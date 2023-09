Scoreboard – Sept. 10, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

TODAY

SOCCER

College men: Cal State East Bay vs. Hawaii Pacific, 6 p.m. at Waipio Peninsula Soccer Stadium.

College men: San Francisco State vs. Hawaii Hilo, 12:30 p.m. at Vulcan Soccer Field.

VOLLEYBALL

College women: Outrigger Volleyball Challenge, Pepperdine vs. Liberty, 2:45 p.m.; UCLA vs. Hawaii, 5 p.m. Matches at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

MONDAY

VOLLEYBALL

OIA West girls: Waianae at Mililani. (JV at 5 p.m.; Varsity at 6 p.m.).

WATER POLO

ILH boys: Varsity I, Mid-Pacific at ‘Iolani, 6 p.m.

Varsity II, Mid-Pacific at ‘Iolani, 5 p.m.; Le Jardin at Punahou, 5 p.m.

RUNNING

Old Pali Road 5K Run

Saturday

Male Open Winners

1. Jeremy Morgan 19:05.4; 2. Michael Cacal 19:24.3; 3. Andrew Vogel 19:27.6

Male 5 to 9

1. Joey Johnson 56:25.9

Male 10 to 14

1. Jace Johnson 56:26.0

Men 15 to 19

1. Russell Winters 21:12.7; 2. Peter Scott 23:16.4; 3. Jason (JR) Winters 28:32.6

Men 20 to 24

1. Ryan Von Brock 21:09.1; 2. Justin Coronado 30:10.5; 3. Phillip Lindsey 31:43.7

Men 25 to 29

1. Joshua Sappington 19:58.9; 2. Tanner Turvold 24:13.6; 3. Hunter Boyett 24:14.6

Men 30 to 34

1. Kevin Enriques 19:35.8; 2. Micah Wada 21:46.1; 3. Benjamin Peterson 27:47.5

Men 35 to 39

1. Dustin Mast 28:00.3; 2. Jesse Gunnels 29:04.4; 3. Cr Rohrbough 30:14.7

Men 40 to 44

1. Nicholos Long 25:22.7; 2. John Reeves 26:49.3; 3. Tserennyam Sukhbaatar 27:55.7

Men 45 to 49

1. Tomotaka Fukushi 23:20.0; 2. John Barile 23:45.2; 3. Jason Kasmarick 27:51.5

Men 50 to 54

1. Michael Hedenskoog 29:00.0; 2. Erik Smith 31:52.0; 3. Jaime Coronado 34:46.2

Men 55 to 59

1. Bryan Guenther 25:25.2; 2. Eric Hayes 34:53.2; 3. Christopher Holleran 40:39.1

Men 60 to 64

1. Craig Knohl 25:28.8; 2. Johnny Landeza 25:48.5; 3. Derek Watanabe 29:44.3

Men 65 to 69

1. Allan Polley 27:56.3; 2. Mark Meehan 29:10.7; 3. Frank Floyd 36:09.4

Men 70 to 74

1. Daryl Kawaoka 35:30.4; 2. Michael Yahiku 51:03.6

Men 75 to 79

1. Steven Foxall 37:01.5; 2. Louis Eldredge 52:04.5

Male 85 and over

1. William H Cunningham 41:15.1

Female Open Winners

1. Meg Oshima 22:47.9; 2. Jo-Anna Syverson 24:01.4; 3. Shawna Kollai 24:05.9

Female 5 to 9

1. Elsie Garrison 41:59.8; 2. Olivia Tucker 48:05.3; 3. Hailey Joy Harada 1:07:33.3

Female 10 to 14

1. Nesiah Mettler 36:26.1; 2. Lucy Long 37:45.7; 3. Malia Whipple 44:42.2

Female 15 to 19

1. Samantha Chun 58:20.4

Female 20 to 24

1. Erin Scudder 29:38.3; 2. Clare Watanabe 37:47.0; 3. Rachel Crum 45:47.2

Female 25 to 29

1. Briana Mullaney 24:23.8; 2. Mary Garvin 26:25.2; 3. Terra McGinnis 26:36.2

Female 30 to 34

1. Claire Waldo 29:38.6; 2. Charlene Paris 33:13.8; 3. Claire Atkins 34:39.9

Female 35 to 39

1. Lydia Lam 26:15.4; 2. Kathryn Duran 28:34.9; 3. Tania Racelo 33:12.0

Female 40 to 44

1. Tammy Bautista 28:22.2; 2. Quanae Lill 29:27.9; 3. Rae Smith 32:32.1

Female 45 to 49

1. Rie Nagayama 24:51.4; 2. Heather Tyrrell 28:03.8; 3. Jenny Mendez 34:07.8

Female 50 to 54

1. Dulce Belen 38:41.0; 2. Josie Damo-Agcaoili 40:31.6; 3. Barbara Owens 42:24.3

Female 55 to 59

1. Stacy Duldulao 30:20.6; 2. Jennifer Turvold 32:37.6; 3. Cristina Holleran 35:04.7

Female 60 to 64

1. Darla Orbistondo 33:29.2; 2. Joy Kawaoka 36:41.6; 3. Alva Sonomura 37:07.2

Female 65 to 69

1. Lynn Muramaru 32:49.5; 2. Kehau Hershey 34:58.6; 3. Connie Comiso-Fanelli 36:43.7

Female 70 to 74

1. Janet Jacobson 41:20.4; 2. Roesmary Adam-Terem 41:51.2; 3. Catherine Chan 55:52.2

Female 75 to 79

1. Eileen Ward 1:02:07.3

Female 80 to 84

1. Joy Schoenecker 54:12.1

WATER POLO

ILH BOYS

Varsity I

Punahou 8, Kamehameha 5 Goal Scorers—Pun: Kodai Eskin 3, Puna Blair 2, Nicholas Davidson 2, Skyler Tjapkes. KS: Kaeo Andrade 2, Caleb Wright 2, David Wong

Mid-Pacific 17, Le Jardin 7

Goal Scorers—MPI: Jordan Clifford 8, Dylan Morris 4, Rylind Butler 2, Noah Yang, Finley Razee, Lucca Del Zotto. LJA: Jaxon Hinrichs 2, Wilson Smith 2, Zavior Ward 2, Colby Gray.

Varsity II

‘Iolani II 13, Le Jardin II 9

Goal Scorers—LJA: Achilles Thornton 4, Anthony Klutz 3, Ean Omori, Graham Fahrenwald. Iol: Wan Hao Sun 3, Kaiden Lee 3, Noa Yamashiroya 2, Vance Maeshiro, Jerry Gao, Makia Gerell, Dylan Cohen, Kai Drewes.

Punahou II 2, Kamehameha II 4

Goal Scorers—Pun: Jeffery Ferrer 3, Lochlain Keenan 2, Tyler Lau, Kainoa Bird, Jake Davidson. KS: Daniel Donahue, Oliko Hudgens, Lennox Quihano Meehan, Shane Koki