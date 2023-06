Scoreboard – June 11, 2023

Get web push notifications from Star-Advertiser when the next breaking story happens — it's FREE! You just need a supported web browser.

PADDLING Hui Wa‘a O Na Hui Wa‘a Kalihi Kai Regatta At Keehi Lagoon Team Standings Division A Haleiwa Outrigger 48 Lahui O Koolauloa 30 Kamehameha 26 Kumulokahi-Elks 25 Ka Mamalahoe Canoe Club 23 Waikiki Beach Boys 21 I Mua 18 Kamaha’o Canoe Club 13 Pukana O Ke Kai 11 Kai Poha 10 Team Olelo 9 Kalihi Kai 4 Division AA Na Keiki O Ka Mo’i 119 Lokahi 96 Kaneohe 64 Waikiki Yacht Club 60 Windward Kai 44 Division AAA Manu O Ke Kai 182 ‘Alapa Hoe Canoe Club 75 Girls 12 1. Lokahi (Kaylee Evangelista, Alaula Hopfe, Elena Hopfe, Keoua Malama, Te’amilia Malama, Micaela Yee) 2:46.00; 2. Haleiwa Outrigger 2:48.31; 3. Manu O Ke Kai 2:51.54 Boys 12 1. Manu O Ke Kai (Reign Chun, Sasha Cuellar, Tavita Fuga, Kikau Hudgens, Douglas Maea, Malachi Rego) 2:51.32; 2. Na Keiki O Ka Mo’i 2:55.43; 3. Lahui O Koolauloa 3:13.40 Girls 13 1. Manu O Ke Kai (Leona Gormley, Mahealani Gormley, Olivia Smith, Eliana Stultz, Jayati Sulastri, Ava Williams) 2:43.31; 2. Na Keiki O Ka Mo’i 2:47.74; 3. Lokahi 2:47.97 Boys 13 1. Manu O Ke Kai (Nico Esguerra, Eze Fitzsimmons, Tavita Fuga, Ian Ramos, Jaeden Rego, Kaliko Sellesin) 2:10.74; 2. Na Keiki O Ka Mo’i 2:29.80; 3. Lokahi 2:32.93 Girls 14 1. Na Keiki O Ka Mo’i (Madisyn Dumlao, Kiare Ibarra, Dyllen Kaauwai, Isabella Perez, Kaiaulu Polite, Jyzie Sablan) 2:24.66; 2. Kumulokahi-Elks 2:27.52; 3. Kaneohe 2:28.09 Boys 14 1. Kumulokahi-Elks (Ryder Barretto, Dylan Bauckham, Kaysen Bergantinos, Taj Bjorkholm, Wreyn Dagdagan, Connor Yee) 2:05.55; 2. Manu O Ke Kai 2:06.51; 3. Kamaha’o Canoe Club 2:18.38 Mixed Boys And Girls 12 1. Kumulokahi-Elks (Leyah Barretto, Jai Bjorkholm, Miko Cvilikas, Matteo Kuhau, Paliku Ortiz, Adrian Saucedo) 2:28.57; 2. Lokahi 2:45.80; 3. Kaneohe 3:08.18 Mixed Novice B 1. Windward Kai (Kaleo Buck, Elton Johnson, Colleen Miller, Angie Rezentes, Jessica Schwarz, Kaleo Teves) 2:01.34; 2. Lahui O Koolauloa 2:04.17; 3. Manu O Ke Kai 2:04.49 Women Novice B 1. Manu O Ke Kai (Lani Chow, Jessica Graf, Sarah Hanley, Abbi Helmick, Elizabeth Mccaffrey-Schultz, Samantha Mislinski) 2:30.60; 2. Lahui O Koolauloa 2:38.56; 3. Windward Kai 2:41.18 Men Novice B 1. Windward Kai (CJ Balboa III, Kaleo Buck, Michael Fandel, Elton Johnson, Enrique Pacheco, Kaleo Teves) 4:23.01; 2. Manu O Ke Kai 4:32.89; 3. Lokahi 4:56.64 Girls 15 1. Na Keiki O Ka Mo’i (Adrian Akau, Tyler Kaopuiki, Faith Manlapit, Brystie Raspotnik, Lola Raspotnik, Leichelle Tabangcura) 4:48.39; 2. Lokahi 5:00.66; 3. ‘Alapa Hoe Canoe Club 5:28.46 Boys 15 1. Na Keiki O Ka Mo’i (Adrian Apela, Michael Lozada-Longog, Kau’i Matthews, Ku