Scoreboard – September 11, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Calendar

Today

VOLLEYBALL

OIA West girls: Waianae at Mililani. (JV at 5 p.m.; Varsity at 6 p.m.).

WATER POLO

ILH boys: Varsity I, Mid-Pacific at ‘Iolani, 6 p.m. Varsity II, Mid-Pacific at ‘Iolani, 5 p.m.; Le Jardin at Punahou, 5 p.m.

TUESDAY

VOLLEYBALL

ILH, Varsity I/II girls: Punahou at ‘Iolani, 5 p.m.

ILH, Varsity III girls: Island Pacific vs. Lanakila Baptist, 5 p.m. at Hawaiian Mission; Assets at Hawaiian Mission, 6:30 p.m.; Christian Academy at La Pietra, 6:30 p.m.

FOOTBALL

Local Prep Scores

Thursday

KS-Hawaii 49, Kau 6

Friday

Leilehua 34, Aiea 7

Campbell 42, Nanakuli 0

Kapolei 54, Castle 3

Farrington 37, Moanalua 27

Waipahu 76, Radford 7

‘Iolani 40, Saint Louis II 28

Kalaheo 60, Kaimuki 43

Hilo 35, Kealakehe 6

Honokaa 45, Pahoa 6

Kamehameha II 24, Punahou II 7

Kekaulike 54, Baldwin 0

Saturday

Mater Dei 55, Kahuku 8

Kailua 21, Waianae 20

Pearl City 42, McKinley 6

Kaiser 27, Roosevelt 24

Damien 29, Pac-Five 10

Konawaena 64, Keaau 0

Kapaa 31, Waimea 22

Molokai 35, Lanai 6

Hana 40, Seabury hall 32

Hawaii Prep 18, Kohala 14

KS-Maui 45, Maui 0

UH schedule

(Record 1-2)

Aug. 26 at Vanderbilt L, 28-35

Sept. 1 vs. Stanford L, 24-37

Saturday vs. Albany W, 31-20

Sept. 16 at Oregon 2 p.m.

Sept. 23 vs. New Mexico St. 6 p.m.

Sept. 30 at UNLV! 10 a.m.

Oct. 14 vs. San Diego St.! 5 p.m.

Oct. 21 at New Mexico! noon

Oct. 28 vs. San Jose State! 6 p.m.

Nov. 4 at Nevada! 10 a.m.

Nov. 11 vs. Air Force! 6 p.m.

Nov. 18 at Wyoming! 9 a.m.

Nov. 25 vs. Colorado St.! 6 p.m.

All home games at Clarence T.C. Ching Complex

!—Mountain West game

GOLF

lpga Kroger Queen City Championship

Sunday

At Cincinnati

Final Round; par 72

(x-won on second playoff hole)

