Scoreboard – October 3, 2023

Calendar

Today

VOLLEYBALL

ILH, Varsity I/II girls: Hawaii Baptist vs. Sacred Hearts, 5 p.m. at Le Jardin; University High at Hanalani, 6 p.m.; Kamehameha at ‘Iolani, 6 p.m.; Maryknoll at Le Jardin, 6:30 p.m.

ILH, Varsity III girls: Lanakila Baptist vs. Island Pacific, 5 p.m. at Hanalani; Assets at Hawaiian Mission, 6 p.m.; Christian Academy at La Pietra, 6 p.m.

OIA East girls: Kalani at Kahuku; Roosevelt at Castle; McKinley at Kailua; Farrington at Moanalua. White at 5 p.m.; JV at 6 p.m. Varsity at 7 p.m. Also: Anuenue at Kaiser (White only), 5 p.m.; Kaimuki at Kalaheo (White at 5 p.m.; Varsity at 6 p.m.).

WEDNESDAY

AIR RIFLERY

OIA East: Moanalua at Kahuku; Castle at Kalani; Kalaheo at Kaimuki; Roosevelt at Kaiser. Matches start at 3 p.m.

OIA West: Waialua at Campbell; Radford at Waipahu; Leilehua at Waianae; Pearl City at Nanakuli. Matches start at 3 p.m.

BOWLING

ILH: 4:15 p.m. at Hickam Bowling Center.

VOLLEYBALL

ILH, Varsity III girls: Island Pacific at St. Andrew’s, 5 p.m.

OIA East girls: Anuenue at Farrington (White at 6 p.m.)

OIA West girls: Leilehua at Mililani; Radford at Kapolei; Campbell at Aiea; Waipahu at Nanakuli. White at 5 p.m.; JV at 6 p.m.; Varsity at 7 p.m. Also: Waialua at Pearl City (JV at 5 p.m.; Varsity at 6 p.m.).

Bowling

ILH

Monday

Girls Varsity

Sacred Hearts 2, Mid-Pacific 1

Pacific Buddhist 3, Island Pacific 0

Kamehameha 3, ‘Iolani 0

Punahou 3, Maryknoll 0

Hanalani 3, Hawaii Baptist 0

Game/Series High

HAN: Charis Shimabukuro 180/Taelor Maganis 461

HBA: Brianno Soo 144/Alissa Tong 353

IOL: Stacy Lieu 180/Mia Patton 501

IPA: Zavry Nelson 122/Sofia Stading 293

KSK: Haydyn Ideue 207/529

MS: Alyssa young 149/387

MPI: Caitlyn Chang 157/463

PBA: Mari Miyasato 134/341

PUN: Lloyd 152/407

SHA: Peyton Manning 157/434

Girls Junior Varsity

Mid-Pacific 3, Scared Hearts 0

‘Iolani Black 3, Kamehameha 0

Punahou Blue 3, Maryknoll 0

BIIF

Saturday

Boys Varsity

KS-Hawaii 3, Kealakehe 0

Konawaena 3, Ka’u 0

Kealakehe 3, Ka’u 0

Konawaena 3, KS-Hawaii 0

Girls Varsity

KS-Hawaii 3, Kealakehe 0

Kealakehe 3, Ka’u 0

KS-Hawaii 3, Konawaena 0

VOLLEYBALL

OIA

Girls Varsity

Campbell def. Pearl City 25-13, 25-17,

25-15

Leilehua def. Waipahu 25-19, 25-18,

21-15, 25-22

ILH

Girls Varsity 3

Hawaiian Mission def Lanakila Baptist

25-11, 25-15, 25-19

BIIF

Girls Varsity

Kau def. Konawaena, 25-21, 25-22, 25-10

Water Polo

ILH

Varsity 2 Boys

Kamehameha 13, Mid-Pacific 2

Goal scorers—KSK: Kamakoa Kaluhiwa 3, Hako Hudgens 1, Camden Fong 4, Oliko Hudgens 1, Kyan Shigekane 2, Shane Koki 1 , Koalii Kamai-Hudson 1. MPI: Milo Kiyabu 2

Punahou 18, Le Jardin 3

Goal scorers—PUN: Tyler Lau 4, Raihau Sunaoka 2, Jeffery Ferrer 2, Preston Comerford, Bao Jones, Lochlain Keenan, Aaron Ruhaak, Logan Bauer, Owen Williams, William Ancheta, William Niethammer, Jake Davidson, Kala’i Shipman. LJA: Graham Fahrenwald, Anthony Klutz, Jackson Shuck.

