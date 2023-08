Hawaii’s home grown football players

The secret on Hawaii football talent has become common knowledge.

From Taylor Aashiro-Mumaud to Easton and Mason Yoshino, there are 448 players in college football from the NAIA on up who claim a tie to Hawaii, 378 of them who graduated from Hawaii high schools.

The Rainbow Warriors boast of 51 local boys to lead the pack.

Saint Louis has 57 players on current rosters and 46 high schools have at least one player in college.

When Pacific plays George Fox in a Division II clash in September, an astounding 61 players with Hawaii ties could be suited up.

The tally doesn’t even count junior college football, where rosters have not been published but there were plenty of Hawaii boys on the roster last year including former Lahainaluna standout Esekielu Storer.

The lists below contain every player in college football this season who graduated from a Hawaii high school.

FBS

Air Force Falcons

29 Evan Rau WR 5-9 170 So Kamehameha

55 Kupono Blake NG 6-2 270 Sr Kamehameha

Arizona Wildcats

7 Jayden de Laura QB 6-0 205 Jr Saint Louis

16 Gavin Hunter S 6-2 200 Fr Mililani

18 Kamuela Ka‘aihue LB 6-2 220 Fr Roosevelt

41 Julian Savaiinaea DL 6-3 245 Fr Saint Louis

Arizona State Sun Devils

79 Leif Fautanu OL 6-2 320 Jr University

97 Blazen Lono-Wong DL 6-4 270 Fr Kailua

Army Black Knights

15 Quinn Maretzki K 5-10 195 Sr Punahou

55 Isaiah Filisi DL 6-3 320 Sr Saint Louis

Boise State Broncos

14 Kaonohi Kaniho CB 6-0 180 Jr Kahuku

Brigham Young cougars

21 Enoch Nawahine RB 5-10 210 So Kahuku

19 Ace Kaufusi LB 6-4 205 Fr Kahuku

37 Jordan Kapisi K 6-0 190 Fr Punahou

80 Koa Eldredge WR 5-11 195 Fr Punahou

87 Ethan Erickson TE 6-5 240 So Kahuku

California Bears

55 Muelu Iosefa ILB 6-3 230 Jr Mililani

94 Stanley Saole-McKenzie

DL 6-2 330 So Saint Louis

Central Florida Knights

77 Lokahi Pauole OL 6-4 305 Sr Kamehameha

UCLA Bruins

2 Titus Mokiao-Atimalala

WR 6-1 190 Jr Campbell

40 Mone Malafu LB 6-1 230 Fr Kapaa

53 Darius Muasau LB 6-1 230 Sr Mililani

62 Duke Clemens OL 6-4 300 Sr Punahou

95 Sitaveni Kaufusi DL 6-3 295 Sr Punahou

Central Michigan Chippewas

40 Lawai‘a Brown LB 6-0 225 So Saint Louis

ClemSon Tigers

86 Tristan Martinez WR 5-9 180 Fr ‘Iolani

Colorado State Rams

87 Mason Muaau TE 6-6 225 Fr Campbell

Kansas State Wildcats

99 Uso Seumalo DT 6-3 340 Sr Molokai

Michigan Wolverines

14 Roman Wilson WR 6-0 192 Sr Saint Louis

Navy Midshipmen

49 Kama Espinda SB 5-10 170 Fr Campbell

80 Akalea Kapono TE 6-1 236 Sr Kamehameha

Nebraska Cornhuskers

66 Ben Scott OL 6-5 305 Jr Saint Louis

Nevada Wolf Pack

10 AJ Bianco QB 6-4 215 Fr Saint Louis

