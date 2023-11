Scoreboard – November 2, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

The Star-Advertiser welcomes results of most events. Contact us promptly after games to ensure coverage. >> Call: 529-4321 / 529-4322. Read more

CALENDAR

TODAY

BOWLING

Hawaii Army National Guard/HHSAA State Championships: Day 1, 9 a.m. at Schofield Bowling Center.

GOLF

College men: Kapolei Invitational, final round, 8 a.m. at Kapolei Golf Course.

SOCCER

PacWest: Concordia Irvine vs. Chaminade. Men at 10 a.m.; Women at 12:30 p.m. Games at Saint Louis School field.

TENNIS

College women: Rainbow Wahine Fall Invitational, 5 p.m. at UH Tennis Complex.

FRIDAY

BOWLING

Hawaii Army National Guard/HHSAA State Championships: Day 2, 9 a.m. at Schofield Bowling Center.

FOOTBALL

ILH Division I: Championship, Damien vs. ‘Iolani, 6:30 p.m. at Radford.

OIA Division I Tournament: Final, Waipahu vs. Farrington, 7:30 p.m. at Mililani.

OIA Division II Tournament: Final, Kaimuki vs. Roosevelt, 5 p.m. at Mililani.

TENNIS

College women: Rainbow Wahine Fall Invitational, 3:30 p.m. at UH Tennis

Complex.

VOLLEYBALL

Big West women: Cal Poly vs. Hawaii,

7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff

Center.

FOOTBALL

OIA TOURNAMENTS

>> OPEN DIVISION

First Round

Friday, Oct. 20

At Kapolei

Kapolei 68, Moanalua 33

Saturday, Oct. 21

At Campbell

Campbell 41, Waianae 0

Semifinals

Saturday, Oct. 28

Kahuku 49, Kapolei 7

Mililani 55, Campbell 37

Saturday

Final

Kahuku vs. Mililani, 7:30 p.m. at Farrington

Third place

Kapolei vs. Campbell, 6 p.m. at Roosevelt

>> DIVISION I

First Round

Friday, Oct. 20

At Leilehua

Leilehua 43, Radford 14

Saturday, Oct. 21

At Kailua

Kailua 21, Aiea 14

Semifinals

Friday, Oct. 27

Waipahu 37, Leilehua 21

Farrington 13, Kailua 10

Final

Friday

Waipahu vs. Farrington, 7:30 p.m. at Mililani

>> DIVISION II

First Round

Friday, Oct. 27

Roosevelt 35, Kaiser 34

Saturday, Oct. 28

Kaimuki 35, Pearl City 28

Final

Friday

Kaimuki vs. Roosevelt, 5 p.m. at Mililani

COLLEGE SCORES

Wednesday

Bowling Green 24, Ball State 21

Akron 31, Kent State 27

CFL Playoffs

Saturday

Division Semifinals

East: Hamilton at Montreal, 9 a.m.

West: Calgary at British Columbia,

12:30 p.m.

AP Top 25 Schedule

Saturday

No. 1 Georgia vs. No. 14 Missouri,

9:30 a.m.

No. 2 Michigan vs. Purdue, 1:30 p.m.

No. 3 Ohio St. at Rutgers, 6 a.m.

No. 4 Florida St. at Pittsburgh, 9:30 a.m.

No. 5 Washington at No. 24 USC,

1:30 p.m.

No. 6 Oregon vs. California, 11:30 a.m.

No. 7 Texas vs. No. 25 Kansas St., 6 a.m.

No. 8 Alabama vs. No. 13 LSU, 1:45 p.m.

No. 9 Penn St. at Maryland, 9:30 a.m.

No. 10 Oklahoma at Okla. St., 9:30 a.m.

No. 11 Mississippi vs. Texas A&M, 6 a.m.

No. 12 Notre Dame at Clemson, 6 a.m.

No. 15 Louisville vs. Virginia Tech, 9:30 a.m.

No. 16 Oregon St. at Colorado, 4 p.m.

No. 17 Air Force vs. Army at Denver,

8:30 a.m.

No. 18 Utah vs. Arizona St., 8 a.m.

No. 19 Tennessee vs. UConn, 6 a.m.

No. 20 UCLA at Arizona, 4:30 p.m.

No. 21 Tulane at East Carolina, 9:30 a.m.

No. 22 Kansas at Iowa St., 1 p.m.

No. 23 James Madison at Georgia St.,

9:30 a.m.

VOLLEYBALL

BIG WEST STANDINGS

Conference Overall

UC Santa Barbara 12-1 .923 22-3 .880 Hawaii 10-2 .833 17-6 .739 Long Beach State 10-2 .833 16-6 .727 Cal Poly 9-4 .692 15-10 .600 UC San Diego 7-5 .583 15-9 .625 UC Davis 6-6 .500 11-11 .500 UC Irvine 5-7 .417 7-16 .304 Cal State Northridge 3-9 .250 5-18 .217 UC Riverside 3-9 .250 4-20 .167 CSU Bakersfield 2-10 .167 6-18 .250 Cal State Fullerton 0-12 .000 1-20 .048

Tuesday

UC Santa Barbara def. Cal Poly 25-23,

25-21, 24-26, 25-15

Today

UC Irvine at UC Davis

Cal State Fullerton at UC Riverside

Friday

Cal Poly at Hawaii, 7 p.m.