Air Riflery

OIA

Standings

East Girls East Boys

1. Moanalua 6-0 1. Moanalua 6-0

2. Kailua 6-1 2. Kaiser 6-1

3. Kalani 5-1 2. Kailua 5-2

4. Kaiser 4-3 4. Kalani 4-2

5. Roosevelt 3-3 5. Roosevelt 3-3

6. Kalaheo 2-4 6. Castle 2-4

7. Castle 1-5 7. Kahuku 2-4

8. Kahuku 1-5 8. Kaimuki 0-6

9. Kaimuki 0-6 8. Kalaheo 0-6

West Girls West Boys

1. Pearl City 6-0 1. Waialua 6-0

2. Leilehua 5-1 2. Pearl City 5-1

2. Waialua 5-1 2. Leilehua 5-1

4. Campbell 4-2 4. Campbell 4-2

5. Radford 3-3 5. Radford 3-3

6. Waipahu 3-4 6. Waipahu 3-4

7. Waianae 2-4 7. Waianae 1-5

8. Kapolei 0-7 8. Kapolei 1-6

8. Nanakuli 0-6 9. Nanakuli 0-6

Saturday, Sept. 30

East Girls

Castle 1641, Kahuku 1215

Top Shooter—CAS: Summer Schindel 494. KAH: Leilani Izon 434.

Kalani 2009, Kalaheo 1777

Top Shooters—KLN: Anna Seavey 527. KHEO: Carolina Boland 474.

Kailua 1917, Roosevelt 1813

Top Shooter—KLUA: Laurenn Fujikawa 500. ROO: Shelby Oda-Galisa 483.

Kaiser 1875, Kaimuki 578

Top Shooter—KAIS: Camryn Miyashiro 509. KAIM: Lomavita Maima 346.

West Girls

Leilehua 1992, Campbell 1417

Top Shooter—LEI: Kimberly Grace Barit 517. CAM: Kylie Pennell 502.

Pearl City 2064, Waialua 1541

Top Shooter—PC: Jenna Liang 533. WLUA: Kaulana Lausterer 516.

Waipahu 1185, Nanakuli 596

Top Shooter—WAIP: Yukari Kobayashi 448. NAN: Tiare Derego 301.

Waianae 1346, Kapolei 914

Top Shooter—WNAE: Caitlynn Yamada 485. KAP: Gabriel Rivera 334.

Pearl City 2065, Leilehua 1887

Top Shooter—PC: Jenna Liang 527. LEI: Isabel Rohan 489.

East Boys

Castle 1783, Kahuku 1257

Top Shooter—CAS: Nakoa Suzukawa 497. KAH: Cole Davis 459.

Kalani 1947, Kalaheo 1097

Top Shooter—KLN: Kody Hayashi 496. KHEO: Hunter Cobeen 421.

Kailua 1889, Roosevelt 1704

Top Shooter—KLUA: Liam Madiam 491. ROO: Haydn Hookano 453.

Kaiser 2034, Kaimuki 385

Top Shooter—KAIS: Rowen Balagtas 517. KAIM: Dante Hanawahine 240.

West Boys

Leilehua 1949, Campbell 1593

Top Shooter—LEI: Jonash Cabias 520. CAM: Enrique Pumaras 484.

Waialua 2031, Pearl City 2019

Top Shooter—WLUA: Danny Nguyen 538. PC: Carson Ohira 542.

Waipahu 1019, Nanakuli 1014

Top Shooter—WAIP: Troy Mendoza 387. NAN: Dustin Upfold 394.

Kapolei 1551, Waianae 1494

Top Shooter—KAP: Russell Pelekai 416. WNAE: Landon Ujimori 554.

Pearl City, 1928 Leilehua 1890

Top Shooter—PC: Carson Ohira 516. LEI: Ayden Clark 480.