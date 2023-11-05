Scoreboard | Sports Scoreboard – November 5, 2023 Today Updated 9:26 p.m. Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story! The Star-Advertiser welcomes results of most events. Contact us promptly after games to ensure coverage. >> Call: 529-4321 / 529-4322. Read more Mahalo for reading the Honolulu Star-Advertiser! You're reading a premium story. Read the full story with our Print & Digital Subscription. Subscribe Now Read this story for free: Watch an ad or complete a survey Log In Already a subscriber? Log in now to continue reading this story. Activate Digital Account Print subscriber but without online access? Activate your Digital Account now. Calendar Today TENNIS College men: UH-HPU Invitational, 10 a.m. at UH Tennis Complex. MONDAY, NOVEMBER 6 CHEERLEADING Zippy’s/HHSAA State Championships: TIME TBA at Stan Sheriff Center. VOLLEYBALL New City Nissan/HHSAA State Championships: starts Cross Country 2023 Honolulu Marathon/ HHSAA Cross Country State Championship Saturday At Central Oahu Regional Park Boys Team Standings 1. ‘Iolani 52 (Division I winner); 2. Mililani 71; 3. Seabury Hall 118 (Division II winner); 4. Punahou 150; 5. Waiakea 154; 6. Hawaii Baptist 162; 7. Radford 215; 8. Kalani 237; 9. Kamehameha 270; 10. Campbell 294; 11. King Kekaulike 344; 12. Kalaheo 353; 13. Hanalani School 357; 14. Hawaii Prep 360; 15. Hilo 360; 16. Kihei Charter 397; 17. Kauai 449; 18. Parker 449; 19. Kamehameha Maui 513 20. Mid-Pacific 524 Individual Results 1. Yuta Cole, Kalani, 16:16.12; 2. Ari Smith, Campbell, 16:31.42; 3. Micah Brighton, Seabury Hall, 16:54.09; 4. Keane Palmer, ‘Iolani, 17:01.66; 5. Thomas Rosenbalm, Mililani, 17:04.19; 6. Cole Kaneshiro, ‘Iolani, 17:06.56; 7. Kayden Volner, Seabury Hall, 17:06.60; 8. Robbey Navarro, Mililani, 17:11.43; 9. Shane Tominaga, Waiakea, 17:12.11; 10. Ian Kawamura, ‘Iolani, 17:17.01; 11. Austin Mohica, Waiakea, 17:19.80; 12. Payton Mukkada, Mililani, 17:25.80; 13. Ethan Chock, ‘Iolani, 17:29.36; 14. Peter Lowell, Maryknoll, 17:30.53; 15. Benjamin Brown, Punahou, 17:30.80; 16. Griffin Chen, Punahou, 17:34.00; 17. Nathan Hock, Hilo, 17:36.04; 18. Keahiokalani Ching, Leilehua, 17:36.93; 19. Jacob Romero, Seabury Hall, 17:37.33; 20. Mateus Chauvin, King Kekaulike, 17:39.91; 21. Spencer Lyau, ‘Iolani, 17:41.74; 22. Devin Pang, ‘Iolani, 17:42.63; 23. Madan Abe, Hawaii Baptist, 17:44.39; 24. Joshua Doherty-Sap, Mililani, 17:47.22; 25. Pierce Armstrong, Maui Prep, 17:49.07; 26. Hekili Kamalani, Kamehameha 17:53.90; 27. William Howard, Mililani, 17:54.37; 28. Cooper Edward John, Radford, 17:56.33; 29. Dylan Terayama, Hawaii Baptist, 17:57.61; 30. Jeddison Miller, Hanalani, 17:58.17; 31. Finn Hensley, Seabury Hall, 17:58.64; 32. Seita Takinishi, Kalani, 18:00.21; 33. Keone’ulaikala’ Te, Waipahu, 18:02.60; 34. Clarence Loomis, Kalaheo, 18:03.44; 35. Jake Hackett, King Kekaulike, 18:04.00; 36. Ka Ohu Helenihi, Kamehameha 18:04.54; 37. Kaito Kina, Maui, 18:05.46; 38. Xan