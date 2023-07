Scoreboard – July 9, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

TODAY

No local sporting events scheduled

MONDAY

No local sporting events scheduled



PADDLING

Na ’Ohana O Na Hui Wa’a

Na Keiki O Ka Mo’i Regatta

Saturday

at Ma’ili BeachTeam Standings

Division A

Waikiki Beach Boys 36

Lahui O Koolauloa 32

Kamehameha 30

Haleiwa Outrigger 26

Ka Mamalahoe Canoe Club 25

I Mua 24

Windward Kai 23

Kumulokahi-Elks 18

Kai Poha 18

Team Olelo 16

Pukana O Ke Kai 8

Kamaha’o Canoe Club 8

Kalihi Kai 6

Division AA

Na Keiki O Ka Mo’i 92

Kaneohe 86

Lokahi 81

Waikiki Yacht Club 52

Division AAA

Manu O Ke Kai 214

’Alapa Hoe Canoe Club 83

Individual Results

Girls 12

1. Manu O Ke Kai (Ka’iwa Amantiad, Kayne Chun, Journey Freitas, Alexis-Sofia Lopez-Camit, Kawena Nakai, Karlie Vierra-Silva) 2:34.59; 2. Lokahi 2:38.42; 3. Kaneohe 2:39.64; 4. Na Keiki O Ka Mo’i 2:41.78; 5. Haleiwa Outrigger 2:46.42

Boys 12

1. Manu O Ke Kai (Reign Chun, Sasha Cuellar, Tavita Fuga, Kikau Hudgens, Douglas Maea, Malachi Rego) 2:42.30; 2. Na Keiki O Ka Mo’i 2:49.65; 3. Lahui O Koolauloa 3:06.17; 4. Kalihi Kai 3:17.15; 5. Kaneohe 3:30.53

Girls 13

1. Manu O Ke Kai (Leona Gormley, Mahealani Gormley, Olivia Smith, Eliana Stultz, Jayati Sulastri, Ava Williams) 2:36.72; 2. Na Keiki O Ka Mo’i 2:49.65; 3. Lokahi 3:01.15; 4. Kaneohe 3:19.44; 5. Lahui O Koolauloa 3:20.36

Boys 13

1. Manu O Ke Kai (Nico Esguerra, Ez Fitzsimmons, Kaua Hudgens, Ian Ramos, Jaeden Rego, Kaliko Sellesin) 2:17.05; 2. Kaneohe 2:34.34; 3. ’Alapa Hoe Canoe Club 2:44.70; 4. Lokahi 2:53.31; 5. Na Keiki O Ka Mo’i 2:53.52

Girls 14

1. Na Keiki O Ka Mo’i (Madisyn Dumlao, Kiare Ibarra, Dhevyn Kaauwai, Kaiaulu Polite, Jyzie Sablan, Mylee Young) 2:35.90; 2. Kaneohe 2:36.21; 3. Manu O Ke Kai 2:44.85; 4. Kumulokahi-Elks 2:49.55; 5. Lokahi 3:00.29

Boys 14

1. Manu O Ke Kai (Kekai Amantiad, Nico Esguerra, Colt Gomersall, Sky Hirota, Kingston Kealoha, Kea Lerner) 2:07.71; 2. Kumulokahi-Elks 2:15.87; 3. ’Alapa Hoe Canoe Club 2:23.36; 4. Kamaha’o Canoe Club 2:26.92; 5. Waikiki Yacht Club 2:44.13

Mixed Boys and Girls 12

1. Kaneohe (Kaui Ahquin, Jaymie Arikawa, Hoonani Cambra, La’akea Loo, Ayden Salis, Karter Smith) 2:38.47; 2. Manu O Ke Kai 2:57.95; 3. Lokahi 2:58.11; 4. Lahui O Koolauloa 3:05.21; 5. Na Keiki O Ka Mo’i 3:28.84

Mixed Novice B

1. Lahui O Koolauloa (Pakela Akaka, Luke Allendorph, Haley Mathis, Rochelle Ramirez, Sunny Unga, Wilson Unga) 2:06.86; 2. Waikiki Beach Boys 2:10.10; 3. Windward Kai 2:10.29; 4. Kaneohe 2:16.21; 5. Kamehameha 2:18.41

