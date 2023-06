Scoreboard – June 4, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

TODAY

CANOE

OHCRA: Clement D. Pai’aina Regatta, at Keehi Lagoon

MONDAY

No local sporting events scheduled

PADDLING

Manu O Ke Kai Regatta

Saturday

At Maeaea Beach, Haleiwa

Specials

1. Pukana O Ke Kai 2:10.10 (Michael Crosby Jr., Makani DuPont-Sison, Blair Freitas, Sage Gueco, Keenan, Sakai, Lala Villanueva); 2. Kaneohe 2:15.96; 3. Lahui O Koolauloa 2:25.49; 4. Na Keiki O Ka Mo`i 2:46.78

Girls 12

1. Lokahi 2:27.97 (Nanea Estrada,, Kaylee Evangelista,, Alaula Hopfe, Elena Hopfe, Te’amilia Malama, Keoua Malama); 2. Manu O Ke Kai 2:31.82; 3. Lahui O Koolauloa 2:32.84; 4. Kaneohe 2:36.05; 5. Na Keiki O Ka Mo`i 2:44.33

Boys 12

1. Na Keiki O Ka Mo`i 2:23.96 (Blake castro, Kaiao Haia diec, Layzen Maae, Kala’i Pakele, Deleano polite, Rexton Robinson); 2. Manu O Ke Kai, 22:41.19; 3. Kaneohe 2:47.14; 4. Lahui O Koolauloa, 22:47.59; 5. Windward Kai 2:49.46

Girls 13

1. Manu O Ke Kai 2:16.04 (Leona Gormley, Mahealani Gormley, Olivia Smith, Eliana stultz, Jayati Sulastri, Ava Williams); 2. Kaneohe 2:27.95; 3. Lahui O Koolauloa 2:48.72; 4. Alapa Hoe CC 2:57.52; DQ. Na Keiki O Ka Mo`i 2:54.33; 0. Manu O Ke Kai 2:43.88

Boys 13

1. Manu O Ke Kai 2:06.22 (Nico Esguerra, eze fitzsimmons, Ian Ramos, Jaeden Rego, Kaliko Sellesin, Tupu Suʻa); 2. Kaneohe 2:19.15; 3. Lokahi 2:29.66; 4. Windward Kai 2:31.62; 0. Manu O Ke Kai 2:42.90

Girls 14

1. Kaneohe 2:25.73 (Kaui AhQuin, Kaella Lauro, La’akea Loo, Josalyn Nakayama Yogi, Eva Rosario, Hayden Smith); 2. Manu O Ke Kai 0:22.92; 3. Na Keiki O Ka Mo`i 2:29.58; 4. Lokahi 2:35.67; 5. Kumulokahi-Elks 2:38.59; 6. Haleiwa Outrigger 2:54.20

Boys 14

1. Manu O Ke Kai 2:02.10 (Kekai Amantiad, Nico Esguerra, Colt Gomersall, Sky Hirota, Kingston Kealoha, Kea Lerner); 2. Kaneohe 2:15.69; 3. Kumulokahi-Elks 2:16.83; 4. Na Keiki O Ka Mo`i 2:17.15; 5. Alapa Hoe CC 2:21.70; 6. Kamaha’o CC 2:27.85; 7. Kalihi Kai 2:42.46

Mixed Boys and Girls 12

1. Kumulokahi-Elks 2:26.29 (Leyah Barretto, Jai Bjorkholm, Sophia Castro, Matteo Kuhau, Paliku Ortiz, Adrian Saucedo); 2. Lokahi 2:37.59; 3. Kaneohe 2:43.13; 4. Lahui O Koolauloa 2:46.66; 5. Manu O Ke Kai 2:50.51; 6. Haleiwa Outrigger 3:08.23; 7. Na Keiki O Ka Mo`i 3:16.64; 8. Kamaha’o CC 3:17.25; 9. Kalihi Kai 3:25.86

Mixed Novice B

1. Windward Kai 2:04.87 (Kaleo Buck, Elton Johnson, Colleen Miller, Angie Rezentes, Jessica Schwarz, Kaleo Teves); 2. Lahui O Koolauloa 2:05.13; 3. Manu O Ke Kai 2:14.22; 4. Waikiki Beach Boys 2:17.07; 5. Kamehameha 2:19.35; 6. Kumulokahi-Elks 2:20.25; 7. Kamaha’o CC 2:21.61; 8. Waikiki Yacht Club 2:22.34; 9. Alapa Hoe CC 2:23.50; 10. Kaneohe 2:32.68; 11. Haleiwa Outrigger 2:33.64; 12. Lokahi 2:34.96

