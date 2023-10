Scoreboard – October 13, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

Today

FOOTBALL

ILH: Kamehameha I-AA vs. Saint Louis I-AA, 4 p.m. at Farrington; Kamehameha vs. Saint Louis, 7 p.m. at Farrington.

OIA DI/Open: Radford at Castle, 7 p.m.; Moanalua at Campbell, 7:30 p.m.; Aiea at Nanakuli, 7:30 p.m.

OIA Division II: McKinley vs. Kaimuki,

4 p.m. at Roosevelt; Kalani at Pearl City,

7 p.m.; Waialua at Roosevelt, 7 p.m.

TENNIS

College men: UH-HPU Invitational, 2 p.m. at UH Tennis Complex.

College women: UH Anuenue Invitational, 3:30 p.m. at UH Tennis Complex.

WATER POLO

ILH boys: Varsity I, Mid-Pacific at ‘Iolani,

6 p.m.

SATURDAY

AIR RIFLERY

OIA: Individual and Team Championships, 2 p.m. at Moanalua.

CHEERLEADING

OIA: Preseason competition, 10 a.m. at Radford.

CROSS COUNTRY

ILH: to follow intermediate meet, which starts at 8:30 a.m. at Central Oahu

Regional Park.

FOOTBALL

Mountain West: San Diego State vs.

Hawaii, 5 p.m. at Clarence T.C. Ching Complex.

ILH: ‘Iolani vs. Damien, 6 p.m. at Farrington.

OIA DI/Open: Waianae at Kapolei, 6:30 p.m.; Waipahu at Mililani, 6:30 p.m.

OIA Division II: Kalaheo at Kaiser, 6 p.m.

GOLF

College men: Hawaii Tri Match, first round, 7 a.m., at Mauna Lani Golf Course and Waikoloa Beach Course.

KAYAKING

ILH: Sprint races, boys at 3:20 p.m.; girls at 4 p.m. at Ala Wai Canal.

SOFT TENNIS

OIA: Championships, 9 a.m. at McKinley.

VOLLEYBALL

PacWest women: Chaminade vs. Hawaii Hilo, 7 p.m. at Vulcan Gym.

ILH, Varsity I girls: Tournament, ‘Iolani at Punahou, 11:30 a.m.

BOWLING

ILH

At Hickam Bowling Center

Thursday

Boys Varsity

Hanalani 2, Mid-Pacific 1

Damien 2, Punahou 1

‘Iolani 2, Saint Louis 1

Island Pacific 3, Assets 0

High game/series—Han: Michael Hong 184 and Gary Phillips 184/525. MPI: Kaz Yamada 206/551. DMS: Sam Atuatasi 183/Kalani Castro 476. Pun: Josef Hatcher 199/506. Iol: Laine Shimokawa 180/493. StL: Andrew Cashman 212/561. IPA: Jett Taaca 183/Xavier Kushi 361. Assets:

Matthew Espiritu 151 and Kadence Aurio-

Stephen 151/Espiritu 377.

Boys JV

Punahou-Blue 3 vs. Damien 0

‘Iolani 2, Saint Louis 1

OIA West

At Schofield Bowling Center

Wednesday

Girls

1. Kapolei 2235. 2. Pearl City 2070.

3. Campbell 1813. 4. Mililani 1732. Draven Sagucio 192 / 487 5. Aiea 1322. 6. Waialua 1110. 7. Nanakuli 971.

8. Radford 897. 9. Leilehua 739. 10.

Waipahu 646. 11. Waianae 398.

High game/series—Kap: Jayna Yockman 211/574. PC: Samantha Kanehailua 258/628. Camp: Ariana Yamashiro 185/481. Mil: Kalli Tanita 155/433. Aiea: Estrella Perez 122/347. Wail: Adriana Pao 134/362. Nan: Uriah Aranas 150/379. Rad: Rori Page 126/303. Lei: Briell Smith 167/437. Waip: Rachel Tabion 126/349. Wain: Hurley-Rae Ah Chong-Kane 150/398.

Boys

1. Campbell 2521. 2. Mililani 2217.

3. Kapolei 2147. 4. Pearl City 2048. 5. Aiea 1859. 6. Waianae 1846. 7. Leilehua 1832. 8. Waialua 1807. 9. Waipahu 1801. 10. Nanakuli 1405. 11. Radford 751.

High game/series—Camp: Tallan Vel 195/Khailer Vilavong 541. Mil: Ricky

Lageg 211/Ryden Hong 434. Kap:

Angel-Lee Quiocho 182/Hanson Endrina 469. PC: Ethyn Allen 213/563. Aiea: Koby Shinogi-Ling 194/488. Wain:

Noheakaimana Bogard 155/434. Lei: Chaysen Pojas 185/486. Wail: Cire Lagua 230/589. Waip: Draven Sagucio 192/487. Nan: Sonny Carrick 179/504. Rad: Austin Scharf 102/Joseph Chavarria 264.

VOLLEYBALL

ILH

Thursday

Girls Varsity II

Playoff for championship

Mid-Pacific def. University 27-25, 26-24,

25-17

Playoff for third place

Damien def. Hawaii Baptist 25-23, 29-27,

25-23

OIA East

Thursday

Girls Varsity

Moanalua def. Kaimuki 25-10, 25-10, 25-10

Kalaheo def. Kaiser 21-25, 25-15, 25-15,

25-19

Girls White

Moanalua def. Kaimuki 21-12, 21-12

Kaiser def. Kalaheo 21-13, 8-21, 15-14

Girls JV

Kalaheo def. Kaiser 21-16, 21-10

BIIF

Thursday

Girls Varsity

Hawaii Prep def. Konawaena 25-12, 25-16,

25-22

Girls JV

Hawaii Prep def. Konawaena 25-12, 25-22

SOCCER

PacWest

At Waipio Peninsula Soccer Stadium

Thursday

Men

Hawaii Pacific 4, Chaminade 0. Goal scorers—Jonathan Sorto (20:11), Jude Boyd (54:02), Leandro Weingartner (61:16, PK), Sebastian Mejia (76:48).

Women

Chaminade 1, Hawaii Pacific 1. Goal scorers—CU: Savannah Breeze Miranda (42:15). HPU: Kayla Fraser (86:26).