Cal State Bakersfield at UC San Diego

Cal State Northridge at Long Beach State

Saturday

UC Santa Barbara at Hawaii, 7 p.m.

Cal State Fullerton at UC Davis

Cal State Bakersfield at Long Beach State

UC Irvine at UC Riverside

Cal State Northridge at UC San Diego

GOLF

COLLEGE MEN

Kapolei Invitational

At Kapolei Golf Course

Wednesday

Second Round; par 72

Team

Loyola Marymount 276-264—540

Texas State 271-274—545

Florida Gulf Coast 268-278—546

Baylor 269-277—546

UC Irvine 272-279—551

Augusta 272-280—552

BYU 277-276—553

UC San Diego 276-277—553

Mississippi State 284-270—554

Grand Canyon 281-273—554

Miami (OH) 282-274—556

Hawaii 281-275—556

Southern Illinois 280-281—561

Sam Houston 284-279—563

California Baptist 281-288—569

Utah Valley 292-284—576

Army 290-286—576

UC Riverside 286-291—577

Eastern Kentucky 288-289—577

Individual

Tony Hendricks (LMU) 66-66—132

Kyle Dougherty (UCSD) 66-66—132

Riley Lewis (LMU) 65-68—133

Jason Tang (UCI) 65-68—133

Hunter Logan (Miss. St.) 67-66—133

Dain Richie (SI) 66-67—133

Trevor Algya (LMU) 72-62—134

Dawson Booth (Aug) 68-66—134

Trey Bosco (Baylor) 66-68—134

Kasper Nyland (TX St.) 66-68—134

Sebastian Gamboa (FGCU) 66-68—134 Luke Dossey (Baylor) 67-68—135

Sakke Siltala (TX St.) 67-68—135

Nicky Kling (GC) 68-67—135

Kolbe Irei (Hawaii) 69-66—135

Ryan van der Klis (Aug) 66-70—136

Michael Weber (Miami OH) 72-64—136

Tyler Isenhart (Baylor) 68-68—136

Austin Cherichella (FGCU) 68-69—137

Johnny Keefer (Baylor) 68-69—137

Matt Millar (FGCU) 67-70—137

Jerry Wu (UCSD) 69-68—137

Max Brenchley (BYU) 67-70—137

Other Hawaii golfers

T24, Garrett Takeuchi 70-68—138

T40, Blaze Akana 70-70—140

T65, Isaiah Kanno 72-71—143

T103, Josh Hayashida 75-76—151

LPGA Japan Classic

At Omitama, Japan

Thursday

First Round; par 72

Akie Iwai 33-30—63

Nasa Hataoka 33-31—64

Mone Inami 33-31—64

Yuna Nishimura 33-31—64

Shiho Kuwaki 32-33—65

Yu Liu 33-32—65

Sora Kamiya 34-32—66

Xiyu Lin 32-34—66

Hikaru Yoshimoto 32-34—66

Seon Woo Bae 32-35—67

Gemma Dryburgh 33-34—67

Ayaka Furue 34-33—67

Fumika Kawagishi 35-32—67

Mi Hyang Lee 36-31—67

Yan Liu 34-33—67

Shoko Sasaki 33-34—67

Jenny Shin 32-35—67

Ai Suzuki 32-35—67

Rio Takeda 35-32—67

Albane Valenzuela 33-34—67

Miyuu Abe 36-32—68

Lauren Coughlin 34-34—68

Mami Fukuda 35-33—68

Erika Hara 35-33—68

Eun-Hee Ji 36-32—68

Hana Lee 35-33—68

Saki Nagamine 34-34—68

Yuka Nii 36-32—68

Mao Saigo 36-32—68

Jiyai Shin 34-34—68

Linnea Strom 33-35—68

Jasmine Suwannapura 33-35—68

Momoko Ueda 34-34—68

Yuri Yoshida 36-32—68

Rose Zhang 33-35—68

Also

In Gee Chun 35-36—71

Hyo Joo Kim 36-36—72

SOCCER

PacWest

At Waipio Peninsula Soccer Stadium

Wednesday

Men

Azusa Pacific 1, Hawaii Pacific 0. Goal scorer: Gabriel Oropeza (58:47).

Women

Azusa Pacific 9, Hawaii Pacific 1. Goal scorers—AP: Bethany Tee (13:18), Aubrey Dunaway (27:21), Nora Oldmark (30:40), Rilee Bradbury (42:27. 70:46), Angela

Cipriano (46:21, 64:34), Katie Prado (81:06), Kylie Carwitz (85:28). HPU:

Justice Valdez (22:23).