Women Novice B

1. Lahui O Koolauloa 2:14.05 (Tajana Alo, Haley Mathis, Jill Rabaino, Esprit Saucier, Meg Thomander, Sunny Unga); 2. Manu O Ke Kai 2:22.21; 3. Windward Kai 2:23.70; 4. Waikiki Beach Boys 2:25.55; 5. Kaneohe 2:33.62; 6. Haleiwa Outrigger 2:40.41

Men Novice B

1. Manu O Ke Kai 4:29.95 (Fernando Carvalho Pacheco, TY Ching, William DeBlois, Pedro Palhano-Azevedo-Alves, Joe Rogers, Jason Samarin); 2. Windward Kai 4:34.06; 3. Lokahi 5:16.49

Girls 15

1. Na Keiki O Ka Mo`i 4:44.87 (Adrian Akau, Tyler Kaopuiki, Faith Manlapit, Brystie Raspotnik, Lola Raspotnik, Leichelle Tabangcura); 2. Lokahi 4:58.93; 3. Manu O Ke Kai 5:09.94; 4. Alapa Hoe CC 5:22.03

Boys 15

1. Kamaha’o CC 4:19.31 (Braden Alexander, Justice Kailikea – Jones, Kaiehu Kawainui, Phoenix Pecpec, Kamakana Vierra, Makamae Vierra); 2. Manu O Ke Kai 4:23.29; 3. Waikiki Yacht Club 4:24.43; 4. Kumulokahi-Elks 4:25.37; 5. Na Keiki O Ka Mo`i 4:26.00; 6. Lokahi 4:49.46

Girls 16

1. Kamehameha 4:50.07 (Carlota Gutierrez, Jessica Ing, Aaliyah Ito, Lily Merritt, Mahina Monsarrat-Ohelo, Maelia Thomas); 2. Na Keiki O Ka Mo`i 4:51.47; 3. Lahui O Koolauloa 5:23.17; 4. Kumulokahi-Elks 5:23.41; 5. Pukana O Ke Kai 5:48.21; 6. Kalihi Kai 5:51.34; DQ. Manu O Ke Kai 5:00.96; 0. Manu O Ke Kai 5:39.22

Boys 16

1. Manu O Ke Kai 4:03.44 (Joshua Aga, Soul Burgoyne, Saige Estaniqui, Tevai Foster-Blomfield, Van Gormley, Reese Meneses); 2. Lokahi 4:04.57; 3. Waikiki Yacht Club 4:09.67; 4. Na Keiki O Ka Mo`i 4:16.52; 5. Alapa Hoe CC 4:28.18; 6. Lahui O Koolauloa 4:39.90; 7. Kumulokahi-Elks 4:42.53; 8. Pukana O Ke Kai 4:47.77; 0. Waikiki Yacht Club 4:57.87

Girls 18

1. Manu O Ke Kai 4:13.42 (Ivy Burgoyne, Ihilani Chang, Shavelle Goodell-Wilson, Kyra Kalili, Ashlyn Liwai, Keala Rangel); 2. Kamehameha 4:15.63; 3. Windward Kai 4:38.66; 4. Pukana O Ke Kai 4:45.47; 5. Lokahi 4:56.23

Boys 18

1. Manu O Ke Kai 4:10.11 (Jaycee Guerrero, Leviticus Kaopuiki, Ikaika McCormick, Rayce Pactol, Thomas Schlotman, Zane Thomason); 2. Kaneohe 4:14.36; 3. Pukana O Ke Kai 4:17.75; 4. Waikiki Yacht Club 4:27.71; 5. Alapa Hoe CC 4:29.14; DQ. Lokahi 4:00.31