Women Novice B

1. Manu O Ke Kai (Lani Chow, Tamara Goldschmied Torres, Jessica Graf, Sarah Hanley, Elizabeth Mccaffrey-Schultz, Samantha Mislinski) 2:25.62; 2. Lahui O Koolauloa 2:31.70; 3. Waikiki Beach Boys 2:35.90; 4. Haleiwa Outrigger 2:40.69; 5. Kaneohe 2:41.08

Men Novice B

1. Manu O Ke Kai (Kyle Bennett, Fernando Carvalho Pacheco, Ty Ching, William Deblois, Joe Rogers, Jason Samarin) 4:21.53; 2. Lahui O Koolauloa 4:24.04; 3. Windward Kai 4:34.79; 4. Lokahi 5:27.59

Girls 15

1. Na Keiki O Ka Mo’i (Adrian Akau, Tyler Kaopuiki, Faith Manlapit, Brystie Raspotnik, Lola Raspotnik, Leichelle Tabangcura) 5:02.30; 2. Lokahi 5:18.45; 3. Manu O Ke Kai 5:28.11; 4. ’Alapa Hoe Canoe Club 5:46.27; 5. Kaneohe 5:54.13

Boys 15

1. Manu O Ke Kai (Kyan Ching, Hakea Clarke, Van Gormley, Sam Harris, Seth Thomason, Kyle Tkatch) 4:14.35; 2. Na Keiki O Ka Mo’i 4:19.65; 3. Kamaha’o Canoe Club 4:21.28; 4. Waikiki Yacht Club 4:46.16; 5. Lokahi 4:46.53

Girls 16

1. Kamehameha (Kanani Akau, Taylor Gonsalves, Aaliyah Ito, Lily Merritt, Mahina Monsarrat-Ohelo, Maelia Thomas) 4:51.98; 2. Na Keiki O Ka Mo’i 4:59.15; 3. Manu O Ke Kai 5:18.33; 4. Kumulokahi-Elks 5:39.40; 5. Pukana O Ke Kai 5:47.35

Boys 16

1. Manu O Ke Kai (Joshua Aga, Saige Estaniqui, Tevai Foster-Blomfield, Reese Meneses, Rayce Pactol, Noah Wohler) 4:09.30; 2. Lokahi 4:15.06; 3. Waikiki Yacht Club 4:18.64; 4. Na Keiki O Ka Mo’i 4:28.43; 5. ’Alapa Hoe Canoe Club 4:36.13

Girls 18

1. Kamehameha (Kira Chin, Taylor Gonsalves, Kailey Kiyuna, Lily Merritt, Mahina Monsarrat-Ohelo, Brandi Yap) 4:57.41; 2. Manu O Ke Kai 5:05.71; 3. Waikiki Yacht Club 5:17.54; 4. Pukana O Ke Kai 5:39.41; 5. Lokahi 5:39.76

Boys 18

1. Lokahi (Kia Arroyo, Dan Jean-Baptiste, Caleb Ledesma, Logan Ledesma, Dayson Li’i, Bryceson Pang) 4:06.80; 2. Kaneohe 4:15.95; 3. Manu O Ke Kai 4:20.41; 4. Pukana O Ke Kai 4:30.42; 5. ’Alapa Hoe Canoe Club 4:44.16

Mixed Boys and Girls 18

1. Lokahi (Noelani Hopfe, Dan Jean-Baptiste, Logan Ledesma, Bryceson Pang, Gerricka Pang, Lexy Saena) 4:21.61; 2. Manu O Ke Kai 4:27.13; 3. Kaneohe 4:32.90; 4. Waikiki Yacht Club 4:37.42; 5. Kalihi Kai 4:48.77

Men 75

1. Lokahi (Wayne Babineau, Lee Buhre, Ka’ai Fernandez, Shaka Madali, Bob Miller, Tay Perry) 5:21.96; 2. Ka Mamalahoe Canoe Club 5:48.65

Women 70

1. Manu O Ke Kai (Gloria Butterworth, Linda Cox, Judy Myers, Dawn Peerson, Yolanda Racca, Charlyn Sales) 5:40.03; 2. Kai Poha 5:47.56; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 5:50.42

Men 70

1. Manu O Ke Kai (George Cox, Harold Fisher, Donald Kilmer, Albert Lagunte, Gaylord Miyata, Charlie Walker) 4:43.75; 2. Lokahi 4:57.74; 3. ’Alapa Hoe Canoe Club 5:00.31; 4. Na Keiki O Ka Mo’i 5:11.10

