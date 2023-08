Scoreboard – August 1, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

GOLF

Pearl Jr. Open

At Pearl Country Club

Aiea, Hawaii

Girls’ 15-18

White Tees

Nicole Ikeda, Waipahu 80-76-76–232

Mira Kubo, Honolulu 75-79-79–233

Mariko Yonemura, Waipahu 77-78-78–233

Mia Hirashima, Honolulu 77-76-80–233

Red Tees

Hollie Fuller, Australia 76-83-75–234

Michelle Di Natale, Australia 76-79-80–235

Bri-Ela Nakagawa, Kapolei 81-78-80–239

Sienna Clarke, Australia 78-82-79–239

Eleanor Murray, Australia 82-82-76–240

Jasmine Choi, Honolulu 86-81-84–251

Jocelyn Choi, Honolulu 91-78-84–253

Rylee Hara-Shima., Honolulu 86-87-82–255

Valerie Pak, Honolulu 82-93-80–255

Paige Sur, Honolulu 80-88-87–255

Lana Higa, Honolulu 89-83-86–258

Carissa Koki, Kaneohe 88-86-85–259

Ashlyn Yorimoto, Honolulu 85-89-92–266

Cassidy Tanoue, Honolulu 90-88-90–268

Gwyneth Tenn, Honolulu 97-99-83–279

Athena He, Honolulu 102-97-91–290

Lana Nakamoto, Mililani 99-112-100–311

Girls’ 13-14

Alexa Takai, Honolulu 73-72-76–221

Jacey Kage, Aiea 70-78-74–222

Kady Matsumoto, Mililani 80-78-74–232

Kira Uno, Honolulu 83-80-78–241

Aleena Guajardo, Honolulu 85-85-80–250

Megan George, Mililani 84-81-87–252

Meagan Hashimoto, Aiea 97-94-88–279

Girls’ 11-12

Keelee Nogawa, Aiea 77-79-74–230

Brooke Asao, Kaneohe 78-79-75–232

Makena Yonemura, Waipahu 77-79-77–233

Mara Gillespie, Waipahu 78-78-79–235

Angelina Lin, Honolulu 77-83-81–241

Nicole Oda, Honolulu 78-79-84–241

Avery Endow, Honolulu 86-80-84–250

Kayla Magno, Honolulu 85-84-82–251

Cassidy Chang, Honolulu 81-84-87–252

Maile Liu, Honolulu 87-87-84–258

Alicia Yoon, Honolulu 94-88-91–273

Boys’ 15-18

Tyler Tamayori, Pearl City 70-75-75–220

Bryce Toledo-Lue, Aiea 72-76-73–221

Jordan Takai, Honolulu 71-71-79–221

Gunnar Lee, Kaneohe 75-78-73–226

Dylan Saksgwa., Pearl City 80-78-71–229

Justin Todd, Kaneohe 75-78-76–229

James Fujita, Honolulu 78-69-84–231

Xyrus Senining, Honolulu 75-79-81–235

Phoenx Ngyn.-Edn., Honolulu 78-80-80–238

Zaedis Yoshizawa, Honolulu 78-80-80–238

Jordan Nakamura, Honolulu 82-79-78–239

Ryder O.-Ueno, Ewa Beach 81-86-74–241

Anthony Uehara, Pearl City 84-81-77–242

Storm Gibb, Kaneohe 82-80-81–243

Marcus Takahama, Honolulu 85-85-83–253

Vincent Tautua, Ewa Beach 88-90-86–264

Justin Sim, Honolulu 88-98-94–280

Parker Smith, Honolulu 95-95-91–281

Qng Phm Vu Nht, Japan 120-116-114–350

Boys’ 13-14

Maximus Waki, Honolulu 77-78-75–230

Ethan Nakatsukasa, Honolulu 78-82-76–236

Drew Tom, Honolulu 80-77-80–237

Levi Swanson, Haleiwa 79-81-78–238

Aidan Sugihara, Aiea 79-79-80–238

Austin Koki, Kaneohe 84-83-74–241

Thomas M. Kim, Honolulu 77-83-82–242

Bret Kiyuna, Honolulu 79-85-80–244

Taylor George, Mililani 83-83-78–244

Braylon Yamada, Ewa Beach 85-84-82–251

Wyatt Endow, Honolulu 86-82-87–255

