Cooper McKenna: 6-3, 6-4

18 & Under: Bryan Assi defeated Iori Furuhata: 6-2, 6-2

Girl’s Singles

12 & Under: Kellie Loo defeated Jules Kow: 6-1, 6-0

14 & under: Alexandria Ikeda defeated Kady Oshiro: 6-3, 6-2

16 & Under: Sofia Chi defeated Annika Nishida: 6-3, 1-6, 1-0

18 & Under: Katarina Brajovic defeated Sola Bando: 3-6, 6-1, 1-0

Boy’s Doubles

12 & Under: Jackson Chi/Mason Lynx def. Summit Chatterjee/Wes Tripp: 8-1

14 & Under: David Hodges/Alex Chung def. Tyler Thomas/Reece Cobangbang – 8-5

16 & Under: Kekua Chong/Ethan Loo def. Steele Toguchi/Tavin Lee: 8-4

Girl’s Doubles

12 & Under: 1. Kellie Loo/Tia Kocik; 2. Jules Kow/Khloe Yoshimoto

14 & Under: Reese Higa/Kady Oshiro def. Elsa Zhao/Emily Assi: 8-1

18 & Under: Sola Bando/Kiora Kunimoto def. Maile-Lei Ji/Kaiya Ideta: 8-3

Sportsmanship Awards

Boy: Noor Shehata (14U)

Girl: Momoka Ioh (16U)

French Open

Monday

At Paris

Men’s Singles; First Round

Tomas Martin Etcheverry, Argentina, def. Jack Draper, Britain, 6-4, 1-0, ret.

Alex de Minaur (18), Australia, def. Ilya Ivashka, Belarus, 6-1, 5-7, 6-1, 6-3.

Juan Pablo Varillas, Peru, def. Juncheng Shang, China, 4-6, 2-6, 6-2, 6-3, 6-1.

Cameron Norrie (14), Britain, def. Benoit Paire, France, 7-5, 4-6, 3-6, 6-1, 6-4.

Diego Schwartzman, Argentina, def. Bernabe Zapata Miralles (32), Spain, 1-6, 6-7 (5), 6-2, 6-0, 6-4.

Denis Shapovalov (26), Canada, def. Brandon Nakashima, United States, 6-4, 7-5, 4-6, 3-6, 6-3.

Roberto Bautista Agut (19), Spain, def. Yibing Wu, China, 7-6 (4), 6-1, 6-1.

Taro Daniel, Japan, def. Christopher O’Connell, Australia, 6-0, 6-2, 6-4.

Fabio Fognini, Italy, def. Felix Auger-Aliassime (10), Canada, 6-4, 6-4, 6-3.

Aslan Karatsev, Russia, def. Alexei Popyrin, Australia, 6-3, 6-7 (4), 6-1, 6-2.

Novak Djokovic (3), Serbia, def. Aleksandar Kovacevic, United States, 6-3, 6-2, 7-6 (1).

Marcos Giron, United States, def. Hamad Medjedovic, Serbia, 6-0, 6-2, 1-6, 6-0.

Thiago Agustin Tirante, Argentina, def. Botic Van de Zandschulp (25), Netherlands, 6-2, 4-6, 6-3, 6-4.

Stan Wawrinka, Switzerland, def. Albert Ramos-Vinolas, Spain, 7-6 (5), 6-4, 6-7 (2), 1-6, 6-4.

Zhang Zhizhen, China, def. Dusan Lajovic, Serbia, 6-1, 4-1, ret.

Pedro Cachin, Argentina, def. Dominic Thiem, Austria, 6-3, 6-2, 6-7 (1), 4-6, 6-2.

Borna Coric (15), Croatia, def. Federico Coria, Argentina, 7-6 (3), 6-7 (5), 6-3, 6-3.

Carlos Alcaraz (1), Spain, def. Flavio Cobolli, Italy, 6-0, 6-2, 7-5.

Daniel Altmaier, Germany, def. Marc-Andrea Huesler, Switzerland, 6-3, 6-4, 6-4.

Frances Tiafoe (12), United States, def. Filip Krajinovic, Serbia, 6-3, 6-4, 6-2.

Alejandro Davidovich Fokina (29), Spain, def. Arthur Fils, France, 6-1, 4-6, 6-3, 6-3.

Jiri Lehecka, Czech Republic, def. Jan-Lennard Struff (21), Germany, 7-5, 1-6, 6-3, 3-6, 6-1.

Luca van Assche, France, def. Marco Cecchinato, Italy, 6-1, 6-1, 6-3.

Jannik Sinner (8), Italy, def. Alexandre Muller, France, 6-1, 6-4, 6-1.

