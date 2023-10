Scoreboard – Oct. 25, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

TODAY

BOWLING

ILH: Jared Kaufmann Memorial Singles Tournament, 4:15 p.m. at Hickam Bowling Center. OIA: Individual and Team Championships, 4:15 p.m. at Schofield Bowling Center.

GOLF

College women: Rainbow Wahine Invitational, final round, 9 a.m. at Kapolei Golf Course.

VOLLEYBALL

OIA girls: Division I Tournament, first round. At Kalani: Kaiser vs. Leilehua, 5:30 p.m.; Waianae vs. Kalani, to follow. At Nanakuli: Campbell vs. Kahuku, 5:30 p.m.; Roosevelt vs. Nanakuli, to follow.

OIA girls: Division II Tournament, first round, Pearl City vs. Castle, 5:30 p.m.; McKinley vs. Waipahu, to follow. Matches at Waipahu.

WATER POLO

ILH, Boys Varsity I: Tournament. Le Jardin/’Iolani winner vs. Punahou, 5 p.m.; Mid-Pacific vs. Kamehameha, 6 p.m. Games at ‘Iolani.

THURSDAY

BOWLING

ILH: Mel Matsumura Team Baker Challenge, Day 2, 4:15 p.m. at Hickam Bowling Center.

GOLF

College men: Kaanapali Classic Collegiate Invitational, first round, all day at Royal Kaanapali Golf Course.

VOLLEYBALL

ILH, Varsity I girls: Tournament, final, Punahou at Kamehameha, 6 p.m.

OIA girls Division I: Tournament, quarterfinals. At Moanalua: Waianae/Kalani winner vs. Kapolei, 5:30 p.m.; Kaiser/ Leilehua winner vs. Moanalua, to follow. At Mililani: Roosevelt/Nanakuli winner vs. Kalaheo, 5:30 p.m.; Campbell/Kahuku winner vs. Mililani, to follow.

OIA girls Division II: Tournament, semifinals, Pearl City/Castle winner vs. Waialua, 5:30 p.m.; McKinley/Waipahu winner vs. Kailua, to follow. Matches at Kailua.

VOLLEYBALL

PACWEST

Monday

At St. Francis’ Shark Tank

Westmont def. Hawaii Pacific 25-16, 23-25, 25-23, 25-20.

Kill leaders—West: Jessie Terlizzi 17, Alexis Dennick 14, Phoebe Minch 10. HPU: Ella Dotson 10. Assist leaders—West: Alexa Shiner 26, Ella Hosfeld 24. HPU: Pua Beazley 23, Tehani Pescaia 13. Dig leaders—West: Kaili Hashimoto 18. HPU: Kylie Komo 13. Block leaders—West: Dennick 1.5, Dennick 1.5. HPU: Marley Sandoval 2.5.

At Vulcan Gym

Hawaii Hilo def. Fresno Pacific 25-13, 25-21, 25-17.

Kill leaders—Hilo: Taylor Tullo 16, Isabella Hadaller 12. FP: Corinne Acosta 7. Assist leaders—Hilo: Emerson Reinke 36. FP: Cambria Waites 13. Dig leaders—FP: Hilo: Tani Hoke 9. Acosta 8. Block leaders—Hilo: Hadaller 1.0. FP: Geneva Elliott 2.5.

OIA GIRLS TOURNAMENTS

>> VARSITY DIVISION I

Today

First Round

At Kalani

Kaiser vs. Leilehua, 5:30 p.m. Waianae vs. Kalani, to follow

At Nanakuli

Campbell vs. Kahuku, 5:30 p.m. Roosevelt vs. Nanakuli, to follow

Thursday

Quarterfinals

At Moanalua

Waianae/Kalani winner vs. Kapolei, 5:30 p.m. Kaiser/Leilehua winner vs. Moanalua, to follow

At Mililani

Roosevelt/Nanakuli winner vs. Kalaheo, 5:30 p.m. Campbell/Kahuku winner vs. Mililani, to follow

Monday

Semifinals

At McKinley

TBD vs. TBD, 5:30 p.m. TBD vs. TBD, to follow Fifth-place semifinals At Pearl City TBD vs. TBD, 5:30 p.m. TBD vs. TBD, to follow

Tuesday, Oct. 31

At Aiea

Fifth place TBD vs. TBD, 5:30 p.m.