Waialeale, Hawaii Baptist, 18:07.31; 39. Nicolas Moses, ‘Iolani, 18:08.34; 40. Charlie Baldwin, Haleakala Waldorf, 18:10.68; 41. Issac Keanaaina, Konawaena, 18:11.90; 42. Rahieum Lee, Moanalua, 18:12.42; 43. Mickey Petras, Hawaii Prep, 18:12.70; 44. Weston Gussenhoven, Radford, 18:13.14; 45. Matthew Kot, Kapolei, 18:14.15; 46. Sebastian Ortiz-Bl, Waiakea, 18:18.04; 47. Evan O’Connor, Moanalua, 18:18.82; 48. Kaumuali Gancinia, HAAS, 18:20.50; 49. Dylan Djou, Hawaii Baptist, 18:20.76; 50. Dallin Kilton, Pearl City, 18:22.85 Girls Team Standings 1. Punahou 80 (Division I winner); 2. ‘Iolani School 107; 3. Hanalani 144 (Division II winner); 4. Seabury Hall 161; 5. Kalaheo 167; 6. Kamehameha 169; 7. Hawaii Prep 196; 8. Moanalua 213; 9. Hilo 214; 10. Hawaii Baptist 239; 11. Kalani 257; 12. Waiakea 309; 13. Campbell 317; 14. Kihei Charter 335; 15. Island School 352; 16. Radford 380; 17. Maui 410; 18. Maui Prep 418; 19. Kamehameha Hawaii 471; 20. Kamehameha Maui 493 Individual Results 1. Kekaihulali Halpern, Hilo, 19:25.56; 2. Saige Miller, Hanalani, 20:09.85; 3. Kaitlyn Bitterman, Mililani, 20:14.54; 4. Madeline Grant, Moanalua, 20:22.32; 5. Logan Pang, Iolani, 20:23.45; 6. Amelie Loomis, Kalaheo, 20:32.87; 7. Ashlyn Jacobsen, Campbell, 20:33.38; 8. Elisa Childers, Kealakehe, 20:35.66; 9. Eve Cody, Kalaheo, 20:40.49; 10. Samantha Morinaga, Kalani, 20:59.61; 11. Kyle Hasegawa, Punahou, 21:02.92; 12. Jocelyn Thomas, Kaiser, 21:12.81; 13. Madison Murata, Kamehameha, 21:14.03; 14. Layne Millen, Seabury Hall, 21:19.27; 15. Aileah Villatora, Kauai, 21:22.67; 16. Amelie Zeitz, Punahou, 21:24.01; 17. Kailana Hagan, Seabury Hall, 21:30.36; 18. Kekaimalino Halper, Hilo, 21:30.55; 19. Lili Blair, Punahou, 21:31.60; 20. Jaymie Frith, Iolani, 21:33.01; 21. Renn Tanitomi, Iolani, 21:36.13; 22. Isabella Grossman, Seabury Hall, 21:38.85; 23. Sophia May, Mid-Pacific, 21:40.13; 24. Rachel Hamasaki, Kaiser, 21:41.45; 25. Peyton Basilio, Iolani, 21:49.65; 26. Remi Garberson, Kalaheo, 21:52.00; 27. Synnove Robinson, Punahou, 21:53.40; 28. Jaeana Monalim, Hanalani, 21:54.27; 29. Leah Sekulich, Punahou, 22:01.58; 30. Ashlyn Worley, Island School, 22:05.40; 31. Kahi Kaopuiki, Kamehameha, 22:10.63; 32. Esjhale Chung Chin, Kauai, 22:10.86; 33. Avrie Miller, Hanalani, 22:12.62; 34. Emi Harstad, Punahou, 22:14.28; 35. Tiffany Ravaglia, Hawaii Prep, 22:14.63; 36. Kelsey Carvill, Le Jardin, 22:17.54; 37. Wynter Radey-Morga, Hawaii Prep, 22:19.28; 38. Millicent Nouchi, Kalani, 22:20.75; 39. Natali Nomura, Hawaii Baptist, 22:22.13; 40. Lily Curtis, Waialua, 22:23.87; 41. Audrey Zwicker, Le Jardin, 22:24.41; 42. Naiema Albritton, Moanalua, 22:24.74; 43. Kalia Kaneta, Maui, 22:24.88; 44. Evalyn Jung, Kamehameha, 22:29.07; 45. Kelsea Cummings, Waialua, 22:29.10; 46. Jenna Lingenbrink, Kamehameha, 22:29.33; 47. Callie Kubota, Hawaii Baptist, 22:29.75; 48. Tanya Kari, Kihei Charter, 22:31.14; 49. Sri Butz, Waiakea, 22:34.23; 50. Eliana Chingcuango, Hanalani, 22:35.94 Previous Story Television and radio – November 5, 2023 Next Story ‘Bows turn road woes into a road whoa