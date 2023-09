Scoreboard – September 29, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

Today

FOOTBALL

OIA DI/Open: Aiea vs. Farrington, 7 p.m. at Radford; Nanakuli at Leilehua, 7:30 p.m.; Castle at Waipahu, 7:30 p.m.

OIA Division II: Kaimuki at Kaiser, 7 p.m.; McKinley at Waialua, 7 p.m.; Kalaheo at Pearl City, 7 p.m.; Kalani at Roosevelt,

7:30 p.m.

VOLLEYBALL

ILH, Varsity I/II girls: Punahou II at

Hawaii Baptist, 6 p.m.

WATER POLO

ILH boys: Varsity I, Le Jardin at Punahou, 6 p.m. Varsity II, Le Jardin vs. Mid-Pacific,

5 p.m. at Punahou; ‘Iolani at Kamehameha, 6 p.m.

SATURDAY

AIR RIFLERY

OIA East: Castle at Kahuku; Kalaheo at Kalani; Roosevelt at Kailua; Kaiser at Kaimuki. Matches start at 9 a.m.

OIA West: Leilehua at Campbell; Pearl City at Waialua; Nanakuli at Waipahu;

Kapolei at Waianae. Matches start at 9 a.m.

CROSS COUNTRY

College men and women: Hawaii Hilo Invitational, 7 a.m. at Naniloa Golf Course.

OIA: Kalani Invitational, 3 p.m. at Central Oahu Regional Park.

FOOTBALL

ILH Open: Punahou vs. Saint Louis at

Farrington, 6 p.m.

ILH Division II: Kamehameha I-AA at Punahou I-AA, 3 p.m.

OIA DI/Open: Kailua at Radford, 5 p.m.; Mililani at Waianae, 6:30 p.m. Kahuku at Moanalua, 6:30 p.m.

KAYAKING

ILH: Sprint races, boys at 9:20 a.m.; girls at 10 a.m. at Ala Wai Canal.

SOFT TENNIS

OIA: Team Championships, 9 a.m. at

Mililani.

VOLLEYBALL

ILH, Varsity I/II girls: Le Jardin at Damien, 11 a.m.; Hawaii Baptist at Hanalani, 11:30 a.m.; Sacred Hearts at ‘Iolani, 11:30 a.m.; Maryknoll at Kamehameha, 1 p.m.;

Mid-Pacific at Punahou, 1 p.m.; Punahou II vs. University High, 2:30 p.m. at Sacred Hearts.

WATER POLO

ILH boys: Varsity I, ‘Iolani vs. Punahou,

3 p.m.; Mid-Pacific vs. Le Jardin, 4 p.m.; Kamehameha vs. Punahou, 5 p.m. Games at Punahou.

SOCCER

PacWest

Thursday

Men

At San Francisco

Academy of Art 3, Chaminade 1. Goal scorers—AA: Elvis Mensah (17:40), Jossart Jodito (30:21), Gilly Miller (62:41). CU:

Oliver Horgan (54:43).

At Fresno, Calif.

Fresno Pacific 3, Hawaii Pacific 0. Goal scorers—FP: Stephan Morris (62:06), Joao Perez (73:29), Guilherme Marinho (84:52).

At San Rafael, Calif.

Dominican 4, Hawaii Hilo 1. Goal

scorers—DU: Diego Grande (9:23, 33:57), Lex Bernier (67:07), Cole Porter (85:14). Hilo: Colby Lee (21:26).

Women

At San Francisco

Chaminade 4, Academy of Art 0. Goal scorers—Haley Mo‘okini (24:48, PK; 64:47 PK), Kylie Ifuku (44:59), Delaney Buntin (82:02).

At Fresno, Calif.

Fresno Pacific 0, Hawaii Pacific 0

At San Rafael, Calif.

Hawaii Hilo 3, Dominican 0. Goal

scorers—Megan Donovan (10:47, 56:15), Jazlynn Ellis (60:55).

AIR RIFLERY

OIA

Wednesday

Eastern Division

Boys

Castle 1885, Kalaheo 712. Top shooters—

Cast: Chase Wakabayashi 481. Kalh: Hunter Cobeen 388.

Moanalua 2057, Roosevelt 1759. Top shooters—Moan: Ryan Cochling 528. Roos: Haydn Hookano 474.

Kaiser 2032, Kalani 1925. Top shooters—

Kais: Aidan Gia-Diep 495. Kais: Donovan Collard 521.

Kailua 1920, Kaimuki 495. Top shooters—

Kail: Liam Madiam 498. Kaim: Dante Hanawahine 271.

Girls

Kalaheo 1725, Castle 1719. Top

shooters—Kalh: Carolina Boland 467. Cast: Summer Schindel 479.

Moanalua 2070, Roosevelt 1877. Top shooters—Moan: Meigan Mitsuyoshi 530. Roos: Shelby Oda-Galiza 493.

Kalani 2058, Kaiser 1861. Top shooters—

Kaln: Anna Seavey 532. Kris: Helina Thoi 475.

Kailua 1948, Kaimuki 414. Top shooters—

Kail: Haley Jeong 505. Kaim: Lomavita Maima 231.

Western Division

Boys

Radford 1721, Nanakuli 677. Top

shooters—Rad: Justin Carino 447. Nan: Kendred Titcomb 271.

