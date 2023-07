Scoreboard – July 30, 2023

TENNIS L7 JUNIOR TENNIS SINGLES TOURNAMENT Saturday At Royal Lahaina Tennis Ranch Boys Singles 12 & Under (Group 1) 1. August Ki’ili, 2. Noah Nguyen, 3. Tylor Meguro, 4. Kaizan Munemitsu. 12 & Under (Group 2) 1. Cameron Phan, 2. Anthony Chan-Tubianosa, 3. Nate Hassen, 4. Felix Eisenberg, 5. Gabriel Langlois. 14 & Under 1. Jeremiah Layugan, 2. Alec Shimada, 3. Peter Lopez, 4. Kareem Megid, 5. Bradshaw Phan, 6. Josh Harvey, 7. Lukas Vitenas, 8. Dillon Keller. Girl’s Singles 12 & Under 1. Trinity Hansen, 2. Minori Hironaka, 3. Makena Keller, 4. Alexa Johnson, 5. Grace Cherry. 14 & Under 1. Naia Lickle, 2. Kelsye Lorre, 3. Sienna Kocik, 4. Tia Kocik, 5. Ayumu Hironaka, 6. Emily Kermode, 7. Capri Nozaki, 8. Iliana Dorkin. Sportsmanship Awards 12 & Under — August Ki’ili 14 & Under — Josh Harvey

