Scoreboard – December 5, 2023

Calendar

TODAY

SOCCER

ILH Division I girls: Punahou at Mid-Pacific, 4:15 p.m.; ‘Iolani at Kamehameha, 6:15 p.m.

OIA West girls: Leilehua at Campbell (JV at 5:30 p.m.; varsity to follow). Varsity only at 5:30 p.m.: Nanakuli at Kapolei; Waianae at Aiea; Waipahu at Radford; Pearl City at Waialua.

WEDNESDAY

BASKETBALL

PacWest: Fresno Pacific vs. Hawaii Hilo; women at 5 p.m.; men at 7 p.m. at Afook-Chinen Civic Auditorium.

SOCCER

ILH Division II girls: Punahou I-AA vs. Damien, 4:15 p.m. at Kapiolani Park Field No. 2.

OIA East girls: Farrington at Kailua (varsity only at 2 p.m.); Kaimuki at Kaiser (varsity only at 5:30 p.m.); McKinley at Roosevelt (varsity only at 5:30 p.m.); Castle at Kahuku (JV at 5:30 p.m.; varsity to follow); Kalaheo at Moanalua (JV at 5:30 p.m.; varsity to follow).

Golf

HSJGA | FTH Tour Championship

Sunday

At Wailea Emerald Course

Boys 7-10 Flight

1. Kyle Schmidt, Honolulu 91-87—178

2. Jason Uno, Honolulu 94-92—186

Boys 11-12 Flight

1. Leo Saito, Hilo 69-73—142

2. Carson Kage, Aiea 80-74—154

3. Benjamin Penzes, Honolulu 80-80—160

Boys 13-14 Flight

1. Keola Silva, Waianae 73-68—141

2. Lakota Lee, Kihei 75-77—152

3. Ethan Nakatsukasa, Honolulu 76-76—152

4. Thomas Kim, Honolulu 79-75—154

5. Austin Koki, Kaneohe 77-81—158

6. Taylor George, Mililani 80-80—160

7. Isaac Kim, Honolulu 94-83—177

Boys 15-18 Flight

(x-won on second playoff hole)

x-1. Ben Cafferio, Wailuku 72-72—144

2. Reagan James Miles, Kihei 75-69—144

3. Chance Wilson, Princeville 74-71—145

4. Jordan Takai, Honolulu 76-72—148

5. Renner Chumley, Lahaina 77-75—152

6. Noah I. Okazaki, Kailua-Kona 77-76—153

7. Casey Johansen, Mililani 80-75—155

8. Tyler Tamayori, Pearl City 80-76—156

9. Landon Long, Lahaina 82-75—157

10 Noah Otani, Hilo 76-82—158

11 James Fujita, Honolulu 81-79—160

Girls-7-10 Flight

1. Lucy Cui, Honolulu 78-77—155

2. Madison Sur, Honolulu 75-83—158

3. Makayla Yonemura, Waipahu 88-85—173

4. Audrey Fujikawa, Mililani 92-82—174

5. Yaru Bey, Honolulu 89-86—175

Girls 11-12 Flight

1. Makena Yonemura, Waipahu 79-80—159

2. Mara Gillespie, Waipahu 85-83—168

3. Cassidy Chang, Honolulu 84-87—171

Girls 13-14 Flight

1. Alexa Takai, Honolulu 73-76—149

2. Jacey Kage, Aiea 75-75—150

3. Kira Uno, Honolulu 77-76—153

4. Kady Matsumoto, Mililani 75-78—153

5. Samantha Monroe, Honolulu 79-75—154

6. Ava Kawahara, Wailuku 81-81—162

7. Hudson Omori, Honolulu 86-81—167

Girls 15-18 Flight

1. Kate Nakaoka, Mililani 75-71—146

2. Ava Cepeda, Hauula 73-74—147

3. Mariko Yonemura, Waipahu 78-76—154

4. Kirsten Hall, Pearl City 75-81—156

5. Kieran Florino, Mililani 80-76—156

6. Mia Cepeda, Hauula 78-78—156

7. Sydney Fuke, Kailua 77-81—158

8. Paige Sur, Honolulu 89-89—178

BASKETBALL

BIIF

Girls Varsity

Waiakea 65, Pahoa 12