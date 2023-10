Scoreboard – October 6, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

Today

FOOTBALL

ILH: Pac-Five vs. Saint Louis I-AA, 4 p.m. at Kamehameha; Saint Louis at Kamehameha, 7 p.m.

OIA Division I/Open: Leilehua at

Farrington, 7:30 p.m.; Moanalua at Nanakuli, 7:30 p.m.

OIA Division II: Waialua at Kaiser, 7 p.m.; Kaimuki at Pearl City, 7:30 p.m.

VOLLEYBALL

Big West women: Cal State Fullerton vs. Hawaii, 7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

ILH, Varsity I/II girls: Mid-Pacific at

Sacred Hearts, 6 p.m.

SATURDAY

AIR RIFLERY

OIA East: Kalani at Kahuku; Moanalua at Kailua; Castle at Kaimuki; Kalaheo at

Roosevelt. Matches start at 1 p.m.

OIA West: Radford at Campbell; Leilehua at Waialua; Pearl City at Waianae; Nanakuli at Kapolei. Matches start at 1 p.m.

CHEERLEADING

OIA: Preseason competition, 10 a.m. at Campbell.

CROSS COUNTRY

College men and women: HPU

Invitational, 7 a.m. at Kahuku Golf Course.

OIA: Eastern Division Championships,

3 p.m. at Waialua.

OIA: Western Division Championships,

8:30 a.m. at Waialua.

FOOTBALL

ILH: ‘Iolani at Punahou I-AA, 3 p.m.;

Kamehameha I-AA vs. Damien, 7 p.m. at Radford.

OIA Division I/Open: Campbell at

Kahuku, 6:30 p.m.; Kapolei at Mililani,

6:30 p.m.; Kailua at Waipahu, 6:30 p.m.

OIA Division II: Kalaheo vs. Kalani, 6 p.m. at Kaiser; McKinley at Roosevelt, 6 p.m.

KAYAKING

ILH: Distance races, boys at 4 p.m.; girls at 5 p.m. at Ala Wai Canal.

SOCCER

PacWest: Hawaii Pacific at Hawaii Hilo. Men at 12:30 p.m.; Women at 3 p.m.

SOFT TENNIS

OIA: East Championships, 2 p.m. at McKinley.

OIA: West Championships, 2 p.m. at

Mililani.

VOLLEYBALL

Big West women: UC Irvine vs. Hawaii,

7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

WATER POLO

ILH

Thursday

Boys Varsity II

Mid-Pacific 9, Le Jardin 7. Goal scorers—

MPI: Milo Kiyabu 3, Joseph Kukea 2, Adrian Monda, Jaxson Butler, Hunter

Tomlinson, Jack Mitchell. LeJ: Oliver Miller 3, Anthony Klutz 2, Torin Cole, Jackson Shuck.

BOWLING

ILH

At Hickam Bowling Center

Thursday

Boys Varsity

Hanalani 3, Assets 0

Island Pacific 2, ‘Iolani 1

Punahou 3, Maryknoll 0

Mid-Pacific 2, Saint Louis 1

Kamehameha 3, Damien 0

High game/series—Han: Todd Dumlao 192/Alex Fellers 483. Assets: Colby

Oshiro 164/Matthew Espiritu 387. IPA: Alexander Moerman 164/Jett Taaca 416. Iol: Devin Panalai 210/513. Pun: Tate Takamiya 174/Tanner Iwashita 460. Mary: Christian Kloetzel 172/488. MPI: Coltyn Silva 224/559. StL: Andrew Cashman 183/481. KS: Triton Keohokapu 223/

Makia Kukahiko 487. DMS: Jaythan

Bucasas 199/514.

Boys JV

Hawaii Baptist Gold 2, Punahou Gold 1

Maryknoll 2, Punahou Blue 1

Kamehameha 3, Damien 0

OIA WEST

At Schofield Bowling Center

Wednesday

Boys

1. Pearl City 2456. 2. Campbell 2213. 3. Mililani 2186. 4. Kapolei 2013. 5. Aiea 1787. 6. Waialua 1717. 7. Leilehua 1684.

8. Waipahu 1621. 9. Nanakuli 1581. 10. Waianae 1448. 11. Radford 741.

High game/series—PC: Jayden Kadooka 196/572. Camp: Tallan Veal 201/530. Mil: Dean Sanobal 177/464. Kap: Hanson Endrina 176/440. Aiea: Jacob Watanabe 177/Brevin Zellmer 369. Wail: Cire Lagua 169/485. Lei: Ethan Soberano 168/

Anthony Capitle 254. Waip: Malakai Amancio 151/Draven Sagucio 431. Nan: Sonny Carrick 212/581. Wain: Mathias Foki-Chung 134/Herbert Cummings 251. Rad: Austin Scharf 104/Joseph Chavarria 274.

