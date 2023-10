Scoreboard – October 11, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

Today

BOWLING

ILH: 4:15 p.m. at Hickam Bowling Center.

OIA West: 5 p.m. at Schofield Bowling Center.

VOLLEYBALL

ILH, Varsity I girls: regular-season

tie-breaker for D-I state berth, Punahou at Kamehameha, 5 p.m.

ILH, Varsity III girls: Hawaiian Mission at St. Andrew’s, 5 p.m.; Lanakila Baptist at La Pietra, 6 p.m.; Christian Academy vs.

Assets, 6:30 p.m. at St. Andrew’s.

OIA West girls: Mililani at Campbell; Nanakuli at Kapolei; Aiea at Pearl City. White at 5 p.m.; JV at 6 p.m.; Varsity at

7 p.m. Also: Radford at Waianae (JV at

5 p.m.; Varsity at 6 p.m.); Waialua at Waipahu (JV at 5 p.m.; Varsity at 6 p.m.).

THURSDAY

BOWLING

ILH boys: 4:15 p.m. at Hickam Bowling Center.

OIA East: 5 p.m. at K-Bay Lanes.

SOCCER

PacWest: Chaminade vs. Hawaii Pacific. Men at 4:30 p.m.; Women at 7 p.m. Games at Waipio Peninsula Soccer

Stadium.

TENNIS

College women: UH Anuenue Invitational, 4:30 p.m. at UH Tennis Complex.

VOLLEYBALL

PacWest women: Hawaii Pacific vs. Chaminade, 7 p.m. Also: exhibition,

Chaminade’s Alumnae vs. Alumnae Match, 4:30 p.m. Matches at McCabe gym.

ILH, Girls Varsity II: Playoff for D-II

championship, Mid-Pacific vs. University,

5 p.m. at Damien. Playoff for D-II third place, Hawaii Baptist at Damien, 6:30 p.m.

OIA East girls: Roosevelt at Kalani;

Kalaheo at Kaiser; Kahuku at Kailua; McKinley at Farrington. White at 5 p.m.; JV at 6 p.m.; Varsity at 7 p.m. Also: Anuenue at Castle (White only), 5 p.m.; Kaimuki at Moanalua (White at 5 p.m.; Varsity at 6 p.m.).

AIR RIFLERY

OIA

Saturday

Eastern Division

Boys

Kalani 1984, Kahuku 1225. Top

shooters—Kaln: Anson Li 505. Kah: Cole Davis 429.

Moanalua 2094, Kailua 1985. Top shooters—Moan: Ryan Cochling 543. Kail: Aysa Jones 513.

Castle 1862, Kaimuki 1080. Top

shooters—Cast: Nakoa Suzukawa 506. Kaim: Dante Hanawahine 324.

Roosevelt 1634, Kalaheo 1306. Top shooters—Roos: Haydn Hookano 435. Kalh: David Na 451.

Girls

Kalani 1918, Kahuku 405. Top

shooters—Kaln: Katherine Tsuzaki 492. Kah: Leilani Izon 405.

Moanalua 2071, Kailua 1958. Top shooters—Moan: Gianna Fabre 529. Kail: Haley Jeong 516.

Castle 1820, Kaimuki 275. Top

shooters—Cast: Summer Schindel 502. Kaim: Tai Ana 275.

Roosevelt 1877, Kalaheo 1789. Top shooters—Roos: Yeon-Jae Kim 486. Kalh: Carolina Boland 464.

Western Division

Boys

Radford 1809, Campbell 1261. Top shooters—Rad: Justin Carino 485. Camp: Emmanuel Cabiles 436.

Leilehua 1998, Waialua 1944. Top shooters—Lei: Logan Delp 513. Wail: Danny Nguyen 520.

Pearl City 1979, Waianae 1970. Top shooters—PC: Carson Ohira 520. Wain: Landon Ujimori 530.

Kapolei 1499, Nanakuli 0. Top shooter—Russell Pelekai 393.

Girls

Campbell 1389, Radford 1267. Top shooters—Camp: Kylie Pennell 483. Rad: Nicole Grant 452.

Leilehua 2049, Waialua 1015. Top shooters—Lei: Isabel Rohan 531. Wail: Kaulana Lausterer 512.

Pearl City 2108, Waianae 1401. Top shooters—PC: Jenna Liang 535. Wain: Caitlynn Yamada 508.

Kapolei 997, Nanakuli 0. Top shooter—Gabriel Rivera 359.