Mixed Boys and Girls 18

1. Lokahi 4:20.41 (Dan Jean-Baptiste, Logan Ledesma, Bryceson Pang, Gerricka Pang, Lexy Saena, Kiki Tamashiro); 2. Waikiki Yacht Club 4:25.08; 3. Kaneohe 4:29.83; 4. Kumulokahi-Elks 4:39.81; 5. Manu O Ke Kai 4:46.14; 6. Kamehameha 4:51.06; 7. Lahui O Koolauloa 4:58.24; 8. Windward Kai 4:59.30; 9. Alapa Hoe CC 5:04.61; 10. Kalihi Kai 5:09.07; 11. Pukana O Ke Kai 5:10.25

Men 75

1. Ka Mamalahoe CC 5:47.66 (Bruce Ames, Bill Hunt, Uli Klinke, Vernon Ramos, Ellis Smith, Kimbal Thompson)

Women 70

1. Manu O Ke Kai 5:17.67 (Gloria Butterworth, Linda Cox, Judy Myers, Dawn Peerson, Yolanda Racca, Charlyn Sales); 2. Kai Poha 5:26.97; 3. Na Keiki O Ka Mo`i 5:27.90

Men 70

1. Manu O Ke Kai 4:36.35 (George Cox, Harold Fisher, Albert Lagunte, GAYLORD MIYATA, Ed Tseu, Charlie Walker); 2. Lokahi 4:37.33; 3. Alapa Hoe CC 4:39.13

Women 65

1. Na Keiki O Ka Mo`i 6:20.20 (Bea Anderson, Georgia Campbell, Laretta Dubin, Aunty Kalei Keamo, Maralyn Kurshals, Randy Pisani

Men 65

1. Lokahi 4:33.18 (Wayne Babineau, Lee Buhre, Ka’ai Fernandez, Marshall Giddens, Shaka Madali, Burt Shimoda); 2. Alapa Hoe CC 4:35.32

Women 60

1. Waikiki Yacht Club 5:11.54 (Joy Arizumi, Joan Bennet, Cecile Chisholm, Lyn Dubbs, Gail Slike, Theresa Taylor); 2. Haleiwa Outrigger 5:17.17; 3. Manu O Ke Kai 5:33.14; 4. Na Keiki O Ka Mo`i 5:44.02

Men 60

1. Na Keiki O Ka Mo`i 4:27.66 (Al Cambra, Nolan Keaulii, Joe Momoa, Paul Mueller, Glin Nelson, Richard Nunes); 2. Alapa Hoe CC 4:30.87; 3. Manu O Ke Kai 4:34.22; 4. Ka Mamalahoe CC 5:07.60; DQ. Kamehameha 4:31.72

Women 55

1. Ka Mamalahoe CC 5:07.43 (Phyllis Hanta, Jeanne Kelly, Aloha Kim, Donna Moore, Tracy Sampson, Jaclyn Whelen); 2. Waikiki Yacht Club 5:08.18; 3. Alapa Hoe CC 5:17.01; 4. Kamaha’o CC 5:36.44

Men 55

1. Waikiki Yacht Club 4:48.28 (TJ Barrett, Sam Giffard, Brian Goldstein, Mark Hines, Ted Jung, Tai Okamura Jr.); 2. Na Keiki O Ka Mo`i 4:48.67; 3. Alapa Hoe CC 4:48.95

Women 50

1. Windward Kai 4:57.06 (Miki Defiesta, Ursula Gibson, Ronnie Huddy, Carmen Pilien, Celine Ramos, Kathy Werner); 2. Alapa Hoe CC 4:57.35; 3. Waikiki Yacht Club 4:58.62; 4. Ka Mamalahoe CC 5:07.25; 5. Kumulokahi-Elks 5:10.67; 6. Kai Poha 5:12.95; 7. Haleiwa Outrigger 5:19.59; 8. Kaneohe 5:30.15

Mixed Men and Women 55

1. Na Keiki O Ka Mo`i 4:32.95 (Gail Beckley, Ipo Kaeo, Al Momoa, Paul Mueller, Glin Nelson, Roy Silva); 2. Windward Kai 4:33.29; 3. Kumulokahi-Elks 4:40.69; 4. Kamehameha 4:42.47; 5. Waikiki Yacht Club 4:45.02; 6. Alapa Hoe CC 4:47.18; 7. Team Olelo 4:53.80; 8. Kamaha’o CC 4:55.76; 9. Kai Poha 5:21.57

