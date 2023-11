Scoreboard – November 1, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

The Star-Advertiser welcomes results of most events. Contact us promptly after games to ensure coverage. >> Call: 529-4321 / 529-4322. Read more

CALENDAR

TODAY

BASKETBALL

College women: Exhibition, Hawaii Hilo vs. Hawaii, 7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

GOLF

College men: Kapolei Invitational, second round, 8 a.m. at Kapolei Golf Course.

SOCCER

PacWest: Azusa Pacific vs. Hawaii Pacific. Men at 4:30 p.m.; Women at 7 p.m. Games at Waipio Peninsula Soccer Stadium.

VOLLEYBALL

OIA girls Division I Tournament: Final,

Mililani vs. Moanalua, to follow D-II final,

at McKinley.

OIA girls Division II Tournament: Final, Waipahu vs. Waialua, 5:30 p.m. at

McKinley.

THURSDAY

BOWLING

Hawaii Army National Guard/HHSAA State Championships, Day 1, 9 a.m. at Schofield Bowling Center.

GOLF

College men: Kapolei Invitational, first round, 8 a.m. at Kapolei Golf Course.

SOCCER

PacWest: Concordia Irvine vs. Chaminade. Men at 10 a.m.; Women at 12:30 p.m. Games at Saint Louis School field.

TENNIS

College women: Rainbow Wahine Fall Invitational, 5 p.m. at UH Tennis Complex.

VOLLEYBALL

UH WOMEN’S Schedule

(17-6 overall; 10-2 Big West)

Aug. 25 vs. Northwestern* W, 3-2

Aug. 26 vs. San Diego* W, 3-1

Aug. 27 vs. Oregon* L, 0-3

Aug. 31 vs. USC W, 3-2

Sept. 2 vs. USC W, 3-1

Sept. 7 vs. Liberty# L, 2-3

Sept. 8 vs. Pepperdine# W, 3-0

Sept. 10 vs. UCLA# L, 1-3

Sept. 14 at TCU% L, 1-3

Sept. 15 vs. Western Carolina% W, 3-0

Sept. 16 vs. Florida State% W, 3-0

Sept. 22 vs. CSU Bakersfield! W, 3-0

Sept. 24 vs. CS Northridge! W, 3-0

Sept. 29 at Long Beach State! L, 0-3

Sept. 30 at UC San Diego! W, 3-0

Oct. 6 vs. CS Fullerton! W, 3-0

Oct. 7 vs. UC Irvine! W, 3-0

Oct. 13 at UC Santa Barbara! L, 2-3

Oct. 14 at Cal Poly! W, 3-1

Oct. 17 at UC Davis! W, 3-0

Oct. 21 vs. UC Riverside! W, 3-0

Oct. 27 at CS Northridge! W, 3-0

Oct. 28 at CSU Bakersfield! W, 3-0

Friday vs. Cal Poly! 7 p.m.

Saturday vs. UC Santa Barbara! 7 p.m.

Nov. 10 at UC Irvine! 4 p.m.

Nov. 11 at CS Fullerton! 2 p.m.

Nov. 17 vs. UC San Diego! 7 p.m.

Nov. 18 vs. Long Beach State! 7 p.m.

The Big West Championship is Nov. 23-25 in Long Beach, Calif.

*—Hawaiian Airlines Rainbow Wahine

Classic

#—Outrigger Volleyball Challenge

%—Fight in the Fort (Fort Worth, Texas)

!—Big West match

PacWest

Monday

At Santa Barbara, Calif.

Chaminade def. Westmont 25-21,

25-23, 25-22. Kill leaders—CU: Greta Corti 10. West: Jessie Terlizzi 8. Assist leaders—CU: Leilani Ama 27. West: Alexa Shiner 14, Ella Hosfeld 13. Dig leaders—CU: Hula Crisostomo 15. West: Kaili Hashimoto 9.

At La Mirada, Calif.

Biola def. Hawaii Pacific 25-16, 25-11, 25-21. Kill leaders—Biola: Payton Tully 10. HPU: Ella Dotson 8. Assist leaders—Biola: Abby Brewster 19, Hannah Hanson 13. HPU: Pua Beazley 10. Dig leaders—Biola: Mary McDonnell 11, Hanson 11. HPU:

Kylie Komo 7.

At Irvine, Calif.

Concordia Irvine def. Hawaii Hilo

25-22, 25-20, 25-23. Kill leaders—CI: Kirra Schulz 11, Danielle McCasland 10,

Kennedy Farley 10. Hilo: Isabella Hadaller 10. Assist leaders—CI: Alyson Fullbright 24. Hilo: Emerson Reinke 33. Dig leaders—CI: Delaney Risse 9. Hilo: Samara Cruz 11.

AIR RIFLERY

Hawaii Army National Guard/HHSAA State Championships

At Neal S. Blaisdell Exhibition Hall

Tuesday

(Scores from prone, standing and kneeling positions)

BOYS

Team

1. Kaiser (Rowen Balagtas, Connor

Spedden, Donovan Collard, Reef Tolosa) 2101 (49 bull’s-eyes). 2. Moanalua 2093

(48). 3. Kauai 2040 (41). 4. Kamehameha-

Maui 2029 (38). 5. Hilo 2024 (36). 6. Kamehameha-Hawaii 2014 (35).