VOLLEYBALL

ILH

Tuesday

Girls Varsity I/II

Mid-Pacific def. Le Jardin 25-22, 25-18, 25-18

Punahou II def. ‘Iolani II 25-20, 29-27,

25-19

University def. Damien 25-21, 25-27,

25-20, 25-22

Hawaii Baptist def. Maryknoll 29-27, 25-23,

21-25, 17-25, 15-7

Sacred Hearts def. Hanalani 25-16, 25-21,

25-16

OIA East

Tuesday

Girls Varsity

Kahuku def. Farrington 25-14, 25-10, 25-10

Roosevelt def. Kailua 25-15, 25-18, 25-18

Kaiser def. Kaimuki 25-8, 25-16, 25-8

Girls White

Kahuku def. Farrington 21-6, 21-2

Roosevelt def. Kailua 21-18, 21-17

Girls JV

Kahuku def. Farrington 16-21, 21-18, 15-8

Kailua def. Roosevelt 21-13, 17-21, 15-14

BIIF

Tuesday

Girls Varsity

Konawaena def. Parker 25-10, 25-17, 25-21

Girls JV

Konawaena def. Parker 25-15, 25-22

OIA West

Monday

Girls Varsity

Aiea def. Radford 25-20, 27-26, 15-25,

25-21

Campbell def. Waipahu 22-25, 25-18,

26-24, 25-14

Girls White

Aiea def. Radford 21-16, 21-19

Campbell def. Waipahu 21-6, 21-12

Girls JV

Radford def. Aiea 21-16, 21-17

Waipahu def. Campbell 21-20, 15-21,

15-13

PIGEON RACING

Oahu Invitational Flyers

From Cape Kumukahi, Hawaii Island

to Oahu

Saturday

1. Troy Kamaka 238.281 miles/50.44 mph. 2. Mel Miyamura 235.755/49.61.

3. Gilbert Dano 244.920/49.52. 4. Ivan Endo 243.581/49.44. 5. Virgil Rodan 244.965/49.34.

CHEERLEADING

BIIF

At Kamehameha-Hawaii

Monday

Girls

1. Waiakea 30.783. 2. Kamehameha-

Hawaii 28.850. 3. Kealakehe 23.550.

4. Honokaa 20.233. 5. Pahoa 12.000.

Coed

1. Hilo 33.900. 2. Keaau 22.100. 3. Konawaena 18.750.

GOLF

Bill Cullum Invitational

At Somis, Calif.

Tuesday

Final Round

Cal State Fullerton 291-297-282—870

Hawaii 294-293-289—876

Cal State Northridge 287-291-299—877

North Dakota State 293-292-299—884

Sacramento State 301-291-292—884

UC San Diego 297-294-296—887

Utah State 298-303-297—898

Weber State 301-296-302—899

Temple 298-305-296—899

CSU San Bernardino 294-304-304—902

UC Riverside 292-295-316—903

Stanislaus State 298-295-316—909

Southern Utah 304-306-303—913

UC Irvine 313-299-308—920

John Kim (CSU SB) 75-72-66—213

Fatrick Ordonez (CSF) 74-70-69—213

Davis McDowell (UCSD) 76-66-72—214 Jack Johnson (NDS) 70-73-71—214

Antoine Sale (CSUN) 69-74-71—214

Blaze Akana (Hawaii) 71-74-70—215

Tegan Andrews (CSF) 73-73-70—216

Aidan Emmerich (Temple) 70-77-70—217 Josh Hayashida (Hawaii) 69-76-73—218 Eirik Thomassen (CSUN) 72-71-75—218 Other UH golfers

T27, Kolbe Irei 77-73-74—224

T35, Tyler Ogawa 77-77-72—226

T40, Dane Watanabe 79-70-78—227

Westmont Invitational

At Santa Barbara, Calif.

Tuesday

Men

591—Westmont. 598—Academy of Art. 609—Occidental. 615—Chaminade.

Peyton Hendricks (Westm) 68-72—140

Matt Monheim (UCSB) 71-71—142

Julian Maxwell (UCSB) 72-71—143

Andrew Knight (Westm) 73-73—146

Anson Pan (AA) 69-77—146

Ethan Alexander (CU) 74-72—146

Other Chaminade golfers

T16, Ky Stopp 78-77—155

T16, Zachary Dubourdieu 78-77—155

T21, Jack Yeager 83-76—159

27, Blake Buonopane 84-78—162

Women

604—Point Loma Nazarene. 611—CSU Monterey Bay. 612—Academy of Art.

618—Hawaii Hilo. 635—Westmont. 656—Occidental.

Madi Blanc (CSMB) 73-73—146

Patrizia Schaefer (PLN) 74-75—149

Maddie Elias (AA) 77-73—150

Kiara Hernandez (PLN) 79-72—151

Wilma Merenmies (PLN) 74-77—151

Hawaii Hilo golfers

T8, Tia Kualii 75-79—154

T8, Kiersten Saludares 75-79—154

T8, Trinity Ledgerwood 72-82—154

T19, Elle Otani 83-75—158

31, Kailey Oki 87-80—167

34, Isabella Ranches 84-87—171

BOWLING

ILH

At Hickam Bowling Center

Tuesday

Boys Varsity

Hawaii Baptist 3, Punahou 0

Maryknoll 3, Damien 0

Saint Louis 3, Island Pacific 0

Mid-Pacific 3, Assets 0

Hanalani 3, ‘Iolani 0

High game/series—HBA: Kameron

Fujioka 203/535. Pun: Tate Takamiya 176/Blaise Nomitsu 449. Mary: Jason Lau 192/517. DMS: Kalani Castro 191/481. StL: Andrew Cashman 209/498. IPA: Jett Taaca 178/438. MPI: Kaz Yamada 190/556. Assets: Kadence Aurio-

Stephens 170/385. Han: Gary Phillips 218/Michael Hong 480. Iol: Laine Shimokawa 179/534.

Boys JV

Hawaii Baptist Black 3, Punahou Blue 0

‘Iolani 2, Hawaii Baptist Gold 1

Maryknoll 2, Damien 1