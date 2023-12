Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Aloha mai nö käkou e ka poæe puni pöhïnaæi. He aha lä ke æano o ka hahau a kahi Draymond Green? He paæi aloha? He peku höæeha? He kuæi wale nö paha e kuæi ai? Aia wale nö paha ia iä Draymond, ke kühä a külima paha no ke Golden State Warriors, ke kime pöhïnaæi æoihana o Kapalakiko. I æike ka poæe päweo i ia æoihana æo ka pöhinaæi, ua käkä aku ka lima a Draymond a loaæa pono aæela ke poæo o Iusuf Nurkic o ka Phoenix Suns. Aia ia hanana i loko o kekahi hoæokükü pöhïnaæi ma waena o ua mau kime lä a æelua, i mälama æia i këlä pule aku nei. A, e like me ka hopena maæa mau o ka hoæokuæia æino æana a Draymond, e höæäæä ana kona mau maka me he lä æaæohe ona æike i kona kumu i hewa ai. æO ia kïpaku æia naæe æo ia e nä æuao mai ke kahua päæani aku, a æo ia ka wä i hoæomaka hou ai ka loiloi æia o kä ia ala hana e nä leo kükala päæani, nä kime æë aæe, nä kaæi, a me ia mea aku ia mea aku. He manaæo ko nä känaka a pau, a he leo nö hoæi, a i ke kupu æana mai o këia æano hanana, æo ia ka wä e pakele ai këlä leo i ka waha. A æo au pü ke helu æia i loko o ia æäuna.

E nänä ana au i ka polokalamu æo Inside the NBA, kahi e kükäkükä ana æo Shaquille O’Neill, Charles Barkley, Kenny Smith, a me Ernie Johnson e pili ana i nä kumuhana like æole i pili i ka pöhïnaæi. He poæe hilahila æole läkou i ka höæike aku i ko läkou mau manaæo i mua o ke äkea, a i këlä pule aku nei, höæike maila æo Shaquille i kona manaæo käkoæo iä Draymond. æO kona manaæo nui, æo ia hoæi, he kanaka æoluæolu æo Draymond ke puka æo ia i waho o ke äkea. Akä, i ko Shaquille wä e päæani ana, he kuke pinepine aku nö ke kuæikuæi lima i ka hoa paio inä e pili loa mai. Noæu iho, æo ia hana a Draymond, he hana maæa mau iä mäkou æöpio he mau makahiki aku nei, a pëlä hoæi ka hana a nä mea pöhïnaæi æoihana o ia au. æO Dennis Rodman, æo Bill Laimbeer, æo Ron Artest, a me nä mea like he nui aku nö. No ke aha lä i loli ai?

He wahi manaæo koæu no ka pane æana i këlä nïnau. æO ia hoæi, i këia wä, æo ka nui o ke kälä e uku æia nei i nä æälapa æoihana, e makaæu ana paha nä luna o æeha auaneæi kekahi a hiki æole hoæi iä ia ke päæani. E pohö ana nö ia kälä. A æoiai, æo ke kälä ka luna maoli i këia mau lä, ua loli nä lula. Inä e pä lihi ka æili i ka manamana iki o ka hoa paio, e kani ana nö ka æülili a ka æuao. A inä e æeha kekahi o ia poæe æölapa hanohano, e kïpaku æia nö ka mea näna këlä æeha. Aloha wale aæe nö ka wä o ka haunaele, ua hala!

æEä, e ka makamaka. æAæohe oæu paipai i ka haunaele ma ka pöhïnaæi, eia naæe, æaæole au e hoæohalahala i ka æälapa näna e kuke, kuæi, paæi, peku, hahau, hoæökupe, a honi paha i ka lemu o ka hoa paio, inä he hana ia e hapa mai ai ka maikaæi o kä ia ala päæani æana. Pëlä e lanakila ai. Ma waho aæe o ke kahua päæani, æaæole kumu e noke ai i ka lawelawe ana i ia hana höæaæano. æO ia wale ihola nö paha ka manaæo o Shaquille. æAæohe kumu e hoæouna ai iä Draymond i ke kauka hoæoponopono noæonoæo. Ua maikaæi kona noæonoæo. Noæu iho, inä e mau ana ka lanakila o ke kälä ma luna o ka hoæokükü, e päweo aku koæu maka i ka pöhïnaæi a e hoæomaka au e nänä i ka päæani kinipöpö holohau!