Women 65

1. Manu O Ke Kai (Brenda Bunting, Kay Burgoyne, Susie Giambalvo, Helen Kalili, Charlyn Sales, Ginger Williams) 5:46.67; 2. Waikiki Yacht Club 1:06.96

Men 65

1. Team Olelo (Wink Arnott, Mark Denzer, Kevin Maloney, Kevin Mokuahi, Douglas Ostrem, Eddie Perreira Jr) 4:44.76; 2. ’Alapa Hoe Canoe Club 4:49.14; 3. Lokahi 5:11.74; 4. Na Keiki O Ka Mo’i 5:13.36

Women 60

1. Waikiki Yacht Club (Joy Arizumi, Luana Baker, Joan Bennet, Cecile Chisholm, Lori Elwood, Anne Li) 5:26.21; 2. Manu O Ke Kai 5:31.24; 3. Kaneohe 5:51.77; 4. Na Keiki O Ka Mo’i 5:59.21

Men 60

1. Manu O Ke Kai (George Cox, Donald Kilmer, Michael Knott, Tim Knott, Thomas Schlotman, Charlie Walker) 4:19.04; 2. Kamehameha 4:23.35; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 4:42.06; 4. Ka Mamalahoe Canoe Club 4:52.65

Women 55

1. ’Alapa Hoe Canoe Club (Francine Cabigon, Mahina Chillingworth, Lei Cunningham, Marsha Kaleikau, Bernie Moniz, Charmaine Vergara) 5:09.67; 2. Ka Mamalahoe Canoe Club 5:14.28; 3. Waikiki Yacht Club 5:20.32; 4. Haleiwa Outrigger 5:43.51; 5. Team Olelo 5:51.86

Men 55

1. Na Keiki O Ka Mo’i (Al Cambra, Hiro Ito, Spam Laupola, Darrell Manlapit, Duane Samson, Roy Silva) 4:12.35; 2. I Mua 4:28.94; 3. ’Alapa Hoe Canoe Club 4:33.28; 4. Waikiki Yacht Club 4:35.14; 5. Team Olelo 4:39.92

Women 50

1. Windward Kai (Miki Defiesta, Ursula Gibson, Ronnie Huddy, Carmen Pilien, Mati Sapolu-Palmer, Jay Toguchi) 5:01.44; 2. ’Alapa Hoe Canoe Club 5:02.52; 3. Waikiki Yacht Club 5:21.75; 4. Ka Mamalahoe Canoe Club 5:30.67; 5. Kai Poha 5:41.81

Mixed Men and Women 55

1. Haleiwa Outrigger (Jane Duncan, Deidre M. Erickson, Randy Johnson, Scott Mcintire, Folly Murdock, Yago Yago) 4:39.12; 2. Na Keiki O Ka Mo’i 4:41.91; 3. Waikiki Yacht Club 4:46.17; 4. Manu O Ke Kai 4:50.59; 5. Kamehameha 4:57.32

Men 50

1. Manu O Ke Kai (Ama Amantiad, Sam Fisher 3rd, Richard Kamikawa, Thomas Schlotman, Tim Vierra, Glenn Williams) 4:00.83; 2. Waikiki Beach Boys 4:21.11; 3. Ka Mamalahoe Canoe Club 4:42.39

Women Novice A

1. Manu O Ke Kai (Monique Cole, Lei Fisher, Rachel Harris, Niki Kirby, Sami Palhano , Kelsie Rogers) 4:47.89; 2. Kaneohe 4:54.42; 3. Team Olelo 4:54.63; 4. Waikiki Beach Boys 4:54.78; 5. Haleiwa Outrigger 5:03.80

Men Novice A

1. Manu O Ke Kai (Ken Capes, Kevin Courville, Scott Fisher, Kamu Flynn, Pomai Hoapili, Reinier Serra) 3:58.06; 2. Na Keiki O Ka Mo’i 4:02.14; 3. ’Alapa Hoe Canoe Club 4:07.53; 4. Waikiki Yacht Club 4:17.12; 5. Ka Mamalahoe Canoe Club 4:22.68

Women Freshmen

1. Manu O Ke Kai (Erica Adamczyk, Kahanu Amantiad, Varina Amantiad, Monet Bisch, Jenna Kiejko, Kiani Watkins-Deckert) 4:13.02; 2. Kaneohe 4:28.94; 3. I Mua 4:38.60; 4. ’Alapa Hoe Canoe Club 4:45.28; 5. Na Keiki O Ka Mo’i 4:45.93

