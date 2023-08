Scoreboard – August 28, 2023

Calendar

Today

VOLLEYBALL

ILH, Varsity III: Island Pacific at Hawaiian Mission, 6 p.m.

Tuesday

VOLLEYBALL

ILH, Varsity III: La Pietra at St. Andrew’s, 5 p.m.; Lanakila Baptist vs. Christian Academy, 6:30 p.m. at St. Andrew’s.

SWIMMING

Duke’s Waikiki Ocean Mile

Saturday

Female 9 And Under

1. Liko Hotsuki 26:32.7

2. Adrienne Batson 38:57.2

Female 10 To 12

1. Rahlee Davis 19:18.4

2. Chloe Cloward 21:24.9

3. Astrid Parson 21:57.0

Female 13 To 15

1. Journei Webster 18:36.9

2. Logan Davidson 20:05.8

3. Shayna Sakamoto 20:12.2

Female 16 To 19

1. Sala Yasumi 17:52.9

2. Synnove Robinson 17:57.3

3. Jordyn White 18:06.3

Female 20 To 24

1. Jessica Maeda 17:53.8

2. Josie Mobley 18:22.9

3. Erin Scudder 20:02.8

Female 25 To 29

1. Linnea Mack 17:48.2

2. Jennifer Conway 18:05.7

3. Madeline Hiltz 21:31.7

Female 30 To 34

1. Jenny Debaere 17:13.5

2. Emily Reynolds 20:12.4

3. Ashley Ahn 21:12.1

Female 35 To 39

1. Lauren Trangmar 20:00.9

2. Kasia Sawicz 20:09.2

3. Melissa Harnsberger 22:13.3

Female 40 To 44

1. Kristy Henderson 21:50.1

2. Traci Shiraishi 22:42.6

3. Alison Cowan 22:59.6

Female 45 To 49

1. Rie Nagayama 21:50.8

2. Candes Gentry 22:02.0

3. Silvia Barber 23:29.3

Female 50 To 54

1. Sandie Easton 18:09.9

2. Alicia Hetherington 20:17.0

3. Miki Yoshida 20:56.2

Female 55 To 59

1. Deb Merwick 19:38.4

2. Kristy Wallmo 21:53.5

3. Michelle Nakaya 29:16.3

Female 60 To 64

1. Debbie Meek 21:22.5

2. Granate Sosnoff 22:40.3

3. Diane Corn 23:24.2

Female 65 To 69

1. Kaia Hedlund 22:28.5

2. Marie Wagner 23:28.6

3. Valisa Saunders 28:31.6

Female 70 To 74

1. Laura Blears 27:02.7

2. Brenda Day 32:46.3

Female 75 To 79

1. Ruth Lockett 36:42.0

2. Lauren Ross 50:49.1

Female 80 And Over

1. Kathleen Quinn 37:31.5

2. Lori Auhll 37:39.4

Male 9 And Under

1. Keahi Lee 26:27.9

Male 10 To 12

1. Cheveyo Rodriguez 18:34.6

2. Cooper Ketchen 18:37.3

3. Ocean Serrano 19:34.9

Male 13 To 15

1. Luke Biddle 17:43.8

2. Liam Frostic 17:56.3

3. Torbjorn Leraand 18:06.1

Male 16 To 19

1. Knut Robinson 16:56.6

2. Derek Hunsaker 17:55.9

3. Anthony Sanchez 18:35.3

Male 20 To 24

1. Brock Imonen 17:32.1

2. Braxton Davis 22:54.9

3. Liam Mcbride 24:07.9

Male 25 To 29

1. Jose Coves 20:47.4

2. Marshall Mamiya 21:07.4

3. Ryan Cross 23:20.4

Male 30 To 34

1. Drew Modrov 16:48.1

2. Christopher Chuck 18:14.7

3. Kaya Terem 20:43.4

Male 35 To 39

1. Scott Kobayashi 21:31.1

2. Matt Kukla 21:51.2

3. Andrew Perez 23:09.5

Male 40 To 44

1. Luis Saulny 17:59.1

2. Andrew Kopacz 18:50.1

3. John Hudson 19:27.8

Male 45 To 49

1. Jason Yoon 20:58.8

2. Michael Carroll 22:36.0

3. Bruce Ong 24:40.7

Male 50 To 54

1. Ryan Leong 18:07.1

2. Franklin Baker 19:25.8

3. Iain Addinell 19:33.7

Male 55 To 59

1. Knoel Kaneshiro 21:37.6

2. Brady Phillips 22:17.9

3. Scott Shimada 24:14.2

Male 60 To 64

1. John De Mestre 17:12.0

2. Joseph Lileikis 19:03.1

3. Tore Leraand 19:59.1

Male 65 To 69

1. Stefan Reinke 20:11.1

2. John Lobdell 21:23.1

3. Bill Price 21:27.0

Male 70 To 74

1. Mark Barrand 23:28.3

2. Jeffrey N Dodge 25:24.1

3. Brad Rawlins 25:46.8

Male 75 To 79

1. James Graves 20:23.6

2. Ulrich Klinke 25:15.9

3. Vic Hemmy Jr 33:25.2

Male 80 And Over

1. Gene Grounds 30:42.9

2. Alex Hamill 32:29.1

3. John Lockett 38:28.1