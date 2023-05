Scoreboard – May 31, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

The Star-Advertiser welcomes results of most events. Contact us promptly after games to ensure coverage. >> Call: 529-4321 / 529-4322. Read more

CALENDAR

Today

No local sporting events scheduled

THURSDAY

No local sporting events scheduled

GOLF

Oahu Junior Golf Association

Notah Begay Qualifier at West Loch

At West Loch Golf Course

May 21

Boys

10-younger

Jason Uno 39-38—77

Ken Jones 40-40—80

Carter Crouse 43-39—82

Titan Suratt 42-40—82

Kellen Nogawa 45-40—85

11-12

Brycen James Massey 39-35—74

Carson Kage 41-38—79

Dean Pagliarini 41-38—79

Keola Earle 45-40—85

Mason Miyashiro 43-42—85

13-14

Taylor George 36-38—74

Ethan Nakatsukasa 35-40—75

Cade Huddleston 38-40—78

Tatsuki Matsuoka 41-39—80

Bret Kiyuna 41-39—80

Isaac Kim 40-40—80

15-18

Dane Watanabe 37-32—69

Jacob Chien 34-36—70

Tyler Tamayori 34-38—72

Anthony Uehara 42-35—77

Ethan Nouchi 39-38—77

Girls

10-younger

Madison Sur 37-39—76

Lucy Cui 38-40—78

Ashlynn Tanaka 41-40—81

Makayla Yonemura 38-44—82

Yaru Bey 36-47—83

11-12

Brooke Asao 34-37—71

Yuna Kong 38-37—75

Makena Yonemura 37-39—76

Keelee Nogawa 39-38—77

Tay-Lina Nakagawa 38-39—77

13-14

Kady Matsumoto 35-36—71

Jacey Kage 35-38—73

Kira Uno 37-40—77

Alexa Takai 38-40—78

Aleena Guajardo 39-41—80

15-18

Ava Cepeda 35-33—68

Mariko Yonemura 35-37—72

Mia Cepeda 34-38—72

Sydney Fuke 39-36—75

Lynea Park 43-39—82

VOLLEYBALL

ILH ALL-STARS

BOYS DIVISION I

Player of the Year: Kyler Wade

(Kamehameha, So.)

Co-Coaches of the Year: Teoni Obrey

(Hawaii Baptist); David Stamp (Mid-Pacific);

Rick Tune (Punahou)

First Team

Outside hitter: Matthew Mokan (Hawaii

Baptist, Sr.); Heston Cabinian

(Kamehameha, Sr.); Petar Miocinovic

(Mid-Pacific, Jr.); Emanuele Clini (Punahou,

Jr.)

Opposite/Middle blocker: Casey Lyons

(‘Iolani, Sr.)

Setter: Tyler Van Cantfort (‘Iolani, Sr.)

Libero: Harryzen Soares (Kamehameha, Jr.)

Second Team

Opposite/Middle blocker: Waipehe

Winchester (‘Iolani, Jr.)

Middle blocker: Braellen Hoopai-Waikoloa

(Kamehameha, Jr.)

Setter: Brayden Van Kuren (Kamehameha,

Jr.)

Opposite: Ian Kinney (Punahou, Sr.)

Middle: Adam Haidar (Punahou, Jr.)

Outside hitter: Evan Porter (Punahou, Jr.)

Libero: Matthew Chun (Punahou, Jr.)

Honorable Mention

Hawaii Baptist: Jared Cruz (Sr.); Jackson

Lincoln (Sr.); Presley Longfellow (Jr.)

‘Iolani: Colby Fournier (Sr.); Keegan

Martyn (Jr.); Shaun Nakao (Jr.)

Kamehameha: Poukihi Awai (Jr.)

Mid-Pacific: Brennan Flores (Fr.); Sava

Miocinovic (Fr.)

Punahou: Kanalu Akana (Fr.)

BOYS DIVISION II

Player of the Year: Micah Nakasato

(University, Jr.)

Co-Coaches of the Year: Keenan Paulos

(Saint Louis); Nainoa Reyes (University)

First Team

Setter/Outside hitter: Kaden Komine

(Maryknoll, Sr.)

Middle blocker: Wendell Namohala

(Saint Louis, Sr.)

Outside hitter: Carson Lee (Saint Louis,

Jr.); Trey Ambrozich (University, Fr.)

Setter: Rex Paguirigan (Saint Louis, Jr.)

Outside hitter/setter: Koa Laboy

(University, So.)

Libero: Kenna Quitan (University, Fr.)

Second Team

Outside hitter/Middle: Fabian Camacho

(Maryknoll, Sr.)

Middle/Outside hitter: Mason Foster

(Maryknoll, Jr.)

Outside hitter: Cody Cristobal (Punahou,

Sr.); Trhijton Setik (Saint Louis, Jr.); Kawehi

Kaneakua (University, So.)

Setter: Camden Fujimoto (Punahou, Jr.)

Opposite: Pupualii Sepulona (Saint Louis,

So.)

Libero: Reyn Yamauchi (Punahou, Sr.)

Honorable Mention

Damien: Tyler Bras (Sr.); Jonah Ching (Sr.);

Ruel Rivera (Sr.); Raiden Silva (Jr.); Kyler

Kamaka (So.)

Hanalani: Nicholas Garcia (Sr.); Tanner

Kimura (Sr.); Braden Putzulu (Sr.); Aidan

Salazar (Sr.); David Uyeda (Sr.); Brett

Murota (Fr.)

Hawaii Baptist: Ethan Nakata (Sr.);

Shane Kimura (Jr.); Nainoa Nakamura (Jr.)

Le Jardin: Isaiah Kruegar (Sr.); Jordan

Nakayama (Sr.); Jackson Swirsky (Jr.);

Laakea Kamahele (Fr.)

Punahou: Solomon Lee (Sr.); Geoffrey

George (Jr.)

Saint Louis: Blaize Arakawa (Jr.)

University: Jahsiah Jerome (Sr.)