Men Freshmen

1. Manu O Ke Kai (Ama Amantiad, David Fuga, Tavita Maea, Ramsey Van Blyenburg, Tim Vierra, Glenn Williams) 3:42.94; 2. Kaneohe 3:43.17; 3. ’Alapa Hoe Canoe Club 0:35.75; 4. Waikiki Beach Boys 4:11.79; 5. Kumulokahi-Elks 4:20.47

Women Sophomore

1. Manu O Ke Kai (Ivy Blomfield, Jacquelyn Reed, Lili Taliulu, Bree Thuston, Carla Vierra, Kiani Watkins-Deckert) 4:33.41; 2. Kaneohe 4:34.31; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 4:45.25; 4. Windward Kai 5:00.05; 5. ’Alapa Hoe Canoe Club 5:08.98

Men Sophomore

1. Waikiki Beach Boys (Jim Coco, Steve Gerwig, Charles Meyer, Sean Quigley, Lale Turcan, Nikolai Turetsky) 3:55.38; 2. I Mua 3:58.30; 3. ’Alapa Hoe Canoe Club 4:04.43; 4. Manu O Ke Kai 4:04.70; 5. Kaneohe 4:07.40

Women Senior

1. Manu O Ke Kai (Kahanu Amantiad, Varina Amantiad, Jenna Kiejko, Barbara Souki, Lili Taliulu, Bree Thuston) 13:23.25; 2. Kaneohe 14:37.92; 3. Lokahi 15:04.20; 4. Waikiki Yacht Club 16:59.40

Men Senior

1. ’Alapa Hoe Canoe Club (Maison Hakikawa, Kamu Leoiki-Mutch, Mitchel Merrick, Manuel Pascual, Jonah Rodrigues, Lanaki Sanford Kalauli) 13:02.56; 2. Manu O Ke Kai 13:06.96; 3. I Mua 13:32.54; 4. Lokahi 13:45.84

Women 40

1. Manu O Ke Kai (Erica Adamczyk, Ivy Blomfield, Jen Ignacio, Gordean Kaluahine, Michele Sales, Barbara Souki) 4:27.50; 2. Na Keiki O Ka Mo’i 4:27.89; 3. Haleiwa Outrigger 4:31.39; 4. ’Alapa Hoe Canoe Club 4:53.92; 5. Kai Poha 5:06.56

Men 40

1. Waikiki Beach Boys (Steve Gerwig, Eric Ichinose, Swenson Ikertang, Eric Lentz, Charles Meyer, Lale Turcan) 4:04.51; 2. Manu O Ke Kai 4:12.03; 3. I Mua 4:23.58; 4. Waikiki Yacht Club 4:35.49; 5. Ka Mamalahoe Canoe Club 4:35.88

Women Open Four

1. Lokahi (Gina Gonce, Chloe Heiniemi, Sarah Post, Esther Widiasih) 5:05.95; 2. Haleiwa Outrigger 5:08.09; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 5:10.05; 4. Manu O Ke Kai 5:13.08; 5. Kaneohe 5:15.34

Men Open Four

1. Manu O Ke Kai (David Fuga, Tavita Maea, Thomas Pule, Ramsey Van Blyenburg) 4:02.72; 2. ’Alapa Hoe Canoe Club 4:11.06; 3. Kaneohe 4:31.46; 4. Kumulokahi-Elks 4:31.67; 5. Lokahi 4:40.08

Mixed Men and Women 40

1. Kamehameha (Shane Hamamoto, Kruza Kruse, Ethan Lema, Gina Letourneur, Lori Lopes, Sarah Tajima-Ueki) 4:24.97; 2. Manu O Ke Kai 4:25.16; 3. Haleiwa Outrigger 4:25.35; 4. Na Keiki O Ka Mo’i 4:32.78; 5. Windward Kai 4:44.93

Mixed Men and Women

1. Kai Poha (Aaron Briones, Makain Gervacio, Tehani Hinkley, Kiana Nakamura, Michele Nash, Joshua Poelzing) 4:15.17; 2. Kaneohe 4:17.08; 3. ’Alapa Hoe Canoe Club 4:19.35; 4. Lahui O Koolauloa 4:24.93; 5. Waikiki Beach Boys 4:27.18