Pojas-Kapoi, Kamu Sablan, Elijah Yockeman) 4:20.85; 2. Kamaha’o Canoe Club 4:21.52; 3. Manu O Ke Kai 4:28.27 Girls 16 1. Na Keiki O Ka Mo’i (Adrian Akau, Buggy Kaopuiki, Ariana Mahoe, Faith Manlapit, Leichelle Tabangcura, Kyara Young) 4:56.64; 2. Kamehameha 5:17.74; 3. Manu O Ke Kai 5:23.85 Boys 16 1. Lokahi (Kama Akana-Phillips, Dayson Li’i, Keilen Maon, Kai Naus, Brandon Nicolas, Jahsiah Sabanal) 4:10.57; 2. Manu O Ke Kai 4:11.45; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 4:17.52 Girls 18 1. Manu O Ke Kai (Ivy Burgoyne, Shavelle Goodell-Wilson, Kyra Kalili, Ashlyn Liwai, Katie Llamas, Tahani Lopez) 5:25.86; 2. Waikiki Yacht Club 5:30.62; 3. Kamehameha 5:35.53 Boys 18 1. Lokahi (Dan Jean-Baptiste, Logan Ledesma, Dayson Li’i, Keilen Maon, Bryceson Pang, David Partin II) 4:04.02; 2. Manu O Ke Kai 4:18.98; 3. Pukana O Ke Kai 4:19.74 Mixed Boys And Girls 18 1. Lokahi (Dan Jean-Baptiste, Logan Ledesma, Bryceson Pang, Gerricka Pang, Lexy Saena, Kiki Tamashiro) 4:04.41; 2. Manu O Ke Kai 4:15.97; 3. Kaneohe 4:29.06 Men 75 1. Lokahi (Wayne Babineau, Lee Buhre, Ka’ai Fernandez, Shaka Madali, Bob Miller, Tay Perry) 4:51.50; 2. Ka Mamalahoe Canoe Club 5:40.45 Women 70 1. Manu O Ke Kai (Gloria Butterworth, Linda Cox, Judy Myers, Dawn Peerson, Yolanda Racca, Charlyn Sales) 5:17.79; 2. Kai Poha 5:20.08 Men 70 1. Manu O Ke Kai (George Cox, Harold Fisher, Donald Kilmer, Albert Lagunte, Ed Tseu, Charlie Walker) 4:26.17; 2. Lokahi 4:35.03; 3. ‘Alapa Hoe Canoe Club 4:37.27 Women 65 1. Manu O Ke Kai (Brenda Bunting, Lyndy Gasior, Susie Giambalvo, Helen Kalili, Susan Luehrs, Isabelle Yao) 6:14.59; 2. Na Keiki O Ka Mo’i 6:29.71 Men 65 1. ‘Alapa Hoe Canoe Club (Michael Bacoro, Clayton Kaichi, Jack Laufer, Ole Oleole Jr, Walter Oshiro, Glenn Perry) 4:53.37; 2. Na Keiki O Ka Mo’i 5:33.55 Women 60 1. Waikiki Yacht Club (Joy Arizumi, Joan Bennet, Cecile Chisholm, Lori Elwood, Anne Li, Shari Nakaoka) 5:05.56; 2. Haleiwa Outrigger 5:17.98; 3. Kaneohe 5:26.63 Men 60 1. Na Keiki O Ka Mo’i (Al Cambra, Nolan Keaulii, Darrell Manlapit, Joe Momoa, Paul Mueller, Glin Nelson) 4:17.70; 2. Manu O Ke Kai 4:26.71; 3. Kamehameha 4:27.27 Women 55 1. Ka Mamalahoe Canoe Club (Phyllis Hanta, Jeanne Kelly, Aloha Kim, Donna Moore, Tracy Sampson, Jaclyn Whelen) 5:17.08; 2. Waikiki Yacht Club 5:22.79; 3. ‘Alapa Hoe Canoe Club 5:31.20 Men 55 1. Na Keiki O Ka Mo’i (Al Cambra, Hiro Ito, Dan Kaaekuahiwi, Spam Laupola, Darrell Manlapit, Roy Silva) 4:17.58; 2. Waikiki Yacht Club 4:18.02; 3. I Mua 4:18.35 Women 50 1. Windward Kai (Miki Defiesta, Ursula Gibson, Ronnie Huddy, Carmen Pilien, Mati Sapolu-Palmer, Kathy Werner) 4:39.39; 2. Haleiwa Outrigger 4:42.70; 3. Waikiki Yacht Club 4:47.22 Mixed Men And Women 55 1. Windward Kai (Miki Defiesta, Ronnie Huddy, Kaipo Miller, Carmen Pilien, Steve Silva, Thomas Vinigas) 