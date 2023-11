Scoreboard – November 4, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

The Star-Advertiser welcomes results of most events. Contact us promptly after games to ensure coverage. >> Call: 529-4321 / 529-4322. Read more

CALENDAR

Today

CHEERLEADING

OIA: Championship, 10 a.m. at Radford.

CROSS COUNTRY

Honolulu Marathon/HHSAA State Championships, boys at 8:30 a.m.; girls at 9:15 a.m. at Patsy T. Mink Central Oahu Regional Park.

FOOTBALL

OIA Open Division Tournament: Final, Mililani vs. Kahuku, 7:30 p.m. at Farrington. Third place: Kapolei vs. Campbell, 6 p.m. at Roosevelt.

SOCCER

PacWest: Concordia Irvine vs. Hawaii

Pacific. Men at 4:30 p.m.; Women at 7 p.m. Games at Waipio Peninsula Soccer

Stadium.

PacWest: Azusa Pacific vs. Hawaii Hilo. Men at 12:30 p.m.; Women at 3 p.m. Games at Vulcan Soccer Field.

TENNIS

College men: UH-HPU Invitational,

10 a.m. at UH Tennis Complex.

College women: Rainbow Wahine Fall Invitational, 11 a.m. at UH Tennis Complex.

VOLLEYBALL

Big West women: UC Santa Barbara vs. Hawaii, 7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

SUNDAY

TENNIS

College men: UH-HPU Invitational, 10 a.m. at UH Tennis Complex.

Basketball

PacWest Preseason Coaches Poll

1. Azusa Pacific 112 (8); 2. Academy of Art 99 (1); 3. Hawai‘i Hilo 90; T4. Biola 86; T4. Point Loma 86 (1); 6. Chaminade 73; 7. Dominican 52; 8. Westmont 38 (1); 9. Hawai‘i Pacific 33; 10. Fresno Pacific 29; 11. Concordia 28

PacWest Preseason Awards

Player of the Year

Ken West, G, Sr., Azusa Pacific

Preseason First Team

Ken West, G, Azusa Pacific

Luke Haupt, F, Point Loma

Carlos Ramsey Jr., G, Hawaii Hilo

Isaac Amaral-Artharee, G, Chaminade

Daniel Esparaza, G, Biola

Latrell Williams, F, Academy of Art

Beach volleyball

AVCA Fall Collegiate Beach Pairs Championship

Friday

At Huntsville, Ala.

Pool Play

Grace Cook/Hope Shannon (UA) def. Pani Napoleon/Jaime Santer (UH) 23-25, 21-11, 17-15

Napoleon/Santer (UH) def. Kristine Briede/Gabriella Perez (PEP) 21-18, 14-21, 15-9

Chloe Hoffman/Kate Reilly (STAN) def. Napoleon/Santer (UH) 21-10, 22-24, 15-8

Kaylee Glagau/Julia Thelle (UH) def. Madison Espy/Presley Murray (NF) 21-9, 21-10

Glagau/Thelle (UH) def. Martine Kragholm/Sarah Riedell (CC) 21-17, 21-15

Xolani Hodel/Brooke Rockwell (STAN) def. Glagau/Thelle (UH) 21-19, 28-26

BOWLING

Hawaii Army National Guard/HHSAA State Championships

Final Day

At Schofield Bowling Center

Friday

Girls

Team Standings

1. Pearl City 6579; 2. Kamehameha 5962; 3. Hanalani 5865; 4. ‘Iolani 5830; 5. Kapolei 5658; 6. Moanalua 5423; 7. Kauai 4998; 8. KS Hawaii 4945; 9. Kalani 4865; 10. KS Maui 4200

Individual Standings

1. Samantha Kanehailua, Pearl City 1543; 2. Kaila Kamahiai, Pearl City 1480; 3. Caitlyn Chang, Mid Pacific 1459; 4. Jayna Yockman, Kapolei 1400; 5. Mae Analise Bishop, ‘Iolani 1390; 6. Mikaela Manning, Kapolei 1387; 7. Haley Fujiwara, Kaiser 1345; 8. Chryslin Sakata, Waipahu 1342; 9. Janae Yockman, Kapolei 1333; 10. Caytlen Oishi-Gascon, Moanalua 1323; 11. Skye Tadani, Kapaa 1323; 12. Alicen Ichimura, Pearl City 1322; 13. Haydyn Ideue, Kamehameha 1305; 14. Mariah Antoque, Kamehameha 1296; 15. Deja Kaleopaa-Kaopuiki, Waianae 1273; 16. Lorelai Makayla Ramos, Hanalani 1266; 17. Mia Patton, ‘Iolani 1240; 18. Ariana Yamashiro, Campbell 1226; 19. Jayda Kanakaole, Pearl City 1208; 20. Charis Shimabukuro, Hanalani 1205; 21. Taelor Maganis, Hanalani 1204; 22. Hurley R Ah Chong-Kane, Waianae 1198; 23. Taylor Akau, Kamehameha 1190; 24. Mika Pacheco-Villanueva, Kauai 1185; 25. Uriah Aranas, Nanakuli 1170

Boys

Team Standings

1. Hawaii Baptist 7111; 2. Castle 6987; 3. Kamehameha 6934; 4. Pearl City 6898; 5. Kauai 6375; 6. Campbell 6364; 7. Kalani 6126; 8. Moanalua 5952; 9. Baldwin 5341; 10. Konawaena 5091

Individual Standings

1. Jayden Kadooka, Pearl City 1683; 2. Eddy Vallesteros, Hawaii Baptist 1675; 3. Kaz Yamada, Mid Pacific 1623; 4. Ryson Ishizaki, Mililani 1615; 5. Dylan Terada, Castle 1603; 6. Shane Derego, Kamehameha 1580; 7. Sonny Carrick, Nanakuli 1515; 8. Allen Raushenburg, Roosevelt 1498; 9. Ethyn Allen, Pearl City 1493; 10. Zaron Makishima, Castle 1478; 11. Kalani Castro, Damien 1477; 12. Thomas Onodera, Castle 1468; 13. Ricky Lameg, Mililani 1467; 14. Chaysen Pojas, Leilehua 1451; 15. Kupa’a Kapele, Kamehameha 1430; 16. Triton Keohokapu, Kamehameha 1425; 17. Jacob Watanabe, Aiea 1414; 18. Tallan Veal, Campbell 1405; 19. Evan Tamashiro, Hawaii Baptist 1402; 20. Kameron Fujioka, Hawaii Baptist 1394; 21. Carson Onodera, Castle 1389; 22. Chaz Tamayo, Waipahu 1377; 23. Aaron Juliano, Kauai 1372; 24. Travis Brittain, King Kekauli 1365; 25. Jacob Nakasone, Kalani 1363