Myron Kuo, Honolulu 80-90-89–259

Jacob Schmidt, Honolulu 89-89-85–263

Jack Ibara, Honolulu 85-92-87–264

Connor Lee, Honolulu 93-85-91–269

Boys’ 11-12

Brycen J. Massey, Honolulu 77-73-76–226

Carson Kage, Aiea 79-80-74–233

Mason Miyashiro, Mililani 77-79-79–235

Bryten Ching, Kaneohe 85-85-81–251

Lancelot Wang, Honolulu 87-86-85–258

Keola Earle, Honolulu 90-85-85–260

Carter Yamada, Ewa Beach 96-91-89–276

Lyndon LI, Honolulu 94-96-91–281

Girls’ 10 & Under

Lucy Cui, Honolulu 75-78-153

Yaru Bey, Honolulu 79-83-162

Makayla Yonemura, Waipahu 86-82-168

Madison Sur, Honolulu 87-82-169

Khloe Kumamoto, Honolulu 88-87-175

Audrey Fujikawa, Mililani 89-89-178

Ann Shibata, Japan 90-90-180

Sonia Kato, Mililani 104-96–200

Boys’ 10 & Under

Jason Uno, Honolulu 67-79-146

Kellen Nogawa, Aiea 87-76-163

Carter Crouse, Kailua 83-84-167

Haruma Yamamoto, Japan 79-89-168

Kyle Schmidt, Honolulu 89-82-171

Ken Jones, Waipahu 91-95-186

Titan Suratt, Haleiwa 95-93-188

Henry Potts IV, Waipahu 97-95-192

Eli Wilson, Honolulu 104-103–207

PGA Tour Statistics

Through July 30

FedExCup Season Points

1. Jon Rahm, 3,320; 2. Scottie Scheffler, 3,146; 3. Rory McIlroy, 2,304; 4. Max Homa, 2,128; 5. Wyndham Clark, 1,944; 6. Brian Harman, 1,827; 7. Viktor Hovland, 1,795; 8. Keegan Bradley, 1,774; 9. Rickie Fowler, 1,732; 10. Tony Finau, 1,655.

Scoring Average

1. Scottie Scheffler, 68.531; 2. Jon Rahm, 68.723; 3. Rory McIlroy, 68.880; 4. Xander Schauffele, 69.252; 5. Tommy Fleetwood, 69.296; 6. Tyrrell Hatton, 69.302; 7. Patrick Cantlay, 69.312; 8. Rickie Fowler, 69.379; 9. Viktor Hovland, 69.419; 10. Wyndham Clark, 69.606.

Driving Distance

1. Rory McIlroy, 325.8; 2. Brandon Matthews, 321; 3. Cameron Young, 317.1; 4. Cameron Champ, 315.8; 5(tie). Byeong Hun An and Matti Schmid, 315.6; 7. Trevor Cone, 315.3; 8. Wyndham Clark, 313.9; 9. Min Woo Lee, 313.5; 10. Jon Rahm, 313.3.

Driving Accuracy Percentage

1. Russell Henley, 72.37%; 2. Satoshi Kodaira, 70.97%; 3. Ryan Moore, 69.87%; 4. Collin Morikawa, 69.76%; 5. Aaron Rai, 69.19%; 6. Ryan Armour, 68.98%; 7. Tom Kim, 67.90%; 8. Brian Harman, 67.63%; 9. Zac Blair, 67.62%; 10. Brendon Todd, 67.59%.

Greens in Regulation Percentage

1. Scottie Scheffler, 74.05%; 2. Kevin Yu, 73.09%; 3. Jon Rahm, 71.28%; 4. Collin Morikawa, 70.43%; 5. Doug Ghim, 70.40%; 6. Russell Knox, 70.31%; 7. Trevor Cone, 70.29%; 8. Dylan Wu, 70.04%; 9. Vincent Norrman, 69.80%; 10. Will Gordon, 69.72%.

Total Driving

1. Patrick Cantlay, 51; 2. Keith Mitchell, 53; 3. Brent Grant, 64; 4. Scottie Scheffler, 75; 5. Kevin Yu, 79; 6. Viktor Hovland, 84; 7. Hayden Buckley, 97; 8. Shane Lowry, 100; 9. Cameron Champ, 109; 10. 2 tied with 111.

All-Around Ranking

1. Jon Rahm, 213; 2. Viktor Hovland, 262; 3. Patrick Cantlay, 267; 4. Scottie Scheffler, 297; 5. Rickie Fowler, 316; 6. Xander Schauffele, 319; 7. Wyndham Clark, 322; 8. Akshay Bhatia, 340; 9. Kevin Yu, 346; 10. Tony Finau, 379.

