Scoreboard – July 4, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

The Star-Advertiser welcomes results of most events. Contact us promptly after games to ensure coverage. >> Call: 529-4321 / 529-4322. Read more

CALENDAR

Today

PADDLING

Oahu Hawaiian Canoe Racing

Association: Walter J. MacFarlane

Regatta, 8:30 a.m. at Waikiki Beach.

WEDNESDAY

No local sporting events scheduled

BASEBALL

BIIF ALL-STARS

DIVISION I

Player of the Year: Devin Saltiban (Hilo,

OF)

First Team

Outfielders

Kaleb delaCuesta-Sato Waiakea Devin Saltiban Hilo Journey Leialoha Hilo Infielders Devin Garza Waiakea Isaiah Justo Waiakea Kameron Agpalza Hilo Legend Lancaster Hilo Pitcher

Joshua Ward Waiakea Catcher

Kaleb Wada Waiakea Utility Jayden Geraci Hilo

Honorable Mention

Hilo: MeKenna Wakakuwa (INF)

Kealakehe: Josh Likiaska (OF); Marheo Kelen (OF); Alson Ioseph (INF); Kioni

Isasaki (INF); Colby Gamez (C); Zesden Tolentino (Utl)

Ke‘eau: Treysten Carvalho-Leopoldino (Utl)

Waiakea: Toren Segovia (OF); Ivor Brooks (OF); Clemson Julian (INF); Kaleb Wada (INF); Loren Iwata (P)

DIVISION II

Player of the Year: Aiden Joaquin

(Honokaa, P)

First Team

Outfielders

Krysjyn-Kydyn Nakamura KS-Hawaii

Kaupu (AJ) Blanco Konawaena Charlie Kuwada Konawaena Infielders Shane Sale-Silva Pahoa Dylan Hanson KS-Hawaii

Kaohu (Bubu) Kawelu KS-Hawaii

Trez Uemoto Konawaena Pitchers

Aiden Joaquin Honokaa Taven Hiraishi Konawaena Catcher

Maika Akamu Konawaena

Second Team

Outfielders

Kinohi Lindsey Honokaa Josyah Umeda Honokaa Tripp Kahsen Pahoa Infielders He’olu Bertelmann-Makanani Honokaa Hudson Mangold Hawaii Prep Liwai Correa KS-Hawaii

Jaeden Meyer Konawaena Pitcher

Noah Palea KS-Hawaii

Catcher

Dominic Christensen KS-Hawaii

Honorable Mention

Honokaa: Gabe Key (OF); Isaac DeRego

(C)

Hawaii Prep: Krystof Kalina (OF); Arel

Urbanozo (Utl)

Kohala: Trycen Alejandro (OF); Skyler

Caravalho (OF); Isaiah Castillo (P);

Hezekiah Wilson (P/C/SS)

Konawaena: Kolt Baptista (OF)

Pahoa: Max Potter (C)

MLB CALENDAR

Saturday — Futures Game, Seattle,

July 9-11 — Amateur draft, Seattle.

July 10 — Home Run Derby, Seattle.

July 11 — All-Star Game, Seattle.

July 23 — Hall of Fame induction

ceremonies, Cooperstown, N.Y.

July 25 — Deadline for drafted players to

sign, except for players who have

exhausted college eligibility, 11 a.m. HST.

Aug. 1 — Last day during the season to

trade a player, noon (HST)

Aug. 20 — Philadelphia vs. Washington at

Williamsport, Pa.

Aug. 31 — Last day to be in organization to

be postseason eligible.

Oct. 1 — Regular season ends.

SOFTBALL

BIIF ALL-STARS

DIVISION I

Player of the Year: Kaylee Aiona

(Waiakea, INF)

First Team

Outfielders

Keani Kaneshiro Waiakea Dahlia Gangano Hilo Hope Barclay Hilo Infielders Kaylee Aiona Waiakea Tehani Chinen Waiakea Kawehi Agustin Hilo Mackenzie Valentin Hilo Pitcher

Chesney Palos Kealakehe

Kuuipo Kalipi Hilo

Catcher

Darci-lyn Kaina Waiakea

Honorable Mention

Hilo: Lei Soller (OF); Kira Alameda (INF); Madison Waiki (INF); Kiana Agpalza (C)

Kealakehe: Tylanna Abraham (OF); Freda Tosie (INF); Caitlyn Nakamura (OF);

Rihanna Joaquin (C); Nikke Fabia (Utl)

Ke‘eau: Lilia Kaupu (OF); Kysha Carvalho (INF); Jaeley Salazar (INF); Jaimie Lynn Santos (C); Tiani Kaupu (P)

Waiakea: Korri Fernandez (OF); Leiakawai Tavares Turalde (OF); Jhayda Turner (INF); Lexi Santiago (INF); Kaitlyn Miura (P);

Madisen Kodani (Utl)

DIVISION II

Player of the Year: Emily Hora

(Kamehameha-Hawaii, P)

First Team

Outfielders

Sydnie Marquez Kohala Napua Ho KS-Hawaii Tia Tanimoto KS-Hawaii Infielders Camille Fuertes Kohala Faith Alejandro Cazimero Kohala Kahiwa Ili KS-Hawaii Malie Espejo Honokaa Pitchers

Jaylah Kekoa Kohala

Emily Hora KS-Hawaii Catcher

Savannah Kupukaa Kohala

Second Team

Outfielders

Jayline Salvador Kohala Lesley Gomes Pahoa Brandi Hoopai Honokaa Infielders Kawena Alatini Pahoa Kailee Wagner Kamehameha Iliana Kaiamakini Honokaa Sunny Akau Honokaa Pitcher

Kawena Alatini Pahoa Malie Espejo Honokaa

Catcher

Aaliyah Cawagas Honokaa

Utility

Kawena Alatini Pahoa

Honorable Mention

Honokaa: Charla Pajimola (OF); Tati

Lapinid (OF); Kailana Kanekoa (INF);

Kamehameha-Hawaii: Rebekah Sipinga (INF); Rhian Oagawa (INF)

Kau: Candance Keohuloa (OF); Shania Silva (INF); Tyra Wong Yuen (P)

Kohala: Kaneesha Santiago (OF);

Trinity-Lee Keawe (INF); Kalani Valenzuela (INF); Lluvia Cornejo (INF)

Konawaena: Kiani Enos (OF); Haikela ‘Joey’ Hiraishi (INF); Alexa Tayamen (INF); Makayla Mata (C)

Pahoa: Rieshel Haili (INF); Jezney Chang (C)