Scoreboard – Oct. 1, 2023

CALENDAR

TODAY

SOCCER

Big West women: UC Irvine vs. Hawaii, 4 p.m. at Waipio Peninsula Soccer Stadium.

MONDAY

BOWLING

ILH: 4:15 p.m. at Hickam Bowling Center. OIA West: 5 p.m. at Schofield Bowling Center.

VOLLEYBALL

ILH, Varsity I/II girls: Damien at ‘Iolani II, 6 p.m. ILH, Varsity III girls: Lanakila Baptist at Hawaiian Mission, 6 p.m. OIA West girls: Campbell at Pearl City; Leilehua at Waipahu; Kapolei at Mililani. White at 5 p.m.; JV at 6 p.m.; Varsity at 7 p.m. Also: Radford at Waialua (JV at 5 p.m.; Varsity at 6 p.m.); Aiea at Waianae (JV at 5 p.m.; Varsity at 6 p.m.).

KAYAKING

ILH Sprint Regatta

At Ala Wai Canal

Boys 400 Meter Dash

1, Abhi Erukulapati, Iolani, 55.20. 2, Cole Schwake, Mid-Pacific, 57.12. 3, Luke MacNaughton, Punahou, 58.33. 4, Kaiehu Kawaninui, Kamehameha, 58.91. 5, Anzu Hwang, Kamehameha, 59.80. 6, Haskel McKee-Seegal, Punahou, 1:01.07. 7, Deuce Kahanu, Kamehameha, 1:02.22. 8, Oliver Miller, Le Jardin, 1:03.57. 9, Tyler Lo, Mid-Pacific, 1:06.21. 10, Daniel Jean-Baptise, Iolani, 1:06.84.

Girls 400 Meter Dash

1, Knytly Sybounmy, Mid-Pacific, 1:06.91. 2, Halia Sniffen, Kamehameha, 1:10.96. 3, Hoapili Kuuke-Shultz, Mid-Pacific, 1:13.58. 4, Kaialea Tanner, Kamehameha, 1:14.85. 5, Sabina Funasaki, Punahou, 1:15.23. 6, Gigi Kiyabu, Mid-Pacific, 1:19.63. 7, Kaiona Kim-Johnson, Iolani, 1:20.15. 8, Nanea Henriques, Kamehameha, 1:21.74. 9, Samantha Geller, Punahou, 1:22.40. 10, Anne Kato, Punahou, 1:31.57.