4:36.44; 2. Na Keiki O Ka Mo’i 4:36.81; 3. Waikiki Yacht Club 4:37.12 Men 50 1. Manu O Ke Kai (Ama Amantiad, Sam Fisher 3rd, Richard Kamikawa, Thomas Schlotman, Tim Vierra, Glenn Williams) 3:50.97; 2. Kamehameha 4:06.16; 3. Waikiki Beach Boys 4:16.36 Women Novice A 1. Haleiwa Outrigger (Connie Carreras, Mia Lafont, Kendell Mease, Mary Perry, Carrie Richards, Linda Thoresen) 4:49.89; 2. Kaneohe 4:55.45; 3. Manu O Ke Kai 5:01.61 Men Novice A 1. Manu O Ke Kai (Ken Capes, Kevin Courville, Scott Fisher, Kamu Flynn, Pomai Hoapili, Reinier Serra) 4:00.52; 2. Na Keiki O Ka Mo’i 4:14.98; 3. ‘Alapa Hoe Canoe Club 4:15.67 Women Freshmen 1. Manu O Ke Kai (Erica Adamczyk, Kahanu Amantiad, Varina Amantiad, Jen Ignacio, Gordean Kaluahine, Barbara Souki) 4:27.71; 2. Na Keiki O Ka Mo’i 4:47.45; 3. Windward Kai 4:48.61 Men Freshmen 1. Kaneohe (Keoni Anderson, Nai Kahale, Damien Mercado, Seth Ramolete, Harley Salis, Kamu Valmoja) 3:50.54; 2. Manu O Ke Kai 4:06.63; 3. Lokahi 4:07.75 Women Sophomore 1. Manu O Ke Kai (Catharine Griffin, Jacquelyn Reed, Lili Taliulu, Bree Thuston, Carla Vierra, Kiani Watkins-Deckert) 4:31.31; 2. Kaneohe 4:31.67; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 4:44.90 Men Sophomore 1. Lokahi (Jayson Antonio, Bob Aparicio, Devon Gordon, Ama Kikila-Debibar, Sal Nicosia, Greg Phillipy) 3:50.05; 2. ‘Alapa Hoe Canoe Club 4:00.59; 3. I Mua 4:05.95 Women Senior 1. Manu O Ke Kai (Kahanu Amantiad, Varina Amantiad, Monet Bisch, Jacquelyn Reed, Lili Taliulu, Bree Thuston) 14:25.49; 2. Lokahi 15:12.30; 3. Kaneohe 15:32.69 Men Senior 1. Manu O Ke Kai (Ama Amantiad, Ha’aheo Foster-Blomfield, Richard Kamikawa, Tavita Maea, Solomon Souki, Tim Vierra) 12:23.10; 2. ‘Alapa Hoe Canoe Club 13:42.78; 3. Lokahi 13:54.02 Women 40 1. Na Keiki O Ka Mo’i (Tracie Carreiro, Chrystal Haia, Nani Haia, Bloss Pontes, Myrnz Resep, Branz Williams) 4:26.14; 2. Manu O Ke Kai 4:36.80; 3. Haleiwa Outrigger 4:37.54 Men 40 1. Waikiki Beach Boys (Carl Bayaca, Jim Coco, Todd Finlayson, Shane Hoomanawanui, Eric Ichinose, Swenson Ikertang) 3:56.70; 2. Lokahi 3:59.08; 3. I Mua 4:04.79 Women Open Four 1. Na Keiki O Ka Mo’i (Ipo Kaeo, Alina Mauai, Al Momoa, Myrnz Resep) 4:57.58; 2. Lokahi 4:59.32; 3. ‘Alapa Hoe Canoe Club 5:01.74 Men Open Four 1. Manu O Ke Kai (Ha’aheo Foster-Blomfield, Tavita Maea, Solomon Souki, Glenn Williams) 3:52.05; 2. ‘Alapa Hoe Canoe Club 4:02.04; 3. Kaneohe 4:03.94 Mixed Men And Women 40 1. Haleiwa Outrigger (Nancy Felz, Dan Holloway, Stephen Luther, Michele Rego, Jill Ann Steinke, Yago Yago) 4:15.46; 2. Na Keiki O Ka Mo’i 4:20.13; 3. Manu O Ke Kai 4:21.36 Mixed Men And Women 1. ‘Alapa Hoe Canoe Club (Janalei Kahoalii, Ashley Lincoln, Leolani Marquez, Rodell Marquez, Tyler Sanford, Lanaki Sanford Kalauli) 4:04.13; 2. Lahui O Koolauloa 4:09.70; 3. Haleiwa Outrigger 4:10.79

