Scoreboard – September 13, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

Today

AIR RIFLERY

OIA East: Moanalua at Kalaheo; Kaimuki at Kahuku; Kailua at Kaiser; Kalani at

Roosevelt. Matches start at 3 p.m.

OIA West: Campbell at Waianae; Waipahu at Kapolei; Waialua at Nanakuli; Radford at Pearl City. Matches start at

3 p.m.

BOWLING

ILH: 4:15 p.m. at Hickam Bowling Center.

VOLLEYBALL

OIA West girls: Waipahu at Kapolei; Leilehua at Nanakuli; Campbell at Radford. White at 5 p.m.; JV at 6 p.m.; Varsity at

7 p.m. Also: Pearl City at Waianae (JV at

5 p.m.; Varsity at 6 p.m.); Mililani at Waialua (JV at 5 p.m.; Varsity at 6 p.m.).

WATER POLO

ILH boys: Varsity I, Punahou at ‘Iolani,

6 p.m. Varsity II, Punahou at ‘Iolani, 5 p.m.

THURSDAY

BOWLING

OIA East: 5 p.m. at K-Bay Lanes.

SOCCER

Big West women: Cal State Northridge vs. Hawaii, 7 p.m. at Waipio Peninsula

Soccer Stadium.

College women: Hawaii Pacific vs. Chaminade, 12:30 p.m. at Saint Louis School field.

VOLLEYBALL

PacWest women: Chaminade vs. Hawaii Pacific, 7 p.m. at St. Francis’ Shark Tank.

ILH, Varsity I/II girls: ‘Iolani at

Kamehameha; 5 p.m.; Mid-Pacific at

Hawaii Baptist, 6 p.m.; Hanalani at

Maryknoll, 6 p.m.; Damien at Sacred Hearts, 6:30 p.m.

ILH, Varsity III girls: St. Andrew’s vs.

Island Pacific, 5 p.m. at Hawaiian Mission; Lanakila Baptist at Hawaiian Mission,

6:30 p.m.; Assets at La Pietra, 6:30 p.m.

OIA East girls: Kaiser at McKinley;

Roosevelt at Kalaheo; Farrington at Castle; Kailua at Kalani. White at 5 p.m.; JV at

6 p.m.; Varsity at 7 p.m. Also: Anuenue at Moanalua (White only), 5 p.m.; Kaimuki at Kahuku (White at 5 p.m.; Varsity at 6 p.m.).

FOOTBALL

UH schedule

(Record 1-2)

Aug. 26 at Vanderbilt L, 28-35

Sept. 1 vs. Stanford L, 24-37

Sept. 9 vs. Albany W, 31-20

Saturday at Oregon 2 p.m.

Sept. 23 vs. New Mexico St. 6 p.m.

Sept. 30 at UNLV! 10 a.m.

Oct. 14 vs. San Diego St.! 5 p.m.

Oct. 21 at New Mexico! noon

Oct. 28 vs. San Jose State! 6 p.m.

Nov. 4 at Nevada! 10 a.m.

Nov. 11 vs. Air Force! 6 p.m.

Nov. 18 at Wyoming! 9 a.m.

Nov. 25 vs. Colorado St.! 6 p.m.

All home games at Clarence T.C. Ching Complex

!—Mountain West game

AP Top 25 Schedule

Thursday

No. 22 Miami vs. Bethune-Cookman,

1:30 p.m.

Saturday

No. 1 Georgia vs. South Carolina, 9:30 a.m.

No. 2 Michigan vs. Bowling Green,

1:30 p.m.

No. 3 Florida St. at Boston College, 6 a.m.

No. 4 Texas vs. Wyoming, 2 p.m.

No. 6 Ohio St. vs. W. Kentucky, 10 a.m.

No. 7 Penn St. at Illinois, 6 a.m.

No. 8 Washington at Michigan St., 11 a.m.

No. 9 Notre Dame vs. Cent. Michigan,

8:30 a.m.

No. 10 Alabama at South Florida, 9:30 a.m.

No. 11 Tennessee at Florida, 1 p.m.

No. 12 Utah vs. Weber St., 8 a.m.

No. 13 Oregon vs. Hawaii, 2 p.m.

No. 14 LSU at Mississippi St., 6 a.m.

No. 15 Kansas St. at Missouri, 6 a.m.

No. 16 Oregon St. vs. San Diego St.,

9:30 a.m.

No. 17 Mississippi vs. Georgia Tech,

1:30 p.m.

No. 18 Colorado vs. Colorado St., 4 p.m.

No. 19 Oklahoma at Tulsa, 9:30 a.m.

No. 20 North Carolina vs. Minnesota,

9:30 a.m.

No. 21 Duke vs. Northwestern, 9:30 a.m.

No. 23 Washington St. vs. N. Colorado,

11 a.m.

No. 24 UCLA vs. NC Central, 11 a.m.

No. 25 Iowa vs. W. Michigan, 9:30 a.m.