Third place TBD vs. TBD, to follow

Wednesday, Nov. 1

Final

At McKinley

TBD vs. TBD, to follow 5:30 p.m. D-II final

>> VARSITY DIVISION II

Today

First Round

At Waipahu

Pearl City vs. Castle, 5:30 p.m. McKinley vs. Waipahu, to follow

Thursday

Semifinals

At Kailua

Pearl City/Castle winner vs. Waialua, 5:30 p.m. McKinley/Waipahu winner vs. Kailua, to follow

Wednesday, Nov. 1

Final

At McKinley

TBD vs. TBD, 5:30 p.m.

>> WHITE DIVISION I

Monday

Semifinals Kahuku def. Kapolei 25-20, 25-21

Moanalua def. Mililani 19-25, 25-21, 15-8

Tuesday

Final

Kahuku def. Moanalua 25-21, 21-25, 15-8

>> WHITE DIVISION II

Monday

Semifinals

Anuenue def. Pearl City 25-16, 14-25, 15-6

Castle def. Aiea 25-12, 25-7

Tueday

Final

Castle def. Anuenue 25-18, 25-21

>> JV DIVISION I

Monday

Semifinals

Moanalua def. Kapolei 25-18, 25-13

Mililani def. Kalaheo 25-15, 25-16

Tuesday

Final

Moanalua def. Mililani 25-19, 25-14

>> JV DIVISION II

Monday

Semifinals

Waipahu def. Kailua 25-17, 25-17

Tuesday

Final

Castle def. Waipahu 25-18, 25-12

ILH Girls

Varsity II Tournament

Semifinals for fourth state tournament berth

Tuesday

Hawaii Baptist def. Le Jardin 27-25, 25-9, 25-22

Maryknoll def. Sacred Hearts 23-25, 25-18, 25-23, 25-22

BIIF

Tuesday

Girls Varsity

Konawaena def. Parker 25-20, 25-13, 25-15

SOCCER

PACWEST

At Waipio Peninsula Soccer Stadium

Tuesday

Men

Westmont 2, Hawaii Pacific 1.

Goal scorers—West: Michael Stull (37:08), Connor Lynch (61:56). HPU: Cade Anderson (63:29).

Women

Westmont 1, Hawaii Pacific 0.

Goal scorer—Amarys Machado (25:33).