17 Micah Camat DB 6-1 192 Jr ‘Iolani

22 Hezekiah Anahu-Ambrosio

LB 6-0 215 Fr Konawaena

39 Micah Lilo LB 6-0 215 Jr Kamehameha

71 Josiah Timoteo OL 6-4 300 Fr Waianae

UNLV Rebels

7 Cameron Friel QB 6-3 230 Jr Kailua

41 Rashod Tanner DB 5-8 160 So Moanalua

53 Blesyng Alualu-Tuiolemotu

LB 6-2 235 Fr Campbell

New Mexico State Aggies

74 Gannon Lauer OL 6-6 285 So Saint Louis

Notre Dame Fighting Irish

8 Marist Liufau LB 6-2 239 Sr Punahou

12 Jordan Botelho DL 6-2 264 Sr Saint Louis

Ohio State Buckeyes

66 Enokk Vimahi OL 6-4 313 Sr Kahuku

Oklahoma Sooners

8 Dillon Gabriel QB 5-11 204 Sr Mililani

Oklahoma State Cowboys

88 De’Zhaun Stribling WR 6-3 205 Jr Kapolei

Oregon Ducks

29 Kilohana Haasenritter

RB 5-8 205 So Hilo

38 Will Stratton DB 6-0 195 Fr Punahou

72 Iapani Laloulu OL 6-2 325 Fr Farrington

73 Kawika Rogers OL 6-5 320 Fr Kapaa

75 Faaope Laloulu OL 6-7 315 Jr Farrington

Oregon State Beavers

42 Mason Tufaga ILB 6-1 244 So Saint Louis

Rice Owls

8 Matt Sykes WR 6-4 215 Jr Saint Louis

15 Tim Horn K 6-2 225 Jr Punahou

23 Conor Hunt P 5-11 188 Sr Hawaii Prep

San Diego State Aztecs

57 Darrell Masaniai LB 6-2 225 Jr Saint Louis

99 Tupu Alualu DL 6-1 275 Jr Moanalua

San Jose State Spartans

2 Chevan Cordeiro QB 6-1 196 Sr Saint Louis

11 Kyler Halvorsen K 5-10 183 Jr Kaiser

73 Laakea Kapoi OL 6-2 319 Fr Saint Louis

83 Kamaehu Kopa-Kaawalauole

TE 6-4 212 Fr Campbell

91 Quincy Likio DL 6-1 291 Jr Saint Louis

Southern California Trojans

66 Gino Quinones OL 6-3 300 Sr Saint Louis

Stanford Cardinal

11 Tevarua Tafiti OLB 6-2 235 So Punahou

33 Alakai Gilman S 5-9 194 Sr Punahou

Syracuse Orangemen

75 Austyn Kauhi OL 6-5 260 So Kamehameha

76 Kalan Ellis OL 6-6 375 Jr Saint Louis

Texas Longhorns

18 Liona Lefau LB 6-1 227 Fr Kahuku

Texas-San Antonio Roadrunners

50 Buffalo Kruize OL 6-6 310 Sr Moanalua

Utah Utes

56 Ka‘eo Akana DE 6-3 230 Fr Roosevelt

93 Taka Lautaha DT 6-2 302 So St. Francis

62 Solatoa Moea‘i OL 6-5 338 Fr Punahou

47 Miki Suguturaga TE 6-4 256 Jr Punahou

95 Aliki Vimahi DT 6-4 310 Jr Kahuku

Utah State Aggies

8 Hale Motu‘apuaka DT 6-1 290 Sr Punahou

14 Kahanu Davis WR 5-10 180 Jr Kapaa

36 Dusten Ramseyer-Burdett

S 5-11 190 Sr Kapaa

55 Siaosi Lauhingoa DT 6-2 285 Jr Kahuku

65 Tavo Motu‘apuaka OL 6-5 330 Fr Mililani

Virginia Cavaliers

94 Aaron Faumui DT 6-2 302 Sr Kapolei

Washington Huskies

4 Zion Tupuola-Fetui E 6-4 254 Sr Pearl City

77 Julius Buelow OL 6-8 313 Jr Kapolei

99 Faatui Tuitele DL 6-3 317 Jr Saint Louis

Washington State Cougars

4 Kapena Gushiken DB 6-0 180 Jr KS-Maui

32 Tanner Moku DB 6-0 208 Jr Kamehameha

51 Joseph Roback LB 6-0 227 So Konawaena

Wisconsin Badgers

13 Kamo‘i Latu S 6-0 207 Sr Saint Louis