x-Minjee Lee $300,000 67-69-65-71—272

Charley Hull $181,723 67-68-68-69—272

Ruoning Yin $131,827 68-66-73-67—274

Ally Ewing $101,979 69-70-71-66—276

Peiyun Chien $56,545 66-64-73-74—277

Ariya Jutanugarn $56,545 69-69-68-71—277

Mi Hyang Lee $56,545 74-68-68-67—277

Morgane Metraux $56,545 68-66-70-73—277

Mel Reid $56,545 71-69-71-66—277

Yuka Saso $56,545 69-66-70-72—277

Hye Jin Choi $34,921 67-72-71-68—278

Cydney Clanton $34,921 71-69-69-69—278

Andrea Lee $34,921 71-67-69-71—278

Frida Kinhult $29,748 70-72-66-71—279

Madelene Sagstrom $29,748 69-68-68-74—279

Nasa Hataoka $25,934 73-63-72-72—280

Alexa Pano $25,934 73-66-70-71—280

Pavarisa Yoktuan $25,934 68-70-72-70—280

Esther Henseleit $22,485 70-70-73-68—281

Xiyu Lin $22,485 73-69-71-68—281

Gaby Lopez $22,485 71-71-68-71—281

Lexi Thompson $22,485 73-68-71-69—281

Perrine Delacour $17,983 67-69-74-72—282

Brooke Henderson $17,983 71-69-76-66—282

Dani Holmqvist $17,983 69-71-73-69—282

Yealimi Noh $17,983 68-71-71-72—282

Paula Reto $17,983 73-66-69-74—282

Hae-Ran Ryu $17,983 67-75-73-67—282

Jenny Shin $17,983 70-72-73-67—282

Mariah Stackhouse $17,983 73-69-70-70—282

Moriya Jutanugarn $13,849 69-73-70-71—283

Jennifer Kupcho $13,849 69-70-72-72—283

Emily Pedersen $13,849 67-69-78-69—283

Elizabeth Szokol $13,849 66-71-75-71—283

Rose Zhang $13,849 70-68-73-72—283

Na Rin An $11,262 72-71-71-70—284

Nanna Koerstz Madsen $11,262 70-70-72-72—284

Azahara Munoz $11,262 71-69-75-69—284

Gabriela Ruffels $11,262 69-69-74-72—284

Hinako Shibuno $11,262 73-70-68-73—284

Lauren Coughlin $8,681 70-72-75-68—285

Dana Fall $8,681 73-69-72-71—285

Lydia Ko $8,681 68-73-72-72—285

Stephanie Kyriacou $8,681 71-72-73-69—285

Pernilla Lindberg $8,681 70-71-73-71—285

Yuna Nishimura $8,681 72-69-73-71—285

Linnea Strom $8,681 66-70-78-71—285

Samantha Wagner $8,681 72-69-74-70—285

Champions Ascension Charity Classic

Sunday

At St. Louis

Final Round; par 71

Steve Flesch $300,000 66-66-62—194

Kevin Sutherland $176,000 64-66-67—197

Brett Quigley $132,000 68-64-68—200

Y.E. Yang $132,000 64-66-70—200

Ken Duke $82,667 66-65-70—201

Colin Montgomerie $82,667 71-64-66—201

David Toms $82,667 68-66-67—201

Richard Green $60,000 68-69-65—202

Timothy O’Neal $60,000 64-71-67—202

John Huston $48,000 69-67-67—203

Bernhard Langer $48,000 68-69-66—203

Wes Short $48,000 65-69-69—203

Ken Tanigawa $40,000 68-70-66—204

Brian Gay $36,000 65-70-70—205

Jeff Maggert $36,000 69-68-68—205

Kirk Triplett $36,000 67-69-69—205

Shane Bertsch $27,433 69-70-67—206

Kris Blanks $27,433 71-68-67—206

Jerry Kelly $27,433 70-71-65—206

Billy Mayfair $27,433 64-70-72—206

Dicky Pride $27,433 68-69-69—206

Paul Stankowski $27,433 69-70-67—206

Billy Andrade $19,600 68-69-70—207

David Branshaw $19,600 68-66-73—207

K.J. Choi $19,600 70-68-69—207

Ernie Els $19,600 68-70-69—207

Mark Hensby $19,600 70-72-65—207

Kenny Perry $19,600 67-69-71—207

Paul Goydos $15,450 68-68-72—208

Simon Griffiths $15,450 68-72-68—208

Thongchai Jaidee $15,450 70-69-69—208

Rob Labritz $15,450 70-71-67—208

Jason Bohn $12,086 68-73-68—209

Marco Dawson $12,086 70-69-70—209

Joe Durant $12,086 67-70-72—209

Robert Karlsson $12,086 71-68-70—209

Rocco Mediate $12,086 68-69-72—209

Rod Pampling $12,086 71-67-71—209

Tim Petrovic $12,086 67-68-74—209

Notah Begay $9,400 68-70-72—210

Olin Browne $9,400 69-70-71—210

Alex Cejka $9,400 66-71-73—210

Darren Clarke $9,400 69-71-70—210

Retief Goosen $9,400 66-73-71—210

Stephen Ames $7,400 73-68-70—211

Stuart Appleby $7,400 70-69-72—211

Robert Damron $7,400 70-73-68—211

Jesper Parnevik $7,400 72-67-72—211

Scott Verplank $7,400 71-70-70—211

DP Irish Open

Sunday

At Kildare, Ireland

Final Round; par 72

Vincent Norrman, Sweden $951,047 68-71-70-65—274

