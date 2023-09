Scoreboard – September 15, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Calendar

Today

FOOTBALL

High school, Non-League: Kamehameha at Leilehua, 6 p.m.; Punahou at Campbell, 7:30 p.m.; Saint Louis at Mililani, 7:30 p.m.

High school, OIA DI/Open: Waipahu at Waianae, 7:30 p.m.

SOCCER

College women: Stanislaus State vs.

Hawaii Hilo, 3 p.m. at Vulcan Soccer Field.

VOLLEYBALL

ILH, Varsity I/II girls: University High at Punahou, 6 p.m.

WATER POLO

ILH boys: Varsity I, Punahou at

Kamehameha, 6 p.m. Varsity II, Punahou at Kamehameha, 5 p.m.

SATURDAY

AIR RIFLERY

OIA East: Moanalua at Castle; Kaimuki at Roosevelt; Kaiser at Kahuku; Kailua at

Kalaheo. Matches start at 9 a.m.

OIA West: Kapolei at Campbell; Waianae at Nanakuli; Waipahu at Pearl City; Radford at Leilehua. Matches start at 9 a.m.

CROSS COUNTRY

College men and women: Chaminade Invitational, 8 a.m. at Kapiolani Park.

OIA: Qualifying Meet, 8:30 a.m. Kailua.

FOOTBALL

High school, Non-League: St. John

Bosco (Calif.) at Kahuku, 6 p.m.

High school, ILH: Damien at Punahou I-AA, 3:15 p.m.; Saint Louis I-AA at

Kamehameha I-AA, 6 p.m.

SOFT TENNIS

OIA East: Kalaheo, Castle at Roosevelt; Kalani, McKinley at Kailua; Kaiser, Kaimuki at Moanalua. Matches start at 9 a.m.

OIA West: Aiea, Mililani at Waipahu; Campbell, Waialua at Pearl City; Leilehua, Waianae at Kapolei. Matches start at 9 a.m.

VOLLEYBALL

PacWest women: Hawaii Pacific vs.

Hawaii Hilo, 7 p.m. at Vulcan Gym.

ILH, Varsity I/II girls: ‘Iolani II at Sacred Hearts, 9 a.m.; Punahou II at Maryknoll, 10:15 a.m.; Mid-Pacific at ‘Iolani, 1:30 p.m.; Kamehameha at Le Jardin, 1:30 p.m.; Hawaii Baptist at Punahou, 1:30 p.m.; Damien at Hanalani, 3 p.m.

WATER POLO

ILH boys: Varsity I, Le Jardin vs. ‘Iolani,

5 p.m. at Punahou. Varsity II, Mid-Pacific at Punahou, 4 p.m.

AIR RIFLERY

OIA

Wednesday

Eastern Division

Boys

Moanalua 2147, Kalaheo 1195. Top shooters—Moan: Ryan Cochling 546. Kalh: David Na 472.

Kahuku 1211, Kaimuki 783. Top

shooters—Kah: Cole David 451. Kaim: Cabral Kahekili 338.

Kaiser 2038, Kailua 1879. Top shooters—

Kais: Donovan Collard 516. Kail: Aysa Jones 502.

Kalani 1929, Roosevelt 1760. Top shooters—Kaln: Kody Hayashi 510. Roos: Brian Park 469.

Girls

Moanalua 2087, Kalaheo 1559. Top shooters—Moan: Meigan Mitsuyoshi 538. Kalh: Carolina Boland 430.

Kahuku 1204, Kaimuki 253. Top

shooters—Kah: Haromi Suiniika 436. Kaim: Tai Ana 129.

Kailua 1909, Kaiser 1868. Top shooters—

Kail: Laurenn Fujikawa 489. Kais: Helina Thoi 489.

Kalani 1991, Roosevelt 1873. Top shooters—Kaln: Tifany Subramaniam 515. Roos: Shelby Oda-Galisa 500.

Western Division

Boys

Campbell 1339, Waianae 1332. Top shooters—Camp: Emmanuel Cabiles 401. Wain: Landon Ujimori 476.

Waipahu 1316, Kapolei 1299. Top shooters—Waip: Troy Mendoza 398. Kap: Russell Pelekai 399.

Waialua 1827, Nanakuli 544. Top

shooters—Wail: Danny Nguyen 495. Nan: Dustin Upfold 293.

Pearl City 1936, Radford 1642. Top shooters—PC: Carson Ohira 514. Rad:

Jason Vergara 419.

Girls

Campbell, 1599, Waianae 1092. Top shooters—Camp: Kylie Pennell 430. Wain: Caitlynn Yamada 375.

Waipahu 967, Kapolei 263. Top

shooters—Waip: Laney Young 490. Kap: Gabriel Rivera 263.

Waialua 1780, Nanakuli 0. Top shooter—Wail: Kaulana Lausterer 501.

Pearl City 2077, Radford 1191. Top shooters—PC: Brooke Hirota 532. Rad:

Nicole Grant 425.

VOLLEYBALL

ILH

Thursday

Girls Varsity I/II

Kamehameha def. ‘Iolani 25-16, 25-16,

25-22

Maryknoll def. Hanalani 25-10, 25-19,

25-9

Damien def. Sacred Hearts 25-21, 21-25,

25-14, 25-14

Girls Varsity III

La Pietra def. Assets 25-21, 25-8, 25-12

St. Andrew’s def. Island Pacific 25-22,

22-25, 25-16, 25-22

Hawaiian Mission def. Lanakila Baptist

25-17, 25-17, 25-14

OIA

Eastern Division

Thursday

Girls Varsity

Kahuku def. Kaimuki 25-13, 25-14, 25-11

Kalani def. Kailua 25-14, 23-25, 25-11,

25-11

Girls White

Kahuku def. Kaimuki 21-3, 21-5

Kalani def. Kailua 21-11, 21-11

Western Division

Wednesday

Girls Varsity

Campbell def. Radford 25-19, 25-14,

25-17

Girls White

Campbell def. Radford 21-9, 21-10

Girls JV

Campbell def. Radford 21-9, 21-7

BOWLING

ILH

At Hickam Bowling Center

Thursday

Boys Varsity

Punahou 3, Assets 0

Saint Louis 2, Maryknoll 1

Damien 3, ‘Iolani 0

Kamehameha 3, Hanalani 0

Hawaii Baptist 3, Island Pacific 0

High game/series—Pun: Jalen Matsuura 178/Tate Takamiya 454. Assets: Colby

Oshiro 175/473. StL: Andrew Cashman 206/516. Mary: Christian Kloetzel 244/Jarren Yamashita 490. DMS: Jaythan

Bucasas 179/Kalani Castro 491. Iol: Laine Shimokawa 183/461. KS: Shane Derego 221/583. Han: Michael Hong 197/460. HBA: Evan Tamashiro 213/Eddy Vallesteros 492. IPA: Jett Taaca 169/Tristan Bedford 447.

Boys JV

Punahou Blue 2, Punahou Gold 1

Maryknoll 3, Saint Louis 0

‘Iolani 2, Damien 1

Kamehameha 3, Hawaii Baptist Gold 0