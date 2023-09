Scoreboard – September 5, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

The Star-Advertiser welcomes results of most events. Contact us promptly after games to ensure coverage. >> Call: 529-4321 / 529-4322. Read more

Calendar

Today

SOCCER

College women: Northwest Nazarene vs. Hawaii Hilo, 11 a.m. at Saint Louis School field.

VOLLEYBALL

ILH, Varsity I/II girls: Kamehameha at Hawaii Baptist, 6 p.m.; ‘Iolani at Le Jardin, 6 p.m.; Punahou II at Mid-Pacific, 6 p.m.; ‘Iolani II at Maryknoll, 6 p.m.; Punahou at Hanalani, 6:30 p.m.; University High at Sacred Hearts, 6:30 p.m.

ILH, Varsity III girls: Christian Academy vs. Island Pacific, 5 p.m. at Hanalani; St. Andrew’s vs. Assets, 5 p.m. at La Pietra; Hawaiian Mission at La Pietra, 6:30 p.m.

WEDNESDAY

WATER POLO

ILH boys: Varsity I, Mid-Pacific at Kamehameha, 6 p.m. Varsity II, Le Jardin at Kamehameha, 5 p.m.; ‘Iolani at Punahou, 6 p.m.

Volleyball

AVCA/TARAFLEX

Division I WVB Poll

Through Sept. 4

Pts Rec. Prev.

1. Wisconsin (61) 1595 5-0 1

2. Louisville 1488 6-0 3

3. Florida (2) 1417 4-0 8

4. Nebraska (1) 1408 5-0 4

5. Stanford 1366 3-1 2

6. Oregon 1262 6-0 6

7. Texas 1175 2-2 7

8. BYU 1130 6-0 9

9. Pittsburgh 1089 4-1 10

10. Minnesota 1030 2-2 5

11. Georgia Tech 1022 4-0 11

12. Penn State 783 3-2 14

13. Washington St. 695 5-1 17

14. Baylor 657 1-2 16

15. Ohio State 601 3-2 12

16. Creighton 576 5-1 20

17. Arkansas 507 4-2 21

18. Tennessee 475 5-1 24

19. Kentucky 445 1-3 15

20. Purdue 421 3-2 25

21. Houston 359 4-1 13

22. Kansas 322 3-1 23

23. Hawaii 243 4-1 26

24. Marquette 169 2-3 19

25. Auburn 146 5-0 29

Others receiving votes: Rice 96; Iowa State 78; W. Kentucky 66; Washington 32; Dayton 24; UCF 17; Utah St. 11; San Diego 9; James Madison 7; Texas A&M 7; Colorado State 6; Duke 6; Texas St. 5

