Scoreboard – September 20, 2023

CALENDAR

Today

AIR RIFLERY

OIA East: Kalani at Moanalua; Kaiser at Kalaheo; Kailua at Castle; Roosevelt at

Kahuku. Matches start at 3 p.m.

OIA West: Nanakuli at Campbell; Kapolei at Pearl City; Waipahu at Leilehua; Waialua at Radford. Matches start at 3 p.m.

BOWLING

ILH boys and girls: 4:15 p.m. at Hickam Bowling Center.

VOLLEYBALL

PacWest women: Point Loma vs. Hawaii Pacific, 7 p.m. at St. Francis’ Shark Tank.

OIA West girls: Mililani at Aiea; Radford at Pearl City; Nanakuli at Campbell. White at 5 p.m.; JV at 6 p.m.; Varsity at 7 p.m. Also: Waipahu at Waianae (JV at 5 p.m.; Varsity at 6 p.m.); Waialua at Leilehua (JV at 5 p.m.; Varsity at 6 p.m.).

THURSDAY

BOWLING

ILH boys: 4:15 p.m. at Hickam Bowling Center.

OIA East: 5 p.m. at K-Bay Lanes.

FOOTBALL

OIA Division II: Kalaheo at Roosevelt,

6 p.m.

SOCCER

College: Chaminade vs. Hawaii Hilo. Men at 12:30 p.m.; Women at 3 p.m. Games at Vulcan Soccer Field.

VOLLEYBALL

PacWest women: Point Loma vs.

Chaminade, 7 p.m. at McCabe gym.

PacWest women: Concordia Irvine vs. Hawaii Hilo, 7 p.m. at Vulcan Gym.

ILH, Varsity I/II girls: ‘Iolani vs. University High, 5 p.m. at Maryknoll; Hanalani at Le Jardin, 6 p.m.; ‘Iolani II at Punahou II, 6 p.m.; Mid-Pacific at Damien, 6:30 p.m.; Punahou at Maryknoll, 6:30 p.m.

ILH, Varsity III girls: Lanakila Baptist vs. Christian Academy, 5 p.m. at Hawaiian Mission; St. Andrew’s at La Pietra, 6 p.m.; Island Pacific at Hawaiian Mission, 6:30 p.m.

OIA East girls: Kaiser at Moanalua; Kalani at Kalaheo; Roosevelt at Farrington. White at 5 p.m.; JV at 6 p.m.; Varsity at 7 p.m. Also: Anuenue at Kailua (White only),

5 p.m.; Castle at Kaimuki (White at 5 p.m.;

Varsity at 6 p.m.).

BOWLING

ILH

At Hickam Bowling Center

Tuesday

Boys Varsity

Hawaii Baptist 3, Mid-Pacific 0

Punahou 3, Island Pacific 0

Damien 2, Hanalani 1

Kamehameha 2.5, Saint Louis 0.5

‘Iolani 3, Maryknoll 0

High game/series—HBA: Evan Tamashiro 246/583. MPI: Kaz Yamada 203/548. Pun: Jalen Matsuura 199/Tate Takamiya 481. IPA: Jett Taaca 192/Tristan Bedford 468. DMS: Jakob Nishimura

179/Jaythan Bucasas 475, Kalani Castro 475. Han: Michael Hong 195/Gary

Phillips 486. KS: Shane Derego 212/538. StL: Cael Merryman 167, Blaize Arakawa 167/Merryman 458. Iol: Judah Ota 223/526. Mary: Aidan Ilano 165/Jarren Yamashita 428.

Boys JV

Damien 2, Hawaii Baptist Gold 1

Kamehameha 3, Saint Louis 0

Maryknoll 3, ‘Iolani 0

PIGEON RACING

Oahu Invitational Flyers

From Waimea, Hawaii Island to Oahu

Saturday

1. Dexter Wong 181.294 miles/55.10 mph. 2. Gilbert Dano 181.230.55.09. 3. Mel

Miyamura 172.065/55.03. 4. Stan George 173.113/54.93. 5. Ivan Endo 179.891/

54.85.