SWIMMING

JACO Chun’s to Waimea Swim

Saturday

Female Open

1. Jennifer Conway 40:11.8; 2. Sandie Easton 40:14.2; 3. Synnove Robinson 40:15.4

Female 13 to 14

1. Maddie Stuemke 43:06.4; 2. Carissa Carroll 1:03:30.2

Female 15 to 19

1. Reina Lileikis 42:58.8; 2. Jen Reiter 45:12.6; 3. Paulina Chavis 45:30.7

Female 20 to 24

1. Erin Scudder 43:32.9; 2. Skylar Webb 54:34.1; 3. Izzy Horio 55:46.9

Female 25 to 29

1. Sophie Rittenhouse 46:43.5; 2. Anna Belk 46:53.2; 3. Lauren Mitchell 56:46.8

Female 30 to 34

1. Heather Iwasaki 41:46.5; 2. Ashley Ahn 47:49.7; 3. Carey Colbert 49:39.7

Female 35 to 39

1. Lectie Altman-Batula 41:23.3; 2. Jessica McCollum 41:24.4; 3. Lauren Trangmar 51:34.5

Female 40 to 44

1. Remi Nealon 55:28.0; 2. Kristy Henderson 55:38.9 ; 3. Jackie Mitchell 57:09.2

Female 45 to 49

1. Michelle Simmons 49:39.0; 2. Meredith Novack 51:04.4; 3. Ashley Dart 54:46.5

Female 50 to 54

1. Deb Merwick 43:29.0; 2. Alicia Hetherington 46:43.9; 3. Katie Laing 54:07.7

Female 55 to 59

1. Lisa Hall 55:27.3; 2. Kristi Shaffer 1:04:31.2; 3. Tracey Kelley 1:15:30.7

Female 60 to 64

1. Annamarie Watkins 51:46.9; 2. Diane Corn 55:11.1; 3. Denise Webb 58:09.3

Female 65 to 69

1. Kaia Hedlund 55:41.9; 2. Laurie Loomis 1:04:54.6; 3. Sharon Leng 1:14:19.0

Female 70 to 74

1. Jada London 1:24:25.9

Female 80 and over

1. Lori Auhll 1:57:09.0

Male Open Winners

1. Knut Robinson 35:20.6; 2. Brahman Davis 35:22.7; 3. Micah Ginoza 35:31.6

Male 11 to 12

1. Cheveyo Rodriguez 47:02.3; 2. Tyson Parker 1:09:28.3

Male 13 to 14

1. Aaron Zhao 40:08.9; 2. Liko Lambert 40:33.1; 3. Orion Dietz 40:50.3

Male 15 to 19

1. Hunter Johnson 38:32.4; 2. Owen Johnson 39:21.2; 3. Maika Young 40:35.6

Male 20 to 24

1. Brock Imonen 35:41.5; 2. Makena Ginoza 38:26.3; 3. Casey Wong 43:41.8

Male 25 to 29

1. Thomas Rathbun 38:30.0; 2. William Rittenhouse 40:27.3; 3. Kevin Holder 45:36.8

Male 30 to 34

1. Jayson Hagi 38:25.5; 2. Marcus Guttmann 40:47.7; 3. Christopher Chuck 41:11.0

Male 35 to 39

1. Tim Ming 47:24.9; 2. Scott Kobayashi 48:25.8; 3. Conor Eavey 1:05:59.6

Male 40 to 44

1. Luis Saulny 39:26.3; 2. Andrew Kopacz 43:20.4; 3. Jason Ching 58:20.5

Male 45 to 49

1. Michael Koehne 41:23.7; 2. Jason Yoon 48:44.7; 3. Marcelo Kozama 49:44.8

Male 50 to 54

1. Ryan Leong 39:35.8; 2. Franklin Baker 43:22.5; 3. Iain Addinell 45:54.3

Male 55 to 59

1. Claus Hansen 43:04.0; 2. Ronald Kemp 43:23.2; 3. Mark Richards 48:47.6

Male 60 to 64

1. Warren Samuels 43:16.8; 2. Mark Miller 43:27.8; 3. Joesph Lileikis 43:31.1

Male 65 to 69

1. Bruce Thomas 42:16.4; 2. Stefan Reinke 45:37.2; 3. Tim Johns 51:13.0

Male 70 to 74

1. Bill Goding 43:28.0; 2. Jeffrey Dodge 57:48.1; 3. Harold Bryant 1:00:27.4

Male 75 to 79

1. Arthur Duryea 1:04:37.2; 2. Carl Kawauchi 1:10:04.7; 3. Donn Viviani 1:13:53.4

Male 80 and over

1. Daniel Drown 1:39:14.8