LPGA Tour Statistics

Through July 30

Scoring

1. Hyo Joo Kim, 69.698; 2. Jin Young Ko, 69.848; 3. Atthaya Thitikul, 70; 4. Xiyu Lin, 70.125; 5. Nelly Korda, 70.225; 6. Linn Grant, 70.25; 7. Ayaka Furue, 70.321; 8. Carlota Ciganda, 70.333; 9. Georgia Hall, 70.362; 10. Nasa Hataoka, 70.385.

Driving Distance

1. Xiaowen Yin, 278.94; 2. Natthakritta Vongtaveelap, 278.07; 3. Maude-Aimee Leblanc, 277.45; 4. Polly Mack, 277.17; 5. Emily Kristine Pedersen, 277.01; 6. Madelene Sagstrom, 276.39; 7. Yan Liu, 274.69; 8. Yealimi Noh, 274.48; 9. Bailey Tardy, 274.39; 10. Maria Fassi, 274.29.

Greens in Regulation

1(tie). Hyo Joo Kim, Jennifer Kupcho, Minjee Lee and Anna Nordqvist, .74%; 5(tie). Allisen Corpuz, Linn Grant, Jin Young Ko and Jodi Ewart Shadoff, .73%; 9. 2 tied with .72%.

Birdies

1. Ashleigh Buhai, 209; 2. Nasa Hataoka, 203; 3. Hye-Jin Choi, 194; 4. Jin Young Ko, 191; 5. Ayaka Furue, 190; 6. Allisen Corpuz, 189; 7. Amy Yang, 179; 8(tie). Hyo Joo Kim and Minjee Lee, 178; 10. Georgia Hall, 177.

Eagles

1. Jennifer Kupcho, 9; 2. Hae Ran Ryu, 8; 3. Carlota Ciganda, 7; 4. 9 tied with 6.

Rounds Under Par

1. Ayaka Furue, .66%; 2. Brooke M; Henderson, .69%; 3. Nasa Hataoka, .62%; 4. Atthaya Thitikul, .74%; 5. Hyo Joo Kim, .72%; 6. Jodi Ewart Shadoff, .67%; 7. Jin Young Ko, .65%; 8. Allisen Corpuz, .58%; 9. Ashleigh Buhai, .57%; 10. Leona Maguire, .63%; 11. Hye-Jin Choi, .56%.

LITTLE LEAGUE WORLD SERIES

Baseball

Intermediate 50/70 World Series

At Livermore, Calif.

Monday

Pearl City 4, Taylor, Mich. 2

Pearl City 010 102 0 — 4 6 1

Taylor, Mich. 000 100 1 — 2 4 3

W—Tytan Takahashi. L—Richard L.

Leading hitters—Pearl City: Takahashi 1-3, 1 run, 1 RBI; Luke Furutani 1-2, 1 run; Logan Calleon 1-2, 1 run; Boston Schwager 1-3, 1 run. Taylor: Cruz R. 2-2; Lucas D. 1-3, 1 RBI.

Senior League World Series

At Easley, S.C.

Sunday

Cherry Hill, N.J. 6, Central East Maui 1

Cent. East Maui 000 100 0 — 1 7 2

Cherry Hill, N.J. 103 200 x — 6 9 0

W—A. Hanni. L—Micah Torres.

Leading hitters—C.E. Maui: Kamaho’o Akima 3-3, 1 run, 1 RBI; Kaedyn Miyake-Matsubayashi 2-3. Cherry Hill: L. Macri 3-4, 1 run, 3 RBIs; A. Bechtel 1-3, 2 runs; Z. Salsbery 1-3, 2 runs.

Monday

Central East Maui 12, Easley, S.C. 0

Easley, S.C. 0 0 0 0 — 0 4 1

Cent. East Maui 2 10 0 0 — 12 11 1

W—L Kuloloia. L—B. Elting.

Leading hitters—Easley: E. Vilanueva 1-1. C. E. Maui: Kaleb Mathias 2-3, 2 runs, 2 RBIs; Marley Sebastian 2-2, 1 run, 2 RBIs; La’akea Ko 1-2, 2 runs, 2 RBIs; Kamaho’o Akima 2-2, 1 runs, 1 RBI; Kaedyn Miyake-Matsubayashi.

Softball

Senior League World Series

At Sussex County, Del.

Monday

District 17, Ill. 8, Honolulu 4

Honolulu 000 031 0 — 4 3 2

District 17, Ill. 122 030 x — 8 12 0

W—A. Gilman. L—Taja Souza.

Leading hitters—Honolulu: Souza 1-2, 2 RBIs; Mya Kishida 2 runs. District 17: M. Tracy 2-3, 1 run, 3 RBIs; A. Kitowski 2-2, 3 runs, 1 RBI; I. Ford 2-3, 1 run, 1 RBI.