GOLF

Hawaii State Junior Golf

Association

Kauai Junior Championship

At Puakea Golf Course

Weekend Results

Boys

7-10

Jason Uno 77-76—153

Ace Nahiku Hickman 88-85—173

Ike Tydingco 86-100—186

Tre Tydingco 92-100—192

Roux Ridings 95-99—194

11-12

Carson Kage 72-81—153

Brycen James Massey 80-79—159

Benjamin Penzes 77-83—160

Royal Ridings 82-86—168

Keola Earle 88-81—169

13-14

Isaac Kim 79-83—162

Graham Morgan 84-78—162

Austin Koki 85-81—166

Drew Tom 83-84—167

Renyn Lee 90-88—178

15-18

Noah Otani 66-74—140

Ben Cafferio 72-73—145

Chance Wilson 75-75—150

Casey Johansen 77-75—152

Jordan Takai 77-78—155

Tyler Tamayori 76-79—155

Girls

7-10

Lucy Cui 80-77—157

Makayla Yonemura 81-81—162

Audrey Fujikawa 80-87—167

Yaru Bey 85-90—175

Madison Sur 92-83—175

11-12

Makena Yonemura 82-77—159

Cassidy Chang 85-78—163

Lauryn Lee 80-84—164

13-14

Alexa Takai 74-74—148

Kira Uno 80-75—155

Jacey Kage 75-80—155

Samantha Monroe 78-80—158

Hudson Omori 78-89—167

Mia Nakaoka 83-84—167

15-18

Jasmine Wong 75-69—144

Kate Nakaoka 74-73—147

Mariko Yonemura 76-84—160

Kirsten Hall 78-82—160

Kieran Florino 75-86—161

VOLLEYBALL

ILH

Tuesday

Girls Varsity I/II

Punahou def. Le Jardin 25-10, 25-13,

25-12

Kamehameha def. Mid-Pacific 25-18,

25-23, 25-13

Maryknoll def. ‘Iolani 21-25, 25-21, 22-25,

25-22, 15-12

Damien def. Hawaii Baptist 25-21, 31-29,

25-18

University def. ‘Iolani II 25-9, 25-21, 25-15

Girls Varsity III

La Pietra def. Lanakila Baptist 25-17, 25-23,

25-16

Girls JV

Sacred Hearts def. Le Jardin 25-21, 25-12

Kamehameha def. Mid-Pacific 25-17, 25-22

OIA East

Tuesday

Girls Varsity

Farrington def. Kaimuki 25-11, 25-18,

16-25, 25-21

Kalani def. Castle 25-16, 25-15, 25-19

Kalaheo def. McKinley 25-13, 25-12, 25-21

Girls White

Kahuku def. Anuenue 21-9, 21-13

Kalani def. Castle 21-16, 21-18

Girls JV

Kaimuki def. Farrington 21-17, 21-15

Castle def. Kalani 21-10, 21-9

OIA West

Monday

Girls Varsity

Aiea def. Waipahu 22-25, 25-20, 13-25,

25-22, 15-12

Leilehua def. Campbell 27-26, 20-25,

25-22, 25-18

Nanakuli def. Waianae 25-20, 25-23,

24-26, 25-22

Mililani def. Pearl City 25-10, 25-9, 25-15

Girls White

Aiea def. Waipahu 21-8, 21-7

Leilehua def. Campbell 21-15, 21-19

Mililani def. Pearl City 21-8, 21-3

Girls JV

Waipahu def. Aiea 21-10, 21-11

Campbell def. Leilehua 21-15, 21-13

Waianae def. Nanakuli 21-11, 20-21, 15-9

Mililani def. Pearl City 21-11, 21-10

BIIF

Monday

Girls Varsity

Kamehameha-Hawaii def. Keaau 25-3,

25-9, 25-11

Girls JV

Kamehameha-Hawaii def. Keaau 25-8, 25-6

Saturday

Girls Varsity

Kamehameha-Hawaii def. Kealakehe 25-14,

25-16, 25-13

Girls JV

Kamehameha-Hawaii def. Kealakehe 25-9,

25-13

AIR RIFLERY

OIA

Saturday

Eastern Division

Boys

Moanalua 2080, Castle 1729. Top shooters—Moan: Ryan Cochling 539.

Cast: Nakoa Suzukawa 487.