Dropped Out: Rice 18; Western Kentucky 22

SWIMMING

WAIKIKI ROUGH WATER SWIM

Monday

2.384 miles from Sans Souci Beach

to Duke Kahanamoku Beach

Overall

Division Time

1. Ollie Signorini M-Open 47:43

2. Riley Clinton M-Open 47:44

3. Chad La Tourette M-Open 48:09

4. Ned Wieland M19-24 48:17

5. Jarrod Poort M25-29 48:19

6. Bill Thorley M19-24 48:36

7. Duke Wieland M19-24 50:11

8. Alex Kostich M50-54 50:12

9. Knut Robinson M17-18 51:09

10. Kathleen Hohwald F-Open 51:10

11. Brock Imonen M19-24 51:20

12. Colby Dimsdale M19-24 51:20

13. Brahman Davis M13-14 51:23

14. John De Mestre M60-64 52:23

15. William Roberts M19-24 53:07

16. Rahiti De Vos M25-29 53:14

17. Catherine Breed F-Open 53:19

18. Christopher Ferguso M30-34 54:35

19. James Hickman M45-49 54:38

20. Suzanne Ryan F-Open 54:41

21. Jayson Hagi M30-34 54:47

22. Cooper Ketchen M11-12 54:48

23. Luke Biddle M13-14 54:48

24. Darrin Jones M55-59 54:55

25. Tom Lileikis M55-59 55:33

26. Thomas Rathbun M25-29 55:39

27. Kona Flanagan F15-16 55:50

28. Todd Arris M55-59 56:10

29. Peter Thiel M50-54 56:18

30. Quinn Birtles M25-29 56:21

31. Nathan Freeman M35-39 56:23

32. Cameron Leech M55-59 56:25

33. Grant Levy M60-64 56:26

34. Liko Lambert M13-14 56:26

35. Kailee Chow F19-24 56:27

36. Dave Bredeson M60-64 56:28

37. Jay Boris M50-54 56:32

38. Paul Asmuth M65-69 56:49

39. Courtney Monsees F30-34 57:01

40. Dylan Fujita M13-14 57:03

41. Daniel Wall M30-34 57:08

42. Donald Richmond M50-54 57:10

43. John Piirainen M30-34 57:12

44. Brian Schmidt M30-34 57:13

45. Mike Lucero M50-54 57:38

46. Michael Crosby M40-44 57:38

47. Van Diehl M35-39 57:43

48. Luis Saulny M40-44 58:01

49. Burke Sims M30-34 58:25

50. Rahlee Davis F11-12 58:44

51. Sophia Hurd F17-18 58:51

52. Sandie Easton F50-54 59:05

53. Nicholas Xu M15-16 59:13

54. Liam Frostic M13-14 59:13

55. Katie Glenn F45-49 59:20

56. Merrik Riddle M17-18 59:22

57. Michael Collins M55-59 59:30

58. Antonio Ferreira Da M40-44 59:51

59. Graeme Brewer M60-64 59:56

60. Isabel Garcia F15-16 1:00:00

61. Paul Lovejoy M45-49 1:00:04

62. Sean Dunnigan M30-34 1:00:18

63. Angela Nepa F30-34 1:00:26

64. David Lee M55-59 1:00:28

65. Chelsea Huang F35-39 1:00:29

66. Jessica Mccollum F-Military 1:00:30

67. James Riddle M60-64 1:00:33

68. Jayden Tran M15-16 1:00:39

69. Andrew Kopacz M-Military 1:00:44

70. Reina Lileikis F17-18 1:00:53

71. Franklin Baker M50-54 1:00:54

72. Dorottya Dobos F19-24 1:01:00

73. Naoko Watanabe F40-44 1:01:07

74. Amar E San Diego M13-14 1:01:08

75. Troy Davis M-Military 1:01:11

76. Deb Merwick F55-59 1:01:12

77. Andrew De Vries M55-59 1:01:15

78. Maddie Stuemke F13-14 1:01:16

79. Laura Thurtell F55-59 1:01:16

80. Dax O’brien M13-14 1:01:17

81. Rachel Lannen F30-34 1:01:23

82. Dave Bartels M50-54 1:01:25

83. Peter Achberger M40-44 1:01:26

84. Michael Mccaffery M70-74 1:01:34

85. Susan Groff F55-59 1:01:41

86. Zeb Jenkins M40-44 1:01:47

87. Joseph Lileikis M60-64 1:01:47

88. Michael Stephens M30-34 1:01:51

89. Brian Timmerman M50-54 1:01:57

90. Cheveyo Rodriguez M11-12 1:02:04

91. Elyssa Pedote F30-34 1:02:04

92. Rick Heltzel M65-69 1:02:10

93. Steve Brent M60-64 1:02:13

94. Bryful Sun M25-29 1:02:16

95. Iain Addinell M-Military 1:02:37

96. Miranda Mckellar F17-18 1:02:40

97. Zachary Debrum M15-16 1:02:45

98. Natasha Maracci F17-18 1:02:53

99. Alissa Ling F25-29 1:02:56

100. Derek Tanizaki-Huds M25-29 1:03:07

Fin

Division Time

1. Katie Lyons F-Fin 55:20

2. Christine Olson F-Fin 1:00:03

3. Mike Marshall M-Fin 1:00:25

4. Scott Mccarty M-Fin 1:02:35

5. Bob Kraus M-Fin 1:05:35

6. Maddy Stockwell F-Fin 1:05:44

7. Kelly Quin F-Fin 1:10:21

8. Vince Schaper M-Fin 1:11:13

9. Andrew Tafelski M-Fin 1:13:23

10. Ricardo Montana M-Fin 1:13:31

11. Guy Gilliland M-Fin 1:13:56

12. Greg Davis M-Fin 1:14:41

13. Rebecca Rodgers F-Fin 1:15:15

14. Corin Gentry F-Fin 1:17:02

15. Ryan Davis M-Fin 1:17:10

16. Catherine Schaefer F-Fin 1:17:34

17. Rob Ferry M-Fin 1:17:55

18. Christyn Gaa F-Military 1:18:03

19. Duff Murphy M-Fin 1:18:46

20. Scott Olofson M-Fin 1:19:15

21. Maizie Lauret F-Fin 1:19:42

22. Jayden Lauret M-Fin 1:19:45

23. Tyger Arakawa F-Fin 1:19:47

24. Ky Wong M-Fin 1:19:47

25. Jamie Orten F-Fin 1:20:06

26. Akiko Lewis F-Fin 1:20:25

27. Martha Devereaux F-Fin 1:20:47

28. Randall Schoch M-Fin 1:21:37

29. Terri Spencer F-Fin 1:21:40

30. Phillip Arcidiacono M-Fin 1:22:16

31. Heather George F-Fin 1:22:58

32. Alex Kawakami M-Fin 1:24:08

33. Zack Dang M-Fin 1:24:20

34. Marie Bernardino F-Fin 1:25:35

35. Kate Weinstock F-Fin 1:25:40

36. Erin Wong F-Fin 1:25:40

37. Michael Goldsmith M-Fin 1:26:08

38. Stephanie Bunevich F-Fin 1:28:37

39. Rachel Heath F-Fin 1:28:43

40. Nobuhiro Hayashi M-Fin 1:29:17

41. Robert Philipson M-Fin 1:29:23

42. Ayumi Jampel F-Fin 1:29:31

43. Dj Ricketts M-Fin 1:29:34

44. Cat Moore F-Fin 1:29:40

45. Nikki Medwetz F-Fin 1:30:03

46. Lindsey Hatcher F-Military 1:30:16

47. Thomas Farmer M-Fin 1:30:44

48. Deborah Bail F-Fin 1:31:27

49. Sam Stewart M-Fin 1:31:40

50. Lisa Mcmanus F-Fin 1:33:28