Girls

1. Pearl City 2329. 2. Campbell 1885.

3. Mililani 1649. 4. Kapolei 1643. 5. Aiea 1290. 6. Waialua 1164. 7. Nanakuli 981. 8. Radford 903. 9. Waianae 885. 10. Waipahu 780. 11. Leilehua 745.

High game/series—PC: Samantha

Kanehailua 205/529. Camp: Shayna Bright 178/Ariana Yamashiro 446. Mil: Kalli Tanita 153/429. Kap: Jayna Yockman 204/527. Aiea: Samantha Daniels 112/302. Wail: Mika Petalver 129/349. Nan: Ladayna Aranas 145/382. Rad: Rori Page 125/350. Wain: Hurley-Rae Ah Chong-Kane 153/Deja Kaleopaa-Kaopuiki 450. Waip: Chryslin Sakata 138/Kira

Galisa 367. Lei: Briell Smith 157/427.

VOLLEYBALL

ILH

Thursday

Girls Varsity I/II

Kamehameha def. Punahou 19-25, 26-24,

25-19, 25-22

Hawaii Baptist def. ‘Iolani II 25-15, 25-13,

25-14

University def. Le Jardin 25-23, 25-16,

25-18

Punahou II def. Hanalani 25-16, 25-17,

28-26

Wednesday

Girls Varsity I/II

‘Iolani def. Damien 25-23, 25-18, 18-25,

25-14

Girls JV

Damien def. Sacred Hearts 25-22, 25-23

OIA eAst

Thursday

Girls Varsity

Kahuku def. Castle 25-11, 25-12, 25-16

Kaiser def. Roosevelt 25-21, 25-14, 25-23

Girls White

Kahuku def. Castle 21-9, 21-14

Roosevelt def. Kaiser 21-10, 21-13

Girls JV

Kahuku def. Castle 21-11, 21-16

Roosevelt def. Kaiser 21-13, 21-15

OIA West

Wednesday

Girls Varsity

Nanakuli def. Waipahu 23-25, 25-22,

23-25, 25-20, 15-5

Girls White

Nanakuli def. Waipahu 21-10, 21-17

Girls JV

Waipahu def. Nanakuli 17-21, 21-61, 15-13

BIIF

Thursday

Girls Varsity

Hawaii Prep def. Kohala 25-17, 20-25,

25-13, 25-23

Girls JV

Hawaii Prep def. Kohala 25-17, 28-26

AIR RIFLERY

OIA

Wednesday

Eastern Division

Boys

Moanalua 2138, Kahuku 1309. Top shooters—Moan: Ryan Cochling 548. Kah: Cole Davis 459.

Kalani 1973, Castle 1831. Top shooters—Kaln: Aidan Gia-Diep 530. Cast: Chase Wakabayashi 496.

Kalaheo 1326, Kaimuki 953. Top

shooters—Kalh: David Na 480. Kim: John de Rego 299.

Kaiser 2023, Roosevelt 1773. Top shooters—Kais: Donovan Collard 523. Roos: Haydn Hookano 458.

Girls

Moanalua 2063, Kahuku 1204. Top shooters—Moan: Meigan Mitsuyoshi 526. Kah: Haromi Suiniika 471.

Kalani 2080, Castle 1667. Top shooters—Kaln: Anna Seavey 541. Cast: Summer Schindel 474.

Kalaheo 1755, Kaimuki 453. Top

shooters—Kalh: Liliana Martinez 453. Kaim: Tai Ana 239.

Kaiser 1988, Roosevelt 1894. Top shooters—Kais: Lauren Nip 511. Roos: Shelby Oda-Galisa 480.

Western Division

Boys

Waialua 1903, Campbell 1622. Top shooters—Wail: Danny Nguyen 500. Camp: Enrique Pumaras 438.

Radford 1628, Waipahu 1620. Top shooters—Rad: Justin Carino 438. Waip: Evan Yonemura 486.

Leilehua 1954, Waianae 1868. Top shooters—Lei: Nicoangelo Ferrara 499. Wain: Landon Ujimori 522.

Pearl City 1946, Nanakuli 1014. Top shooters—PC: Carson Ohira 525. Nan: Dustin Upfold 1014.

Girls

Waialua 1502, Campbell 1313. Top shooters—Wail: Kaulana Lausterer 510. Camp: Cayla Carag 489.

Radford 1765, Waipahu 1700. Top shooters—Rad: Kristaleen Fugrad 510. Waip: Laney Young 509.

Leilehua 1987, Waianae 1364. Top shooters—Lei: Isabel Rohan 538. Wain: Caitlynn Yamada 490.

Pearl City 2099, Nanakuli 649. Top shooters—PC: Chloe Obuhanych 532. Nan: Tiare Derego 347.

SOCCER

PACWEST MEN

At Waipio Peninsula Soccer Stadium

Wednesday

Hawaii Pacific 1, Hawaii Hilo 0. Goal scorer—Erik Wikan (17:39).