Men 50

1. Manu O Ke Kai 3:57.70 (Ama Amantiad, Sam Fisher 3rd, Richard Kamikawa, Thomas Schlotman, Tim Vierra, Glenn Williams); 2. Kamehameha 4:10.48; 3. Waikiki Beach Boys 4:10.77; 4. Ka Mamalahoe CC 4:16.63; 5. I Mua 4:20.15; 6. Team Olelo 4:32.37; 7. Waikiki Yacht Club 4:33.38

Women Novice A

1. Manu O Ke Kai 4:35.40 (Monique Cole, Lei Fisher, Rachel Harris, Niki Kirby, Sami Palhano, Kelsie Rogers); 2. Waikiki Yacht Club 4:45.77; 3. Haleiwa Outrigger 4:46.18; 4. Kaneohe 4:53.15; 5. Na Keiki O Ka Mo`i 4:55.88; 6. Lokahi 4:59.42; 7. Team Olelo 5:35.06

Men Novice A

1. Manu O Ke Kai 4:10.21 (Ken Capes, Kevin Courville, Scott Fisher, Kamu Flynn, Pomai Hoapili, Roel Meneses); 2. Alapa Hoe CC 4:15.36; 3. Lahui O Koolauloa 4:16.57; 4. Lokahi 4:22.97; 5. Team Olelo 4:25.35; 6. Na Keiki O Ka Mo`i 4:26.60; 7. Ka Mamalahoe CC 4:28.88; 8. Waikiki Yacht Club 4:49.39

Women Freshmen

1. Manu O Ke Kai 4:26.55 (Erica Adamczyk, Kahanu Amantiad, Varina Amantiad, Kelly Godwin, Jenna Kiejko, Jackie Reiser); 2. Kaneohe 4:39.89; 3. Haleiwa Outrigger 4:45.60; 4. Na Keiki O Ka Mo`i 4:46.63; 5. Windward Kai 4:53.75; 6. Kamehameha 5:06.96; 7. Kai Poha 5:10.79; 8. Team Olelo 5:17.29; 9. Pukana O Ke Kai 5:35.08

Men Freshmen

1. Lokahi, (Jayson Antonio, Bob Aparicio, Devon Gordon, Ama Kikila-Debibar, Sal Nicosia, Greg Phillipy); 2. Kaneohe; 3. Manu O Ke Kai; 4. Alapa Hoe CC; 5. Kai Poha; 6. Kumulokahi-Elks; 7. Waikiki Beach Boys

Women Sophomore

1. Manu O Ke Kai 4:30.65 (Monet Bisch, Alana Kamikawa, Jacquelyn Reed, Lili Taliulu, Bree Thuston, Kiani Watkins-Deckert); 2. Na Keiki O Ka Mo`i 4:37.57; 3. Lokahi 4:42.08; 4. Alapa Hoe CC 4:46.20; 5. Windward Kai 4:54.05

Men Sophomore

1. Manu O Ke Kai 3:39.93 (Ama Amantiad, Cito Bortolai, Mo DeFreitas, Ha’aheo Foster-Blomfield, David Fuga, Solomon Souki); 2. Waikiki Beach Boys 4:00.30; 3. Alapa Hoe CC 4:05.98; 4. I Mua 4:06.66; 5. Lokahi 4:20.72

Women Senior

1. Manu O Ke Kai, 13:40.28 (Kahanu Amantiad, Varina Amantiad, Jenna Kiejko, Barbara Souki, Lili Taliulu, Bree Thuston); 2. Kaneohe, 15:11.62; 3. I Mua, 15:49.67

Men Senior

1. Manu O Ke Kai, 12:06.61 (Cito Bortolai, Mo DeFreitas, Tavita Maea, Thomas Pule, Tim Vierra, Glenn Williams); 2. Lokahi, 13:01.02; 3. I Mua, 13:02.62

Women 40

1. Manu O Ke Kai 4:31.89 (Ivy Blomfield, Jen Ignacio, Gordean Kaluahine, Michele Sales, Barbara Souki, Carla Vierra); 2. Na Keiki O Ka Mo`i 4:38.60; 3. Haleiwa Outrigger 4:47.23; 4. Alapa Hoe CC 5:10.61; 5. Kai Poha 5:11.23; 6. I Mua 5:11.60; 7. Ka Mamalahoe CC 5:14.76

