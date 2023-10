Scoreboard – Oct. 19, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

TODAY

BOWLING

OIA East: 5 p.m. at K-Bay Lanes.

SOCCER

Big West women: UC Santa Barbara vs. Hawaii, 7 p.m. at Waipio Peninsula Soccer Stadium.

PacWest: Biola vs. Chaminade. Men at 10 a.m.; Women at 12:30 p.m. Games at Saint Louis School field.

PacWest: Westmont vs. Hawaii Hilo. Men at 12:30 p.m.; Women at 3 p.m. Games at Vulcan Soccer Field.

VOLLEYBALL

PacWest women: Biola vs. Hawaii Pacific, 7 p.m. at St. Francis’ Shark Tank.

ILH girls II/III playoffs: quarterfinals, Christian Academy at Hawaii Baptist, 6 p.m.

OIA East girls: Kaiser at Kahuku; Farrington at Kalani; Moanalua at Kailua; Castle at McKinley. White at 5 p.m.; JV at 6 p.m. Varsity at 7 p.m. Also: Anuenue at Kalaheo (White only, 5 p.m.); Roosevelt at Kaimuki (White at 5 p.m.; Varsity at 6 p.m.).

FRIDAY

BASKETBALL

College men: exhibition, Maui Wildfire Charity Game, Saint Mary’s vs. Hawaii, 7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

FOOTBALL

ILH: Kamehameha I-AA at ‘Iolani, 3:15 p.m. OIA Open Division: Playoffs, first round, Moanalua at Kapolei, 7:30 p.m. OIA Division I: Playoffs, first round, Radford at Leilehua, 7:30 p.m. OIA Division II: Kalaheo vs. Kalani, 7 p.m. at Kaiser.

VOLLEYBALL

PacWest women: Fresno Pacific vs. Chaminade, 7 p.m. at McCabe gym.

PacWest women: Westmont vs. Hawaii Hilo, 7 p.m. at Vulcan Gym.

ILH girls II/III playoffs: quarterfinals, Hanalani at Le Jardin, 5 p.m.; St. Andrew’s at Maryknoll, 6 p.m.; Island Pacific at Sacred Hearts, 6 p.m.

CHEERLEADING

BIIF

At Kealakehe

Tuesday

Girls

1. Kamehameha-Hawaii 36.050. 2. Honokaa 25.817. 3. Waiakea 25.217. 4. Kealakehe24.700. 5. Pahoa 9.000. Coed 1. Hilo 34.500. 2. Keaau 26.583. 3. Konawaena 26.067.

