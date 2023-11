Scoreboard – November 3, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

TODAY

BOWLING

Hawaii Army National Guard/HHSAA State Championships: Day 2, 9 a.m. at Schofield Bowling Center.

FOOTBALL

ILH Division I: Championship, Damien vs. ‘Iolani, 6:30 p.m. at Radford.

OIA Division I Tournament: Final, Waipahu vs. Farrington, 7:30 p.m. at Mililani.

OIA Division II Tournament: Final, Kaimuki vs. Roosevelt, 5 p.m. at Mililani.

TENNIS

College women: Rainbow Wahine Fall Invitational, 3:30 p.m. at UH Tennis

Complex.

VOLLEYBALL

Big West women: Cal Poly vs. Hawaii,

7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff

Center.

SATURDAY

CHEERLEADING

OIA: Championship, 10 a.m. at Radford.

CROSS COUNTRY

Honolulu Marathon/HHSAA State Championships, boys at 8:30 a.m.; girls at 9:15 a.m. at Patsy T. Mink Central Oahu Regional Park.

FOOTBALL

OIA Open Division Tournament: Final, Mililani vs. Kahuku, 7:30 p.m. at Farrington. Third place: Kapolei vs. Campbell, 6 p.m. at Roosevelt.

SOCCER

PacWest: Concordia Irvine vs. Hawaii

Pacific. Men at 4:30 p.m.; Women at 7 p.m. Games at Waipio Peninsula Soccer

Stadium.

PacWest: Azusa Pacific vs. Hawaii Hilo. Men at 12:30 p.m.; Women at 3 p.m. Games at Vulcan Soccer Field.

TENNIS

College men: UH-HPU Invitational,

10 a.m. at UH Tennis Complex.

College women: Rainbow Wahine Fall Invitational, 11 a.m. at UH Tennis Complex.

VOLLEYBALL

Big West women: UC Santa Barbara vs. Hawaii, 7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