Men 40

1. Waikiki Beach Boys 4:07.88 (Carl Bayaca, Todd Finlayson, Steve Gerwig, Shane Hoomanawanui, Eric Ichinose, Daniel Jacob); 2. Manu O Ke Kai 4:08.88; 3. Team Olelo 4:11.92; 4. Lokahi 4:13.98; 5. Ka Mamalahoe CC 4:27.65; 6. Kalihi Kai 4:38.46

Women Open Four

1. Lokahi 5:01.09 (Gina Gonce, Ashley Leinbach, Sarah Post, Esther Widiasih), ,

2. Alapa Hoe CC 5:08.69; 3. Haleiwa Outrigger 5:36.14; 4. Team Olelo 5:40.28; 5. Kai Poha 5:41.42; 6. Na Keiki O Ka Mo`i 5:49.45; 7. Pukana O Ke Kai 6:07.54; 8. Lahui O Koolauloa 6:14.79; 9. Waikiki Yacht Club 6:15.19

Men Open Four

1. Manu O Ke Kai 4:02.21 (Ha’aheo Foster-Blomfield, Tavita Maea, Thomas Pule, Solomon Souki), ,

2. Kaneohe 4:07.49; 3. Lahui O Koolauloa 4:16.27; 4. I Mua 0:41.85; 5. Alapa Hoe CC 0:41.76; 6. Kamehameha 4:36.00; 7. Waikiki Beach Boys 4:47.21; 8. Lokahi 4:50.61; 9. Pukana O Ke Kai 4:57.41; 10. Na Keiki O Ka Mo`i 5:07.83

Mixed Men and Wmn 40

1. Manu O Ke Kai 4:24.00 (Catharine Griffin, Noah Grodzin, Jen Ignacio, Gordean Kaluahine, Roel Meneses, Jacob Sensano); 2. Na Keiki O Ka Mo`i 4:25.56; 3. Haleiwa Outrigger 4:31.13; 4. Windward Kai 4:33.66; 5. Kamehameha 4:49.52; 6. Alapa Hoe CC 4:50.19; 7. Kaneohe 4:54.93; 8. Waikiki Beach Boys 5:03.52; 9. Team Olelo 5:04.73; 10. Kumulokahi-Elks 5:13.80; 11. Lokahi 5:14.32

Mixed Men and Women

1. Kaneohe 4:12.53 (Leila Figueroa-Kapahu, Carli Gardner, Nai Kahale, Christian mercado, Kale’a Polendey, Harley Salis); 2. Kai Poha 4:13.03; 3. Lahui O Koolauloa 4:14.76; 4. Alapa Hoe CC 4:16.60; 5. Haleiwa Outrigger 4:17.09; 6. Windward Kai 4:19.45; 7. Waikiki Beach Boys 4:22.80; 8. I Mua 4:29.21; 9. Ka Mamalahoe CC 4:30.09; 10. Kamehameha 4:34.57; 11. Kamaha’o CC 4:35.71; 12. Kalihi Kai 4:37.72; 13. Na Keiki O Ka Mo`i 4:47.31; 14. Lokahi 4:47.62; 15. Kumulokahi-Elks 4:48.06; 16. Pukana O Ke Kai 5:36.27.

VOLLEYBALL

COLLEGE WOMEN

Exhibition

At Rio de Janeiro

Saturday

Hawaii def. Brazil U19 National Team 29-27, 25-23, 28-30, 25-13

Friday

Hawaii def. Clube Regatas do Flamengo 20-25, 25-20, 25-20, 25-13

BULLETIN BOARD

BASEBALL

Aiea High School is seeking a varsity baseball head coach. The individual will be responsible for teaching of strategies/skills, administrative duties such as staffing, monitoring of grades, character development of individual athletes, field maintenance and communication with all necessary parties. High school or higher level of coaching experience preferred. Deadline: June 16. Send resume to Aiea athletic director Bryce Kaneshiro at bryce.kaneshiro@k12.hi.us (e-mail) or 808-483-7303 (fax).

Moanalua High School is accepting resumes for the position of Varsity Baseball Head Coach, Varsity Softball Head Coach, Varsity Boys Soccer Head Coach. Resumes will be accepted now through Friday June 16, 2023. All resumes should be emailed to the Athletic Director at Joel.Kawachi@k12. hi.us