VOLLEYBALL

OIA WEST

Wednesday

Girls Varsity

Campbell def. Waianae 25-10, 25-16, 25-19

Leilehua def. Radford 25-19, 24-26, 25-18, 25-13

Mililani def. Nanakuli 24-26, 25-13, 25-13, 25-15

Girls White Leilehua def. Radford 13-21, 21-3, 15-3

Mililani def. Nanakuli 21-14, 21-3

Girls JV

Waianae def. Campbell 21-18, 18-21, 15-14

Leilehua def. Radford 21-18, 21-11

Mililani def. Nanakuli 21-13, 21-17

OIA EAST

Tuesday

Girls Varsity

Kalaheo def. Kahuku 26-24, 25-18, 25-19

ILH

Tuesday

Girls Varsity I Playoffs

Kamehameha def. Punahou 25-16, 19-25, 25-22, 25-17

Girls Varsity II/III Playoffs

First Round

Christian Academy def. Hawaiian Mission 25-27, 25-22, 14-25, 25-19, 17-15

St. Andrew’s def. La Pietra 25-20, 19-25, 25-23, 26-24

Hanalani def. Assets 25-3, 25-11, 25-12

Island Pacific def. Lanakila Baptist 25-19, 23-25, 25-15, 25-12

OIA EAST

Tuesday

Girls Varsity

Moanalua def. Kalani 25-12, 25-17, 25-18

Kaiser def. Farrington 25-23, 25-13, 25-15

Girls White

Moanalua def. Kalani 21-14, 21-16

Kaiser def. Farrington 17-21, 21-11, 15-7

Girls JV

Moanalua def. Kalani 21-3, 21-1

Kaiser def. Farrington 21-16, 21-16

OIA WEST

Monday

Girls Varsity

Waipahu def. Pearl City 25-16, 26-24, 16-25, 25-15

Kapolei def. Campbell 25-12, 20-25, 25-17, 25-23

Girls White

Pearl City def. Waipahu 21-8, 16-21, 15-14

Kapolei def. Campbell 21-10, 21-18

Mililani def. Radford 21-7, 21-14

Girls JV

Waipahu def. Pearl City 14-21, 21-11, 15-9

Campbell def. Kapolei 15-21, 21-20, 15-6

Mililani def. Radford 21-15, 21-9

BIIF

Wednesday

Girls Varsity

Waiakea def. Kealakehe 25-6, 25-14, 25-14

Girls

JV Waiakea def. Kealakehe 25-9, 25-12

WATER POLO

ILH Boys

Varsity II Tournament Play-in game

Wednesday

Mid-Pacific 8, Le Jardin 7,

OT. Goal scorers—MPI: Caleb Shum 3, Milo Kiyabu 2, Jaxson Butler, Joseph Kukea, Jack Mitchell. LJA: Achilles Thornton 2, Anthony Klutz 2, Oliver Miller 2, Torin Cole.

Tuesday

Boys Varsity I

Punahou 17, Le Jardin 8.

Goal scorers— Pun: Hayden Dikeman 3, Charley Kakos 3, Porter Blair 2, Blake Garlin 2, Gabe Canevari 2, Nicholas Davidson, Kala Clark, Kodai Eskin, Skyler Tjapkes, Santino Garcia. LeJ: Jaxon Hinrichs 3, Jack Ferandin, Wilson Smith, Colby Gray, Zavior Ward, Nathan Stoutemyer.

Boys Varsity II

Punahou 19, Le Jardin 4.

Goal scorers— Pun: Jeffrey Ferrer 4, Tyler Lau 3, Maximillian Regala 3, Beck Kilpatrick 3, Bao Jones 2, Kala’i Shipman 2, Logan Bauer, Kainoa Bird. LeJ: Ean Omori, Graham Fahrenwald, Anthony Klutz, Jackson Shuck.

SOFTBALL

MAKUA ALII

Wednesday

Na Kahuna 21, Kool Katz 18

Hui Ohana 15, Makules 8

Bad Company 18, Lokahi 5

Sportsmen 22, Sons Of Hawaii 13

Kupuna Kane 21, Na Pueo 16

Fat Katz 7, Islanders 0

Go Deep 11, P.H. Shipyard 9

Aikane 21, Action 9

Hawaiians 20, Waipio 8

Yankees 23, Zen 22

Firehouse 12, Golden Eagles 10

BOWLING

At Hickam Bowling Center

Wednesday

Girls Varsity

Kamehameha 3, Damien 0

Mid-Pacific 3, Punahou 0

‘Iolani 3, Hawaii Baptist 0

Maryknoll 2, Pacific Buddhist 1

Sacred Hearts 2, Island Pacific 1

High game/series—KS: Taylor Akau 204/Malu Asano 410. DMS: Savannah Stephen 139/Macy Ramos 330. MPI: Caitlyn Chang 195/Peytyn Murakami 371. Pun: Nicole Ikeda 157/439. Iol: Mia Patton 170/467. HBA: Oriana Kaaloa 137/Alissa Tong 346. Mary: Amber Rayray 139/384. PBA: Lyla Onishi 131/Mari Miyasato 350. SHA: Peyton Manning 159/379. IPA: Krislyn Elmore 145/388. Girls JV Kamehameha 3, Damien 0 Mid-Pacific 2, Punahou Blue 1 ‘Iolani Black 3, ‘Iolani Red 0 Punahou Gold 2, Sacred Hearts 1