Waialua 2008, Kapolei 1428. Top

shooters—Wail: Danny Nguyen 544. Kap: Michael Fuentes 395.

Waipahu 1668, Waianae 1421. Top shooters—Waip: Evan Yonemura 515. Wain: Landon Ujimori 523.

Girls

Radford 1590, Nanakuli 0. Top shooter—Rad: Nicole Grant 442.

Waialua 1915, Kapolei 907. Top

shooters—Wail: Evangeline Shriver-

Kealoha 527. Kap: Gabriel Rivera 317.

Waipahu 1599, Waianae 1347. Top shooters—Waip: Laney Young 496. Wain: Emily Revilla 466.

VOLLEYBALL

ILH

Thursday

Girls Varsity I/II

‘Iolani def. Hanalani 25-16, 25-13, 25-8

Maryknoll def. Sacred Hearts 25-21, 25-17,

25-17

Kamehameha def. Damien 27-25, 25-14,

25-17

Le Jardin def. ‘Iolani II 25-19, 25-19, 25-17

Girls Varsity III

St. Andrew’s def. Lanikila Baptist 25-8,

25-15, 25-15

Christian Academy def. Hawaiian Mission

25-20, 18-25, 25-18, 26-24

OIA East

Thursday

Girls Varsity

Kahuku def. Roosevelt 25-12, 25-16,

25-20

Kaimuki def. Kailua 14-25, 14-25, 25-23,

25-23, 15-11

Moanalua def. Castle 25-12, 25-14, 25-19

Girls White

Kahuku def. Roosevelt 25-13, 25-9

Kailua def. Kaimuki 21-12, 21-16

Moanalua def. Castle 21-18, 20-21, 15-12

Girls JV

Kahuku def. Roosevelt 21-5, 21-15

Moanalua def. Castle 21-9, 21-7

OIA West

Wednesday

Girls Varsity

Leilehua def. Aiea 25-15, 25-16, 25-22

Girls White

Leilehua def. Aiea 21-16, 21-18

Girls JV

Leilehua def. Aiea 21-14, 21-9

BIIF

Thursday

Girls Varsity

Kamehameha-Hawaii def. Keaau 25-4,

25-8, 25-18

Girls JV

Kamehameha-Hawaii def. Keaau 25-8,

25-13

KIF

Thursday

Girls Varsity

Island School def. Kapaa 25-15, 25-19,

22-25, 19-25, 15-11

BOWLING

ILH

At Hickam Bowling Center

Thursday

Boys Varsity

Maryknoll 2, Hanalani 1

Damien 3, Island Pacific 0

Kamehameha 2, Mid-Pacific 1

Punahou 3, ‘Iolani 0

Hawaii Baptist 3, Assets 0

High game/series—Mary: Aidan Ilano 198/492. Han: Alex Fellers 185/Todd Dumlao 516. DMS: Kalani Castro 182/511. IPA: Alvin Mamala 162/454. KS: Shane Derego 194/524. MPI: Kaz Yamada 184/513. Pun: Tanner Iwashita 185/479. Iol: Judah Ota 179/Laine Shimokawa 436. HBA: Kobe Chan 220/608. Assets: Matthew Espiritu

159/ 395.

Boys JV

Hawaii Baptist Black 3, Punahou Gold 0

‘Iolani 2, Punahou Blue 1

Maryknoll 2, Hawaii Baptist Gold 1

OIA West

At Schofield Lanes

Monday

Boys

1. Pearl City 2320. 2. Campbell 2225. 3. Mililani 2146. 4. Waipahu 2020. 5. Kapolei 1967. 6. Aiea 1956. 7. Leilehua 1779. 8. Waialua 1755. 9. Nanakuli 1731. 10. Waianae 1633. 11. Radford 925.

High game/series—PC: Ethyn Allen

191/Jayden Kadooka 524. Camp: John Badua 180/492. Mil: Ryson Ishizaki 201/520. Waip: Draven Sagucio 209/526. Kap: Destin Bello-Nakoa 171/Hanson

Endrina 408. Aiea: Jacob Watanabe 184/357. Lei: Wyatt Esuuiro 160/Chaysen Pojas 288. Wail: Cire Lagua 184/521. Nan: Sonny Carrick 212/576. Wain: Stone Mawae 189/313. Rad: Jackson Cornwall 111/232.

Girls

1. Pearl City 2408. 2. Kapolei 1810.

3. Mililani 1660. 4. Campbell 1586. 5. Aiea 1364. 6. Waialua 1071. 7. Nanakuli 989.

8. Waianae 819. 9. Leilehua 764. 10. Waipahu 685. 11. Radford 612.

High game/series—PC: Samantha

Kanehailua 202/Kaila Kamahiai 581. Kap: Janae Yockman 211/370. Mil: Kalli Tanita 158/427. Camp: Ariana Yamashiro 174/482. Aiea: Estrella Perez 131/Leah Billington 336. Wail: Mika Petalver 109/294. Nan: Uriah Aranas 132/361. Wain: Deja Kaleopaa-Kaopui 160/423. Lei: Briell Smith 168/435. Waip: Chrysling Sakata 168/484. Rad: Zamor Dell-Frianeza 117/327.