Hurly Long, Germany $615,383 67-66-70-72—275

Grant Forrest, Scotland $266,293 70-67-69-70—276

Ryan Fox, New Zealand $266,293 71-69-66-70—276

Thriston Lawrence, S. Africa $266,293 72-65-73-66—276

Shane Lowry, Ireland $266,293 68-68-72-68—276

Nick Bachem, Germany $129,566 70-72-66-69—277

Rikuya Hoshino, Japan $129,566 72-69-68-68—277

Min Woo Lee, Australia $129,566 71-67-69-70—277

Shubhankar Sharma, India $129,566 65-66-75-71—277

Connor Syme, Scotland $129,566 69-72-70-66—277

Daniel Hillier, New Zealand $88,531 68-71-70-69—278

Joost Luiten, Netherlands $88,531 67-70-71-70—278

Marcel Schneider, Germany $88,531 66-71-70-71—278

Jordan L. Smith, England $88,531 66-65-73-74—278

Julien Brun, France $70,170 67-70-69-73—279

Kristian Johannessen, Norway $70,170 66-74-69-70—279

Rory McIlroy, N. Ireland $70,170 69-70-66-74—279

Guido Migliozzi, Italy $70,170 69-66-74-70—279

Marcel Siem, Germany $70,170 71-67-70-71—279

Erik Van Rooyen, S. Africa $70,170 71-70-71-67—279

Paul Waring, England $70,170 71-69-70-69—279

Thomas Detry, Belgium $53,986 71-68-69-72—280

Nacho Elvira, Spain $53,986 70-67-74-69—280

Ross Fisher, England $53,986 66-66-74-74—280

Calum Hill, Scotland $53,986 69-65-72-74—280

Romain Langasque, France $53,986 71-66-71-72—280

David Law, Scotland $53,986 70-72-70-68—280

Mikael Lindberg, Sweden $53,986 67-71-73-69—280

Adrian Meronk, Poland $53,986 69-70-71-70—280

Matthew S.gate, England $53,986 72-70-70-68—280

Sami Valimaki, Finland $53,986 71-69-71-69—280

Kiradech Aphibarnrat, Thailand $40,839 70-72-69-70—281

Jorge Campillo, Spain $40,839 70-71-72-68—281

Alejandro Del Rey, Spain $40,839 75-66-70-70—281

John Parry, England $40,839 68-69-71-73—281

Mark Power, Ireland $40,839 68-71-70-72—281

Gunner Wiebe, USA $40,839 68-73-70-70—281

Bryce Easton, S. Africa $33,566 74-68-73-67—282

Julien Guerrier, France $33,566 71-71-69-71—282

Pablo Larrazabal, Spain $33,566 69-69-73-71—282

Tom McKibbin, N. Ireland $33,566 72-70-70-70—282

Aaron Rai, England $33,566 70-70-71-71—282

Nicolai Von Dellings., Germany $33,566 68-72-71-71—282

Jens Dantorp, Sweden $25,175 71-70-72-70—283

Luke Donald, England $25,175 68-72-71-72—283

Billy Horschel, USA $25,175 69-72-66-76—283

Scott Jamieson, Scotland $25,175 69-66-77-71—283

Niklas Moller, Denmark $25,175 69-69-75-70—283

AIR RIFLERY

OIA

EAST GIRLS

Kailua 1861, Kahuku 814

Top Shooter—Kail: Haley Jeong 483.

Kah: Leilani Izon 431

Kalani 1904, Kaimuki 317

Top Shooter—Kaln: Keira Lam 492, Kaim: Tai Ana 177.

Moanalua 1997, Kaiser 1879

Top Shooter—Moa: Makayla Hashimoto 503, Kais: Helina Thoi 500

Roosevelt 1812, Castle 1181

Top Shooter—Roo: Shelby Oda-Galisa 484. Cas: Summer Schindel 468

WEST GIRLS

Campbell 1571, Waipahu 1340

Top Shooter—Camp: Kylie Pennell 419. Waip: Laney Young 486

Waialua 1631, Waianae 1038

Top Shooter—Wlua: Kaulana Lausterer 487. Wnae: Emily Revilla 348.

Radford 1713, Kapolei 241

Top Shooter—Rad: Kristaleen Fugrad 483, Kap: Gianna Andaya 241.

Leilehua 1942, Nanakuli 0

Top Shooter—Lei: Prenalynn Raymond 523

EAST BOYS

Kailua 1894, Kahuku 1183

Top Shooter—Kail: Aysa Jones 492, Kah: Cole Davis 424.

Kalani 1944, Kaimuki 977

Top Shooter—Kaln: Aidan Gia-Diep 500, Kaim: Cabral Kahehkili 359.

Moanalua 2058, Kaiser 1985

Top Shooter—Moa: Ryan Cochling 519. Kais: Rowen Balagtas 515.

Roosevelt 1655, Castle 1586

Top Shooter—Roo: Ryan Onizawa 439. Cas: Nakoa Suzukawa 466

WEST BOYS

Campbell 1435, Waipahu 1392

Top Shooter—Camp: Emmanuel Cabiles 390. Waip: Evan Yonemura 461

Waialua 1819, Waianae 1364

Top Shooter—Wlua: Danny Nguyen 508. Wnae: Landon Ujimori 484.

Kapolei 1262, Radford 1605

Top Shooter—Rad: Justin Carino 477. Kap: Russell Pelekai 397.

Nanakuli 487, Leilehua 1888

Top Shooter—Lei: Jonash Cabias 497, Nana: Dustin Upfold 287.