Tuesday

Boys Varsity

Kamehameha 3, Punahou 0

Mid-Pacific 3, ‘Iolani 0

Hawaii Baptist 3, Maryknoll 0

Hanalani 2, Island Pacific 1

Saint Louis 3, Assets 0

High game/series—KS: Shane Derego 257/605. Pun: Blaise Nomitsu 190/478. MPI: Coltyn Silva 205/Kaz Yamada 538. Iol: Laine Shimokawa 200/530. HBA: Eddy Vallesteros 221/Kameron Fujioka 445. Mary: Christian Kloetzel 169/460. Han: Alex Fellers 173/485. IPA: Jett Taaca 181/472. StL: Hayden Senas Catekis 157/421. Assets: Matthew Espiritu 165/409. Boys JV Kamehameha 3, Punahou-Blue 0 Hawaii Baptist-Black 3, Maryknoll 0 Saint Louis 3, Punahou-Gold 0

GOLF

OAHU JUNIOR GOLF ASSOCIATION

The Battle at Hawaii Prince

At Hawaii Prince Golf Club

Sunday

BOYS 10-younger

Kellen Nogawa………………………….. 36-38—74

Titan Suratt ………………………………..39-36—75

Logan Matsumoto……………………..39-39—78

Carter Crouse……………………………42-36—78

Jason Uno…………………………………..42-41—83

11-12

Donggeon Yoon………………………… 36-37—73

Lancelot Wang ………………………….38-38—76

Mason Miyashiro ……………………….36-40—76

Dean Pagliarini…………………………..40-39—79

Daiki Ching ………………………………..42-41—83

13-14

Maximus Waki…………………………….35-37—72

Aidan Sugihara …………………………. 36-37—73

Drew Tom……………………………………33-41—74

Ethan Nakatsukasa…………………… 38-36—74

Cade Huddleston …………………….. 39-37—76

15-18

Connor Koyano…………………………. 38-36—74

Xyrus Senining……………………………37-37—74

Bryce Toledo-Lue………………………39-36—75

Dylan Sakasegawa…………………… 37-38—75

Jacob Chien……………………………….38-40—78

GIRLS 10-younger

Audrey Fujikawa………………………..40-42—82

Ashlynn Tanaka………………………….42-41—83

Khloe Kumamoto……………………….43-41—84

Madison Sur………………………………41-43—84

Makayla Yonemura…………………….44-40—84

11-12

Keelee Nogawa………………………… 37-38—75

Nicole Oda………………………………….37-39—76

Brooke Asao………………………………38-38—76

Angelina Lin……………………………….36-40—76

Brooke O’Heron…………………………37-40—77

13-14

Kady Matsumoto……………………….36-35—71

Kira Uno……………………………………..38-42—80

Aleena Guajardo ……………………….41-39—80

Caitlyn Matsunaga…………………….39-42—81

Rylee Elizaga ……………………………..40-44—84

15-18

Ava Cepeda……………………………….30-34—64

Mia Cepeda……………………………….39-36—75

Lynea Kelsey……………………………….37-39—76

Madison Kuratani ……………………….37-40—77

Bri-Ela Nakagawa ……………………..39-41—80

LOCAL ACES

NAME, HOMETOWN DATE COURSE HOLE YDS CLUB

Kris Toleafoa, Honolulu Oct. 7 Hawaii Country Club 14 133 PW

Pepe Lopez, Aiea Oct. 10 Mililani Golf Club 11 312 Driver

Darryl Itagaki, Aiea Oct. 11 West Loch Golf Course 5 101 PW

Lily Yao, Honolulu Oct. 12 Waialae Country Club 8 128 9-wood

Masami Miyadero, Fujimino City, Saitama, Japan Oct. 14 Ewa Beach Country Club 8 132 PW

Richard Dangaran, Ewa Beach Oct. 17 Hawaii Prince GC C3 146 6-iron

Ronald Doi, Mililani Oct. 18 West Loch Golf Course 7 145 8-iron

Solomon Shelton, Honolulu Oct. 18 Oahu Country Club 11 163 8-iron

Golf courses can email aces to sports@staradvertiser.com; no faxes are being accepted