Individual

1. Karch Cho-Tupua (MPI) 546.0. 2. Rowen Balagtas (Kais) 540.0. 3. Sean Fitch (P5/PBA) 537.0. 4. Felipe-Antonio Montano (P5/Mary) 534.0. 5. Dylan Fo (Han) 533.0. 6. Kuhio Haili-Mizumoto (Hilo) 530.0. 7. Aysa Jones (Kail) 530.0. 8. Ian Sloman (Moan) 529.0. 9. Makaio Nihipali (IPA) 527.0. 10. Samuel Lim (P5/HBA) 526.0. 11. Ryan Cochling (Moan) 525.0. 12. Cole Kihara (Waiak) 525.0. 13. Tyler Miyashiro (Han) 525.0. 14. Andy Oviedo (Maui) 525.0. 15. Bronson Sandys (Moan) 524.0. 16. Andrew Sadamitsu (Kauai) 524.0. 17. Chasen Matsuoka (Pun) 524.0. 18. Connor Spedden (Kais) 523.0. 19. Bennett Takahama (KS-Maui) 522.0. 20. Kamamalu Kotake (Hilo) 521.0. 21. Angelo Stagnaro (P5/LJA) 521.0. 22. Reef Tolosa (Kais) 519.0. 23. Carson Ohira (PC) 519.0. 24. Donovan Collard (Kais) 519.0.

25. Brady Jensik (Han) 518.0.

GIRLS

Team

1. Pearl City (Ella Wenceslao, Chloe

Obuhanych, Jenna Liang, Brooke Hirota) 2129 (60 bull’s-eyes). 2. Kamehameha-

Hawaii 2103 (45). 3. Sacred Hearts 2085 (44). 4. Kalani 2079 (45). 5. Moanalua 2059 (34). 6. Waimea 2045 (39). 7.

Kamehameha-Maui 1994 (35).

Individual

1. Francis Dela Cruz (Waiak) 553.0. 2. Danica-Jason Fujimoto (KS-Hawaii) 550.0. 3. Ereyn Iwamoto (MPI) 541.0. 4. Dylan Arisumi (Maui) 540.0. 5. Haley Jeong (Kail) 540.0. 6. Jamie Tabata (Pun) 539.0. 7. Di Ya Li (Han) 538.0. 8. Ella Wenceslao (PC) 538.0. 9. Jenna Liang (PC) 537.0. 10. Chloe Obuhanych (PC) 536.0. 11. Tifany Subramaniam (Kaln) 535.0. 12. Meigan Mitsuyoshi (Moan) 534.0. 13. Kyllie Uekawa (SHA) 533.0. 14. Sarah Mukai (Hilo) 531.0. 15. Paige Lum (SHA) 530.0. 16. Amy Gushiken (KS-Hawaii) 528.0.

17. Zoey Ruiz (Waim) 527.0. 18. Stecya Santos (PC) 524.0. 19. Anna Seavey (Kaln) 524.0. 20. Poerava Espaniola

Brewster (Bald) 523.0. 21. Miya Peterson (Pun) 522.0. 22. Haeli Baldwin (Hilo) 522.0. 23. Jillian Lum (KS-Hawaii) 522.0. 24. Kapualiliaoelena Rodrigues (Kekaulike) 521.0. 25. Ryiane Lei Pascua (Leil) 518.0. 26. Natasha Strongosky (MPI) 518.0. 27. Serah Yogi (PC) 518.0. 28. Shelby Oda-

Galisa (Roos) 518.0. 29. Brooke Hirota (PC) 518.0.

GOLF

COLLEGE MEN

Kapolei Invitational

At Kapolei Golf Course

Tuesday

First Round; par 72

Team

268—Florida Gulf Coast. 269—Baylor.

271—Texas State. 272—UC Irvine, Augusta. 276—UC San Diego, Loyola Marymount. 277­­—BYU. 280—Southern Illinois. 281—California Baptist, Hawaii, Grand Canyon. 282—Miami (Ohio). 284—Sam Houston, Mississippi State. 286—UC Riverside. 288—Eastern Kentucky. 290—Army.

292—Utah Valley.

Individual

65—Jason Tang (UCI), Riley Lewis (LMU). 66—Trey Bosco (Baylor), Sebastian

Gamboa (FGCU), Tony Hendricks (LMU), Zac Jones (BYU), Dain Richie (SI), Kasper Nyland (TX St.), Kyle Dougherty (UCSD), Ryan van der Klis (Aug). 67—Matt Millar (FGCU), Joe Sullivan (FGCU), Luke

Dossey (Baylor). Max Brenchley (BYU), Sakke Siltala (TX St.), Hunter Logan (Miss. St.). 68—Christian Figueredo (FGCU), Yaoting Zou (UCI), Zach Heffernan

(Baylor), Austin Cherichella (FGCU), Darien Zhao (UCI), Johnny Keefer (Baylor), Marcelo Garza (TX St.), Nicky Kling (GC), Tyler Isenhart (Baylor), Dawson Booth (Aug), Stefan Jacobs (Aug).

Hawaii golfers

69—Kolbe Irei (T28). 70—Blaze Akana (T37), Garrett Takeuchi (T37), 72—Isaiah Kanno (T67). 75—Josh Hayashida (T94).