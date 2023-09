Scoreboard – September 4, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Calendar

Today

SOCCER

College men: San Francisco State vs. Chaminade, 10 a.m. at Saint Louis School field.

SWIMMING

Waikiki Roughwater Swim, 8:30 a.m. at Sans Souci Beach between the Natatorium and Kaimana Beach Hotel.

TUESDAY

SOCCER

College women: Northwest Nazarene vs. Hawaii Hilo, 11 a.m. at Saint Louis School field.

VOLLEYBALL

ILH, Varsity I/II girls: Kamehameha at Hawaii Baptist, 6 p.m.; ‘Iolani at Le Jardin, 6 p.m.; Punahou II at Mid-Pacific, 6 p.m.; ‘Iolani II at Maryknoll, 6 p.m.; Punahou at Hanalani, 6:30 p.m.; University High at Sacred Hearts, 6:30 p.m.

ILH, Varsity III girls: Christian Academy vs. Island Pacific, 5 p.m. at Hanalani; St. Andrew’s vs. Assets, 5 p.m. at La Pietra; Hawaiian Mission at La Pietra, 6:30 p.m.

Running

Runner’s HI 20k Run

Sunday

At Kapolei

Female Open Winners

1. Jordan Sienkiewicz 1:13:40.7

2. Akiko Patterson 1:26:47.6

3. Crystal Kelly 1:28:50.9

Female 14 And Under

1. Nesiah Mettler 2:50:46.1

Female 20 to 24

1. Abigail Angelini 1:31:25.5

2. Reagan Warburton 1:53:47.8

3. Macy Pakele 2:03:51.4

Female 25 to 29

1. Trisha Ishikawa 1:55:15.9

2. Sara Frazier 2:01:54.7

3. Krissen Lee 2:03:12.9

Female 30 to 34

1. Rocio Sanchez Guzman 2:11:41.9

2. Sara Richard 2:17:58.8

3. Emily Yaronczyk 2:30:37.3

Female 35 to 39

1. Sandy Kochera 1:30:58.2

2. Chelsey Freeman 1:34:30.9

3. Andee Fukuhara 1:39:58.9

Female 40 to 44

1. Miyuki Munoz 1:30:57.3

2. Angela Bostwick 1:44:05.3

3. Bessie Tran 1:47:39.9

Female 45 to 49

1. Brooke Nasser 1:35:18.0

2. Shawna Yee 1:36:00.0

3. Weni Amrich 1:40:44.8

Female 50 to 54

1. Kathryn Hancock 1:34:21.6

2. Apolla Benito 1:46:11.7

3. Maki Soma 1:51:25.2

Female 55 to 59

1. Kelli Lyau 1:31:10.5

2. Angela Sy 1:50:39.1

3. Roxanne Campbell 1:55:55.7

Female 60 to 64

1. Amy Tatsuno 2:04:48.2

2. Amy Conley 2:07:41.8

3. Denise Reyes 2:45:09.9

Female 65 to 69

1. Shelly Cooper 1:52:53.4

2. Annie Marshall 2:03:01.1

3. Grace Sekimitsu 2:05:20.4

Female 75 to 79

1. Helen Wynn 2:50:57.6

2. Barbara Ross 2:57:58.7

Male Open Winners

1. Jay Dela Cruz 1:09:16.8

2. Jeremy Morgan 1:09:36.9

3. Zachary Lee 1:10:16.8

Men 15 to 19

1. Peter Scott 1:35:06.5

2. Joannes Paulus Reyes 2:11:38.4

Men 20 to 24

1. Matthew Helms 1:23:03.5

2. Nathan Myers 1:58:58.6

3. Josef Vasquez 2:30:36.9

Men 25 to 29

1. Andrew Trump 1:24:54.2

2. Joshua Sappington 1:26:49.2

3. William Kerkau 1:39:47.4

Men 30 to 34

1. Bryan Jones 1:15:42.3

2. Brandon Britt 1:18:49.0

3. Jake Ito 1:33:40.7

Men 35 to 39

1. Kevin Enriques 1:14:42.3

2. Christopher Salas 1:15:17.9

3. Cheyne Eugenio 1:24:59.1

Men 40 to 44

1. Adriel Villasin 1:14:05.0

2. Yukiya Oba 1:19:48.7

3. John Lynham 1:21:17.1

Men 45 to 49

1. Richard Pender 1:28:05.2

2. Erick Pascua 1:30:45.4

3. Brandon Meyer 1:34:34.1

Men 50 to 54

1. George Munoz 1:16:03.3

2. Yoshiyuki Soma 1:24:05.6

3. Everett Sakai 1:25:31.6

Men 55 to 59

1. Jonathan Lyau 1:19:31.7

2. Harry Komuro 1:23:38.1

3. Vilmos Kiraly 1:38:24.8

Men 60 to 64

1. Shay Lee 1:35:13.9

2. Paul Campbell 1:38:47.2

3. Yukio Uchida 1:39:42.4

Men 65 to 69

1. Millard Sappington 1:26:39.3

2. Chet The Jet Blanton 1:35:40.0

3. Clifford Lau 1:43:36.3

Men 70 to 74

1. John Wat 1:46:29.1

2. Michael Kasamoto 1:50:03.8

Men 75 to 79

1. John Ishikawa 1:54:24.5

2. Rick Kahn 2:06:03.3

3. Karl Heinz Dovermann 3:09:30.9

Men 80 to 84

1. Alfred Chun 2:37:16.9

TENNIS

Labor Day L6 Junior

Tennis Tournament

Sunday

At Royal Kona Resort Tennis Club

Kailua-Kona, Hawaii

Boy’s Singles 14 & Under

1. Cole Nakamura; 2. Jino Bellini; 3. Wes Tripp; 4. Jacob Chang; 5. Josh Harvey; 6. Franz Hillert; 7. Benjamin Kerstein; 8. Preston Barnes; 9. Makani White

Boy’s Singles 16 & Under

1. Tripp Lee; 2. Parke Felte; 3. Jeremiah Layugan; 4. Noor Shehata; 5. Akamai Lapus

Girl’s Singles 16 & Under

1. Keiko Felte; 2. Momoka Ioh; 3. Charlie Arnow; 4. Rosa Barrett

Coed Singles 12 & Under

1. Emi Ceria; 2. Jonas Bendtsen; 3. Esme Shih; 4. Hina Shehata

Sportsmanship Awards

Boys: Akamai Lapus (16U)

Girls: Emi Ceria (12U)

FOOTBALL

Local Prep Scores

Thursday

Woodinville (Wash.) 30, Waialua 0

KS-Hawaii def. Pahoa, forfeit

Friday

Kahuku 48, Farrington 20

Kamehameha 38, Waipahu 15

Saint Louis 35, Desert Pines 30

Kailua 38, Kaimuki 12

Kapolei 48, Calabasas (Calif.) 30

Liberty (Nev.) 20, Campbell 14

Mililani 37, Sheldon (Ore.) 3

Aiea 33, West Anchorage (Ala.) 26

Hilo 29, Keeau 22

KS-Maui 41, Baldwin 0

Honokaa40, Kohala 7

Saturday

Centenniel (Calif.) 50, Punahou 43

Konawaena 28, Leilehua 19

Kaiser 16, Kalani 12

Nanakuli 48, Roosevelt 30

Damien (Calif.) 59, Damien 29

Molokai 53, Seabury Hall 22

Hawaii Prep 23, Kau 8

Kealakehe 34, Waiakea 14

Kekaulike 28, Maui 0

Kapaa def. Kauai, forfeit