VOLLEYBALL

ILH

Tuesday

Girls Varsity I/II

Punahou def. ‘Iolani 25-20, 21-25, 25-17,

25-19

Girls Varsity III

Island Pacific def. Lanakila Baptist 25-15,

25-18, 25-7

Hawaiian Mission def. Assets 25-8, 25-20,

25-20

BIIF

Tuesday

Girls Varsity

Hilo def. Kealakehe 25-11, 25-14, 25-11

Girls JV

Hilo def. Kealakehe 25-7, 25-14

BOWLING

ILH

At Hickam Bowling Center

Tuesday

Boys Varsity

Damien 2, Saint Louis 1

Punahou 3, Mid-Pacific 0

Maryknoll 3, Assets 0

Kamehameha 3, ‘Iolani 0

Hawaii Baptist 3, Hanalani 0

High game/series—DMS: Kalani Castro 192/Jaythan Bucasas 489. StL: Tyler

Tamayori 159/450. Pun: Tate Takamiya 204/Tanner Iwashita 466. MPI: Kaz

Yamada 169/462. Mary: Jarren Yamashita 155/403. Assets: Colby Oshiro 145/386. KS: Judah Ota 192/Laine Shimokawa 496. Iol: Shane DeRego 209/551. HBA: Connor Gum 218/558. Han: Todd

Dumlao 204/577.

Boys JV

Damien 3, Saint Louis 0

Maryknoll 2, Punahou Gold 1

Kamehameha 3, ‘Iolani 0

Hawaii Baptist Black 3, Hawaii Baptist

Gold 0

OIA Eastern Division

At K-Bay Lanes

Sept. 7

Girls

1. Moanalua 1893. 2. Kalani 1883. 3.

Kaiser 1811. 4 Roosevelt 1776. 5. Castle 1593. 6. Farrington 850. 7. Kalaheo 732. 8. McKinley 695.

High game/series—Moan: Caytlen

Oishi-Gascon 170/Brenna Domion 441. Kaln: Kylie Tanimura 172/466. Kais:

Haley Fujiwara 176/490. Roos: Sydney Ozaki 148/Raena Sodetani 396. Cast: Hayden Akau 142/405. Farr: Jheslyn Galapia 113/304. Kalh: Addison Nash 108/266. McK: Caiomhe Raziel Casabar 103/247.

Boys

1. Castle 2211. 2. Kalani 2197. 3. Moanalua 2161. 4. Kalaheo 1954. 5. Kaiser 1751.

6. McKinley 1293. 7. Roosevelt 1234.

8. Farrington 1180. 9. Kailua 1093.

10. Kaimuki 332.

High game/series—Cast: Dylan Terada 212/595. Kaln: Sage Okumura-Wong 194/461. Moan: Coy Sasano 222/507. Kalh: William Balia 155/Landon Lackey 429. Kais: Chase Kawada 170/443. McK: Rayden Kikiloi 108/Matthew

Kobiyashi 295. Roos: Allen Raushenburg 204/498. Farr: Kyle Fong 157/385. Kail: Makai Aurio 197/424. Kaim: Mark Kama Jr. 126/332.

OIA Western Division

At Schofield Lanes

Sept. 6

Girls

1. Pearl City 2377. 2. Kapolei 2166.

3. Mililani 1648. 4. Campbell 1538.

5. Waialua 1230. 6. Waipahu 1175. 7. Aiea 1123. 8. Nanakuli 1020. 9. Waianae 861. 10. Leilehua 693. 11. Radford 645.

High game/series—PC: Samantha

Kanehailua 212/597. Kap: Jayna Yockman 189/547. Mil: Kalli Tanita 162/437. Camp: Shayna Bright 198/456. Wail: Adriana Pao 117/300. Waip: Chryslin Sakata 200/493. Aiea: Estrella Perez 108/290. Nan: Ladayna Aranas 133/374. Wain: Deja Kaleopaa-Kaopui 180/456. Lei: Briell Smith 147/404. Rad: Rori Page 137/380.

Boys

1. Campbell 2432. 2. Pearl City 2422.

3. Mililani 2302. 4. Waipahu 2124. 5. Aiea 2000. 6. Leilehua 1970. 7. Kapolei 1873. 8. Waialua 1705. 9. Nanakuli 1648. 10. Waianae 1613. 11. Radford 605.

High game/series—Camp: Dane

Francisco 224/Tallan Veal 572. PC: Jayden Kadooka 198/Titan Vickery 561. Mil: Ryson Ishizaki 194/546. Waip: Rhys Roller 187/487. Aiea: Koby Shinigi-Ling 199/556. Lei: Ethan Soberano 178/Mark Elizarde 388. Kap: Destin Bello-Nakoa 206/484. Wail: Cire Lagua 192/473. Nan: Sonny Carrick 166/483. Wain: Brandon Lazo 170/366. Rad: Nathan Reed 99/223.

PIGEON RACING

Oahu Invitational Flyers

From Makawao, Maui to Oahu

Saturday

1. Troy Kamaka 109.720 miles/57.96 mph. 2. Dexter Wong 116.423/57.37. 3. Ivan Endo 115.020/57.23. 4. Gilbert Dano 116.359/56.95. 5. Virgil Roldan 116.404/56.81.