GOLF

COLLEGE WOMEN

Rainbow Wahine Invitational

At Kapolei Golf Course

Tuesday

Second Round

Baylor………………………………….285-284—569

New Mexico State ……………..286-294—580

UC Davis …………………………….299-289—588

Cal State Fullerton……………..299-290—589

Sacramento State………………295-295—590

Gonzaga……………………………..293-298—591

Hawaii………………………………..300-292—592

Nevada………………………………..296-297—593

Kennesaw State…………………303-291—594

Cal State Northridge…………308-290—598

Iowa……………………………………..307-291—598

British Columbia…………………305-296—601

Osaka Gakuin…………………….307-298—605

UNC Asheville ……………………304-308—612

Murray State……………………….309-315—624

Utah Valley …………………………. 307-321—628

Rosie Belsham (Baylor)…………..69-70—139

Chaewon Baek (Gonzaga) …….70-71—141

Skyler May (UC Davis) ……………72-70—142

Ella Kraft (Sacramento St.)……..69-74—143

Grace Lee (Gonzaga)……………..70-73—143

Gracie Piar (CSUN)………………..74-69—143

Nyah Kelly (Kenn. St.) ……………..71-72—143

Alison Gastelum (NMSU)……….73-70—143

Focus Jonglikit (Hawaii)………71-72—143

Yoonjeong Huh (Baylor)………….72-71—143

Britta Snyder (Baylor)……………..74-70—144

BaiMai Seema (Baylor) …………..72-72—144

Emma Bunch (NMSU) ……………72-72—144

Davina Xanh (CS Fullerton) ……71-73—144

Sera Hasegawa (Baylor)…………71-73—144

Angela Garvin (NMSU)…………..67-77—144

Kaitlyn Smith (CSU Fullerton)..74-71—145

Madison Dabagia (Iowa)…………75-70—145

Ashleen Kaur (Baylor)……………..73-73—146

Madyson Gold (UNC Ash.)…….70-76—146

Meghan Paracuelles (CSUN) ..72-74—146

Kotomi Abo (Osaka Gakuin)…..74-72—146

Other Hawaii golfers

T29, Chia-en Song…………………80-69—149

T40, Emiko Sverduk………………..76-75—151

T40, Jordyn Parr………………………75-76—151

T60, Kellie Yamane………………….78-77—155

T60, Sofina Firouzi…………………..81-74—155

T76, Monica Johnson……………..80-80—160

COLLEGE MEN

Hawaii Pacific Sharks Shootout

At Mauna Lani Golf Course

Tuesday

Final Round

Texas Permian Basin….291-276-286—853

Colorado Christian …….292-283-286—861

Cal State East Bay …….289-291-289—869

CS Dominguez Hills…..285-306-280—871

CS Monterey Bay ………290-291-290—871

Hawaii Hilo………………..287-290-297—874

Stanislaus State…………286-306-287—879

Sonoma State…………….281-305-294—880

CS San Bernardino……297-294-290—881

Hawaii Pacific………….292-296-295—883

Northwest Nazarene … 290-296-304—890

CS San Marcos………….295-298-298—891

Chaminade……………… 306-302-291—899

Saint Martin’s ……………..303-301-296—900

Westminster……………….298-307-296—901

Western Washington…306-303-301—910

William Jessup……………311-319-305—935

Francis Bautista (CSDH)….68-72-67—207

Colin Huang (SS) ………………64-76-67—207

John Kim (CSSB) ………………67-71-70—208

Kongpop Kaikaew (UTPB).75-67-68—210

Thongsng. Nunya (UTPB) .. 67-68-75—210

Xavier Bighaus (CC)…………72-69-71—212

Tony Tao (CSMB)…………….. 73-70-69—212

Chris Chomyn (CSS) ……….69-78-65—212

Adam Duncan (CC)…………. 73-68-72—213

Joseph Sotelo (CSDH)…….69-75-69—213

Patrick Jaksch (CSSM)……..71-70-72—213

Top golfers from Hawaii schools

T12, Shion Suzuki (HPU)….71-72-72—215

T24, Nicholas Gomez (Hilo)..71-79-69—219

T34, Jack Yeager (CU)………77-74-71—222

WATER POLO

ILH Boys

Varsity I Tournament Play-in game

At ‘Iolani

‘Iolani 13, Le Jardin 8.

Goal scorers—Iol: Jackson Iwata 3, Reef Hangai 3, Aiden Buck 3, Nigel Palalay 2, Isaiah Weeks 2. LeJ: Zavior Ward 4, Kai Aus 2, Jaxon Hinrichs, Walker Slay.

Boys Varsity II Tournamen

Third place

‘Iolani 6, Mid-Pacific 5.

Goal scorers— Iol: Wan Hao Sun 2, Vance Maeshiro, Kaiden Lee, Noa Yamashiroya, Kai Drewes. MPI: Caleb Shum 3, Wyatt Morris, Hunter Tomlinson.

Final

Punahou 10, Kamehameha 8.

Goal scorers—Pun: Jeffery Ferrer 3, Lochlain Keenan 2, Raihau Sunaoka 2, Tyler Lau, Maximillian Regala, Beck Kilpatrick. KS: Camden Fong 3, Oliko Hudgens 2, Hako Hudgens, Blaise Lai, Drew Apuna.

BASKETBALL

ILH Girls JV

Tuesday

‘Iolani 50, Sacred Hearts 11