GOLF

COLLEGE MEN

Kapolei Invitational

At Kapolei Golf Course

Thursday

Final Round; par 72

Team

Loyola Marymount 276-264-266—806

Florida Gulf Coast 268-278-267—813

Baylor 269-277-271—817

Texas State 271-274-275—820

Augusta 272-280-273—825

BYU 277-276-273—826

UC Irvine 272-279-275—826

UC San Diego 276-277-276—829

Mississippi State 284-270-276—830

Hawaii 281-275-279—835

Southern Illinois 280-281-278—839

Sam Houston 284-279-277—840

Miami (OH) 282-274-286—842

Grand Canyon 281-273-288—842

California Baptist 281-288-275—844

Eastern Kentucky 288-289-288—865

Army 290-286-294—870

UC Riverside 286-291-293—870

Individual

Trevor Algya (LMU) 72-62-65—199

Tony Hendricks (LMU) 66-66-68—200

Sebas Gamboa (FGCU) 66-68-67—201

Riley Lewis (LMU) 65-68-68—201

Sakke Siltala (TX St.) 67-68-67—202

Trey Bosco (Baylor) 66-68-68—202

Dain Richie (SI) 66-67-70—203

Joe Sullivan (FGCU) 67-72-65—204

Johnny Keefer (Baylor) 68-69-67—204

Aust. Cherichella (FGCU) 68-69-67—204

Max Brenchley (BYU) 67-70-67—204

Ryan van der Klis (Aug) 66-70-68—204

Luke Dossey (Baylor) 67-68-69—204

Dawson Booth (Aug) 68-66-70—204

Hunter Logan (Miss. St.) 67-66-71—204

Matt Millar (FGCU) 67-70-68—205

Kolbe Irei (Hawaii) 69-66-70—205

Kyle Dougherty (UCSD) 66-66-73—205

Harrison Davis (Miss. St.) 70-70-66—206

Darien Zhao (UCI) 68-71-67—206

Jason Tang (UCI) 65-68-73—206

Other UH golfers

T25, Garrett Takeuchi 70-68-70—208

T37, Blaze Akana 70-70-69—209

T80, Isaiah Kanno 72-71-73—216

T97, Josh Hayashida 75-76-70—221

PGA World Wide Technology Championship

At Los Cabos, Mexico

Thursday

First Round; par 72

Note: Ten players did not complete round due to darkness

Cameron Percy 30-32—62

Michael Kim 33-31—64

Camilo Villegas 33-31—64

Nate Lashley 33-31—64

Tano Goya 33-31—64

Matt Kuchar 33-32—65

Cameron Young 32-33—65

Matti Schmid 33-32—65

Justin Lower 33-32—65

Kramer Hickok 34-31—65

Chesson Hadley 35-31—66

Stephan Jaeger 34-32—66

Justin Suh 35-31—66

Luke List 34-32—66

Brandt Snedeker 34-32—66

Scott Piercy 32-34—66

Beau Hossler 33-33—66

Kensei Hirata 32-34—66

Davis Thompson 32-34—66

Paul Haley II 31-36—67

Nico Echavarria 34-33—67

K.H. Lee 34-33—67

Keith Mitchell 32-35—67

Kevin Tway 33-34—67

Chez Reavie 34-33—67

Max McGreevy 34-34—68

Erik van Rooyen 34-34—68

Ben Griffin 34-34—68

Brice Garnett 33-35—68

Ryan Moore 34-34—68

Andrew Putnam 36-32—68

Matthias Schwab 33-35—68

Mark Hubbard 32-36—68

Doug Ghim 35-33—68

Cameron Champ 34-34—68

Russell Knox 34-34—68

David Lingmerth 37-31—68

Brent Grant 34-34—68

Ludvig Aberg 36-32—68

LPGA Japan Classic

At Omitama, Japan

Today

Second Round; par 72

Nasa Hataoka 64-66—130

Shiho Kuwaki 65-65—130

Mone Inami 64-68—132

Akie Iwai 63-69—132

Xiyu Lin 66-66—132

Sora Kamiya 66-67—133

Seon Woo Bae 67-67—134

Fumika Kawagishi 67-67—134

Mi Hyang Lee 67-67—134

Yuka Nii 68-66—134

Yuna Nishimura 64-70—134

Jasmine Suwannapura 68-66—134

Sayaka Takahashi 70-64—134

Rio Takeda 67-67—134

Serena Aoki 70-65—135

Lauren Coughlin 68-67—135

Mami Fukuda 68-67—135

Yan Liu 67-68—135

Jiyai Shin 68-67—135

Albane Valenzuela 67-68—135

Yuri Yoshida 68-67—135

Gemma Dryburgh 67-69—136

Maria Fassi 70-66—136

Minami Hiruta 70-66—136

Sakura Koiwai 69-67—136

Shoko Sasaki 67-69—136

Jenny Shin 67-69—136

Rose Zhang 68-68—136

Ayaka Furue 67-70—137

Erika Hara 68-69—137

Nanna Koerstz Madsen 69-68—137

Jennifer Kupcho 70-67—137

Hana Lee 68-69—137

Yu Liu 65-72—137

Saki Nagamine 68-69—137

Mao Saigo 68-69—137

Yuka Saso 69-68—137

Momoko Ueda 68-69—137

Chanettee Wannasaen 69-68—137

Also

In Gee Chun 71-71—142

Hyo Joo Kim 72-70—142

VOLLEYBALL

OIA

Girls Division I Tournament

Tuesday

At Waipahu

Third place

Kapolei def. Roosevelt 25-23, 25-21,

21-25, 20-25, 15-11

Fifth place

Kahuku def. Kalani 25-14, 17-25, 25-13,

25-16

BOWLING

Hawaii Army National Guard/HHSAA State Championships

Day 1

At Schofield Bowling Center

Thursday

Girls

Team

1. Pearl City 4167. 2. Kamehameha 3648. 3. Hanalani 3588. 4. ‘Iolani 3558. 5.

Kapolei 3505. 6. Moanalua 3396. 7. Kauai 3152. 8. Kamehameha-Hawaii 3090.

9. Kalani 3054. 10. Kamehameha-Maui 2699.

Individual

1. Kaila Kamahiai (PC) 953. 2. Samantha Kanehailua (PC). 951. 3. Caitlyn Chang (MPI) 886. 4. Mikaela Manning (Kapo) 865. 5. Skye Tadani (Kapaa) 859. 6. Alicen Ichimura (PC) 837. 7. Chryslin Sakata (Waip) 835. 8. Janae Yockman (Kapo) 831. 9. Jayna Yockman (Kapo) 830. 10. Caytlen Oishi-Gascon (Moan) 828. 11. Analise Mae Bishop (Iol) 824. 12. Haley Fujiwara (Kais) 806. 13. Mariah Antoque (KS) 802. 14. Deja Kaleopaa-Kaopuiki (Wain) 797. 15. Haydyn Ideue (KS) 790. 16. Lorelai Makayla Ramos (Han) 770. 17. Mia Patton (Iol) 769. 18. Charis Shimabukuro (Han) 766 5. 19. Jayda Kanakaole (764).

20. Taylor Akau (KS) 763.

Boys

Team

1. Kamehameha 4384. 2. Castle 4383. 3. Hawaii Baptist 4314. 4. Pearl City 4178. 5. Kauai 3940. 6. Kalani 3904. 7. Campbell 3878. 8. Moanalua 3843. 9. Konawaena 3336. 10. Baldwin 3280.

Individual

1. Ryson Ishizaki (Mil) 1099. 2. Jayden

Kadooka (PC) 1027. 3. Kaz Yamada (MPI) 1024. 4. Eddy Vallesteros (HBA) 1020.

5. Shane Derego (KS) 987. 6. Dylan Terada (Cast) 974. 7. Koby Shinogi-Ling (Aiea) 940. 8. Carson Onodera (Cast) 938.

9. Zaron Makishima (Cast) 928. 10. Ethyn Allen (PC) 921. 11. Triton Keohokapu (KS) 919. 12. Sonny Carrick (Nan) 914.

13. Chaysen Pojas (Lei) 912. 14. Kalani Castro (DMS) 910. 15. Thomas Onodera (Cast) 899. 16. Jacob Watanabe (Aiea) 896. 17. Kupa’a Kapele (KS). 894. 18. Dyson Murakami (Kaln) 883. 19. Andrew Cashman (StL) 880. 20. Cody Nii (Kauai) 876.