Roosevelt 1628, Kaimuki 524. Top shooters—Roos: Haydn Hookano 463. Kaim: John de Rego 350.

Kaiser 1994, Kahuku 1197. Top shooters—

Kais: Rowen Balagtas 515. Kah: Cole Davis 468.

Kailua 1922, Kalaheo 1037. Top shooters—

Kail: Liam Madiam 508. Kalh: Hunter

Cobeen 441.

Girls

Moanalua 2027, Castle 1204. Top

shooters—Moan: Gianna Fabre 516. Cast: Summer Schindel 489.

Roosevelt 1833, Kaimuki 346. Top shooters—Roos: Shelby Oda-Galisa 490. Kaim: Tai Ana 189.

Kaiser 1817, Kahuku 382. Top shooters—Kais: Lauren Nip 492. Kah: Martina Camit-Simon 382.

Kailua 1880, Kalaheo 1700. Top

shooters—Kail: Haley Jeong 488. Kalh: Carolina Boland 471.

Western Division

Boys

Campbell 1539, Kapolei 1383. Top shooters—Camp: Enrique Pumaras 446. Kap: Russell Pelekai 423.

Waianae 1408, Nanakuli 874. Top shooters—Wain: Landon Ujimori 488.

Nan: Kendred Titcomb 344.

Pearl City 1965, Waipahu 1519. Top shooters—PC: Carson Ohira 516. Waip: Evan Yonemura 481.

Leilehua 1906, Radford 1556. Top shooters—Lei: Jonash Cabias 495. Rad:

Jason Vergara 434.

Girls

Campbell 1565 Kapolei 635. Top

shooters—Camp: Kylie Pennell NA. Kap: Gianna Andaya 323.

Waianae 1260, Nanakuli 0. Top shooter: Caitlynn Yamada 447.

Pearl City 2079, Waipahu 1411. Top shooters—PC: Brooke Hirota 530. Waip: Laney Young 467.

Leilehua 2015, Radford 1724. Top shooters—Lei: Ryiane Lei Pascua 517.

Rad: Kristaleen Fugrad 499.

ILH

Saturday

Boys Varsity

Pac-Five 1051, Punahou 1037. Top shooters—P5: Felipe-Antonio Montano 274. Pun: Ian Kuo 262.

Girls Varsity

Pac-Five 1037, Punahou 1014. Top shooters—P5: Alison Namiki Roberts 265. Pun: Miya Peterson 262.

Boys JV

Pac-Five 957, Punahou 907

Girls JV

Punahou 984, Pac-Five 979

FOOTBALL

UH schedule

(Record 1-3)

Aug. 26 at Vanderbilt L, 28-35

Sept. 1 vs. Stanford L, 24-37

Sept. 9 vs. Albany W, 31-20

Sept. 16 at No. 13 Oregon L, 55-10

Saturday vs. New Mexico St. 6 p.m.

Sept. 30 at UNLV! 10 a.m.

Oct. 14 vs. San Diego St.! 5 p.m.

Oct. 21 at New Mexico! noon

Oct. 28 vs. San Jose State! 6 p.m.

Nov. 4 at Nevada! 10 a.m.

Nov. 11 vs. Air Force! 6 p.m.

Nov. 18 at Wyoming! 9 a.m.

Nov. 25 vs. Colorado St.! 6 p.m.

All home games at Clarence T.C. Ching Complex

!—Mountain West game

WATER POLO

ILH

Tuesday

Boys Varsity I

Punahou 17, Le Jardin 5. Goal scorers—Pun: Dylan McManus 3, Santino Garcia 3, Skyler Tjapkes 2, Nicholas Davidson 2, Kala Clark 2, Shota Eskin, Porter Blair, Hayden Dikeman, Blake Garlin, Kodai

Eskin. LeJ: Wilson Smith 2, Colby Gray, Walker Slay, Jaxon Hinrichs.

Boys Varsity II

‘Iolani II 13, Le Jardin II 7. Goal scorers—Iol: Noa Yamashiroya 7, Mateo Camp, Wan Hao Sun, Vance Maeshiro, Kaiden Lee, Dylan Cohen, Kai Drewes. LeJ: Anthony Klutz 2, Jackson Shuck 2, Oliver Miller 2, Torin Cole.