Women’s Singles; First Round

Anastasia Pavlyuchenkova, Russia, def. Linda Fruhvirtova, Czech Republic, 6-2, 6-2.

Donna Vekic (22), Croatia, def. Dayana Yastremska, Ukraine, 6-2, 7-5.

Bernarda Pera, United States, def. Anett Kontaveit, Estonia, 7-6 (6), 6-2.

Kayla Day, United States, def. Kristina Mladenovic, France, 7-5, 6-1.

Madison Keys (20), United States, def. Kaia Kanepi, Estonia, 6-1, 3-6, 6-1.

Camila Osorio, Colombia, def. Ana Bogdan, Romania, 3-6, 6-3, 7-5.

Sloane Stephens, United States, def. Karolina Pliskova (16), Czech Republic, 6-0, 6-4.

Marketa Vondrousova, Czech Republic, def. Alycia Parks, United States, 6-4, 6-0.

Diana Shnaider, Russia, def. Rebecca Marino, Canada, 6-3, 7-5.

Varvara Gracheva, Russia, def. Dalma Galfi, Hungary, 6-4, 2-6, 6-1.

Elina Svitolina, Ukraine, def. Martina Trevisan (26), Italy, 6-2, 6-2.

Aliona Bolsova, Spain, def. Kristina Kucova, Slovakia, 6-2, 6-1.

Elina Avanesyan, Russia, def. Belinda Bencic (12), Switzerland, 6-3, 2-6, 6-4.

Yulia Putintseva, Kazakhstan, def. Maryna Zanevska, Belgium, 7-5, 7-6 (3).

Peyton Stearns, United States, def. Katerina Siniakova, Czech Republic, 7-6 (7), 6-2.

Anna Blinkova, Russia, def. Ysaline Bonaventure, Belgium, 6-2, 6-0.

Beatriz Haddad Maia (14), Brazil, def. Tatjana Maria, Germany, 6-0, 6-1.

Caroline Garcia (5), France, def. Wang Xiyu, China, 7-6 (4), 4-6, 6-4.

Anna-Lena Friedsam, Germany, def. Nao Hibino, Japan, 6-3, 3-6, 6-4.

Anna-Karolina Schmiedlova, Slovakia, def. Veronika Kudermetova (11), Russia, 6-3, 6-1.

Elisabetta Cocciaretto, Italy, def. Petra Kvitova (10), Czech Republic, 6-3, 6-4.

Ekaterina Alexandrova (23), Russia, def. Viktoriya Tomova, Bulgaria, 6-1, 2-6, 6-1.

Jelena Ostapenko (17), Latvia, def. Tereza Martincova, Czech Republic, 6-3, 7-5.

Simona Waltert, Switzerland, def. Elizabeth Mandlik, United States, 6-1, 4-6, 6-2.

ATP Rankings

Through May 28

1. Carlos Alcaraz, Spain 6815

2. Daniil Medvedev, Russia 6330

3. Novak Djokovic, Serbia 5955

4. Casper Ruud, Norway 4960

5. Stefanos Tsitsipas, Greece 4775

6. Holger Rune, Denmark 4375

7. Andrey Rublev, Russia 4270

8. Taylor Fritz, USA 3470

9. Jannik Sinner, Italy 3435

10. Felix Auger-Aliassime, Canada 3100

11. Karen Khachanov, Russia 2945

12. Frances Tiafoe, USA 2790

13. Cameron Norrie, Great Britain 2565

14. Hubert Hurkacz, Poland 2525

15. Rafael Nadal, Spain 2445

16. Borna Coric, Croatia 2410

17. Tommy Paul, USA 2170

18. Lorenzo Musetti, Italy 2040

19. Alex de Minaur, Australia 1870

20. Matteo Berrettini, Italy 1832

WTA Rankings

Through May 28

1. Iga Swiatek, Poland 8940

2. Aryna Sabalenka, Belarus 7541

3. Jessica Pegula, USA 5205

4. Elena Rybakina, Kazakhstan 5090

5. Caroline Garcia, France 5025

6. Coco Gauff, USA 4305

7. Ons Jabeur, Tunisia 3541

8. Maria Sakkari, Greece 3391

9. Daria Kasatkina, Russia 3275

10. Petra Kvitova, Czech Republic 3162

11. Veronika Kudermetova, Russia 2950

12. Belinda Bencic, Switzerland 2750

13. Barbora Krejcikova, Czech Rep 2680

14. Beatriz Haddad Maia, Brazil 2420

15. Liudmila Samsonova, Russia 2236

16. Karolina Pliskova, Czech Rep 2160

17. Jelena Ostapenko, Latvia 2130

18. Victoria Azarenka, Belarus 2087

19. Zheng Qinwen, China 1998

20. Madison Keys, USA 1861