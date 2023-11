Scoreboard – November 13, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

The Star-Advertiser welcomes results of most events. Contact us promptly after games to ensure coverage. >> Call: 529-4321 / 529-4322. Read more

Calendar

TODAY

No local sporting events scheduled

TUESDAY

BASKETBALL

College men: Hawaii Hilo vs. Hawaii, 7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

Softball

Hawaii 7, Fullerton College 2

Fullerton 100 000 1 — 2 2 2

Hawaii 403 000 x — 7 6 1

Macy Brandl; Key-annah Campbell-Pua, McKenna Kostyszyn.

W—Campbell-Pua. L—Brandl.

Leading hitters—Fullerton: Haley Garcia 1-3, 1 run; Alyssa Garcia 1RBI. Hawaii: Haley Johnson 1-2, 1 run, 4RBIs; Malia Xiao Gin 1-2, 1 run, 1RBI; Maya Nakamura 1-1, 1 run; Maycen Gibbs 1RBI; Dallas Millwood 1RBI.

Hawaii 4, Chaminade 0

Chaminade 000 000 0 — 0 3 0

Hawaii 102 001 x — 4 8 1

Kamryn Lopez, Bailey Benson, Ashley Ogata; Addison Kostrencich.

W—Kostrencich. L—Lopez.

Leading hitters—Hawaii: Maya Nakamura 1-2, 1RBI; Ka’ena Keliinoi 1-2, 1RBI; Haley Johnson 1-3, 1RBI; Mya’Liah Bethea 2-3, 1 run; Madixx Muramoto 1-1, 1 run; Keely Kai 2 runs.

FOOTBALL

First Hawaiian Bank/HHSAA State Championships

Division II First Round

Friday

Pac-Five 32, Kaimuki 7

Roosevelt 19, Kamehameha-Hawaii 14

Division I First Round

Saturday

Kapaa 29, Lahainaluna 28

Farrington 48, Damien 26

UH schedule

(Record 4-7, 2-4 MWC)

Aug. 26 at Vanderbilt L, 28-35

Sept. 1 vs. Stanford L, 24-37

Saturday vs. Albany W, 31-20

Sept. 16 at Oregon L, 55-10

Sept. 23 vs. New Mexico St. W, 20-17

Sept. 30 at UNLV! L, 44-20

Oct. 14 vs. San Diego St.! L, 41-34

Oct. 21 at New Mexico! L, 42-21

Oct. 28 vs. San Jose State! L, 35-0

Nov. 4 at Nevada! W, 27-14

Nov. 11 vs. Air Force! W, 27-13

Nov. 18 at Wyoming! 9 a.m.

Nov. 25 vs. Colorado St.! 6 p.m.

All home games at Clarence T.C. Ching

Complex

!—Mountain West game

RUNNING

Val Nolasco Half Marathon

Sunday

At Kapiolani Park

Age Group Results

Women Open Winners

1. Jordan Sienkiewicz 1:25:32.8

2. Marissa Kunsch 1:26:12.3

3. Gabi Bedlion 1:28:37.1

Women 14 and Under

1. Kayden Sundby 1:43:21.1

2. Alec Wong 1:53:19.5

3. Nesiah Mettler 3:23:44.1

Women 15 to 19

1. Rachel Hamasaki 1:52:11.8

2. Kelsey Hamilton 2:21:30.6

Women 20 to 24

1. Margo Veronee 1:43:48.5

2. Kyra Danielson 1:49:32.3

3. Laura Kronow 1:51:27.8

Women 25 to 29

1. Camile De Guzman 1:35:24.3

2. Noe Lum 1:38:02.4

3. Keilyn Ing 1:44:11.3

Women 30 to 34

1. Mersadi Olson 1:31:26.0

2. Carly Forte 1:34:18.2

3. Kimberly Lin 1:46:24.6

Women 35 to 39

1. Melanie Lebeau 1:36:47.2

2. Lisa Swartzfager 1:38:38.4

3. Jo-Anna Syverson 1:44:37.8

Women 40 to 44

1. Christina Longman 1:39:37.7

2. Miyuki Munoz 1:43:30.9

3. Julie Ha 1:48:46.4

Women 45 to 49

1. Mieko Ochsner 1:33:37.3

2. Akiko Patterson 1:44:29.5

3. Nicole Fesharaki 1:44:42.0

Women 50 to 54

1. Kathryn Hancock 1:46:10.2

2. Suzanne Naval 1:47:01.3

3. Apolla Benito 1:55:34.9

Women 55 to 59

1. Kelli Lyau 1:41:52.4

2. Jill Morgan 1:50:10.4

3. Cara Friel 1:57:45.2

Women 60 to 64

1. Cheryl Tamashiro 1:49:07.5

2. Gaye Tatsuno 1:59:26.1

3. Amy Tatsuno 2:22:54.1

Women 65 to 69

1. Annie Marshall 2:18:30.6

2. Grace Sekimitsu 2:20:08.3

3. Lisa Wong 2:33:55.7

Women 70 to 74

1. Shuko Tamane 2:05:49.9

2. Pamela Leminski 2:26:03.6

3. Mary Davila 3:33:03.3

Women 75 to 79

1. Goldie Ann (Fox Christian 3:29:17.9

Male Open Winners

1. Ku Kaahanui 1:15:05.5

2. Jeremy Morgan 1:16:33.3

3. Jay Dela Cruz 1:18:09.1

Men 15 to 19

1. Riley Herradura 1:34:18.4

2. Micaiah Cape 1:34:43.6

3. Avery Zecha 1:39:49.8

Men 20 to 24

1. Owen Murdock 1:20:27.1

2. Walker Schalk 1:42:08.3

3. Tre Moseley 1:46:28.1

Men 25 to 29

1. Joshua Ilustre 1:19:50.3

2. Derek Yang 1:30:06.7

3. Andrew Trump 1:32:08.3

Men 30 to 34

1. Shawn Morimoto 1:21:26.1

2. Bryan Jones 1:29:21.3

3. Ian Wong 1:31:37.7

Men 35 to 39

1. Michael Cacal 1:21:01.8

2. Kevin Enriques 1:21:47.3

3. Dominic Piro 1:29:03.2

Men 40 to 44

1. John Lynham 1:27:44.8

2. Jordon Rupp 1:32:05.4

3. Marty Conrad 1:32:20.6

Men 45 to 49

1. Richard Pender 1:32:52.8

2. Grant Akamine 1:35:42.6

3. Jason Gelles 1:40:36.1

Men 50 to 54

1. George Munoz 1:28:06.0

2. Everett Sakai 1:33:01.7

3. John Hoegger 1:39:04.5

Men 55 to 59

1. Harry Komuro 1:35:18.9

2. Jaco Van Delden 1:42:02.1

3. Vilmos Kiraly 1:48:29.3

Men 60 to 64

1. Paul Hopkins 1:34:43.8

2. Shay Lee 1:40:07.5

3. Craig Knohl 1:45:20.1

Men 65 to 69

1. Chet The Jet Blanton 1:47:53.1

2. Rod Huddleston 1:52:22.1

3. Clifford Lau 1:59:33.9

Men 70 to 74

1. John Wat 2:00:54.9

2. Michael Kasamoto 2:06:09.2

3. Mike Canite 2:28:56.1

Men 75 to 79

1. John Ishikawa 2:27:59.8

2. Bob Lash 2:57:19.4

3. Rick Kahn 3:06:48.5

Men 80 to 84

1. Larry Allman 3:57:17.1